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    ЛЕ. «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала, «Краснодар» сыграет в Загребе

    Обзор ответных матче й 1/16 финала Лиги Европы

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    Винисиус Мораис
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    Винисиус Мораис
    24 и 25 февраля в футбольной Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/16 финала.

    «Тоттенхэм» — «Вольфсберг» 4:0

    «Тоттенхэм» одержал победу над «Вольфсбергом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 4:0.

    Дубль в составе «шпор» оформил Винисиус Мораис, отличившийся на 50-й и 83-й минутах. На 10-й минуте счет открыл Деле Алли, на 73-й минуте гол забил Гарет Бейл.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Тоттенхэм — Вольфсберг 4:0
    Голы: 1:0 Деле Алли (10'), 2:0 Винисиус Карлос (50'), 3:0 Гарет Бэйл (73'), 4:0 Винисиус Карлос (83') Тоттенхэм: Джо Харт, Мэтт Доэрти (Marcel Lavinier, 74'), Тоби Алдервейрелд, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко (Nile John, 82'), Деле Алли (Дейн Скарлетт, 81'), Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 69'), Стивен Бергвейн (Лукас Моура, 69'), Винисиус Карлос Вольфсберг: Мануэль Куттин, Gustav Henriksson, Жонатан Шерцер (Стефан Перич, 65'), Доминик Баумгартнер (Гурам Гиорбелидзе, 65'), Михаэль Новак (Марио Павелич, 46'), Лука Лочошвили, Михаэль Линдль, Кай Штрацниг (Неманья Рнич, 79'), Кристофер Верницниг, Шейку Дьенг, Дарио Визингер (Деян Йовелич, 46') Предупреждения: Мэтт Доэрти (36'), Доминик Баумгартнер (61'), Кристофер Верницниг (63'), Бен Дэвис (65'), Тоби Алдервейрелд (77')

    В первом матче «Тоттенхэм» победил 4:1, поэтому уверенно вышел в 1/8 финала.

    «Аякс» — «Лилль»

    25 февраля, 20:55 мск

    «Шахтер» — «Маккаби» Тель-Авив

    25 февраля, 20:55 мск

    «Наполи» — «Гранада»

    25 февраля, 20:55 мск

    «Хоффенхайм» — «Мольде»

    25 февраля, 20:55 мск

    «Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург»

    25 февраля, 20:55 мск

    «Рейнджерс» — «Антверпен»

    25 февраля, 20:55 мск

    «Арсенал» — «Бенфика»

    25 февраля, 20:55 мск

    ПСВ — «Олимпиакос»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Байер» — «Янг Бойз»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Динамо» З — «Краснодар»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Рома» — «Брага»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Лестер» — «Славия»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Милан» — «Црвена Звезда»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

    25 февраля, 23:00 мск

    «Брюгге» — «Динамо» Киев

    25 февраля, 23:00 мск

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