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    Лига Европы должна стать приоритетом для «Арсенала»

    После поражения от «Ман Сити» Микелю Артете необходимо задуматься

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    Микель Артета
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    Микель Артета
    «Арсенал» проиграл «Ман Сити» на «Эмирейтс» со счетом 0:1. Автор ESPN Джеймс Олли подводит итоги матча для «канониров», подчеркивая, что Микелю Артете пора расставлять приоритеты.
    Зачастую наступает момент, когда еврокубки приобретают большее значение, чем дела на внутренней арене. И сейчас «Арсенал» определенно добрался до этой точки.

    То же самое применимо и для «Манчестер Сити». Особенно учитывая ту ответственность, которую Пеп Гвардиола наверняка чувствует в вопросе достижения успеха в Лиге чемпионов как высшей степени подтверждения его уровня.

    Сейчас после легкой победы над «Арсеналом» на «Эмирейтс», «горожане» могут сосредоточиться на матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах, особо не беспокоясь за АПЛ, где они восстановили отрыв в 10 очков от ближайшего преследователя на вершине таблицы.

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    Ситуация Микеля Артеты далеко не столь комфортная. Одиннадцатое поражение «Арсенала» в сезоне оставляет «канониров» на расстоянии в 11 очков от топ-четверки. А это означает, что выход в Лигу чемпионов, который является важной финансовой и спортивной целью, вероятней может быть достигнут через Лигу Европы.

    Конечно, выиграть второй по значимости клубный турнир Европы будет непросто. Однако успех в финале Кубка Англии в прошлом сезоне подчеркнул способность Артеты подготовить команду к играм на выбывание. Во всяком случае этот управленческий навык он, возможно, развил больше, чем работу с составом. Критика в этом отношении впервые возникла, когда «Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии в январе.

    Тем не менее, можно было бы обоснованно утверждать, что «Арсенал» проиграет в воскресенье, независимо от того, какой состав выберет Артета.

    «Ман Сити» продлил свою ошеломительную победную серию до 18 матчей во всех турнирах. И с того момента, как на 77-й секунде матча Рахим Стерлинг открыл счет, не было никаких сомнений, что «Сити» выиграет у «Арсенала».

    «Арсенал» — «Ман Сити»
    globallookpress.com

    Команда Гвардиолы уже к тому моменту работала с мячом с присущим ей чванством. Рияда Мареза стоит похвалить за точность его навеса с правого фланга, но это была ужасная недоработка обороны «Арсенала», которая позволила Рахиму Стерлингу с его ростом 1 метр 70 сантиметров остаться без опеки, выпрыгнуть и нанести точный удар.

    «Канониры» перегруппировались после раннего гола, но, по правде говоря, это «Сити» ослабил хватку, довольствуясь консервативным владением мячом. От начала и до финального свистка обе команды играли так, будто знали конечный результат и были готовы сэкономить силы на дальнейшие сражения.

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    • У «Арсенала» впереди, безусловно, важнейшая игра сезона на сегодняшний день. В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» они сыграли 1:1. На тот матч Артета выпустил тот же состав, который выходил на поле и в предшествовавшем ему поединке против «Лидса». Артета сделал подобное впервые за время своего пребывания в «Арсенале». И это было логичное решение, учитывая прыткость атаки, которое было продемонстрировано в матче против команды Марсело Бьелсы.

    Теперь же команда выглядела уставшей, даже несмотря на пять замен. Букайо Сака изо всех сил старался нести атакующую угрозу, успешно комбинируя с Кираном Тирни на левом фланге, но к концу игры они оба выглядели уставшими. Эктор Бельерин, вышедший в основе в восьмом матче подряд, был далеко не на своем уровне. По крайней мере, Эмил Смит-Роу получил передышку и вышел на замену только на последние 18 минут. Мартин Эдегор, арендованный у «Реала», вышел в старте в третьей игре подряд, но не смог оказать то влияние, на которое рассчитывал Артета.

    То же самое можно сказать и про Пьера-Эмерика Обамеянга. Его три выхода на поле за семь дней подводят итог его нестабильности в настоящее время: хет-трик против «Лидса», затем расточительность в матче с «Бенфикой», а затем нахождение в тени с «Сити».

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    За всю игру у него было лишь 19 касаний — наименьший показатель среди тех игроков, которые провели на поле все 90 минут. За ним следует Николя Пепе (22), неутешительное 73-минутное выступление которого демонстрирует, насколько важно для «Арсенала» разумно тратить свои деньги, пытаясь тягаться с командами, имеющими гораздо большие финансовые возможности. Пепе стоит 72 миллиона фунтов — больше, чем любой другой игрок на поле. При этом он был, возможно, наиболее второстепенен.

    «С учетом того графика, который у нас есть, нам действительно сложно. У нас нет времени на восстановление, и очень мало времени на подготовку», — сказал Артета после поражения. «Например, мы не могли подготовиться к игре на поле против "Сити" должным образом, потому что у нас не было достаточно времени. Но мы должны привыкнуть к этому».

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    • Необходимость наладить все на трансферном рынке усиливается из-за более широких финансовых ограничений, с которыми сталкивается клуб. Примером этому является сокращение заработной платы основной команды и сокращение численности сотрудников клуба на 55 человек. И без дохода от еврокубков ситуация усугубится еще больше.

    Есть множество сложностей, но команда, которая займет пятое место, а также обладатель Кубка Англии, в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы, тогда как команда, занявшая шестое место, сыграет в дебютном розыгрыше Лиги конференций.

    «Арсенал» на 6 очков отстает от «Ливерпуля», занимающего шестое место. Это не является непреодолимым препятствием. Но если последние несколько дней о чем-то говорят, так это о том, что «Арсеналу», возможно, придется расставлять приоритеты.

    Игроки «Арсенала»
    globallookpress.com

    Если победитель Кубка Англии войдет в шестерку лучших, то место на евроарене также достанется седьмой команде.

    В среду «Арсенал» отправится в Грецию, где ему предстоит сразиться с «Бенфикой», а затем его ждет путешествие в Лестер на матч, который состоится в полдень воскресенья. Это изнурительный график, который ужесточился из-за ограничений, связанных с коронавирусом — их игра в Лиге Европы была перенесена в Афины.

    Артете предстоит снова решать ту же задачу, с которой он столкнулся на этой неделе — важный матч на евроарене, за которым следует дуэль против находящегося в форме соперника на внутренней арене.

    «Это сложно, потому что все хотят играть, и все хотят быть доступными для каждой игры, что я очень ценю. Но есть много игроков, которые устали, они провели уже очень много минут на поле, и, к сожалению, у нас есть не так много игроков, чтобы заменить их», — сказал тренер.

    Все говорит о том, что «Арсенал» пока что просто не обладает достаточно сильной командой, чтобы конкурировать на обоих фронтах. Поэтому Артете предстоит принять непростые решения.

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