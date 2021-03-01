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    Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта

    Удержит ли «Реал» защитника, переберется ли норвежский бомбардир в «Челси», сменит ли ветера «Ман Сити» клуб и другие трансферные новости последних дней

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    Рафаэль Варан
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Рафаэль Варан

    «Реал», защитник, 27 лет

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан может сменить клуб в межсезонье, сообщает издание As.

    Мадридцы готовы выслушать предложения по французу, учитывая тот факт, что защитник не настроен вести переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2022 года.

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    • Если ситуация не изменится, и переговоры по новому контракту между «Реалом» и Вараном не начнутся, то мадридский клуб будет готов продать француза, чтобы заработать на нем.

    Издание Calciomercato добавляет, что «Ювентус» рассматривает возможность покупки француза. В отчете итальянского издания говорится, что «Мадрид» оценивает Варана в 50 миллионов евро.

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    Эта сумма кажется слишком высокой для «бьянконери», особенно учитывая, что сейчас клуб испытывает финансовые трудности.

    Тем не менее, считается, что покупка такого титулованного футболиста станет огромным стимулом для «Ювентуса». Варан поможет команде Пирло построить уверенную защиту с прицелом на будущее с такими людьми, как Маттейс де Лигт и Мерих Демирал.

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    • Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» всерьез интересуется вариантом с покупкой 27-летнего футболиста.

    В этом сезоне футболист провел 23 матча в Ла Лиге и забил 2 гола.

    Наш прогноз: «Реал»

    Пау Торрес

    «Вильярреал», защитник, 24 года

    Пау Торрес

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно хочет укрепить центр и правый фланг обороны. Это приоритетные позиции для клуба, пишет Eurosport.

    Наиболее реалистичным видится вариант с приглашением Пау Торреса из «Вильярреала». Сообщается, что его отступные — 43 млн фунтов. Это максимальная сумма, которую «МЮ» может потратить на защитника.

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    • 24 летний защитник «Вильярреала» и сборной Испании — с прошлого сезона железный игрок основы. Это игрок с хорошим чтением игры, видения поля, игрой в воздухе и хладнокровен на дриблинге.

    Ранее Goal сообщал, что «Реал» интересуется Торресом. Летом мадридский клуб выйдет на трансферный рынок, чтобы укрепить оборону.

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    • Трансфер ранее оценивался примерно в 50 миллионов евро, однако после дебюта Торреса в еврокубках стоимость возросла до 65 миллионов.

    В «Реале» рассчитывают, что хорошие отношения с «Вильярреалом» помогут снизить требуемую сумму. Контракт Торреса рассчитан до 2024 года.

    Наш прогноз: «Вильярреал»

    Николя Нкулу

    «Торино», защитник, 31 год

    Николя Нкулу

    Центральный защитник «Торино» Николя Нкулу может продолжить карьеру в Англии, утверждает Tuttosport.

    Футболист из Камеруна, которому в марте исполнится 31 год, интересен «Манчестер Юнайтед» и «Лидсу».

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    • Скаут «МЮ» следил за игрой Нкулу и другого защитника туринцев Глейсона Бремера в недавнем матче с «Кальяри» (1:0).

    Нкулу летом станет свободным агентом. Он намерен помочь «Торино» избежать вылета из Серии А, но продлевать контракт не собирается.

    Наш прогноз: «Лидс»

    Эрлинг Холанд

    «Боруссия» Д, нападающий, 20 лет

    Эрлинг Холанд

    Лондонский «Челси» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Владелец клуба Роман Абрамович дал добро на подписание форварда, которого очень хочет видеть в команде новый главный тренер «синих» Томас Тухель.

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    • 47-летний специалист сможет сформировать команду в соответствии со своими желаниями и получит на это более 250 млн евро, сообщает Sport1.de.

    «Челси» готов потратить на норвежца более 100 млн евро, пишет Daily Mail со ссылкой на Bild.

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    В то же время «Манчестер Сити» интересуется Холандом и еще одним игроком дортмундской «Боруссии» Джованни Рейной.

    Английский клуб рассматривает возможность того, чтобы предложить более 100 млн фунтов за этих футболистов, сообщает 90min.com.

    Агент Эрлинга Холанда Мино Райола недавно заявил, что есть только 10 клубов, в которых норвежец может оказаться в следующем сезоне.

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    По словам Фабрицио Романо, эти 10 клубов — это «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», и «Боруссия» Дортмунд.

    У игрока есть оговорка о выкупе в размере 75 миллионов евро, но она может быть активирована только после сезона 2021/22.

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    В этом сезоне 20-летний норвежец забил 17 голов в 17 матчах Бундеслиги, а также сделал 3 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Реал»

    Серхио Агуэро

    «Боруссия» Д, нападающий, 20 лет

    Серхио Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клуб по окончании сезона.

    С его представителями общались сразу несколько клубов. Это «Барселона», «Реал», «Интер» и «Ювентус».

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    • Сообщалось, что «Барселона» может подписать Агуэро, чтобы убедить Лионеля Месси остаться, а сам Серхио будет рад переходу в каталонский клуб.

    «Кто не хотел бы играть с Лео? Я не знаю, что буду делать в июне», — сказал он в интервью на канале в Twitch.

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    Контракт Агуэро на сумму 230 000 фунтов стерлингов в месяц в «Сити» истекает в июне. 32-летний футболист из-за травм провел всего 9 матчей за «Манчестер Сити» в этом сезоне.

    «Ман Сити» еще не обсуждал с Агуэро новый контракт. Форвард хочет знать планы клуба

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Эктор Бельерин

    «Арсенал», защитник, 25 лет

    Эктор Бельерин

    «Пари Сен-Жермен» интересен защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, пишет As со ссылкой на CBS Sports.

    Французский клуб ранее уже предпринимал попытки приобрести испанского футболиста, но тогда сделку совершить не удалось.

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    • Как сообщает источник, парижане по-прежнему хотят видеть Бельерина в своем клубе. Сообщается, что «канониры» потребуют за трансфер 50 миллионов евро.

    Контракт защитника с «Арсеналом» действует до 2023 года.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Уго Льорис

    «Тоттенхэм», голкипер, 34 года

    Уго Льорис

    Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис может сменить команду следующим летом, сообщает Daily Mail.

    По окончании сезона у 34-летнего француза останется год по контракту со «шпорами». Интерес к Льорису проявляет «ПСЖ».

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    • Если Уго покинет клуб, лондонцы постараются подписать Ника Поупа из «Бернли».

    28-летнего англичанина оценивают примерно в 30 млн фунтов. Он возглавляет шорт-лист вратарей «Тоттенхэма».

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

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