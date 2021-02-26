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    Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021

    Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЕ 2020/2021. Пары команд, даты матчей. Начало — 15:00 мск

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    Лига Европы
    В 15:00 мск 26 февраля в Швейцарии пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/2021

    Кто играет

    Российских представителей на этой стадии турнира уже нет. В 1/16 финала выступление в Лиге Европы завершил «Краснодар».

    От Украины в 1/8 пробились «Динамо» и «Шахтер».

    Полный список частников:
    «Арсенал» (Англия)
    «Аякс» (Голландия)
    «Вильяреал» (Испания)
    «Гранада» (Испания)
    «Динамо» Загреб (Хорватия)
    «Динамо» Киев (Украина)
    «Манчестер Юнайтед» (Англия)
    «Милан» (Италия)
    «Мольде» (Норвегия)
    «Олимпиакос» (Греция)
    «Рейнджерс» (Шотландия)
    «Рома» (Италия)
    «Славия» (Чехия)
    «Тоттенхэм» (Англия)
    «Шахтер» (Украина)
    «Янг Бойз» (Швейцария)

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Жеребьевка

    Начиная со стадии 1/8 финала никаких ограничений в жеребьевке нет. Каждый может сыграть с каждым.

    Даты матчей

    Первые матчи пройдут 11-го, ответные — 18-го марта 2021 года.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 19 марта.

    Финал Лиги Европы 2020/2021 состоится в среду, 26 мая, «Гданьск Арена», Гданьск, Польша.

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