ЛЕ. «Краснодар» примет загребское «Динамо», «МЮ» в гостях у «Сосьедада»

В четверг, 18 февраля, в футбольной Лиге Европы пройдут первые матчи 1/16 финала.

«Динамо» Киев — «Брюгге» 1:1

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 62-й минуте, когда Виталий Буяльский закрутил мяч в дальний верхний угол после передачи Виталия Миколенко.

Гости отыгрались спустя пять минут благодаря голу Брандона Мехеле, который точно пробил головой после подачи с углового.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Динамо К — Брюгге 1:1 Голы: 1:0 Виталий Буяльский (62'), 1:1 Брандон Мехеле (67') Динамо К: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 81'), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 73'), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 72'), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Артём Беседин (Владислав Супряга, 81') Брюгге: Симон Миньоле, Odilon Kossounou, Федерико Рикка, Брандон Мехеле, Клинтон Мата, Эдер Баланта, Набиль Дирар (Ignace Van Der Brempt, 70'), Давид Окереке (Youssouph Badji, 70'), Руд Вормер, Charles De Ketelaere, Бас Дост (Maxim De Cuyper, 90') Предупреждения: Николай Шапаренко (28'), Федерико Рикка (32'), Виталий Миколенко (90')

Ответная игра пройдет в Бельгии 25 февраля.

«Брага» — «Рома»

18 февраля, 20:55 мск

«Вольфсберг» — «Тоттенхэм»

18 февраля, 20:55 мск

«Краснодар» — «Динамо» Загреб

18 февраля, 20:55 мск

«Олимпиакос» — ПСВ

18 февраля, 20:55 мск

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

18 февраля, 20:55 мск

«Славия» — «Лестер»

18 февраля, 20:55 мск

«Црвена Звезда» — «Милан»

18 февраля, 20:55 мск

«Янг Бойз» — «Байер»

18 февраля, 20:55 мск

«Антверпен» — «Рейнджерс»

18 февраля, 23:00 мск

«Бенфика» — «Арсенал»

18 февраля, 23:00 мск

«Гранада» — «Наполи»

18 февраля, 23:00 мск

«Зальцбург» — «Вильярреал»

18 февраля, 23:00 мск

«Лилль» — «Аякс»

18 февраля, 23:00 мск

«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер»

18 февраля, 23:00 мск

«Мольде» — «Хоффенхайм»

18 февраля, 23:00 мск