Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками

«Краснодар» завершил свое выступление в Лиге Европы. В ответной встрече 1/16 финала российский клуб в гостях уступил «Динамо» из Загреба (0:1). Единственный гол в матче на 31-й минуте забил нападающий хорватской команды Мислав Оршич. В первой игре краснодарцы на своем поле уступили со счетом 2:3.

Дебют Агкацева

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов удивляется решению Мурата Мусаева поставить в ворота «Краснодара» 19-летнего дебютанта.

«Мурад Мусаев по-настоящему удивил: поставил на матч плей-офф Лиги Европы совершенно неопытного голкипера фарм-клуба Станислава Агкацева, которому только месяц назад исполнилось 19 лет. Известно об этом молодом человеке немногое. Родился во Владикавказе, тренировался в местной ДЮСШ "Спартак", а в 2017 году оказался в "Краснодаре".

С лета 2019-го выступает в ФНЛ за вторую команду "быков": сыграл 18 матчей, в которых пропустил 31 матч и выдал пять "сухарей". Опытный Евгений Городов, наошибавшийся в первом матче с загребским "Динамо" и не выручивший в кубковой встрече с "Сочи", остался на скамейке запасных.

Агкацев смог показать себя уже в самом начале игры, когда "Краснодар" создал голевой момент, но после собственного углового прозевал контрвыпад и едва не пропустил. С первым мячом дебютант "Краснодара" справился, и это было очень важно для молодого голкипера. Потом Станислав чувствовал себя на поле уверенно.

На 10-й минуте Агкацев отбил удар Мислава Оршича со штрафного, а ещё через 10 минут совершил настоящий суперсейв — вытащил сложнейший мяч после удара Луки Иванушеца с 20 метров в нижний угол. Кроме того, Станислав надёжно действовал при угловых, на которых загребское "Динамо" в принципе опаснее "Краснодара". Вратарь подавал голосом команду, выходил из ворот и выбивал мяч кулаками куда подальше».

Кабелла привез гол

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак сочувствует молодому вратарю, которого подвели партнеры по команде.

«Станислав пообвыкся и, громко выкрикивая "я", пробивался сквозь своих и чужих и просто выносил мяч подальше кулаками. Но спустя полчаса и он был бессилен. По традиции, краснодарцы привезли себе гол сами — Реми Кабелла ошибся в передаче на своей половине поля и привез результативную контратаку.

Россияне неслись к своим воротам на всех порах, но напрочь потеряли структуру — Александр Мартынович и Кайо сместились к ближней штанге, куда с мячом ворвался Кристиян Якич, Тони Вилена и другие его партнеры бросились на линию вратарской и, как и в прежних матчах, оставили свободной опорную зону, куда королем вбежал Мислав Оршич. Ему оставалось только прицельно пробить в дальний угол.

«Динамо» — «Краснодар» uefa.com

Чтобы проходить дальше, "Краснодару" надо было забивать как минимум три мяча, но с каждой минутой все отчетливее бросалась в глаза немощь российской команды придумать хоть что-нибудь. Даже контроль в средней зоне не удавался, не говоря уже о большем».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Не согласен, что первый тайм был провальный. Конечно, хотелось бы больше активности, больше остроты. Было много упущено в первой игре. Вроде хорошо контролировали мяч, но остроты было недостаточно, чтобы победить. После перерыва важно было добавить давление, чтобы могли быть передачи с фланга, в разрез в центр. Была надежда, что игроки выйдут со скамейки и освежат игру. К сожалению, результат остался тот же. Сейчас надо все мысли в голове переварить. Конечно, есть ошибки, которые мы допустили. Есть брать в целом нашу европейскую кампанию, то это был наш первый опыт в Лиге чемпионов. Для нас был большой успех туда попасть. Мы испытывали там большие трудности с составом. Но проявили характер и смогли выйти из группы. Сейчас состав более-менее стабилизировался, на эти игры с загребским «Динамо» были большие надежды, итог сильно нас расстроил.

Беспросветная безнадёга

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сетует на то, что игроки «Краснодара» окончательно сдались после перерыва.

«Во втором тайме от российского клуба хотелось увидеть агрессию, желание отыграться и, как минимум, громко хлопнуть дверью. Но игроки "Краснодара" проявили полное безволие (или же стоит говорить о столь слабой готовности команды).

Загребцы были на голову выше соперника. В плане командной игры "Динамо" действовало просто превосходно. И, что больше всего удивило, хорваты ещё и переигрывали соперника в индивидуальных действиях. У "Динамо" было 28 успешных обводок, а у "Краснодара" — лишь 10.

Календарь и таблица Лиги Европы

Второй тайм получился откровенно скучным. Все попытки Мусаева оживить игру не увенчались успехом. Наставник краснодарцев по ходу тайма выпустил на поле Ари, Ольссона и Сулейманова, но они немногим превзошли тех, кого заменили.

«Динамо» — «Краснодар» uefa.com

"Динамо" очень уверенно вело игру к победе. Хорваты не позволяли сопернику ничего лишнего, да ещё и в контратаках были даже опаснее, чем российский клуб. За весь второй тайм "Краснодар" считанное количество раз побеспокоил голкипера соперника Леваковича. А апогей наступил на 90-й минуте, когда уже Мартынович психанул и зарядил по воротам метров с 25. Получилось точно в ближнюю девятку, но голкипер "Динамо" был на месте».

Зоран Мамич Главный тренер загребского «Динамо» Я поздравляю игроков с победой. Мы показали в этих двух матчах, насколько мы хороши. Сейчас тяжело сказать, за счет чего можно улучшить нашу игру. Думаю, только над реализацией в атаке надо поработать. Вообще, не хочется сейчас думать о том, что мы сделали что-то не так. Мы хотим насладиться проделанной работой и заслуженной победой. Небольшое волнение присутствовало. У нас не было сомнений в конечном результате, но в первом тайме волнение ощущалось, как на поле, так и за его пределами. Но во втором тайме мы стали спокойнее и довели начатое до конца. Провел ли Петкович лучшие матчи в своей карьере? Думаю, да. Он показал свои невероятные качества, партнеры по команде это видят и чувствуют себя еще увереннее

«Горожанам» важно найти форварда

Автор Soccer.ru Вадим Багров рассуждает о кадровых проблемах «Краснодара», находя их во всех линиях.

«К классу Ари и Берга нет вопросов. Плохо, что Маркуса не было в заявке в Загребе — мог на опыте добавить гол. Жаль, что Ари сидел на лавке, ему уже катастрофически не хватает резкости при наличии привычной агрессивности. Проще говоря, швед и его конкурент свои лучшие матчи уже отыграли.

В "Краснодаре" это понимают, поэтому договаривались с турками о покупке Бупендзы. Предлагали много денег, но сегодня подвезли слух, что голеадор не хочет играть в РПЛ. Поиски нужно продолжать, стабильного снайпера не хватает. Берг забивает, сколько должен игрок с его опытом, но не больше.

«Динамо» — «Краснодар» uefa.com

Раньше Классон выручал, но в схеме Мусаева нужен качественный центральный форвард с запасом потенциала и амбиций. Ари и Берга всё в жизни устраивает. Маркус первой в жизни победе в ЛЧ над "Ренном" не радовался после матча, а нет голода — нет голов в решающий момент».

Пять стадий принятия неизбежного

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов уже готов признать закономерность провальных результатов российских клубов в еврокубках.

«Мы себя успокаивали: но ведь наших в Лиге чемпионов выступило целых три! Значит, все еще что-то можем? Тем более, потом "Краснодару" повезло с жеребьевкой — загребское "Динамо" выглядело не таким зубастым, как "Милан" или "Арсенал". Надежда еще жила, только это — иллюзия надежды.

Четвертая стадия — депрессия. Она нас встретила неделю назад, когда "быки" впервые столкнулись с хорватами. Там надежду и убили окончательно. Цинично: гости дважды выходили вперед, краснодарцы дважды сравнивали счет, но все же балканцы забили победный.

«Динамо» — «Краснодар» uefa.com

Наконец, в четверг мы добрались до смирения. Оно для каждого наступило в разное время. Кто-то подумал "все, конец", когда увидел состав "Краснодара" на ответную встречу. Кто-то — когда "Динамо" открыло счет. Кто-то до конца отказывался принимать это и верил до финального свистка. Но итог одинаковый — принятие. Принятие катастрофического результата для российских клубов в этом еврокубковом сезоне: в 30 матчах только три победы, причем две — в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Говорят, что один раз — это случайность, второй — совпадение, а третий — уже закономерность. Все еще хочется верить, что еврокошмары прошлого и нынешнего розыгрышей — простое совпадение. Но страшно осознавать, что уже через год провалы могут превратиться в закономерность».

Самодур Галицкий

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов размышляет о проблемах «Краснодара» с вратарями, которые, как сообщают СМИ, связаны вовсе не с травмами.

«Он рассчитывал на лояльность молодежи, что та не будет смотреть в карманы легионеров, не будет после нескольких удачных игр выпрашивать себе новые улучшенные контракты, не будет обижаться, если чаще продолжат играть более опытные иностранцы. Система же работает иначе: спрос рождает предложение. Если ты действительно талантлив, найдутся те, кто предложит тебе условия лучше. Галицкий мечтал о создании иного общества — сначала в собственном клубе, затем во всем российском футболе.

И похоже, в погоне за этой мечтой примерил на себя роль Карандышева: "Так не доставайся же никому!" Сложно ведь представить ситуацию, при которой Мурад Мусаев принимает решения без оглядки на босса клуба. А значит кадровые решения полностью согласованы с Сергеем Николаевичем.

«Динамо» — «Краснодар» uefa.com

Имея травмированного Матвея Сафонова, клуб соглашается отпустить в "Сочи" Дениса Адамова. Вратаря небесталанного, главной ошибкой которого стали переговоры с "Зенитом" за спиной Галицкого. И это при ошибках Евгения Городова в первом матче с Загребом, на Кубок с "Сочи". В итоге на матч в Хорватии ставка делается на 19-летнего Агкацева.

Всё о футболе России

Пусть играет дебютант, главное — не проштрафившийся Адамов, уже выходивший на поле и в РПЛ, и в Кубке России? Результат — не самое главное для Галицкого? Важнее воспитать правильное отношение к клубу?».