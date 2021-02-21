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    «Ливерпуль» достиг нового дна

    Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

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    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
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    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
    В 25-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» (0:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Эвертон» впервые с 1999 года победил в гостях «Ливерпуль»

    «В нижнем углу трибуны "Энфилд Роуд" не было "Эвертона", поэтому игроки гостей выполнили свою работу за них, набросившись на Сигурдссона после его хладнокровного, пенальти в конце игры и издав звук более чем 21-летней агонии, разочарований и мучений в вечернее небо.

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    • Впервые с сентября 1999 года "Ириски" смогли устроить вечеринку после победы над "Ливерпулем" на "Энфилде". Это был момент, чтобы смаковать то, что они сделали, и красноречивым примером является [их тренер] Данкан Фергюсон, поцеловавший Коулмана после финального свистка», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

    «Беспроигрышная серия "Ливерпуля" из 23 дерби завершилась благодаря разящим действиям Ришарлисона, который вывел "Эвертон" вперед и сыграл важную роль в получении пенальти на 83-й минуте, закрепившем победу, но главным образом благодаря выдающейся игре обороны Карло Анчелотти.

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    Джордан Пикфорд, подвергшийся обструкции после скандального дерби в октябре, был непробиваем, в то время как арьергард из пяти человек перед ним, которому помогали и поддерживали неутомимые Том Дэвис и Абдулай Дукуре, были безупречны во всем».

    «Ливерпуль» вошел в кризис

    «Юрген Клопп собрал своих игроков в кучу в начале второго тайма, чтобы попытаться активизировать развалившуюся защиту титула и спасти сезон в АПЛ, который теперь собирается попасть в топ-4.

    Расстроенный язык тела Клоппа на боковой линии, когда "Эвертон" вышел вперед, а затем защищался со спокойной организованностью и стойкостью, хотя все еще представлял угрозу, был символом "Ливерпуля", который потерял себя. Если тренер пытался вдохновить команду, это не сработало, поскольку "Красные" не смогли пробить "Эвертон" и снова проиграл на Энфилде», — отмечает в отчете BBC о матче Фил Макналти.

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    • «Непостижимо, как Ливерпуль упал до такого уровня, что после того, как Бернли покончил с его беспроигрышной серией из 68 матчей на Энфилде, еще три команды — Брайтон, Манчестер Сити, а теперь Эвертон — также увезли очки на этой арене.

    И что еще хуже, Хендерсона, похоже, ожидает длительное отсутствие из-за травмы, которая вынудила Клоппа использовать свою 18-ю пару центрбеков в сезоне из Озана Кабака и Ната Филлипса. Это похоже на кризис, с которым Клоппу пришлось столкнуться впервые с тех пор, как он стал менеджером мерсисайдцев, и от этого будет еще больнее, если учесть, что последний удар нанесли заклятые земляки».

    «Ливерпуль» пишет историю своими неудачами

    «Сезон защиты титула Клоппом преодолел многие рубежи, приведшие к катастрофе, хотя эта неудача была исторической. С 27 сентября 1999 года, когда Стивен Джеррард еще был вспыльчивым подростком, и Эвертон побеждал на Энфилде еще до рождения его преемника в полузащите Кертиса Джонса.

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    • Четыре премьер-министра пришли и ушли, две кубка Лиги чемпионов были встречены через ворота Шенкли, а главная трибуна была восстановлена после того, как это произошло в последний раз», — пишет на страницах The Telegraph.

    «Это немыслимо для Клоппа, хотя в целом картина еще хуже. Это было четвертое поражение Ливерпуля подряд в Премьер-лиге — Красные стали первым действующим чемпионом высшего дивизиона Англии за 1992 года, который провел такую серию. С 1923 года клуб не проигрывал четыре подряд домашних матча лиги — это шестое поражение в последних 11-ти в чемпионате — творцы истории».

    Выхода из кризиса «Ливерпуля» не видно

    «Ни одно крупное дерби в больших городах в мире не было столь односторонним. Эспаньол обыграл Барселону, а Торино побеждал Ювентус за годы, прошедшие с тех пор, как Эвертон в предыдущий раз обыграл Ливерпуль, но это долгое, мучительное ожидание закончилось благодаря голу Ришарлисона на третьей минуте и пенальти Сигурдссона на 82-й минуте.

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    • Эвертон заслужил свою победу, которая спровоцировала запуск праздничного фейерверка в соседнем парке Стэнли и звуки клаксонов авто на улицах, но поражение лишь усугубило то, что уже стало ужасным 2021 годом для Красных, — рассуждает в материале ESPN Марк Огден.

    Из выдающейся команды чемпионов Ливерпуль теперь сражается только за право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Эвертон, Челси и Вест Хэм теперь способны финишировать выше них. Это была огромная победа для Эвертона, но влияние данного поражения на Ливерпуль, пожалуй, больше, потому что сейчас тот находится в штопоре и очевидного выхода из этой ситуации нет.

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