Тренерский рост Парфенова. «Арсенал» расправился с сырым «Зенитом»

Петербургский «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и вылетел из Кубка России. На гол Далера Кузяева «оружейники» ответили точными ударами Кирилла Панченко и Роберта Бауэра. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

И снова судейский скандал

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что едва российский футбол вернулся после зимней паузы, как у нас в очередной раз появился повод поговорить о судействе.

«Болельщики за два месяца без футбола очень соскучились по игре и на кубковой встрече собрались максимально возможные 17 тысяч зрителей. Они очень эмоционально приветствовали команду и почти сразу стали свидетелями эпизодов, которые обязательно будут обсуждаться еще пару дней.

Что в российском футболе обсуждают даже больше, чем игру? Конечно, судейство. Игроки, тренеры, журналисты, болельщики — все участвуют в этих дискуссиях. Актер Дмитрий Назаров на днях спел песню об арбитре Михаиле Вилкове и судействе в пользу одной команды из Петербурга. После этого матча им хватит пищи для размышления.

На 19-й минуте хозяева открыли счет после розыгрыша углового. Ярослав Ракицкий подал от угла поля (в отсутствие большинства легионеров именно украинец отвечал за стандарты, даже за угловые справа, которые ему, как левше, подавать не очень удобно) на партнера по обороне Деяна Ловрена, а Далер Кузяев выбил мяч из рук Артура Нигматуллина. Вратарь не прижал мяч к земле, однако четко фиксировал его в ладонях. Тем не менее, арбитр Станислав Васильев, а затем и отвечающий за VAR Владимир Москалев подтвердили правильность гола.

Дмитрий Аленичев Бывший главный тренер «Спартака» Это очень болезненное поражение для Семака. Крайне неприятно начинать сезон с домашнего поражения и вылета из Кубка. Впрочем, я не думаю, что это приведет к кардинальным решениям руководства сейчас. Будет правильнее дать ему выиграть чемпионат, а уже летом делать выводы.

Этот эпизод наслоился на другой с участием Ракицкого в противоположной штрафной. Евгений Луценко пяткой пытался переправить мяч дальше после прострела Эванса Кангва, но попал руку защитнику. С одной стороны, она была прижатой, а мяч коснулся не только руки, но и груди Ярослава, тем не менее, сложно назвать положение руки, согнутой в локте, естественным. Так что ждем комментариев РФС и экспертов по судейству», — пишет Зибрак.

Браво, Парфёнов!

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил главного тренера «Арсенала» Дмитрия Парфенова, который грамотно воспользовался паузой, чтобы наладить игру своей команды.

«Удачное начало, как оказалось, было лучшим отрезком для команды Семака до перерыва. Игра "Зенита" совсем не тянула на чемпионскую. На Дзюбу хозяева особенно не грузили, а внизу мало что получалось. Не хватало командной скорости, нестандартных решений. И "Арсенал" не просто выровнял игру, а выиграл эти 45 минут! Тот же Ракицкий привёз два опасных штрафных, второй из которых завершился ударом Кирилла Панченко и рикошетом от Магомеда Оздоева.

Во втором тайме "Зенит" попытался быстрее двигать мяч на чужой половине поля, стало больше подач в штрафную, тем не менее контрвыпады гостей были опаснее, чем атаки "сине-бело-голубых". Судя по всему, "Арсенал" на данный момент очень хорошо подготовлен.

Значительно лучше, чем осенью-зимой 2020-го, когда Парфёнов только разбирался с доставшимся ему наследством. Вдобавок "оружейников" усилило возвращение после травмы Евгения Луценко. Кандидат в сборную России очень полезно работает на команду и даже забил после перерыва, однако его гол отменили из-за минимального офсайда.

Семак в сложившихся кадровых обстоятельствах имел не так много вариантов с заменами в группу атаки. Из опытных игроков на скамейке запасных находился лишь Александр Ерохин. Но первыми, за 20 минут до конца на поле появились защитник Данил Круговой и молодой центрфорвард Станислав Крапухин.

Дмитрий Парфенов Главный тренер «Арсенала» Победили за счет дисциплины. Качественного исполнения моментов, которые создавались. Понимали, что их много не будет, «Зенит» был фаворитом. Ребята справились, поверили, что все возможно. Достаточно неплохо провели гостевой матч с серьезной командой. Смотрели много матчей, на сборах много матчей они сыграли 4-3-3. Есть фраза Лобановского, что схему на поле делают игроки. Им приходится менять позиции, это нормально. Центральные полузащитники «Зенита» много ходили во фланги, создавая преимущество. Да, моменты были, но мы были готовы, понимали, куда ехали. Ребята дотерпели, и мы не только оборонялись. Никто не говорит, что мы всю игру должны были играть первым номером.

Однако "Зенит" не смог даже организовать настоящий навал — настолько грамотно оборонялся и распоряжался мячом "Арсенал". Запомнился разве что удар Ерохина головой с подачи Кругового в компенсированное время. Крапухин толком в игру не попал, а форма Дзюбы, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поражение санкт-петербургской команды означает, что у Кубка России будет новый владелец. Браво, Парфёнов! Экс-спартаковец впервые в карьере переиграл "Зенит" и Семака. Он, несомненно, продолжает расти как тренер», — убежден Романов.

Дзюба проиграл всю борьбу Григалаве

Тимур Валеев в своем материале для «Спорта День за Днем» позволил себе покритиковать Артема Дзюбу, который ничем не запомнился в атаке «Зенита».

«Казалось бы, во втором тайме игра должна кардинально измениться, но этого не произошло. "Зенит" чуть ускорил свою игру и даже создал момент, однако из пределов штрафной Караваев пробил сильно выше ворот. После этого "Арсенал" не стал нервничать, а спокойно заиграл в контратакующей манере, создавая моменты. Особенно запомнился провал обороны "Зенита", когда шикарную возможность получил Панченко, но ударил сильно мимо, вызвав смех трибун.

Совсем не до смеха стало фанатам, когда "Арсенал" забил третий мяч. Совсем уж беспомощными выглядели защитники, на которых шла стремительная контратака туляков. Луценко вывели один на один с вратарем, которого он легко переиграл. В этой ситуации "Зенит" спас микроскопический офсайд, выявленный судьями на VAR.

Это был первый момент после того, как Сергей Семак сделал замены, выпустив Данила Кругового и Станислава Крапухина — требовалось упростить игру. Если и раньше "Зенит" отчего-то реже, чем на сборах задействовал Вендела, то теперь от бразильца и вовсе было мало смысла, словно он должен был просто заменять Барриоса.

Честно говоря, даже жаль, что Крапухин не вышел вместо Артема Дзюбы. Форвард выглядел абсолютно не готовым к серьезной игре. Форвард визуально проиграл практически всю борьбу Григалаве, а сам пару-тройку раз залез в офсайд.

Геннадий Орлов Известный комментатор Причина поражения команды Семака? Выпало пять игроков. Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба. Надо искать ему замену, новые варианты. Пока он не готов. Возможно, стоило сразу с первых минут выпустить впереди молодежь. Схема с пятью полузащитниками и одним Дзюбой не сработала. Конечно, сказались ошибки обороны питерцев. Не слишком удачно сыграл и Лунев. В общем, питерцам необходима «десятка» и еще один форвард. Мне сложно сказать, когда Дзюба наберет форму. Ищите замену. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь «второй этаж»!

Тем не менее, "Зенит" заканчивал игру с тремя "столбами" в атаке. Но "Арсенал" все равно больше запомнился своими контратаками, так как со всеми подачами и навесами тульский защитники легко справились, вырвав волевую победу над обладателем Кубка России», — подчеркивает Валеев.

Сырая схема

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов указал на тот факт, что «Зенит» вынужденно играл по схеме 4-3-3, которую начал применять лишь на последних сборах.

«С чем связаны проблемы "Зенита" — неясно. На сборах все вроде бы было по плану: двухразовые тренировки, работа с мячом, тренажерный зал. Но мышечных повреждений было много, причем среди травмированных были не только те, кто не сыграл с "Арсеналом". Часть из них просто выздоровели.

Тем не менее Семак все равно выбрал расстановку 4-3-3, которую очень активно использовал на сборах. Но делал это вынужденно — на первом сборе из-за коронавируса отсутствовал Дзюба, на втором — травма мешала сыграть Азмуну. В прошлом году "Зенит" если и выстраивался по этой схеме, то только эпизодически.

Властимил Петржела Бывший тренер «Зенита» Был в шоке, когда увидел, что «Зенит» проиграл. Очень странно, ведь у них была хорошая подготовка в Дубае. Поражение меня хоть и удивило, но такое может случиться с каждым. Первый матч после долгого перерыва, и такое, к сожалению, иногда случается. Был уверен, что «Зенит» снова станет победителем Кубка России… Болельщикам не стоит нервничать — это никакой не позор. Конечно, мне, как и остальным поклонникам петербургской команды, хочется, чтобы «Зенит» всегда побеждал. Но без поражений нет футбола. Теперь ждем чемпионство — оно-то точно никуда не денется.

В чем была идея Семака? Схема 4-3-3 — подразумевает активное использование флангов и позволяет растягивать оборону соперника, если он слишком зажался. Но у "Зенита" с этим были проблемы, особенно во втором тайме», — считает Чернов.

Возвращение старого «Зенита»

Обозреватель Sports.ru Александр Дорский заметил, что «Зенит» не стал отступать от старой тактики и решил загрузить «Арсенал» бесконечными навесами.

«Второй тайм с Тулой будто вернул "Зенит" в начало марта 2020-го, когда Питер задолбил навесами "Уфу" Евсеева. Тогда "Зенит" сделал 55 кроссов с игры, из которых ничего не извлек — сегодня после 30 остроты тоже сильно не хватало. Даже, когда Семак выпустил Крапухина и Ерохина, "Зенит" оставался в серьезном численном меньшинстве в штрафной "Арсенала" — туда опускались 5-6 туляков.

Еще был вариант с диагоналями на вбегания справа в штрафную Караваева и Мостового/Сутормина. Пару раз Эванс Кангва проспал эти подключения, но и из этого "Зенит" ничего не вынес.

Конечно, "Зенит" продолжал навешивать и после перестановок "Арсенала", но за последние полчаса команда Семака нанесла только 1 удар — на 91-й минуте Ерохин акцентированно не попал по мячу после кросса Кругового (кстати, тогда Кингс уже перешел в центр из-за выхода направо Ткачева). Теперь интересно сравнить "Зенит" с "Локо", который строит ромб без нескольких очевидных игроков старта.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Вертикальные передачи — это самый быстрый способ доставки. Время поджимало, иногда торопились излишне, поэтому немного остроты выжимали, не очень удачно реагировали на эти навесы. Это не то, что нам бы хотелось. Забили бы после такой передачи — были бы довольны. Не забили — естественно, недовольны. У нас есть несколько игроков, прошедших оба сбора, большая часть пропустила часть. Тем, кто пропустил, нужно набирать, в том числе через матчи. Сложно выйти сыграть спустя два-три месяца, еще и не тренируясь большую часть этого времени.

Сможет ли "Зенит" весной показать что-то кардинально новое, когда вернутся Дуглас, Барриос, Азмун (и, возможно, Малком)?», — задается вопросом Дорский.