Президентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами

Провал каталонцев в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» стал лишь очередной неудачей для клуба, который еще совсем недавно хвастался тем, что может рассчитывать на рекордный доход в один миллиард евро.

Однако за большими цифрами скрывались непосильные расходы, в частности, самая большая зарплатная ведомость в мировом футболе.

Клуб находится на грани банкротства из-за устаревшего стадиона, который нуждается в реконструкции, а ведь на горизонте замаячил конец эпохи Лионеля Месси.

В нашем глобальном мире, где набирают обороты разговоры о европейской Суперлиге, а влияние владельца сезонного абонемента повсюду уменьшается, «Барселона» хочет довериться болельщикам, которые проголосуют за следующего президента.

Существуют компании, желающие купить часть клуба, но любые разговоры о том, чтобы выставить «Барселону» на продажу, пока являются лишь ересью в каталонской прессе.

Три кандидата в президенты имеют схожие взгляды на многие вещи, оставаясь при этом очень разными личностями.

Жоан Лапорта — фаворит, который побеждал на выборах 2003 году, модернизировал клуб и изменил очень негативную динамику, выиграв две Лиги чемпионов и шесть трофеев за один год. Его харизма бесспорна, и он не зависит от крупных медиахолдингов или больших денег, но он во время предвыборной кампании не называл имена будущих директоров или игроков, а также не говорит подробно о своей политике, поскольку считает, что в этом нет необходимости. Двое других вынуждены гнаться за ним.

Виктор Фонт — успешный бизнесмен. Он делился своими идеями гораздо чаще, чем любой другой кандидат с тех пор, как объявил о своем намерении стать президентом в 2018 году. Он предпочитает проект именам, он менее ориентирован на личности, чем Лапорта, он также подтвердил, что в случае избрания назначит Хави генеральным менеджером и пригласит в клуб Йорди Кройфа. Ни Хави, ни Кройф пока не подтвердили эту информацию, что экс-хавбек «сине-гранатовых» точно вернется, если ему предложат работу.

Тони Фрейша был директором «Барселоны» в течение двух лет при Лапорте, а также входит в совет директоров при Сандро Роселле и Жозепе Марии Бартомеу. Он олицетворяет преемственность того, что было сделано в последнее время, но с явными улучшениями, особенно в финансовой сфере. Он любит ставить клуб превыше всего и обвиняет предыдущее руководство в непринятии важных решений, таких как, продажа ключевых игроков, когда это необходимо, что создало сложную ситуацию. Он сильный человек и пользуется поддержкой ведущих СМИ.

Я пообщался с тремя кандидатами, которые будут ответственны за будущее одного из крупнейших клубов мира, и задал им пять ключевых вопросов.

Каково ваше отношение к Месси и его истекающему контракту?

Лапорта

Мы сделаем ему экономически интересное предложение. Я знаю, что Месси думает не только о деньгах. Ему важно понимать, что «Барселона» предлагает ему возможность играть в команде, достаточно конкурентоспособной, чтобы снова выигрывать турниры, такие как Лига чемпионов.

Это мой приоритет, и я сделаю все возможное, чтобы мы могли написать следующую главу нашей любовной истории.

Фонт

Для нас отношения с Месси являются стратегическими как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, потому что мы, очевидно, считаем сохранение Лионеля ключевой задачей.

Наличие лучшего игрока в мире и лучшего футболиста в истории в команде — это дар, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы удержать его. С институциональной точки зрения также важно найти способ сохранить связь даже после ухода Месси.

Сам Месси говорит нам, что вышеназванные задачи реализуемы, потому что, несмотря на все то, что произошло прошлым летом, он всегда говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Барселоне», и он даже сказал, что ему нужно для этого: сильный спортивный проект.

Он даже подтвердил, что в долгосрочной перспективе он хотел бы быть связанным с клубом, и он хочет жить здесь, в Барселоне, со своей семьей, поэтому я считаю, что у нас есть все, чтобы это воплотилось в реальность. Нужно лишь проявить творческий подход.

Фрейша

Месси — лучший футболист в истории, и мы будем гордиться, если он останется с нами до конца своей карьеры.

Мы знаем, что его контракт истекает в конце сезона, поэтому мы должны иметь возможность предложить ему выгодную сделку, хорошую атмосферу в команде и при этом остаться экономически устойчивыми.

Мы планируем сесть за стол переговоров и предложить ему условия, которые заставят его остаться в клубе надолго. Надеемся, что сможем рассчитывать на него в будущем. Думаю, он понимает ситуацию в клубе, поэтому надеюсь, что достичь соглашения не составит труда.

«Барселона» на грани банкротства? Каково ваше решение?

Лапорта

«Барселона», как и большинство европейских клубов, переживает трудные времена в экономическом плане. Наша задача — упорно работать, чтобы изменить эту ситуацию.

Нам нужно контролировать расходы, реструктурировать долг и находить новые источники доходов. В наши дни в футболе открываются большие возможности, и у нас есть команда, которая может гарантировать, что «Барселона» останется одним из лучших клубов мирового футбола.

Фонт

Технически мы уже банкроты. У нас много долгов, большая часть которых относится к краткосрочным. Мы рискуем потерять ту уникальную черту, которая заключается в том, что клубом владеют 150 тысяч членов.

Но мы прилагаем все усилия, чтобы найти выход из ситуации, и чтобы клуб оставался в руках членов. Нам нужна талантливая команда, люди с большим послужным списком.

Фрейша

«Барселона» близка к критической точке, но ситуация ничем не отличается от того, что мы уже переживали. Когда я вошел в совет директоров в 2010 году, доход клуба составлял 400 миллионов евро, а долг был 560 миллионов. Мы преодолели трудности, и теперь нам придется сделать то же самое.

Нам нужно сократить наши расходы, особенно заработную плату, и мы должны пересмотреть наши долговые обязательства.

Придется провести переговоры с игроками, и я думаю, что они в курсе нынешней ситуации. Я надеюсь, что вместе мы сможем найти выход. Ситуация критическая, но банкротства еще нет.

Поддерживаете ли вы создание европейской Суперлиги?

Лапорта

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам нужна дополнительная информация. Я уверен, что европейская Суперлига без «Барселоны» не может называться Суперлигой. Если я стану следующим президентом, я буду открыт для обсуждения этого предложения.

Фонт

Я на знаю подробностей, поэтому не могу дать вам однозначного мнения. Концептуально мы верим в необходимость усилить нынешнюю модель Лиги чемпионов, не убивая национальные чемпионаты. Я думаю, это важно.

Фрейша

На данный момент озвучена лишь идея. На этой начальной и неопределенной стадии мы выступаем против, потому что нам нужно больше информации.

Мы считаем, что во всем, что мы делаем, нужно полагаться на консенсус национальной федерации, остальных клубов и футбольного мира в целом.

Насколько сложно будет стать таким же сильным, как в последнее десятилетие? Какой ваш спортивный план?

Лапорта

Мы испытали то же самое в 2003 году. Мы проигрывали, у нас были огромные долги, нам приходилось погашать много долгов, а доходы были ниже расходов. Текущая ситуация очень похожа, и моя формула выхода из нее очень проста. Нам нужно контролировать расходы, реструктурировать долг и работать над созданием новых источников дохода.

Мы также будем искать новые способы подчеркнуть силу «Барселоны» как бренда, модернизировать цифровые каналы клуба и ближе познакомиться с миром киберспорта.

Фонт

Нам нужно вернуться к своим истокам. Во главе нашей спортивной организации должны быть те, кто знает наш стиль игры, и именно поэтому мы выберем Хави, именно поэтому создадим команду на основе деталей, которые очень хорошо дополняют друг друга.

Нам необходимо не просто привлечение нового тренера и мысль о том, что все будет решено, а создание спортивной структуры с парнями, которые верят в академию. Это имеет решающее значение не только с экономической точки зрения, но и потому, что талантливые молодые игроки будут с нами много лет, познакомятся с нашим стилем и смогут стать более конкурентоспособными. И у них также появится приверженность, которая иногда так же важна, как талант.

Фрейша

«Барселона» выиграла восемь из последних 12 титулов в Ла Лиге, так что мы по-прежнему играем на высоком уровне. Да, мы утратили свой стиль, поэтому наша мечта — снова стать той командой, которая играет со своим стилем и доминирует в европейском футболе. Этот стиль мы должны применять не только в первой, но и в молодежных командах.

Наш спортивный план связан с Луисом Каррерасом, экс-игроком, которого тренировал Йохан Кройф, и который играл с Пепом Гвардиолой и Тито Вилановой. Он верит в тот стиль, который отличает нас от других и который известен во всем мире.

Мы должны рассчитывать на молодых игроков, которые пройдут через нашу систему, а также на рынок новичков, но только при условии стабильной экономической ситуации.

Будет ли «Барселона» продана сторонним инвесторам, чтобы остаться на вершине?

Лапорта

Моя главная мотивация на посту президента — сохранить «Барселону» как клуб, принадлежащий ее членам.

Члены являются владельцами клуба, и мы хотим сохранить эту традицию. Мы должны подчеркнуть важность сохранения полного контроля над клубом и думать о долгосрочной перспективе, а не искать краткосрочных простых решений, таких как продажа активов.

Я знаю, что мы можем помочь «Барселоне» снова стать эталоном для других клубов, и это наша основная мотивация.

Фонт

Наша команда считает, что продажа 49 процентов активов в обмен на сталь необходимые средства — это разумная концепция.

Привлечение стратегических партнеров, которые помогут нам развивать различные части бизнеса с планом по привлечению миллионов фанатов по всему миру, может принести в клуб капитал. В этом есть смысл, и мы работали над подобными идеями последние пару лет.

При этом я не думаю, что нужно торопиться с продажей 49 процентов активов за очень небольшие деньги только из-за необходимости привлечь быстрые деньги.

Фрейша

Конечно нет. Мы категорически против любых действий, которые приближают нас к превращению в компанию с ограниченной ответственностью. Идея привлечь инвестиции в нашу структуру управления внутри клуба очень опасна.

Конечно, мы должны получать больше доходов, но не для того, чтобы привлекать инвесторов, которые могли бы получить руководящие полномочия в клубе, которые потенциально могут поставить под угрозу нашу модель собственности.