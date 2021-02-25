СМИ: Сафонов и Уткин не попадают в состав из-за разногласий с руководством

Вратарьи полузащитникне попадают в основной состав «Краснодара» из-за контрактных разногласий с руководством, утверждает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболисты обратились к клубу с просьбой пересмотреть в сторону увеличения условия действующих договоров, но получили отказ.

По официальной информации оба восстанавливаются от повреждений. Соглашение Сафонова рассчитано до 30 июня 2023 года, Уткина — до 30 июня 2022-го.

В 2019 году подобная ситуация сложилась с нападающим Иваном Игнатьевым. Тогда форварда не устроило предложение клуба по новому контракту. В итоге он перестал выходить на поле, а в начале 2020 года перешел в «Рубин».