Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021

В 15:00 мск 26 февраля в Швейцарии пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/2021

Кто играет

Российских представителей на этой стадии турнира уже нет. В 1/16 финала выступление в Лиге Европы завершил «Краснодар».

От Украины в 1/8 пробились «Динамо» и «Шахтер».

Полный список частников:

«Арсенал» (Англия)

«Аякс» (Голландия)

«Вильяреал» (Испания)

«Гранада» (Испания)

«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Динамо» Киев (Украина)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Милан» (Италия)

«Мольде» (Норвегия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Славия» (Чехия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Шахтер» (Украина)

«Янг Бойз» (Швейцария)

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Жеребьевка

Начиная со стадии 1/8 финала никаких ограничений в жеребьевке нет. Каждый может сыграть с каждым.

Даты матчей

Первые матчи пройдут 11-го, ответные — 18-го марта 2021 года.

Календарь и таблица Лиги Европы

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 19 марта.

Финал Лиги Европы 2020/2021 состоится в среду, 26 мая, «Гданьск Арена», Гданьск, Польша.