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    Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря

    Реакция спортивных СМИ на поражение «Краснодара» от загребского «Динамо»

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    Фрагмент матча
    «Краснодар» на домашнем поле проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Сменщик Матвея Сафонова Городов совершил две результативных ошибки.

    «Елочка» от Мамича

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы и расстановку команд.

    «Единственному оставшемуся российскому клубу в еврокубках "Краснодару" выпало провести первый официальный матч в 2021 году на территории нашей страны. Его соперником по 1/16 финала Лиги Европы оказалось крепкое загребское "Динамо", выбившее из розыгрыша московский ЦСКА. Так что изначально было ясно, что команда у хорватов серьезная.

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    • "Быки" предстали в этой игре в ожидаемом составе. Матвей Сафонов и Кристиан Рамирес травмированы, поэтому их заменили дублеры Евгений Городов и его тезка Чернов. Нет и Ари, так что альтернативы Маркусу Бергу у Мурада Мусаева не было. Единственным исключительном тренерским стало решение выпустить на правом фланге атаки Магомеда-Шапи Сулейманова вместо Вандерсона. Бразилец действительно неважно выглядел на сборах. Вероятно, потому и начал встречу на скамейке запасных, но уже в перерыве наставник признал ошибку, совершив "обратную" замену.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Краснодарцы расположились по непривычной схеме 4-4-2, тогда как гости до предела насытили центр поля с помощью "елочки" 4-3-2-1 — с Бруно Петковичем на острие и Мирославом Оршичем с Лукой Иванушецом в основании треугольника. Эта тройка и сделала два первых гола. Оршича российские болельщики могут помнить по голу в ворота команды Виктора Гончаренко минувшей осенью, теперь он сделал две результативных передачи (и это при том, что у него всего три результативных действия в нынешней ЛЕ)».

    «Краснодар» выстрелил себе в ногу?

    Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров подвергает сомнению официальную версию, по которой Городов заменил в воротах Сафонова из-за травмы последнего.

    «Матч с хорватами оказался всего лишь третьим в еврокубковой карьере 35-летнего Городова. К слову, у 21-летнего Сафонова таковых набралось уже семнадцать. Все три — в майке "быков", которую Евгений примерил летом прошлого года. С ним в воротах краснодарцы уступили "Севилье" (1:2) и сыграли вничью с "Челси" (1:1) на групповой стадии Лиги чемпионов-2020/21. Не было бы и этих матчей, если бы не проблемы Сафонова: сначала сомнительный тест на коронавирус, затем травма.

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    • Похоже, что та самая травма на предыгровой тренировке гостевого матча с "Челси" и не позволила Сафонову сыграть в четверг против Загреба. По крайней мере, в "Краснодаре" нехотя дали понять именно это. Потому что главный тренер Мурад Мусаев заявил о том, что футболист "еще не приступил к тренировкам в общей группе". А как мы знаем, на сборах Матвей не провел ни одного матча. Зато успел жениться в конце декабря.

    «Краснодар» — «Динамо» З

    Позиция "Краснодара", честно говоря, удивляет. Все держится в строжайшей тайне. Что подробности травмы Сафонова, что диагноз повреждения Кристиана Рамиреса, также пропускавшего игру с "Динамо". А все эти недосказанности рождают различные теории. Одна из них гласит, что Сафонов оказался на карандаше "Зенита", где Матвея видят основным вратарем. И "быки", якобы, решили наказать вратаря за переговоры за спиной клуба. Но это лишь слухи.

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    Проблемы Сафонова, какими бы они ни были, привели к тому, что основным вратарем "Краснодара" стал Городов. И разница между двумя футболистами проявилась сразу же — в первом матче 2021 года. "Быки" пропустили три гола — и все три на совести Евгения. Такое бывает редко».

    «Динамо» забило не случайно

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-экспресса» Дмитрий Гирин считает преимущество хорватского клуба в начале матча вполне оправданным.

    «Свою силу — во всяком случае, в сравнении с представителями РПЛ — "Динамо" показало на групповом этапе Лиги Европы, когда опередило ЦСКА. Причем совершенно по делу. И в Краснодаре хорваты еще раз доказали, что тот результат ни в коем случае нельзя считать случайностью.

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    • Гости грамотно варьировали темп игры. Когда надо, не стеснялись низко садиться в оборону, но при этом регулярно включались и накрывали "Краснодар" в середине поля — особенно во втором тайме, когда хозяева подустали. Резкие выпады хорватов порой выглядели куда опаснее довольно монотонного давления команды Мурада Мусаева. И было бы неправильно считать голы динамовцев какой-то случайностью, несмотря на все ляпы вратаря Городова.

    «Краснодар» — «Динамо» З

    Да, наверное, так можно сказать про первый забитый мяч, влетевший в ворота "быков" после серии отскоков. Но ведь до того балканцы провели прекрасно расчерченную контратаку, когда мгновенно доставили мяч от своей штрафной до чужой. Хотя, конечно, нельзя просто так и взять и убрать из головы мысль о том, как бы все завершилось, играй в воротах "Краснодара" Матвей Сафонов».

    Гол Берга и ошибки Городова

    Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер хвалит «Краснодар», которому удалось выравнять игру, но сетует на вратарские ошибки.

    «За первые 27 минут разница ударов: 1:7 в пользу хорватов. Помимо гола на 15-й минуте были и другие опасные моменты. Этому способствовали в том числе невынужденные потери мяча "Краснодара". Обидно, что это происходило при владении на своей половине поля. Ошибались в том числе Кабелла и Олсон. Чувствовалось, что гости выглядели точнее и сыгранее. Оно и понятно, учитывая, что хорваты в 2021-м году провели 8 официальных матчей, а "Краснодар" — 0.

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    • Ситуацию перевернул гол Берга. Не лучшим образом сыграл защитник "Динамо" по имени Гвардиол. Тактически было недальновидно скидывать мяч на ногу сопернику. Нападающий "Краснодара" моментально сориентировался и пробил под перекладину — 1:1. "Краснодар" сразу стал выглядеть иначе. Такое ощущение, будто по ходу матча вспомнил, как надо играть в футбол. До конца тайма команда Галицкого выглядела как минимум не хуже соперника.

    «Краснодар» — «Динамо» З

    В перерыве еще появился Вандерсон, который так же стабильно летает по полю, как Кайо допускает рискованные действия в обороне. Впрочем на этот раз именно результативные ошибки остались за вратарем "Краснодара" Городовым. Во втором тайме он сначала вышел из ворот и не добрался до мяча — в результате Петкович бил фактически по пустым. А ближе к концу матча голкипер пустил в ближний угол».

    Нагородили

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов признает, что ошибки вратаря «Краснодара» Городова предопределили исход матча.

    «Игру во втором тайме можно считать равной в целом и в отдельных эпизодах. И логичным было бы сохранение равенства. Потому что отличные моменты имели обе команды. И вошедший быстро в тонус "Краснодар" раскачался и нагнетал, и хорваты хорошо закусились. Такого хорошего Берга мы не видели очень давно. Он, по сути, сделал и второй гол "Краснодара", и еще забил, но его отменили из-за офсайда. А главную роль в исходе сыграл не он, а, к сожалению, вратарь "Краснодара". Конечно, мы можем вспомнить спасения Городова.

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    • Но ведь качество игры голкиперов часто оценивают не по их шикарным сэйвам, а по тому, насколько надежно они берут "свое". Даже в эпизоде с первым голом кто-то может обвинить вратаря, потому что он парировал удар с фланга в центр штрафной, в гущу игроков, что довольно опасно. Но вряд ли там у Городова была большая возможность выбора. А вот в эпизодах со вторым и третьим голами стоит все же отметить явные ошибки вратаря.

    «Краснодар» — «Динамо» З

    Второй гол "Краснодар" пропустил при розыгрыше углового, на подачу с которого опрометчиво вышел Городов, до мяча не дотянулся — и гол. К слову, в первом тайме он тоже несколько раз несвоевременно выходил из ворот. Словно того самого тонуса не хватало и уверенности. В эпизоде с третьим голом Городов пропустил в ближний угол. Причем не пушечный удар, с читаемой комбинации. Так что при всем уважении к заслугам голкипера, двух из трех мячей "Краснодар" мог избежать, сыграй он свое».

    Один Берг в поле не воин

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит шведского нападающего «Краснодара», игра которого не смогла спасти матч для «Быков».

    «Справедливости ради отметим и позитивные моменты. А именно игру Берга. Швед сегодня был невероятно хорош. В первом забитом голе он классно сориентировался в чужой штрафной и неотразимо пробил в касание. Во второй голевой атаке "Краснодара" он шикарным образом ассистировал Классону.

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    • А ведь еще он восхитительно сыграл на 58-й минуте, когда развернулся на углу вратарской и мощно пробил под перекладину. Исключительно жаль, что в этой атаке он самую малость залез в офсайд. Если бы хотя бы еще 3-4 игрока сегодня сыграли на таком же высоком уровне, уверен, "быки" добились бы позитивного результата.

    «Краснодар» — «Динамо» З

    Но старания Берга были перечеркнуты ошибками Городова, многочисленными потерями игроков центра поля, повышенным количеством брака в передачах и недоработками защитников. Про игровой тонус тоже не забудем. "Динамо" было лучше в движении. Но ведь верно заметил Мусаев на послематчевой пресс-конференции — своими ошибками в начале матча "Краснодар" позволил "хорватам" сразу поймать свою игру.

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    Впереди еще ответная встреча в Загребе, в которой, хочется верить, все можно исправить. Но будем честны — после сегодняшнего вечера есть стойкое ощущение, что еврокубковая весна для представителя России закончится очень быстро».

    Нельзя валить все на Городова

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер призывает не поддаваться искушению свалить поражение «Краснодара» на неудачную игру неосновного вратаря.

    «Конечно, когда оборона, да и полузащита не уверены во вратаре, они играют более нервно и с оглядкой. Но конец первой части сезона Городов провел вполне уверенно. И то отсутствие баланса в игре, которое просматривалось у "Краснодара" и с "Локо", и с Загребом, никаким Городовым точно не объяснишь. Это системная история.

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    • При этом нельзя обвинить "быков" в бесхарактерности. Дважды они отыгрывались, еще один гол Берга при 1:2 отменили из-за офсайда. Проблемы были при переходе из атаки в оборону и в самой обороне. Опорной зоны не существовало, даже когда краснодарцы успевали вернуться, их разрывали. Не как "Локо" в первом тайме, но близко к тому. Ничто не берется из ничего.

    Все футбольные трансферы

    Вспомните третий гол, когда автор двух первых мячей Петкович в позиционной атаке накрутил человек трех, вся защита сместилась в его сторону, и оказалось достаточно двух простых пасов, чтобы Атьемвен бил по воротам Городов пусть и с угла, но без сопротивления и с близкого расстояния. В защите была куча народу, а толку — ноль. Все смотрели футбол — не более активно, чем я на диване».

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