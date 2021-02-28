Акинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. За «Локо» в первом тайме отличились нападающий Виталий Лисакович и полузащитник Гжегож Крыховяк. Во втором тайме у ЦСКА был шанс отыграть один мяч, но полузащитник Никола Влашич с пенальти пробил выше ворот.

ЦСКА без Акинфеева и Дивеева, «Локо» — без Миранчука

Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, фиксируя серьезные кадровые потери у обоих коллективов.

«Первый после зимней паузы тур чемпионата России сходу подкинул нам московское дерби — "Локомотив" против ЦСКА. Обе команды несут серьезные кадровые потери. Так из-за болезни (по инсайдерской информации, из-за коронавируса, по данным ЦСКА, из-за ОРВИ) матч пропускали Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Чтобы заменить капитана, армейцы вернули из аренды в "Урале" Илью Помазуна, а вместо Дивеева в основе вышел ветеран Васин.

У "Локо" список отсутствующих еще более масштабный. Недоступны Мурило, Игнатьев, Зе Луиш и Смолов. Но главная потеря — лидер команды Антон Миранчук, восстанавливающийся после мышечной травмы. Плюс игроки основы Станислав Магкеев и Дмитрий Баринов только восстановились после повреждений и начали игру на скамейке.

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Несмотря на эпидемию травм, Марко Николич не отошел от наигрывавшейся на сборах схемы 4-4-2 с ромбом в центре поля. Благодаря опускающимся на одну линию с защитниками Крыховяку и молодому Мухину, "Локомотив" без особого труда преодолевал прессинг ЦСКА. Гости же старались доставлять мяч в штрафную Гильерме за счет навесов с флангов».

Быстрый гол Лисаковича

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит белорусского легионера «Локо» Виталия Лисаковича, открывшего счет в матче уже на 6-й минуте.

«Едва ли не первое касание Помазуном мяча случилось тогда, когда голкипер вынужден был доставать его из сетки ворот. Эпизод с быстрым голом "Локомотива" начался после потери Бактиёра Зайнутдинова под прессингом (хорошо сыграл Даниил Куликов), а закончился тем, что Виталий Лисакович ловким, хитрым финтом убрал с пути Виктора Васина. Вряд ли Помазун имел шансы выручить ЦСКА — такие удары должны блокироваться защитниками.

"Локомотив" вообще контролировал игру, а Лисакович выделялся — подвижностью, подыгрышем, нестандартными действиями. Команда Марко Николича достаточно много разыгрывала мяч через центр, где благодаря ромбу в полузащите и паре форвардов всегда хватало предложений. И хотя "железнодорожники" меньше пробили к перерыву (счёт ударов — 4:6, в створ — 2:2), они заслуженно выиграли первый тайм.

"Армейцы" по-настоящему не смогли ничего придумать впереди. Пытались находить свободное пространство при помощи подключений крайних защитников, а Никола Влашич открывался на фланге в зоне Дмитрия Рыбчинского, стремясь использовать недостаток оборонительных навыков переделанного хавбека, однако эффективность ЦСКА в атаке была минимальной».

Пушка Крыховяка

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак выделяет польского легионера хозяев, который забил второй гол и был признан лучшим игроком матча.

«Индивидуально в стане красно-зеленых выделяется и Гжегож Крыховяк. Незадолго до перерыва поляк забил роскошный мяч в ближнюю девятку из-за пределов штрафной. Но куда более важно, как здорово команда действует коллективно — плотно между линиями и внутри них, синхронно перемещается, не дает нащупать слабых мест и быстро переходит в контратаку.

Так и пришел второй гол — Франсуа Камано получил мяч у своей штрафной, через стенку с партнером выскочил справа на оперативный простор, пронесся до чужой штрафной и выдал верхом великолепную поперечную передачу оказавшемуся в одиночестве неподалеку от штрафной Крыховяку. Где в этом эпизоде был Марио Фернандес?

И все это с Дмитрием Рыбчинским справа в обороне, Максимом Мухиным (второй матч в основе в РПЛ) в опорной зоне, Даниилом Куликовым в роли бокс-ту-бокс и Франсуа Камано, которого осенью за слабую игру не пинал только ленивый (а как он хорош сейчас!). На сборах Николич провел очень крутую работу, а что будет, когда вернутся Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов (он впервые вышел на поле после травмы под аплодисменты болельщиков, но лишь на несколько минут), Антон Миранчук, Зе Луиш и Смолов?»

Влашич порадовал Гильерме

Редакция Rusfootball.info не впечатлена игрой ЦСКА и верит, что «Локо» может вернуться в группу лидеров.

«Реальное давление ЦСКА смог организовать только после перерыва, когда Гончаренко выпустил Эджуке и Кучаева. Потенциально переломный момент "Локо" перетерпел — с ударом Рондона повезло, а выстрел Кучаева с острого угла погасил Гильерме. За 20 минут до финального свистка ЦСКА заработал пенальти (мяч отскоком от Чалова попал в руку Куликова).

Изменить ход встречи не смог и хорватский лидер ЦСКА — Никола взял сильно выше ворот и заставил Гильерме только порадоваться. Единственным нежелательным последствием очередного сложного этапа в матче для "Локо" стало всего-то удаление Николича за споры с арбитром.

У ЦСКА было достаточно моментов, чтобы вернуться в игру даже после 0:2, но своими шансами команда не воспользовалась и не смогла сократить отставание от "Зенита" до двух очков. "Локо" пока что обгоняет "Краснодар" и "Динамо", начиная новый год с двух побед, а еще возвращает Баринова — травмировавшийся в прошлом году хавбек вышел на поле в концовке.

Календарь и таблица РПЛ

Что будет, когда вернется еще и Зе Луиш, представить пока сложно, но после рестарта чемпионата "Локо" выглядит так, будто он готов до конца сезона вернуться в группу лидеров РПЛ».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Поздравляю команду с победой. Просто молодцы! Продолжили хорошую работу со сборов в первом матче с «Тамбовом» и сейчас. Мы не можем показывать всё, что наработали на сборах, но уже видно, что команда стала агрессивнее. Тем не менее нам ещё многое предстоит сделать. Очень важно было добыть сегодня победу. Первый тайм провели очень хорошо, во втором чуть-чуть устали. С нами не было восьми игроков, каждый из которых может считаться игроком основы, но я доволен. Надо идти дальше. К сожалению, следующая игра только через девять дней — это для нас большой перерыв. Отдельно хочу похвалить атмосферу на стадионе, совсем по-другому ощущается, когда болельщики гонят команду вперёд. ЦСКА не слаб, это очень хорошая команда.

«Странный» пенальти

Автор Soccer.ru Александр Чистяков рассуждает о неоднозначных судейских решениях, которые принимаются в первых матчах после зимнего перерыва.

«В дебюте второго тайма ЦСКА создал качественное давление на ворота Гильерме и был близок к тому, чтобы забить и вернуться в игру, но свой главный шанс "армейцы" получили чуть позже: VAR предложил арбитру в поле Кукуяну оценить уже заигранный момент в штрафной площади "Локомотива", в котором Дмитрий Рыбчинский якобы сыграл рукой. Символично, что на VAR работал Кирилл Левников, поставивший похожий пенальти в ворота "Спартака" в кубковом матче с "Динамо".

Между прочим, экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала Левникова в том решении, несмотря на современную трактовку руки по уровню подмышки (»правило короткого рукава«) и вопросы по правомерности вмешательства VAR. В эпизоде с Рыбчинским вопросов еще больше: во-первых, точка попадания мяча снова похожа на плечо, во-вторых, расстояние, которое преодолел игровой снаряд, было минимальным.

Пусть арбитры и их боссы объяснят логику этих решений. И заодно разницу между эпизодами с Мозесом и Рыбчинским, ведь Виктор получил желтую карточку, а Дмитрий — нет. Это существенно. В любом случае на результате матча решение Левникова-Кукуяна не сказалось, ведь Никола Влашич с "точки" отправил мяч выше перекладины — видимо, в честь своей сестры Бланки, чемпионки мира по прыжкам в высоту, которая поддерживала брата Николу с трибун».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА «Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле, удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи. Влашич и Рондон у нас были в списке пенальтистов, Влашич подошёл раньше. Появление Рондона — конкуренция для Чалова и Шкурина. Мы взяли его как опытного нападающего, способного приносить пользу. Слухи о вспышке коронавируса в ЦСКА? Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста.

Николич хорошо поработал зимой

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит главного тренера «Локомотива» за зимние сборы, которые тот провел с толком.

«Понятно, что ЦСКА может жаловаться на кадровые проблемы — будь на месте Виктора Васина Игорь Дивеев, возможно, не было бы первого гола, да и Игорь Акинфеев, как знать, мог бы потащить удар Гжегожа Крыховяка в ближнюю "девятку". Упорно ходят слухи, что у армейцев вспышка Covid-19. В клубе этот факт отрицают, ограничившись пресс-релизом по поводу состояния Акинфеева — по официальной версии, у голкипера ОРВИ. Если замалчивание коронавируса и правда имеет место — это очень нехорошо, а счет 0:2 можно считать кармической расплатой за утайку.

С другой стороны, у "Локомотива" не было Антона Миранчука, Зе Луиша, Владислава Игнатьева — все они могли бы рассчитывать на место в старте. Но команда справилась и без них. А, кроме того, в линии атаки у ЦСКА был полный набор — загадочные хвори ее не тронули. Но на выходе — пустота. Можно, конечно, жаловаться на слабую реализацию — один незабитый Николой Влашичем пенальти чего стоит. Но беда в том, что все это мы видели и в первой части чемпионата. И ничего не поменялось.

Кажется, Николич справился с домашним заданием на зиму куда лучше Виктора Гончаренко. Но это только один матч, поэтому — никаких глобальных выводов. Для них время придет после 30-го тура. Но прямо сейчас есть ощущение, что этот "Локомотив" способен добраться до тройки».

Гжегож Крыховяк Полузащитник «Локомотива» В первом тайме мы играли очень хорошо, а во втором — очень плохо. Это проблема. У соперника было много моментов, чтобы забить, поэтому в следующем матче нам надо играть лучше, чем сегодня. Схема? У нас сейчас впереди больше игроков. Раньше у нас была проблема с тем, что мы мало забивали. Сейчас забиваем много. Это хорошо. Мой гол? Когда я получаю мяч и до ворот 20-25 метров, то долго не думаю. Знаю, что можно пробить. Если мы будем бить, то будем забивать

ЦСКА скрывает вспышку «короны»?

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев критикует армейский клуб, который, по его мнению, замалчивает случаи заболевания коронавирусом в команде.

«ЦСКА тщательно скрывает информацию о заболевании футболистов. Пресс-служба лишь прокомментировала состояние Игоря Акинфеева: "Есть признаки заболевания ОРВИ". На деле же в заявке на матч с "Локомотивом" без объяснения причин отсутствуют Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Иван Обляков, новичок Эмиль Бохинен и Алан Дзагоев.

Потенциальное алиби есть только у последнего — он вроде как перенес коронавирус три-четыре месяца назад. По остальным — тишина от ЦСКА. Благо, что журналисты зарабатывают свой хлеб не просто так. Иван Карпов подтвердил положительный тест у Акинфеева, Торопа, Дивеева и Облякова, Metaratings добавил информацию про Бохинена.

Пора бы уже ЦСКА прокомментировать ситуацию. "Арсенал" и "Уфа" так и вышли сухими из воды. Создалось впечатление, что команды РПЛ уже на полных правах скрывают заболевания. Но все же медицинский регламент не отменяли, а в ФНЛ за попытку скрывать вспышку "короны" пострадало брянское "Динамо".

РПЛ ведет себя чересчур податливо и не хочет провести расследование. Даже забавно, что лига непреклонна, когда речь идёт о снятии с чемпионата "Тамбова", погрязшего в долгах, прикрываясь имиджем, но закрывает глаза на то, что очевидно ставит команды в разные условия.

Стоит ли ждать, что ЦСКА закроют на карантин? Или дождемся пока кто-то из армейцев из контактной группы передаст вирус в "Локомотив"?»