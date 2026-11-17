17 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Израиль и Австрия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Израиль
Турнирное положение: Израиль после четырёх туров текущего раунда занимает последнюю, четвёртую строчку в квартете с тремя баллами в активе.
Команда на восемь очков отстаёт от победителя группы Австрии, а также на три пункта от второго в таблице Косова и на два — от третьей Ирландии.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выездном поле разошлась мировой с Косовом (0:0).
Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с Ирландией (1:1).
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированы — Барибо, Блорян, Гроппер и Лемкин, проблемы с сердцем — Битон, дисквалифицирован — Шломо.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Израиль ни разу не выиграл при двух поражениях.
Данная форма обещает хозяевам плохие перспективы на три очка, пусть и на своем поле, но и набрать даже один балл им будет непросто против более классного соперника.
Сайед Абу-Фархи и Дор Перец — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций нового розыгрыша.
Австрия
Турнирное положение: Австрия после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 3, набрав 11 баллов.
Команда на четыре очка опережает своего ближайшего преследователя, Косово, а также на два очка — третью в таблице Ирландию и на три — четвертый в группе Израиль.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Ирландией (1:0).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал только один балл, когда теперь в чужих стенах сыграла вничью с Косовом (1:1).
Не сыграют: травмированы — Алаба, Чуквуэмека, Гриллич, Грюль, Прасс, Ферачниг, Шлягер, Ваннер, Виммер и Вобер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Австрия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.
Таким образом, с этой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть и на выезде, тем более с учетом перевеса в классе над соперником.
Саша Калайджич — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Израиль не проиграл
- в трех последних матчах Израиля забивали меньше двух голов
- в трех из пяти последних матчей Австрии забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья — в 3.95, успех Израиля — в 4.30.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку три или больше мячей забивали в трех из четырех последних матчей Израиля.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.04