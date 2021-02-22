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    «Интер» положил руки на скудетто, пока «Милан» на коленях

    Реакция прессы на матч «Милан» — «Интер»

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    Мартинес стал героем дерби
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    Мартинес стал героем дерби
    В 23-м туре чемпионата Италии «Интер» победил «Милан» (3:0). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Лукаку выиграл личную дуэль у Ибрагимовича

    «"Милан" был сокрушен "Интером" в дерби — теперь в гонке за скудетто у "нерадзурри" плюс четыре очка. Дубль Лаутаро Мартинеса, после чего забил Лукаку. Ибрагимовича останавливает Ханданович, а Ромелу ужалил его: "Лучший — это я". Противостояние в духе Моуриньо», — пишет миланская La Gazzetta dello Sport.

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    • «Ибра, а теперь? "Милан" запыхался и загадка Сан-Ремо для неприкасаемых. Швед, который покинул поле из-за дискомфорта в икроножной мышце, завтра составит окончательную программу своего участия в фестивале в Сан-Ремо».

    Мартинес — лучший игрок «Интера»

    «"Интер", взлетай. Доказательство силы команды Конте, которая увернное обыграла "россонери" и впервые оторвалась от конкурентов в этом сезоне. У "Милана" теперь отставание в четыре очка в турнирной таблице», — констатирует миланская же il Corriere della Sera.

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    «Мартинес — лучший в команде, потому что начал забивать в больших матчах и выходить за рамки лучшего Дибалы, учитывая отсутствие неопределенности роли и возраста. У "Интера" с ним и Лукаку одна из лучших атакующих пар на континенте, что в Италии означает большое превосходство над соперникам. Это великий коллектив».

    «Милан» переживает спад

    «Побег к скудетто. Дубль Мартинеса и гол Лукаку, где "нерадзурри" доминируют в дерби и превосходят "россонери". "Сейчас мы демонстрируем лучшее", — комментирует исход Антонио Конте, в то время как его визави Стефано Пьоли пытается поддерживать боевой дух команды: "Мы снова встанем на ноги"", — пишет римская il Corriere dello Sport.

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  • 11/02/2021

    • 'Интер — фаворит на скудетто: в защите они пропустили только один гол в последних шести играх, а их атака — лучшая в Серии А с 57 голами. Пара Лукаку — Лаутаро забила 30 голов, и только Левандовски с Мюллером из Баварии сделали лучше. С другой стороны, Милан, похоже, переживает спад, давая нерадзурри время и отрыв, учитывая, что в 2021 году они уже проиграли четыре раза в лиге, один раз в Кубке Италии'.

    'Милан' уже не напоминает машину

    'Интер проявил силу. Нерадзурри доминируют в дерби благодаря дублю Лаутаро Мартинеса и голу Ромелу Лукаку: теперь это действительно выход на скудетто. Отдельно стоит отметить Супер Хандановича с тремя чудесными сэйвами за 52 секунды на старте второго тайма', — отмечает туринская Tuttosport.

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    • 'Руки на скудетто. Интер убегает, Милан на коленях. С этим успехом нерадзурри на четыре очка оказались впереди россонери в таблице. Второй нокаут подряд в чемпионате для команды Пьоли, которая давно уже не является идеальной машиной', — резюмирует римская Repubblica.

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