Трансферный дайджест. 16-22 февраля

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 26 лет

Форвард «Зенита» Сердар Азмун по окончании сезона может перейти в «Севилью».

Испанский клуб интересуется иранцем в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, испанский клуб следующим летом постарается укрепить свою линию атаку, а иранец является одним из кандидатов.

Отмечается, что «Севилья» продолжает следить за 26-летним нападающим, стоимость которого по окончании нынешнего сезона будет значительно ниже рыночной из-за того, что у него останется всего год контракта с «сине-бело-голубыми».

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В текущей кампании Азмун сыграл в составе «Зенита» 20 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 23 млн евро.

Наш прогноз: «Зенит»

Лукас Окампос

«Севилья», полузащитник, 26 лет

Лукас Окампос globallookpress.com

«Ливерпуль» проявляет интерес к левому атакующему полузащитнику «Севильи» Лукасу Окампосу, сообщает La Razon.

В контракте 26-летнего аргентинца есть пункт об отступных в размере 65 миллионов евро. Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2024 года.

Отмечается, что «Севилья» может пойти на продажу Окампоса, если «Ливерпуль» согласится отпустить в обратном направлении нападающего Такуми Минамино, находящегося в аренде в «Саутгемптоне».

Лукас Окампос перешел в «Севилью» из «Марселя» летом 2019 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Календарь и таблица АПЛ

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.

Наш прогноз: «Севилья»

Адриен Рабьо

«Ювентус», полузащитник, 25 лет

Адриен Рабьо globallookpress.com

Английский «Эвертон» сохраняет интерес к хавбеку «Ювентуса» Адриену Рабьо, сообщает ESPN.

Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти хочет усилить линию полузащиты и считает француза подходящей кандидатурой.

Анчелотти и Рабьо ранее вместе работали в «ПСЖ» и с тех пор остаются на связи. Весной 2020 года сообщалось, что мама Рабьо вела переговоры с «Эвертоном».

В этом сезоне Серии А 25-летний футболист провел 18 матчей и забил 1 гол.

Наш прогноз: «Эвертон»

Йонас Хофманн

«Боруссия» М, полузащитник, 28 лет

Йонас Хофманн globallookpress.com

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн может продолжить карьеру в «Челси».

В приглашении 28-летнего игрока заинтересован главный тренер лондонского клуба Томас Тухель, сообщает The Chelsea Chronicle со ссылкой на Bild.

Специалист уже контактировал с представителями немецкого футболиста, с которым они работали в дортмундской «Боруссии».

Сам Хофманн рассматривает возможность сменить клуб после новости о том, что главный тренер «Гладбаха» Марко Розе со следующего сезона будет работать в дортмундской «Боруссии».

Календарь и таблица Бундеслиги

В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Хофманн забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

Наш прогноз: «Челси»

Маркос Льоренте

«Атлетико», полузащитник, 25 лет

Маркос Льоренте globallookpress.com

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте может сменить команду, сообщил журналист Эдуардо Инда.

По информации источника, игрок может перебраться в «Пари Сен- Жермен».

«В "Атлетико" есть игрок в невероятной форме. Я говорю о Маркосе Льоренте. Его форма настолько хороша, что европейские топ-клубы обратили на него внимание. Не представляю, как "Реал" позволил ему уйти.

Есть команда, которая обладает нужными ресурсами, несмотря на финансовый фэйр-плей, и хочет его подписать. Это "ПСЖ".

У Льоренте прописаны отступные в размере 120 млн евро, и "ПСЖ" столько не даст, но 70 млн — да. Конечно, это игрок очень высокого уровня», — заявил Инда в эфире El Chiringuito.

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В этом сезоне Льоренте выходил на поле в 23 матчах Ла Лиги, забив 8 голов и отдав 7 голевых передач.

Наш прогноз: «Атлетико»

Хамес Родригес

«Эвертон», полузащитник, 29 лет

Хамес Родригес globallookpress.com

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может покинуть клуб, сообщает сайт Defensa Central.

По данным источника, колумбийскому футболисту не нравится в Англии. Его не устраивает погода, сложности с таможенным оформлением и слишком силовой футбол, практикующийся в АПЛ.

Минусы действуют на него сильнее, чем присутствие Карло Анчелотти на посту главного тренера. Поэтому он хочет вернуться в Мадрид и перейти в «Атлетико», который ранее им интересовался.

В 18 матчах АПЛ этого сезона Хамес записал на свой счет 5 голов и 4 ассиста.

Наш прогноз: «Эвертон»

Давид Карму

«Брага», защитник, 21 год

Давид Карму globallookpress.com

Мадридкий «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Браги» Давиду Карму на фоне неопределенности с будущим капитана команды Серхио Рамоса.

По информации As, скауты мадридского клуба оставили очень хорошие отзывы об игре 21-летнего португальца.

Игрок был близок к переходу в «Ливерпуль», однако клубы разошлись в цене на защитника на 5 млн евро. Английский клуб был готов оформить обязательное право выкупа за 20 млн евро, а «Брага» требовала 25 млн евро.

Срок действующего контракта Карму с португальским клубом истекает в 2025 году. В соглашении прописаны отступные в размере 40 млн евро.

При этом неделю назад футболист сломал ногу. Если «Реал» вступит в переговоры о трансфере игрока, то цена на него составит около 25 млн евро.

Отмечается, что между президентом «Реала» Флорентино Пересом и Антонио Сальвадором, возглавляющим «Брагу», хорошие отношения, что может поспособствовать сделке.

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Ранее сообщалось, что футболист входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» на позицию центрального защитника.

В этом сезоне Карму провел 12 матчей за «Брагу».

Наш прогноз: «Брага»