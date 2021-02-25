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    СМИ: Сафонов и Уткин не попадают в состав из-за разногласий с руководством

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    Вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин не попадают в основной состав «Краснодара» из-за контрактных разногласий с руководством, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По информации издания, футболисты обратились к клубу с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ.

    По официальной информации оба восстанавливаются от повреждений. Соглашение Сафонова рассчитано до 30 июня 2023 года, Уткина — до 30 июня 2022-го.

    В 2019 году подобная ситуация сложилась с нападающим Иваном Игнатьевым. Тогда форварда не устроило предложение клуба по новому контракту. В итоге он перестал выходить на поле, а в начале 2020 года перешел в «Рубин».

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