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    РПЛ. «Зенит» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Локомотива»

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    «Зенит» — «Ростов»
    С 26 по 28 декабря проходят матчи 20-го тура чемпионата России по футболу

    «Тамбов» — «Ротор» 1:3

    Волгоградский «Ротор» одержал гостевую победу над «Тамбовом» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

    Счет в матче на 41-q минуте открыли хозяева. Алиев прошёл по левому флангу к штрафной и навесил к линии вратарской «Ротора», где центральные защитники упустили Архипова, который головой с нескольких метров отправил мяч в сетку.

    На 54-й минуте Кипиани прорвался в штрафную «Тамбова»по правому флангу, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил во вратарскую на Понсе, которого опередил Гигашвили — но лишь для того, чтобы срезать мяч в свои ворота.

    Спустя 4 минуты Кипиани здорово навесил по центру в штрафную «Тамбова», защитники не уследили за Понсе, и на этот раз он забил сам — головой в левый угол.

    На 71-й минуте «Ротор» упрочил преимущество. Удалось Рыжикову отразить один удар перед собой, но Кипиани чётко сыграл на добивании, отправив мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Ротор 1:3
    Голы: 1:0 Artem Arhipov (41'), 1:1 Zurab Gigashvili (автогол) (54'), 1:2 Андрес Понсе (58'), 1:3 Nikolay Kipiani (72') Тамбов: Сергей Рыжиков, Alexander Denisov (Азер Алиев, 18'), Виталий Шахов, Zurab Gigashvili, Юрий Бавин, Владислав Карапузов, Farkhod Vasiev, Никита Дроздов (Evgeni Chabanov, 69'), Владимир Кабахидзе (Tigran Avanesyan, 58'), Artem Arhipov (Антон Терехов, 69'), Роман Минаев (Kirill Klimov, 58') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Азат Байрыев, Дмитрий Шомко, Олег Игоревич Алейник (Илья Жигулёв, 46'), Сергей Серченков (Nikolay Kipiani, 46'), Евгений Песегов, Зурико Давиташвили, Aleksey Shchetkin (Камиль Муллин, 46'), Андрес Понсе (Иван Маевский, 85') Предупреждения: Азат Байрыев (10'), Илья Жигулёв (56'), Tigran Avanesyan (90')

    Подопечные Александра Хацкевича выиграли третий матч подряд и занимают 13-е место в РПЛ, набрав 17 очков. В активе тамбовчан 13 очков и последняя, 16-я позиция.

    Добавим, что 6 марта волгоградский клуб примет «Химки», а команда Сергея Первушина днем позже отправится в гости к московскому «Динамо».

    «Химки» — «Уфа»

    27 февраля, 14:00 мск

    «Зенит» — «Ростов»

    27 февраля, 16:30 мск

    «Сочи» — «Арсенал»

    27 февраля, 19:00 мск

    «Локомотив» — ЦСКА

    27 февраля, 19:00 мск

    «Спартак» — «Рубин»

    28 февраля, 14:00 мск

    «Ахмат» — «Динамо»

    28 февраля, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Урал»

    28 февраля, 19:00 мск

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