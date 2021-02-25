«Сити» бросил вызов «Баварии». «Горожане» близки к выходу в четвертьфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По разу в воротах «жеребят» расписались Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

2021-й — год «Манчестер Сити»?

Корреспондент BBC Том Ростанс увидел в доминировании «Манчестер Сити» признаки того, что в этом году команда Гвардиолы способна сместить с трона «Баварию».

«Руководство "Баварии" может оспорить мнение о том, что "Манчестер Сити" является фаворитом на победу в Лиге чемпионов, но одного немецкого соперника "горожане" практически устранили со своего пути в Венгрии.

"Боруссии", несомненно, навредило то, что она не смогла сыграть дома из-за ограничений, связанных с коронавирусом. И все же она с трудом отбивалась и отходила от своей штрафной, не говоря уже о том, чтобы дойти до владений Эдерсона.

Только "Бавария" (18) забила больше голов на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, чем Гладбах (16), но монополия "Сити" на владение мячом была такой, что Эдерсон сделал свой единственный сейв в компенсированное время второго тайма.

Это образец, который становится нормой. Не говоря уже о том, что "Сити" позволил нанести по своим воротам всего девять ударов в четырех выездных еврокубковых матчах. Если подопечные Гвардиолы продолжат в том же духе, даже "Баварии" будет сложно справиться с ними.

Лидеры английской Премьер-лиги играют в футбол с таким хладнокровием, качеством и контролем, что добиваются феноменальных достижений, как, например, 12-я выездная победа подряд — рекорд для английских клубов.

Их доминирование в первом тайме было вознаграждено, когда Канселу, играя преимущественно в центре полузащиты, а не на номинальной позиции левого защитника, выполнил прекрасный навес из глубины, который замкнул Силва.

После перерыва Жезус должен был забивать еще пару мячей, но отличился лишь раз после отличной передачи Силвы.

Кевин де Брейне весь матч просидел на скамейке запасных, а лучший бомбардир Серхио Агуэро вышел на замену после того, как пропустил 14 победных матчей, чтобы придать "Сити" дополнительный импульс.

"Манчестер Сити" стремится выйти в финал Лиги чемпионов, но неужели этот год станет для "горожан" успешным?», — задается вопросом Ростанс.

Безоружный Гладбах

Журналист The Guardian Джонатан Лью указал на тот факт, что «Боруссия» просто не обладает теми навыками, которые способны сдержать «Манчестер Сити» на данном этапе сезона.

«Перед лицом натиска Гладбах просто рассыпался, как хитроумные приспособления Уоллеса и Громита: игроки отдавали передачи туда, где никого не было, они спотыкались, вели мяч боком и совершали необъяснимые ошибки.

Первый гол "Сити" стал возможен именно из-за таких оплошностей: две ошибки подряд были сделаны Кристофом Крамером, чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, когда он подарил мяч Канселу, который и сделал результативный пас на Силву.

Изредка хозяева тоже пытались угрожать воротам соперника, но их шансы были слишком малы, слишком редки для команды, которая в глубине души чувствовала, что не соответствует заданному "Сити" уровню.

И да, у "Сити" дорогой состав, прекрасный тренер, налаженная система. Но для команды, которая три месяца назад находилась в хаосе, она сыграла здорово. Что сделал Гвардиола, так это восстановил не только принципы и философию, но и ауру: безмерную уверенность и контроль, которые заставляют противников совершать глупые поступки.

Конечно, мы уже переживали подобные этапы раньше: киевское "Динамо" в 2016 году, "Базель" в 2018-м и "Шальке" в 2019-м — мощные игры в плей-офф, которые стали предвестниками разочарования.

Но что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что у Гладбаха нет инструментов, чтобы побеспокоить "горожан". Возможно, единственная оставшаяся команда, которая все еще может сорвать мечту "Сити" о Лиге чемпионов, — это сама команда Гвардиолы», — подчеркивает Лью.

Самый трудный момент Гвардиолы

Обозреватель Manchester Evening News Саймон Байковски восхитился уровнем игры футболистов «Манчестер Сити», многие из которых заслуживают выхода в стартовом составе.

«Многие считают менхенгладбахскую "Боруссию" одной из самых слабых команд, оставшихся в турнире, но победа над ней стала 19-й подряд для "Манчестер Сити" во всех турнирах, включая 12 побед на выезде — рекорд английского футбола.

Прошло десять часов с тех пор, как "горожане" пропустили гол в Лиге чемпионов, и прошло более двух часов с тех пор, как их вратарь выполнил сейв, прежде чем он спас команду на последних минутах встречи в Будапеште.

В самом непредсказуемом и изменчивом сезоне "Сити", который страдал в течение трех месяцев, теперь выглядит более грозным, чем когда-либо, и голод каждого отдельного игрока можно почувствовать, когда они выходят на поле и включают прессинг.

Это ставит Гвардиолу в удивительно трудное положение: наставнику нужно не только решить, что делать с теми игроками, которые играли против "Арсенала", включая Стоунза и Кевина Де Брейне, но он также должен в какой-то момент вернуть Серхио Агуэро.

Аргентинец вышел на последние десять минут вместе с Ферраном Торресом, что является положительным моментом, ведь он не играл с начала 2021 года.

Премьер-лига, внутренние кубки, Лига чемпионов — остается вопрос: кто способен остановить эту команду?

На очереди "Вест Хэм", который смог удивить в начале сезона, а затем еще одно манчестерское дерби перед ответной встречей с "Боруссией" в Лиге чемпионов.

Не ждите разговоров о квадрупле от "Сити" или Гвардиолы в ближайшее время, когда еще так много матчей впереди. Впрочем, когда команда может себе позволить сделать настолько сильные замены в каждой игре, и когда она находится в такой немыслимой форме, не стоит удивляться, что поднимаются вопросы о победе во всех возможных турнирах.

Тренер "Сити" с легкостью исключает из состава игроков, которые играют плохо, но он ненавидит это делать, когда все они заслуживают быть в старте. Возможно, за пять лет работы у него не было более трудного момента», — полагает Байковски.

«Сити» просто так не отдаст Лигу чемпионов

Автор The Telegraph Джейсон Берт допустил, что «Сити» еще может вылететь из Лиги чемпионов, но для этого потребуются немалые усилия со стороны конкурентов.

«Футболисты "Манчестер Сити" продолжают добиваться успеха, и их победы вскоре приведут к разговорам о том, что они способны претендовать не беспрецедентный квадрупл в этом сезоне.

19-я победа во всех турнирах пришлась на Лигу чемпионов, когда "горожане" нанесли поражение "Боруссии" Менхенгладбах в первом матче 1/8 финала и приблизились к выходу в четвертьфинал.

Финал Кубка лиги уже обеспечен, они отрываются от преследователей в Премьер-лиге, они дошли до четвертьфинала в Кубке Англии, но именно Лига чемпионов, вероятно, имеет наибольшее значение для Пепа Гвардиолы и руководства "Сити". И Европа точно заметит их блеск.

Теоретически "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Челси" или, возможно, даже другая команда, могут остановить "Сити", но для победы над этим безжалостным коллективом Гвардиолы потребуются определенные усилия», — пишет Берт.