Второй пошел. «Спартак» следом за «Зенитом» покинул Кубок России

Состоялся очередной матч 1/8 Кубка России. В рамках московского дерби играли «Динамо» и «Спартак». Хозяева смогли победить 2:0 и тем самым удачно начать весеннюю часть сезона.

Тедеско прибегнул к тактическим переменам

Наставник «Спартака» в этом сезоне не использовал формацию 4-4-2, однако на матч с «Динамо» он решил сыграть в четыре защитника. О составах команд и их построениях рассказали на Sport24.

🇳🇱 Официальный дебют для Хендрикса

🔥 Ларссон и Понсе на острие

⚡️ Айртон и Мозес на флангах

Наш состав на #ДинамоСпартак ⚔️ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 20, 2021

«"Спартак" вышел на игру именно по формации 4-4-2, которую ни разу не использовал в первой части сезона. Маслов стал правым защитником, в центре поля связку составили Умяров и новичок Хендрикс, в атаке вышли Ларссон и Понсе, а по краям полузащиты — Зобнин и Мозес.

Именно выход Мозеса слева в полузащите был главным сюрпризом для "Динамо". Смещавшийся сюда Ларссон постоянно помогал Виктору и Айртону разыгрывать треугольники и врываться в свободные зоны. Большая часть атак "Спартака" шла именно отсюда. Выглядело это так — Мозес сваливался в полуфланг, Айртон по дуге открывался под передачу на ход. Время от времени они менялись ролями, кружа голову Паршивлюку.

Считаю ли, что ошибся с выбором схемы? Если бы думал, что с ней ошибусь, я бы по ней не играл. Ожидал этого вопроса, но какое отношение имеет схема к голам, пропущенным с пенальти, и к такому голу, который забил Тюкавин? Доменико Тедеско

"Динамо" вышло по классической 4-3-3, которая здорово работала в первой части сезона».

Спорный пенальти

Мнения по этому поводу расходятся. Момент с рукой Мозеса в штрафной площади стал одним из главных эпизодов встречи. Именно после этого «Динамо» вышло вперед благодаря пенальти. Подробнее об эпизоде рассказывает обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов.

19' минута, Динамо — Спартак

Левников по ходу забыл правила.

11-ти метровый назначать нельзя.

Мяч попал выше подмышечной впадины.

Правильное решение: продолжить игру.

2-ой матч и уже 4 ошибки 🙊🙈#ДинамоСпартак pic.twitter.com/LCmNsJvaGL — Игорь Федотов (@fedotov1006) February 20, 2021

«Быстрый гол забило "Динамо". Мозес сначала здорово отработал в обороне, совершив впечатляющий рывок в штрафную и лишив своего оппонента гола, однако после продолжения эпизода подачей углового сыграл рукой в собственной штрафной. Впрочем, по новой трактовке правил нигериец скорее действовал в рамках дозволенного. И всё-таки судья Кирилл Левников и его ассистенты с VAR приняли решение наказать "Спартак" пенальти. Даниил Фомин забил с "точки" гол, который существенно повлиял на дальнейший ход встречи.

После этого у "Спартака" почти ничего не получалось при владении мячом. До перерыва красно-белые ни разу не пробили в створ. Правда, и для "Динамо" удар Фомина с одиннадцатиметрового остался единственным попаданием в створ за 45 минут. Команды успешнее мешали друг другу играть, нежели сами что-то придумывали по московскому холоду. Игроки слишком спешили, стремясь как можно быстрее доставлять мяч вперёд, отсюда большое количество брака. Это относится и к Хендриксу, который часто хотел играть в одно касание. Дерби недоставало качества, а вместе с ним и огня».

Удачный выход 18-летнего форварда «Динамо»

Во втором тайме у хозяев на поле вышел 18-летний нападающий Константин Тюкавин. Игрок стал героем эпизода со вторым взятием ворот «Спартака». Об этом подробно написали представители «Советского Спорта».

Фрагмент матча Twitter «Спартака»

«В перерыве Тедеско пустил глубже Джордана Ларссона, чтобы было кому разгонять атаки, и поменял Зобнина и Мозеса флангами. "Спартак" заиграл мощнее. Мозес упустил убойный момент после того, как Ларссон, проскочив без сопротивления по центру, покатил на ход Эсекиэлю Понсе, чем удар Антон Шунин отбил на нигерийца. Виктор пробил плохо и позволил вратарю второй раз за мгновение выручить товарищей.

Вскоре Шунин вновь вступил в игру — после красивого удара пяткой с лета после подачи с углового Зобнин направил мяч точно в дальний угол, и лишь пластичный прыжок вратаря не позволил состояться голу. Контратакующая игра у динамовцев пропала, совсем перестали работать фланги, и Шварц заменил Липового на Константина Тюкавина. Замена оказалась сверхудачной — молодой нападающий после подачи со штрафного, вытянув пятку, классно переправил мяч в угол ворот.

Тедеско, в свою очередь, хотел воспользоваться преимуществом на краях и для его реализации выпустил вместо Умярова Александра Соболева. Последовала еще одна порция перестановок — Зобнин ушел в центр, его позицию слева занял Мозес, Ларссон закрыл правый край, а Соболев расположился в передней линии.

Фрагмент Twitter «Динамо»

У "Спартака" после второго пропущенного мяча было еще 20 минут, но последние 10 красно-белые играли в меньшинстве. Лесовой здорово обокрал Мозеса а районе центральной линии и готов был убегать от него к воротам, так что нигерийцу ничего не оставалось, как схватить его руками. Он и сам все понимал, поэтому после свистка сразу отправился в раздевалку».

Зрелая молодежь «Динамо»

Представитель «Спорт Экспресс» Константин Алексеев обратил внимание на возрастные показатели состава московского «Динамо» и отметил то, как молодежь команды показала себя в дерби.

Календарь и таблица РПЛ

«Когда я на сборах поздравил Константина с одним из забитых мячей, он в ответном сообщении написал: "Клюшечку подставил". Вот и теперь это выражение отлично подойдет для его дебютного гола за основу "Динамо". Форвард "на пятачке" выставил ногу, словно клюшкой переправив мяч в ворота.

Менее заметным вышел другой дебют, но он тоже примечателен. Не хватило на весь матч сил Паршивлюку, который в январе перенес диагностическую артроскопию и только-только успел восстановиться к дерби. Так что последние минуты справа в обороне провел партнер Тюкавина по команде 2002 года рождения — Кутицкий. Еще один перспективный птенец динамовской академии, который на сборах действовал не по годам зрело и уверенно. В запасе при этом остался 17-летний Захарян, уже успевший поиграть в РПЛ.

Все трое подойдут по возрасту не только нынешнему и следующему созыву молодежной сборной, но и тому, что будет через один.

Удачно сыграли. Игра была непростой, и дело не только в морозе — играли две серьёзные команды. Хорошо вошли в игру, имели моменты, проявили характер. Хорошо сыграли в переходах из обороны в атаку. Очень доволен игрой своей команды. Сандро Шварц

Так "Динамо" заглядывает в будущее (в полузащите и нападении стартового состава самому старшему Фомину — 23 года), умудряясь параллельно выигрывать дерби у "Спартака" ».

Лучший игрок матча

Редакция сайта «Футбол на куличках» определился лучшего игрока матча. По их мнению, таковым является вратарь «Динамо» Антон Шунин. Авторы объяснили свой выбор.

«Вратарь "Динамо" спас команду в важный отрезок, когда команда вела в счете, а "Спартак" создал 2 подряд опасных момента. Шунин проводит лучший сезон. И точно надо просить Акинфеева вернуться в сборную, если Шунин так играет?».