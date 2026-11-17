17 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Израиль и Австрия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Израиль

Турнирное положение: Израиль после четырёх туров текущего раунда занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете с тремя баллами в активе.

Команда на восемь очков отстаёт от победителя группы Австрии, а также на три пункта от второго в таблице Косова и на два — от третьей Ирландии.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выездном поле разошлась мировой с Косовом (0:0).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с Ирландией (1:1).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Барибо, Блорян, Гроппер и Лемкин, проблемы с сердцем — Битон, дисквалифицирован — Шломо.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Израиль ни разу не выиграл при двух поражениях.

Данная форма обещает хозяевам плохие перспективы на три очка, пусть и на своем поле, но и набрать даже один балл им будет непросто против более классного соперника.

Сайед Абу-Фархи и Дор Перец — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций нового розыгрыша.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав 11 баллов.

Команда на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя, Косово, а также на два очка — третью в таблице Ирландию и на три — четвертый в группе Израиль.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Ирландией (1:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Косовом (1:1).

Не сыграют: травмированы — Алаба, Чуквуэмека, Гриллич, Грюль, Прасс, Ферачниг, Шлягер, Ваннер, Виммер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Таким образом, с этой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть и на выезде, тем более с учетом перевеса в классе над соперником.

Саша Калайджич — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

На что ставят в матче Израиль — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Израиль — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Израиль не проиграл

в трех последних матчах Израиля забивали меньше двух голов

в трех из пяти последних матчей Австрии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья — в 3.95, успех Израиля — в 4.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.00 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Израиль — Австрия принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку три или больше мячей забивали в трех из четырех последних матчей Израиля.

2.04 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Израиль — Австрия принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.04