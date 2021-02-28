«Спартаку» нужна команда, а не личности. Приезд Промеса не избавит от проблем

Московский «Спартак» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2. Весь второй тайм «красно-белые» отыграли вдесятером из-за удаления Романа Зобнина и пропустили два мяча от Джордже Деспотовича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Злиться нужно на себя

Андрей Мордовин в своем материале для rusfootball.info раскритиковал игру «Спартака», в том числе и вернувшегося в команду Квинси Промеса.

«Давайте определимся сразу. Романа Зобнина удалили справедливо. На первую желтую карточку полузащитника "Спартака" спровоцировал Хвича Кварацхелия. Имея у себя горчичник, идти в стык, в какой пошел Зобнин... На месте клуба к Зобнину можно применить санкции, без скидок на его заслуги перед командой в сезоне.

И сразу — гол Александра Соболева тоже отменили правильно. Даже без рисованных линий было ясно, что нападающий "Спартак" чуть-чуть поторопился. Зря он, кстати, психовал.

Лучше бы Соболев так злился на себя в первом тайме, когда Мозес создал для него шикарный момент. А Соболев почему-то не ожидал паса от партнера, застыл на месте и позволил Уремовичу стать героем эпизода. Нападающий, который испытывает голод до забитых мячей, должен был вместе с ногой Уремовича заносить мяч в сетку, а не ждать, когда пас докатится. Кстати, это был единственный опасный момент "Спартака" в первом тайме.

Адекватного в игре "Спартака" до удаления Зобнина было мало. Выход Промеса в старте — это, конечно, красивая акция для болельщиков, для соцсетей. Болельщики защищали легенду клуба в каждом эпизоде, когда против него фолили или арбитр принимал неоднозначные решения. Но заслуживает ли Промес в нынешней своей форме такую поддержку? Может, стоило попридержать Квинси?

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Понимали, что качество поля сейчас все-таки далеко от оптимального. Было ясно, что будет тяжелая игра, что очень важно контролировать зону подбора, поэтому мы ее максимально насытили. Не готов сейчас обсуждать судейские, несудейские решения. Большое количество желтых карточек, мы тоже получили. У нас Зуев получил травму. Поэтому есть, наверное, что рассмотреть и с нашей стороны. Очень доволен, что сзади сыграли на ноль, по существу не дав создать какое-то большое количество моментов. Если возникала острота, то только после стандартов или после повторных передач с отскока. Поэтому считаю, что провели очень качественный поединок и одержали заслуженную победу.

Для нынешнего "Спартака" Промес — игрок выше классом. Но неужели он настолько легко вписался в такую хаотичную игру "Спартака"? Статистика говорит обратное — у Промеса худший процент точных передач (76%, меньше только у Соболева, но тот не отвечает за пасы), у него 1 удар (0 в створ) и 1 успешная обводка», — констатирует Мордовин.

«Спартак» выдержал физически, но проиграл

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил «Спартак» за хорошую физическую форму, но указал на явно малое количество созданных моментов.

«После перерыва Тедеско перешёл на 5-3-1: тренер "Спартака" перекрыл центр тремя защитниками и тремя полузащитниками: Алекс Крал вышел на позицию опорника, а Промесу и Эсекьелю Понсе достались роли инсайдов. Ход итальянского немца содержал в себе определённый риск, ведь "Рубин" мог создавать преимущество на и без того опасных флангах два в один за счёт подключений крайних защитников. Правда, казанцы не сразу адаптировались к изменившейся модели "красно-белых", проиграли дебют второго тайма.

И всё-таки на 53-й минуте "Рубин" забил! В этом эпизоде катастрофически сыграли и Мозес, который сопровождал Кварацхелию и должен был заблокировать проникающую передачу, и Георгий Джикия, не среагировавший вовремя на рывок Джордже Деспотовича. Серб в очередной раз показал, почему играет он, а не форвард молодёжной сборной России Иван Игнатьев: мастерски реализовал момент.

Нужно отдать должное спартаковцам, которые не опустили рук при счёте 0:1 и выдержали физически. В этом плане Тедеско хорошо подготовил команду на зимних сборах. В атаки включался Жиго, увеличивая давление на оборону казанцев. А вот игроки "Рубина" стали всё заметнее уставать даже в большинстве. Возможно, Леонид Слуцкий совершил ошибку, так как мог заменить висевших на карточках Олега Шатова и Оливера Абильгора. В результате датчанин заработал удаление за фол на Соболеве.

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Да, в моменте с отмененным голом был офсайд, полметра, может, меньше. Что не так со «Спартаком» после зимнего перерыва? Наверное, сегодня повлияло удаление, играли до него неплохо. Удаление, и все поменялось — вышли и сразу пропустили, вдесятером отыгрываться было тяжелее. Когда у них удалили игрока, то «Рубин» стал больше обороняться и забил второй на контратаке. Все планы спутало удаление. Поменялось ли поведение Тедеско? Не знаю, о чем вы говорите, мы никак не поняли, что он изменился.

В равных составах "Спартак" создал не так много. Правда, Соболев забил после углового, но VAR зафиксировал у форварда офсайд. "Рубин" же в концовке забил второй гол, снявший все вопросы об исходе встречи. Деспотовича бросили в штрафной, и серб оформил дубль на добивании», — заключает Романов.

Тедеско не выходит из зоны комфорта

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов заявил, что Доменико Тедеско больше не ощущает давления, поэтому без особых ухищрений формирует состав и подготавливает тактику на матчи.

«Долгожданного новичка Квинси Промеса выпустили зачем-то с первых минут против "Рубина". Он не понял, куда попал и в какой футбол играет теперешний "Спартак". Бегал с одного фланга на другой, пытаясь приспособиться, словно подушку под ухо поудобнее положить.

Голландец уезжал из другой команды, с другой футбольной философией. Промес пытался сделать вид, что он тут главный, но как-то подозрительно криво смотрели на эти лидерские порывы Жиго, Джикия и даже Мозес. Креатива от нигерийца было побольше, чем от чемпиона России-2017. Почему тогда Квинси главный? Чем докажешь? Ты спустился погулять в привычный двор, но там уже другие пацаны.

Но что сейчас взять с Тедеско. Полагаю, он вполне комфортно себя ощущает. У него шикарная диспозиция: терять уже нечего, так как объявил о непродлении контракта, а в случае удачного стечения обстоятельств может все переиграть в свою пользу. Потому может позволить себе любые эксперименты и капризы.

Требует народ Промеса — да нате, возьмите. Жалко, что ли, позабавьтесь. Забьет — я в плюсе, провалится — не моя головная боль. По авторитету немца российская командировка вряд ли способна ударить. Он же не в аутсайдерах идет. Не исключаю, что в Германии на все эти поездки тренерами в РПЛ смотрят так, как мы на китайские вояжи. Ну, поехал срубить денег. Молодец. На наши футбольные результаты из Европы мало кто обращает внимание.

Георгий Черданцев Комментатор «Матч ТВ» Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот «Спартак» Месси, он тоже потеряется. В принципе было бы логично Тедеско подать в отставку. Десять матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и.о., это новая мотивация для футболистов.

Между тем "Спартак" уже четвертый. Пропустил вперед "Сочи". На хвосте сидят "Ростов", "Динамо", "Рубин" и "Локомотив". Они все в непосредственной близости. Впереди у "народной" команды матчи с "Краснодаром" и "Динамо". Бело-голубым Тедеско уже уступил в Кубке, где его земляк Сандро Шварц тактически превзошел. Динамовский немец в отличие от спартаковского очень хорошо, видимо, вкалывал в паузе. В ноябре-декабре оборона его клуба напоминала решето. А сейчас в двух крайне непростых поединках — в дерби и на выезде в Грозном пропустила только один мяч, добыв две победы», — напоминает Кузнецов.

О борьбе за золото и ЛЧ говорить не приходится

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер убежден, что приезд Квинси Промеса не сделает из «Спартака» претендента на чемпионство или попадание в зону Лиги чемпионов.

«В меньшинстве "Спартак" был не так уж плох, достаточно агрессивен, заставив Абильдгора получить вторую желтую и Лапочкина — уравнять составы. Немного красно-белым не повезло и с маленьким офсайдом у Соболева при незасчитанном голе.

Но это был эпизод, не более. Уже в равных составах больше спартаковцы ничего не создали. Наоборот, вновь получили от пары Кварацхелия — Деспотович, когда Максименко мог бы отбить удар первого и получше. "Рубин" впервые в истории выиграл на "Открытие Арене", и это случилось справедливо.

"Спартак" не воспользовался шансом выйти на чистое второе место после проигрыша ЦСКА "Локомотиву". С такой игрой ни о какой борьбе за золото или за место в Лиге чемпионов быть не может. С Промесом или без. Ведь даже с блиставшим Квинси "Спартак" вообще не попадал в Европу с Якином и едва заползал туда с Аленичевым, чтобы сразу оттуда вылететь от кипрского АЕК.

Василий Уткин Российский журналист Тур всецело иллюстрирует мое старинное соображение: чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. «Зенит» оступается. Немедленно проигрывают ЦСКА и «Спартак». Вот так это и происходит.

Футбол — не индивидуальный, а командный вид спорта. И даже звезды калибра Квинси, тем более которым надо набирать форму, не спасут разобранную, не знающую, как надо играть, команду», — пишет Рабинер.

Заслуга Слуцкого

Станислав Горин в блоге на soccer.ru не только вспомнил о проблемах «Спартака», но и выделил работу Леонида Слуцкого, хорошо подготовившего команду к матчу с «красно-белыми».

«Можно случайно проиграть "Тамбову". Но если уступаешь подряд "Сочи", "Зениту", "Динамо" и "Рубину" — звонят колокола. Ставка на фланги не сыграла. Крал вышел, но с ним не стало больше удачных атак. В равных составах Слуцкий умно не отдавал приказ о высоком прессинге.

Получили еще один матч "красно-белых", когда не знают, как забить мяч в позиционной атаке. Отмечаем работу Слуцкого — "Рубин" четко понимал свою роль. Например, Кварацхелия не был невероятно активным, поскольку после травмы, но до чего техничный, юркий и умный футболист!

Грузин создал оба гола, а показательным стал момент, когда Хвича отобрал мяч у свежего Бакаева. Если до выхода Зелимхана "Спартак" снова играл в равных составах, то появление плеймейкера повторно оставило в меньшинстве, но уже тактически и физически.

Олег Романцев Бывший главный тренер «Спартака» Если говорить о Тедеско, то это прежде всего специалист со своими взглядами на футбол, профессию. Он привез с собой что-то новое, чем не похож на некоторых коллег-гастарбайтеров. К тому же Доменико молод, амбициозен и пока не до конца реализовал себя в «Спартаке». И я расстроюсь, если он все бросит на полпути и уйдет. Но, думаю, если весной команда заиграет, то Тедеско останется. Хотя многое здесь будет зависеть и от руководства клуба.

У Тедеско на поле не было команды. Увидели набор неплохих исполнителей, которых можно представить успешными. Но таковыми они сейчас не являются. Если бы руководство "Спартака" нашло тренера зимой, то ближайшие месяцы могли потратить на развитие новых идей», — отмечает Горин.