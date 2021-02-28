«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (2:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ман Сити» не проигрывает уже 27 матчей

«Джон Стоунз проводит сезон своей карьеры, ведь его решительный гол привел "Манчестер Сити" к 20-й победе кряду. Если ноги Рияда Мареза ослепили оборону "Вест Хэма" и открыли путь для взятия ворот, то мгновенный удар защитника, который вогнал мяч в сетку ворот Даррена Рэндольфа, был лучшим», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Гол центрбека — его четвертый в кампании — был забит на 68-й минуте, а это означает, что неотразимая команда Пепа Гвардиолы теперь непобедима в 27 поединках, что также стало 200-й победой для каталонца в клубе. Добытая всего за 273 игры, она установлена в наиболее короткий промежуток времени для менеджера английского топ-дивизиона».

«Вест Хэм» доказал заслуженность своего места в таблице

«Хотя он и проиграл, "Вест Хэм" сделал достаточно, чтобы показать, что их стремление к лидерам АПЛ в этом сезоне имеет смысл. Подписание Лингарда в аренду у "МЮ" во время трансферного окна добавило еще один атакующий элемент в их игру и вернуло 28-летнему форварду форму, которая принесла ему вызов в сборную Англии. Он нанес мощный удар, заблокированный Стоунзом, и именно его неточный удар завершился голом Антонио, который сравнял счет», — отмечает Саймон Стоун в отчете BBC о матче.

«Учитывая, что это был первый раз, когда игрок гостей забил на "Этихаде" после пенальти от Салаха за "Ливерпуль" 8 ноября, это немалое достижение. Были моменты, когда казалось, что "Вест Хэм" может пойти дальше, поскольку скорость Лингарда и Антонио в сочетании с работой в полузащите Райса, которым Гвардиола, по его словам, восхищался во время атак соперника, вызывали беспокойство в обороне хозяев. Команда Мойеса теперь рассчитывает, что "МЮ" избежит поражения от "Челси" в воскресенье, чтобы сохранить свое место в топ-4».

За год «Сити» отыграл и привез «Ливерпулю» 44 очка

«Контроль от лидера АПЛ временами может показаться непреодолимым, и в матчах без зрителей вероятность ошибки еще меньше, когда никто не отвлекает его от своей задачи. "Горожане" безжалостно ломали подвижную команду Мойеса, терпеливо ослабляя гайки и удаляя опоры оборонительной структуры соперника, прежде чем прорвать ее классическими голами эпохи "Сити".

Все, что было необычно — это сами авторы забитых мячей — Диаш со своим первым голом за клуб, а затем Стоунз с его победным ударом: в 16 матчах, в которых они действовали в паре, им удалось забить больше, чем пропустить», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Это та стабильность, которая ускользнула от "Ливерпуля", их бывших конкурентов в борьбе за титул, который теперь лишь один из тех, кто еще больше отстал от лидера. "Манчестер Сити" одержал 14-ю победу кряду в чемпионате, опережая "Манчестер Юнайтед" на 13 очков и на 22 очка опережая клуб, который в прошлом сезоне был чемпионом.

После того, как их позиции поменялись местами, разница между "Ливерпулем" и "Сити" оказалась такой же — 22 очка, что и на этом же этапе прошлого сезона, когда оба сыграли по 26 поединков: обратное движение этого маятника в 44 балла — одна из величайших загадок эпохи коронавируса».

«Вест Хэм» стал непростым тестом для «Сити»

«Прошло некоторое время с тех пор, как Гвардиоле пришлось срываться на своих игроков во время выигрышной серии, которая началась в декабре, но он был недоволен игрой в первом тайме, когда у "Вест Хэма" было шесть ударов против двух у "Манчестер Сити".

Счет к перерыву был 1:1, но "Молотобойцы" вполне могли и выйти вперед. Антонио забил один мяч после того, как ему выложил его будто на блюдечке Джесси Лингард, но он также должен был забивать еще один, когда из выгодной позиции пробил мимо ворот», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

«Команда Гвардиолы мечтает о великом сезоне, который еще может завершиться беспрецедентным квадруплом. После ее выхода в финал Кубка Лиги, в четвертьфинал Кубка Англии и на их пути к еще одному титулу АПЛ, трудно понять, кто может помешать клубу выиграть второй внутренний требл за три года.

Некоторое время казалось, что "Сити" суждено легко оформить титул, но против "Вест Хэма" команде пришлось сдать более суровый экзамен. Красота и мускулы — хорошее сочетание для команды, все еще сражающейся на четырех фронтах, а у манкунианцев есть и то, и другое».