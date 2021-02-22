Чемпионство уже в руках «Манчестер Сити»

В 25-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (0:1). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» страдает из-за дорогих покупок

«Когда "Арсенал" вернулся в игру с "Манчестер Сити", Артете было из-за чего приободриться. Тем не менее, несмотря на всю их стойкость и уверенность, вероятность того, что хозяева действительно похитят какие-либо очки у нехарактерно небрежной стороны "Горожан", оставалась малой. За исключением яркого дуэта Тирни и Сака, чья активность прекратилась после первого тайма, слишком немногие футболисты "Канониров" смогли придать их игре хоть какой-то стабильный характер», — пишет на страницах The Guardian Алекс Хесс.

«Возможно, эта ситуация исправится с возвращением Габриэла Мартинелли, но, в любом случае, это не говорит хорошо ни о Николя Пепе, купленном за 72 млн фунтов, который ушел с поля спустя 73 ничем не примечательного выступления, ни о получающем померный оклад Виллиане, который весь поединок просидел в запасе. Клуб, который недавно уволил десятки сотрудников, должен научиться лучше расходовать свои деньги — и не только ради пиара».

Атака «Сити» была скромной, но конкурентам не легче

«В этом сезоне "Сити" вернулся к своим лучшей результативности и забил 18 голов в шести прошлых матчах АПЛ. Казалось, что будет ​​еще одна результативная игра, когда гости очень быстро вышли вперед благодаря Стерлингу, а Гвардиола и его экс-помощник тренер Артета едва успели обменяться любезностями на боковой линии, когда мяч был вытащили из ворот "Арсенала".

Но больше голов манкунианцы не забили, так как "Сити", что нехарактерно, был не в лучшей форме в атаке: Жезус после быстрой контратаки опоздал с рывком, в то время как Гюндоган и Де Брейне, возможно, могли бы лучше реализовать свои возможности», — отмечает Гари Роуз в отчете BBC.

«Хотя в итоге это была минимальная победа, по ходу матча она не вызывала сомнений, поскольку Эдерсон сделал только один сейв. Это был 23-й "сухой" матч "Горожан" в сезоне — больше, чем у любой другой команды из топ-5 европейских лиг или четырех высших дивизионов Англии, при этом они не проигрывали по ходу игры ни в одном из последних 17 матчей АПЛ.

Победа также стала рекордной для клуба — 11 кряду на выезде во всех соревнованиях — впечатляющая статистика для "Сити", и тревожная для любой команды, надеющейся каким-то образом лишить их третьего чемпионского титула за четыре сезона».

«Сити» близок к рекорду по матчам кряду

«18-я победа кряду для "Сити" в АПЛ, а вместе с ней и мировой рекорд внезапно начинает вырисовываться. Победа над "Арсеналом" восстановила его лидерство с отрывом в 10 очков, но с еще шестью викториями манкунианцы повторят рекорд в 24 побед кряду во всех турнирах в клубном футболе. Эта отметка установлена 10 лет назад бразильской "Куритибой", и такова решимость команды Гвардиолы, которая ценит блокирования и перехваты так же искренне, как и голы, тогда это достижение должно быть в их умах», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«Ранее "Бавария" выиграла 23 матча подряд в прошлом сезоне и в начале нынешней кампании, а "Реал" установил отметку 22 выигрыша кряду в сезоне 2014/15 — "Сити" приближается. Разумеется, чемпионство уже их, поскольку, несмотря на то, что впереди еще 13 туров, почти немыслимо, чтобы его можно было догнать, когда они играют вот так, разрывая остальные команды.

Потрясающе, но они на 19 очков опережают чемпиона "Ливерпуль", а "МЮ", "Лестер" и, да, "Вест Хэм", заставляя их цепляться за кончики своих ног, а в 2021 году набрали больше очков — 33, чем "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал" вместе взятые (31)».

«Арсеналу» отдать предпочтение Лиге Европы

«11-е поражение "Канониров" в АПЛ текущего сезона оставляет их в 11 очках от топ-4, а это означает, что попасть в Лигу чемпионов — важная финансовая и турнирная цель — наверняка вероятнее через Лигу Европы. Конечно, выиграть еврокубок будет сложно, но успех в финале Кубка Англии в прошлой кампании подчеркнул способность Артеты подготовить команду к матчам на вылет.

Во всяком случае, это управленческий навык, который он, возможно, развил в большей степени, чем его команда, — критика, которая впервые возникла в связи с этим, появилась после вылета от "Саутгемптона" в Кубке Англии в январе», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Необходимость для "Арсенала" наладить дела на трансферном рынке усиливается из-за более широких финансовых ограничений, с которыми сталкивается клуб: пример чего — сокращение зарплаты первой команды и сокращение 55 сотрудников, но они обострятся еще сильнее без доходов от еврокубков. Есть множество проблем, но команда, занявшая пятое место, и победитель Кубка Англии в следующем сезоне выйдут в Лигу Европы, а команда, занявшая шестое место, попадет в новый турнир Лига конференций.

"Арсенал" на шесть очков отстает от действующего чемпиона "Ливерпуля", который идет на шестом месте — это не непреодолимое препятствие, но если последние несколько дней что-то подсказали, так это то, что теперь лондонцам, возможно, придется расставить приоритеты».