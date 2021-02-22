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    Трансферный дайджест. 16-22 февраля

    Переберется ли бомбардир «Зенита» в Испанию, кем «Реал» хочет заменить Рамоса, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней

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    Сердар Азмун
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Сердар Азмун

    «Зенит», нападающий, 26 лет

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун по окончании сезона может перейти в «Севилью».

    Испанский клуб интересуется иранцем в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири, сообщает Estadio Deportivo.

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    • По информации источника, испанский клуб следующим летом постарается укрепить свою линию атаку, а иранец является одним из кандидатов.

    Отмечается, что «Севилья» продолжает следить за 26-летним нападающим, стоимость которого по окончании нынешнего сезона будет значительно ниже рыночной из-за того, что у него останется всего год контракта с «сине-бело-голубыми».

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    В текущей кампании Азмун сыграл в составе «Зенита» 20 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 23 млн евро.

    Наш прогноз: «Зенит»

    Лукас Окампос

    «Севилья», полузащитник, 26 лет

    Лукас Окампос

    «Ливерпуль» проявляет интерес к левому атакующему полузащитнику «Севильи» Лукасу Окампосу, сообщает La Razon.

    В контракте 26-летнего аргентинца есть пункт об отступных в размере 65 миллионов евро. Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2024 года.

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    • Отмечается, что «Севилья» может пойти на продажу Окампоса, если «Ливерпуль» согласится отпустить в обратном направлении нападающего Такуми Минамино, находящегося в аренде в «Саутгемптоне».

    Лукас Окампос перешел в «Севилью» из «Марселя» летом 2019 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

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    Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Севилья»

    Адриен Рабьо

    «Ювентус», полузащитник, 25 лет

    Адриен Рабьо

    Английский «Эвертон» сохраняет интерес к хавбеку «Ювентуса» Адриену Рабьо, сообщает ESPN.

    Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет усилить линию полузащиты и считает француза подходящей кандидатурой.

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    • Анчелотти и Рабьо ранее вместе работали в «ПСЖ» и с тех пор остаются на связи. Весной 2020 года сообщалось, что мама Рабьо вела переговоры с «Эвертоном».

    В этом сезоне Серии А 25-летний футболист провел 18 матчей и забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Эвертон»

    Йонас Хофманн

    «Боруссия» М, полузащитник, 28 лет

    Йонас Хофманн

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн может продолжить карьеру в «Челси».

    В приглашении 28-летнего игрока заинтересован главный тренер лондонского клуба Томас Тухель, сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на Bild.

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    • Специалист уже контактировал с представителями немецкого футболиста, с которым они работали в дортмундской «Боруссии».

    Сам Хофманн рассматривает возможность сменить клуб после новости о том, что главный тренер «Гладбаха» Марко Розе со следующего сезона будет работать в дортмундской «Боруссии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Хофманн забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

    Наш прогноз: «Челси»

    Маркос Льоренте

    «Атлетико», полузащитник, 25 лет

    Маркос Льоренте

    Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте может сменить команду, сообщил журналист Эдуардо Инда.

    По информации источника, игрок может перебраться в «Пари Сен- Жермен».

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    • «В "Атлетико" есть игрок в невероятной форме. Я говорю о Маркосе Льоренте. Его форма настолько хороша, что европейские топ-клубы обратили на него внимание. Не представляю, как "Реал" позволил ему уйти.

    Есть команда, которая обладает нужными ресурсами, несмотря на финансовый фэйр-плей, и хочет его подписать. Это "ПСЖ".

    У Льоренте прописаны отступные в размере 120 млн евро, и "ПСЖ" столько не даст, но 70 млн — да. Конечно, это игрок очень высокого уровня», — заявил Инда в эфире El Chiringuito.

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    В этом сезоне Льоренте выходил на поле в 23 матчах Ла Лиги, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Хамес Родригес

    «Эвертон», полузащитник, 29 лет

    Хамес Родригес

    Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может покинуть клуб, сообщает сайт Defensa Central.

    По данным источника, колумбийскому футболисту не нравится в Англии. Его не устраивает погода, сложности с таможенным оформлением и слишком силовой футбол, практикующийся в АПЛ.

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    • Минусы действуют на него сильнее, чем присутствие Карло Анчелотти на посту главного тренера. Поэтому он хочет вернуться в Мадрид и перейти в «Атлетико», который ранее им интересовался.

    В 18 матчах АПЛ этого сезона Хамес записал на свой счет 5 голов и 4 ассиста.

    Наш прогноз: «Эвертон»

    Давид Карму

    «Брага», защитник, 21 год

    Давид Карму

    Мадридкий «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Браги» Давиду Карму на фоне неопределенности с будущим капитана команды Серхио Рамоса.

    По информации As, скауты мадридского клуба оставили очень хорошие отзывы об игре 21-летнего португальца.

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    • Игрок был близок к переходу в «Ливерпуль», однако клубы разошлись в цене на защитника на 5 млн евро. Английский клуб был готов оформить обязательное право выкупа за 20 млн евро, а «Брага» требовала 25 млн евро.

    Срок действующего контракта Карму с португальским клубом истекает в 2025 году. В соглашении прописаны отступные в размере 40 млн евро.

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    При этом неделю назад футболист сломал ногу. Если «Реал» вступит в переговоры о трансфере игрока, то цена на него составит около 25 млн евро.

    Отмечается, что между президентом «Реала» Флорентино Пересом и Антонио Сальвадором, возглавляющим «Брагу», хорошие отношения, что может поспособствовать сделке.

    Все футбольные трансферы

    Ранее сообщалось, что футболист входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» на позицию центрального защитника.

    В этом сезоне Карму провел 12 матчей за «Брагу».

    Наш прогноз: «Брага»

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