РПЛ. «Зенит» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Локомотива»

«Тамбов» — «Ротор» 1:3
Волгоградский «Ротор» одержал гостевую победу над «Тамбовом» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 41-q минуте открыли хозяева. Алиев прошёл по левому флангу к штрафной и навесил к линии вратарской «Ротора», где центральные защитники упустили Архипова, который головой с нескольких метров отправил мяч в сетку.
На 54-й минуте Кипиани прорвался в штрафную «Тамбова»по правому флангу, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил во вратарскую на Понсе, которого опередил Гигашвили — но лишь для того, чтобы срезать мяч в свои ворота.
Спустя 4 минуты Кипиани здорово навесил по центру в штрафную «Тамбова», защитники не уследили за Понсе, и на этот раз он забил сам — головой в левый угол.
На 71-й минуте «Ротор» упрочил преимущество. Удалось Рыжикову отразить один удар перед собой, но Кипиани чётко сыграл на добивании, отправив мяч в сетку.
Подопечные Александра Хацкевича выиграли третий матч подряд и занимают 13-е место в РПЛ, набрав 17 очков. В активе тамбовчан 13 очков и последняя, 16-я позиция.
Добавим, что 6 марта волгоградский клуб примет «Химки», а команда Сергея Первушина днем позже отправится в гости к московскому «Динамо».
«Химки» — «Уфа»
27 февраля, 14:00 мск
«Зенит» — «Ростов»
27 февраля, 16:30 мск
«Сочи» — «Арсенал»
27 февраля, 19:00 мск
«Локомотив» — ЦСКА
27 февраля, 19:00 мск
«Спартак» — «Рубин»
28 февраля, 14:00 мск
«Ахмат» — «Динамо»
28 февраля, 16:30 мск