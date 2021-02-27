Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку

Соу сыграл грудью за «Ростов»
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил команды за атакующий стиль игры, а также заметил, что «Зенит» вновь пропустил гол от груди соперника.
«Радует, что обе команды стараются играть в атаку. Гости встречали соперников высоким прессингом аж по шесть человек на чужой половине поля (три полузащитника — три нападающих). Они не позволяли зенитовцам спокойно развивать атаки, навязывая жесткую борьбу. За тайм ростовчане получили четыре предупреждения, лишь одна из которых у защитника Пояркова.
В первые полчаса "Зенит" за счет индивидуального мастерства все равно имел заметное территориальное преимущество и качественно контролировал мяч (58% владения, 83% точности передач), регулярно доставляя мяч в штрафную нервничавшего Сергея Песьякова, однако по сравнению с первой частью сезона стилистически в игре питерцев ничего не изменилось — все те же предсказуемые навесы (четыре из шести ключевых передач до перерыва на счету крайних защитников Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева, еще две — у Артема Дзюбы) и дальние забросы от Ярослава Ракицкого. Опасности от этого было не так уж много.
В результате питерцы доминировали большую часть тайма, однако в последние 15 минут практически не доводивший дело до ударов "Ростов" стал переигрывать непривычного к такой динамике в центре поля соперника и сокращать отставание по количеству ударов (7-1 в пользу хозяев к 30-й минуте и только 8-5 — к перерыву). Появилась острота у ворот Кержакова, и перед свистком на перерыв она материализовалась в курьезный гол.
Махатадзе сделал хорошую диагональ на дальнюю штангу, где не разобрались Кержаков и Сантос, которым навязали борьбу прибежавший в чужую штрафную Алексей Козлов и Соу, и позволили мячу закатиться за ленточку от груди (!) нападающего. У "сине-бело-голубых" было подозрение на игру рукой у гамбийца, но видеоповторы не дали четкого ответа, а VAR встал на сторону атаки. Второй матч подряд в РПЛ питерцы пропускают от груди — если помните, в последнем матче прошлого года против "Спартака" неудачно скинул мяч своему вратарю Деян Ловрен», — напоминает Зибрак.
Курьезный автогол и эффектный мяч Кузяева
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что поначалу численное преимущество особо не помогало «Зениту», но все изменилось после курьезного автогола «Ростова».
«Уже в начале второго тайма Кержаков вынужден был покинуть поле. Голкипер "Зенита" травмировал ногу, и его заменил Андрей Лунёв, который играл в кубковом матче с тульским "Арсеналом". В прошлом году Кержаков получил шанс после повреждения у Лунёва, а теперь — наоборот.
Тем временем "Зенит" добавил в скорости и агрессии. Супермомент упустил Азмун после скидки Артёма Дзюбы. Потом судья Алексей Матюнин мог назначить пенальти и удалить за вторую жёлтую карточку Матиаса Норманна, схватившего в штрафной за футболку Деяна Ловрена. Движение норвежца, видимо, посчитали недостаточно сильным. Однако на 56-й минуте "Ростов" всё-таки остался вдесятером, когда Максим Осипенко сбил убегавшего к воротам Азмуна. Чистая красная карточка.
Играя в меньшинстве, ростовчане вроде бы сбили давление "Зенита" тройной заменой, но потом забили себе автогол, который был не менее курьёзным, чем гол Соу перед перерывом. Его автор — Николай Поярков. Левый защитник даже не видел мяча, ведя единоборство с Азмуном!
Эпизод с автоголом очень расстроил Карпина. Тренер чувствовал, что обидная ошибка может сломать команду. Хотя Песьяков шёл на звание лучшего игрока матча: от чужих тащил всё — совершил сумасшедшие сейвы после ударов Дзюбы и Кузяева. Эти двое и сделали второй гол "Зенита": Дзюба эффектно пропустил мяч на Кузяева, а полузащитник здорово исполнил концовочку. Игроки "Ростова" почему-то просили Матюнина обратиться к VAR, и повтор опять подтвердил решение судьи», — констатирует Романов.
Безалаберность в обороне «Зенита»
Иван Долинин в своем материале для rusfootball.info покритиковал оборону «Зенита», которая на последних минутах сыграла без должной концентрации.
«Если после первого тайма резонно было вспомнить положительную статистику "Ростова", то после этого момента все внимание на себя забрали достижения "Зенита".
Во-первых, питерский клуб никогда не проигрывал ростовскому на "Газпром Арене". Во-вторых, в этом чемпионате команда Семака выиграла 9 из 10 домашних встреч. И казалось, что в большинстве она не упустит очередную победу на своем поле. Но Али Соу был категорически против.
За минуту до конца основного времени матча новичок "Ростова" подставил ногу, как в хоккее подставляют клюшку, под летящий после удара Байрамяна мяч и так скорректировал траекторию его полета, что не оставил Луневу ни единого шанса спасти "Зенит".
Конечно, команда Карпина заслуживает похвалы за спасенную ничью, но нельзя не сказать, что команда Семака, играя в большинстве, не имела права играть в обороне столь безалаберно. Видимо, хозяева были уверенны в своей победе и в неспособности гостей отыграться. За это и поплатились, во второй раз после возобновления сезона порадовав не себя, а соперников», — заключает Долинин.
Вагон и маленькая тележка моментов
Обозреватель Soccer.ru Александр Чистяков не стал критиковать «Зенит» за ничью, указав лишь на тот факт, что по игре петербуржцы были гораздо сильнее.
«Петербургский "Зенит" остался без победы во втором подряд матче 2021 года: после поражения от "Арсенала" в Кубке России "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "Ростовом". Что немаловажно, обе игры команда Сергея Семака провела на "Газпром Арене", что только обостряет реакцию на результаты, которые не порадовали ни руководителей, ни болельщиков амбициозного клуба с берегов Невы.
Сейчас подходящий момент, чтобы "сорвать покровы" о работе команды на сборах, в очередной раз "распять" Сергея Семака за странные решения и примитивную атакующую модель. Резкие суждения точно найдут отклик у аудитории, ведь "Зенит" многие не любят, а он не устает давать поводы для этого. Однако у нас нет причин и желания кривить душой перед истиной: петербуржцы переиграли "Ростов" по всем статьям, кроме счета на табло, а строить аналитику исключительно на результате — занятие для поверхностных хайпожоров.
"Зенит" был явным фаворитом матча с "Ростовом", который еще не успел оправиться после расставания с Еременко и делает ставку в атаке на форварда, который еще не успел распаковать чемоданы. Чуть больше трети матча "сине-бело-голубые" играли в большинстве, но выиграть не сумели, хотя и создали вагон и маленькую тележку моментов.
Итоговый счет 3:1, исходя из событий матча и статистики, выглядел бы гораздо логичнее, чем 2:2. К счастью, футбол далеко не всегда подчиняется законам логики, иначе нам было бы смертельно скучно», — считает Чистяков.
Презент для Семака
Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер напомнил, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» как раз в 45-й день рождения своего главного тренера Сергея Семака.
«Если галстук главному тренеру на 45-летие куплен — значит, он должен быть подарен! Вот "Зенит" и пропустил второй гол от Соу на 89-й минуте, чтобы вместо победы вручить Семаку презент.
Если серьезно, то хороший вышел матч. И здорово, что ростовчане, пропустив в меньшинстве два мяча за пять минут, не сдались и отыгрались. Это было красиво и духовито.
Песьяков тащил и тащил (несколько просто сумасшедших сейвов с близкого расстояния!), "Зенит" не напоминал пресловутых академиков с тросточками и играл вполне себе живо. Сравнял, правда, таким же шальным голом, каким и пропустил, а вот комбинация перед мячом Кузяева получилась классной.
Второй гол уже должен был сломать "Ростов", у которого удаление Осипенко случилось во втором тайме слишком рано, чтобы у гостей хватило сил. Красная была чистая.
Но "Ростов" провел цельный матч, не сломался, и респект ему за это», — пишет Рабинер.