«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» победил на выезде «Аталанту» (1:0). Приводим реакцию медиа об этой игре.

Арбитр убил игру в пользу «Реала»

«"Аталанта" завершила матч против "Реала" "красной от ярости": "Богиня" в течение 70 минут держалась против "Сливочных" в меньшинстве и пала только в концовке после довольно случайного выстрела Менди. Траектория, которая в некотором смысле является несправедливостью судьбы», - пишет итальянская La Gazzetta dello Sport.

«К этому также стоит добавить куда более несправедливое решение рефери Штилера, который спустя чуть более четверти часа удалил с поля Фройлера — "отвратительная" красная, которая, испортила игру. Но "Аталанта" жива, и в Вальдебебасе против этого "Реала", у которого [из-за дисквалификации] не будет даже Каземиро, она все еще может отыграться».

«Аталанта» доказала статус команды Лиги чемпионов

«Слишком много противников, но поражение — это издевательство». Играя вдесятером 72 минуты, героическая «Богиня» должна была остановить «Реал», но Гасперини и его подопечных жаль, ведь они доказали статус команды Лиги чемпионов. Штилер неправильно удалил Фройлера и поставил под угрозу успех хозяев, что позволило дружине Зидана контролировать игру в течение 90 минут — для «Аталанты» это смехотворно«, — отмечают их соотечественники из Il Corriere dello Sport.

"'Аталанта', помоги 'Реалу'. Муриэль и его партнеры по команде все еще могут рассчитывать на подвиг в Мадриде в ответном матче, но, попав в кризисную ситуацию в поединке против испанского гранда, команда Гасперини уступила только в концовке. Несправедливое удаление Фройлера на 17-й минуте вызывает злость", — вторит итальянская Il Corriere della Sera.

"Реал" напомнил о своей силе

"Всемогущий удар правой ногой Менди в конце игры вернул нам 'Реал', зафиксировав победу в Бергамо над 'Аталантой' в Лиге чемпионов. А также сделал кое-что, чтобы развеять чувство пессимизма, которое мы испытывали по поводу выступлений испанских команд на этом этапе турнира", — пишет в своей колонке на испанской AS Альфредо Реланьо.

"Гости выиграли уверенно, закрыв игру, что было мудрым решением против 'Аталанты' с ее любовью к безумному футболу. С этой целью Зидан начал с Асенсио и Винисиусом в атаке, а также Иско, который был хорош в центре поля. С таким подкреплением безупречная троица Модрич-Каземиро-Кроос контролировала матч, закрепившись на половине поля соперника и действуя с величественной безопасностью — Кроос сделал 138 пасов, в 129 из которых были точными".

"Реал" вернулся в борьбу за трофеи

"В январе 'Реал' переживал кризис. Он отстал от лидера, а также был выбит в Кубке и Суперкубке Испании, но, как это всегда получаются у мадридцев, они вернулись. У них есть преимущество 1:0 перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, они снова вернулись в гонку за титул. В Бергамо 'Сливочные' одержали пятую победу кряду, и эта впечатляющая серия становится еще более впечатляющей, если учесть травмы сразу девятерых игроков", — хвалит Мигель Анхель Лара королевский клуб в материале Marca.

"Вдобавок ко всему, они отстают от 'Атлетико' на три очка, хотя 'Матрасники' могли иметь преимущество в 15 очков месяц назад, но сейчас их преимущество не так надежно перед дерби 7 марта. У 'Реала' сейчас хорошее настроение, и его травмированные исполнители начинают возвращаться в строй. Если раньше сезон казался проигранным, то теперь появился шансы выиграть Примеру и Лигу чемпионов, а значит коллектив Зидана снова показал, что его нельзя списывать со счетов".