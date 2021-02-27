Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку

Петербургский «Зенит» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2. «Сине-бело-голубые» пропустили в концовке первого тайма, но затем, когда играли в большинстве, склонили чашу весов в свою пользу. Однако всего за минуту до конца основного времени «желто-синие» умудрились восстановить паритет. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Соу сыграл грудью за «Ростов»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил команды за атакующий стиль игры, а также заметил, что «Зенит» вновь пропустил гол от груди соперника.

«Радует, что обе команды стараются играть в атаку. Гости встречали соперников высоким прессингом аж по шесть человек на чужой половине поля (три полузащитника — три нападающих). Они не позволяли зенитовцам спокойно развивать атаки, навязывая жесткую борьбу. За тайм ростовчане получили четыре предупреждения, лишь одна из которых у защитника Пояркова.

В первые полчаса "Зенит" за счет индивидуального мастерства все равно имел заметное территориальное преимущество и качественно контролировал мяч (58% владения, 83% точности передач), регулярно доставляя мяч в штрафную нервничавшего Сергея Песьякова, однако по сравнению с первой частью сезона стилистически в игре питерцев ничего не изменилось — все те же предсказуемые навесы (четыре из шести ключевых передач до перерыва на счету крайних защитников Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева, еще две — у Артема Дзюбы) и дальние забросы от Ярослава Ракицкого. Опасности от этого было не так уж много.

В результате питерцы доминировали большую часть тайма, однако в последние 15 минут практически не доводивший дело до ударов "Ростов" стал переигрывать непривычного к такой динамике в центре поля соперника и сокращать отставание по количеству ударов (7-1 в пользу хозяев к 30-й минуте и только 8-5 — к перерыву). Появилась острота у ворот Кержакова, и перед свистком на перерыв она материализовалась в курьезный гол.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Тяжелая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — все это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать.

Махатадзе сделал хорошую диагональ на дальнюю штангу, где не разобрались Кержаков и Сантос, которым навязали борьбу прибежавший в чужую штрафную Алексей Козлов и Соу, и позволили мячу закатиться за ленточку от груди (!) нападающего. У "сине-бело-голубых" было подозрение на игру рукой у гамбийца, но видеоповторы не дали четкого ответа, а VAR встал на сторону атаки. Второй матч подряд в РПЛ питерцы пропускают от груди — если помните, в последнем матче прошлого года против "Спартака" неудачно скинул мяч своему вратарю Деян Ловрен», — напоминает Зибрак.

Курьезный автогол и эффектный мяч Кузяева

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов подчеркнул, что поначалу численное преимущество особо не помогало «Зениту», но все изменилось после курьезного автогола «Ростова».

«Уже в начале второго тайма Кержаков вынужден был покинуть поле. Голкипер "Зенита" травмировал ногу, и его заменил Андрей Лунёв, который играл в кубковом матче с тульским "Арсеналом". В прошлом году Кержаков получил шанс после повреждения у Лунёва, а теперь — наоборот.

Тем временем "Зенит" добавил в скорости и агрессии. Супермомент упустил Азмун после скидки Артёма Дзюбы. Потом судья Алексей Матюнин мог назначить пенальти и удалить за вторую жёлтую карточку Матиаса Норманна, схватившего в штрафной за футболку Деяна Ловрена. Движение норвежца, видимо, посчитали недостаточно сильным. Однако на 56-й минуте "Ростов" всё-таки остался вдесятером, когда Максим Осипенко сбил убегавшего к воротам Азмуна. Чистая красная карточка.

Играя в меньшинстве, ростовчане вроде бы сбили давление "Зенита" тройной заменой, но потом забили себе автогол, который был не менее курьёзным, чем гол Соу перед перерывом. Его автор — Николай Поярков. Левый защитник даже не видел мяча, ведя единоборство с Азмуном!

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Игру можно разделить на два отрезка: первый тайм и второй. Первой половиной игры доволен, за исключением отрезка, где мы не владели мячом, практически не выходили из своей штрафной. Нужно учитывать, что во втором тайме у нас было на одного игрока меньше, совсем другой футбол. Ребят могу поздравить, поблагодарить. Они не опустили руки, бились до конца. Судейство не комментирую — зарекался. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано черным по белому, что после предъявлении карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю с какого времени.

Эпизод с автоголом очень расстроил Карпина. Тренер чувствовал, что обидная ошибка может сломать команду. Хотя Песьяков шёл на звание лучшего игрока матча: от чужих тащил всё — совершил сумасшедшие сейвы после ударов Дзюбы и Кузяева. Эти двое и сделали второй гол "Зенита": Дзюба эффектно пропустил мяч на Кузяева, а полузащитник здорово исполнил концовочку. Игроки "Ростова" почему-то просили Матюнина обратиться к VAR, и повтор опять подтвердил решение судьи», — констатирует Романов.

Безалаберность в обороне «Зенита»

Иван Долинин в своем материале для rusfootball.info покритиковал оборону «Зенита», которая на последних минутах сыграла без должной концентрации.

«Если после первого тайма резонно было вспомнить положительную статистику "Ростова", то после этого момента все внимание на себя забрали достижения "Зенита".

Во-первых, питерский клуб никогда не проигрывал ростовскому на "Газпром Арене". Во-вторых, в этом чемпионате команда Семака выиграла 9 из 10 домашних встреч. И казалось, что в большинстве она не упустит очередную победу на своем поле. Но Али Соу был категорически против.

За минуту до конца основного времени матча новичок "Ростова" подставил ногу, как в хоккее подставляют клюшку, под летящий после удара Байрамяна мяч и так скорректировал траекторию его полета, что не оставил Луневу ни единого шанса спасти "Зенит".

Деян Ловрен Защитник «Зенита» Я в растерянности, потому что сегодня все было в наших руках, но мы сами допустили ошибки. Сегодня мы играли против 10 игроков соперника и нам нужно понять, почему мы так прижались к своим воротам. Видимо, поэтому и пропустили гол на последних минутах. Кроме того, сегодня у нас было очень много моментов, чтобы забить, но мы их не реализовали. Возможно, своей игрой мы не заслужили победу.

Конечно, команда Карпина заслуживает похвалы за спасенную ничью, но нельзя не сказать, что команда Семака, играя в большинстве, не имела права играть в обороне столь безалаберно. Видимо, хозяева были уверенны в своей победе и в неспособности гостей отыграться. За это и поплатились, во второй раз после возобновления сезона порадовав не себя, а соперников», — заключает Долинин.

Вагон и маленькая тележка моментов

Обозреватель Soccer.ru Александр Чистяков не стал критиковать «Зенит» за ничью, указав лишь на тот факт, что по игре петербуржцы были гораздо сильнее.

«Петербургский "Зенит" остался без победы во втором подряд матче 2021 года: после поражения от "Арсенала" в Кубке России "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "Ростовом". Что немаловажно, обе игры команда Сергея Семака провела на "Газпром Арене", что только обостряет реакцию на результаты, которые не порадовали ни руководителей, ни болельщиков амбициозного клуба с берегов Невы.

Сейчас подходящий момент, чтобы "сорвать покровы" о работе команды на сборах, в очередной раз "распять" Сергея Семака за странные решения и примитивную атакующую модель. Резкие суждения точно найдут отклик у аудитории, ведь "Зенит" многие не любят, а он не устает давать поводы для этого. Однако у нас нет причин и желания кривить душой перед истиной: петербуржцы переиграли "Ростов" по всем статьям, кроме счета на табло, а строить аналитику исключительно на результате — занятие для поверхностных хайпожоров.

"Зенит" был явным фаворитом матча с "Ростовом", который еще не успел оправиться после расставания с Еременко и делает ставку в атаке на форварда, который еще не успел распаковать чемоданы. Чуть больше трети матча "сине-бело-голубые" играли в большинстве, но выиграть не сумели, хотя и создали вагон и маленькую тележку моментов.

Сергей Песьяков Вратарь «Ростова» Сначала мы пытались играть на удержание счета, перестроились на схему 4-4-1. Мы даже после пропущенных двух голов не отказались от своей игры, это было видно, мы старались держать мяч. Последние минут 10, может быть, мы даже больше «Зенита» были с мячом, когда счет был 1:2. Это и позволило нам сравнять. Не без везения, конечно, но мы свой шанс реализовали. На самом деле, блин, хотелось выиграть. Мы приезжали выигрывать. Но удаление и первый курьезный гол в наши ворота... Учитывая, как складывался матч, мы, скажем так, унесли отсюда ноги.

Итоговый счет 3:1, исходя из событий матча и статистики, выглядел бы гораздо логичнее, чем 2:2. К счастью, футбол далеко не всегда подчиняется законам логики, иначе нам было бы смертельно скучно», — считает Чистяков.

Презент для Семака

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер напомнил, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» как раз в 45-й день рождения своего главного тренера Сергея Семака.

«Если галстук главному тренеру на 45-летие куплен — значит, он должен быть подарен! Вот "Зенит" и пропустил второй гол от Соу на 89-й минуте, чтобы вместо победы вручить Семаку презент.

Если серьезно, то хороший вышел матч. И здорово, что ростовчане, пропустив в меньшинстве два мяча за пять минут, не сдались и отыгрались. Это было красиво и духовито.

Песьяков тащил и тащил (несколько просто сумасшедших сейвов с близкого расстояния!), "Зенит" не напоминал пресловутых академиков с тросточками и играл вполне себе живо. Сравнял, правда, таким же шальным голом, каким и пропустил, а вот комбинация перед мячом Кузяева получилась классной.

Второй гол уже должен был сломать "Ростов", у которого удаление Осипенко случилось во втором тайме слишком рано, чтобы у гостей хватило сил. Красная была чистая.

Но "Ростов" провел цельный матч, не сломался, и респект ему за это», — пишет Рабинер.