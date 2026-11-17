Понизит ли Грузия в классе Украину?

прогноз на матч за место в дивизионе B Лиги наций, ставка за 1.97

17 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Украина и Грузия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Украина

Турнирное положение: Украина перед заключительным туром текущего раунда занимает третью строчку в квартете с четырьмя очками в активе.

Команда на семь баллов отстаёт от лидирующей Северной Ирландии и на шесть — от второй в группе Венгрии, а также на два пункта опережает четвертую Грузию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Северной Ирландии (0:1).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также остался без очков, когда теперь формально в домашних стенах проиграл Венгрии (1:2).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Малиновский, Зинченко, Пономаренко и Зубков, не в составе — Цыганков, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Украина не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Хозяевам трудно рассчитывать на три очка с такой формой, но преимущество в классе над соперником и поддержка своих трибун все же говорят в их пользу.

Роман Яремчук и Данил Сикан — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

Грузия

Турнирное положение: Грузия после четырёх туров текущего раунда занимает четвёртую строчку в квартете 2, набрав только два балла.

Команда на девять очков отстаёт от лидирующей в группе Северной Ирландии и на восемь от второй в квартете Венгрии, а также на два пункта — от третьей в таблице Украины.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Венгрии (0:2).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).

Не сыграют: травмированы — Кварацхелия, Китеишвили и Табатадзе, вне состава — Абуашвили, дисквалифицирован — Цитаишвили.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Грузия не выиграла при двух ничьих и трех поражениях.

С такой формой у гостей вроде бы невысокие шансы даже на ничью, особенно на выезде, однако проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать даже на победу.

Команда все еще не забивала в Лиге наций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Украина — Грузия Букмекерские коэффициенты на матч Украина — Грузия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Украина проиграла

в трех из четырех последних домашних матчей Украины забивали больше двух голов

в шести последних матчах Грузии хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.30, успех Грузии — в 3.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.74.

Прогноз: в шести последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Этот сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей хозяев.

1.97 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Украина — Грузия позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, поскольку они все же сильнее соперника, да еще и сыграют при поддержке своих болельщиков.

2.30 Украина победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Украина — Грузия принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Украина победит за 2.30