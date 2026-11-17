17 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Украина и Грузия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Украина
Турнирное положение: Украина перед заключительным туром текущего раунда занимает третью строчку в квартете с четырьмя очками в активе.
Команда на семь баллов отстаёт от лидирующей Северной Ирландии и на шесть — от второй в группе Венгрии, а также на два пункта опережает четвертую Грузию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Северной Ирландии (0:1).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также остался без очков, когда теперь формально в домашних стенах проиграл Венгрии (1:2).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Малиновский, Зинченко, Пономаренко и Зубков, не в составе — Цыганков, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Украина не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
Хозяевам трудно рассчитывать на три очка с такой формой, но преимущество в классе над соперником и поддержка своих трибун все же говорят в их пользу.
Роман Яремчук и Данил Сикан — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Грузия
Турнирное положение: Грузия после четырёх туров текущего раунда занимает четвёртую строчку в квартете 2, набрав только два балла.
Команда на девять очков отстаёт от лидирующей в группе Северной Ирландии и на восемь от второй в квартете Венгрии, а также на два пункта — от третьей в таблице Украины.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Венгрии (0:2).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).
Не сыграют: травмированы — Кварацхелия, Китеишвили и Табатадзе, вне состава — Абуашвили, дисквалифицирован — Цитаишвили.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Грузия не выиграла при двух ничьих и трех поражениях.
С такой формой у гостей вроде бы невысокие шансы даже на ничью, особенно на выезде, однако проблемы их соперника все же позволяют им рассчитывать даже на победу.
Команда все еще не забивала в Лиге наций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Украина проиграла
- в трех из четырех последних домашних матчей Украины забивали больше двух голов
- в шести последних матчах Грузии хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья — в 3.30, успех Грузии — в 3.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.74.
Прогноз: в шести последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних выездных поединках.
Этот сценарий был реализован и в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, поскольку они все же сильнее соперника, да еще и сыграют при поддержке своих болельщиков.
Ставка: Украина победит за 2.30