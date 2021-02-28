«Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял

«Барселона» одержала важнейшую победу в чемпионате Испании, обыграв «Севилью» со счетом 2:0. Обзор СМИ и комментарии после матча.

Месси отдал голевой пас и забил

ESPN рассказывает о главных событиях матча:

«Каталонцы вышли вперед на 29-й минуте, когда Месси получил мяч в центре поля и отдал пас на ход Дембеле. Игрок сборной Франции избавился от нескольких защитников "Севильи", прежде чем направить мяч между ног Буну.

Усман Дембеле globallookpress.com

"Севилья" мало что предлагала в атаке, а "Барселона" почти удвоила преимущество на 60-й минуте, когда удар Дембеле был заблокирован, но мяч попал к Сержиньо Десту, который пробил в штангу.

Еще один шанс был у "Барселоны" через восемь минут, когда Месси подал в штрафную, а Лангле пробил головой, но попал в офсайд, и гол не был засчитан. В последние двадцать минут "Севилья" также забила гол, который был отменен. Мяч попал в руку Юссуфа Эн-Несири, перед тем, как он направил его в сетку.

За пять минут до конца Месси установил на табло окончательный счет, когда совершил сольный проход и добил мяч в ворота после сэйва вратаря».

Куман подстроился под «Севилью» и сыграл в три защитника

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит рассказывает про тактический ход Рональда Кумана:

«Последний раз "Барселона" играла с тремя центральными защитниками в декабре. С тех пор Роналд Куман придумал много нового: вернулся к 4-3-3, использовал Лео Месси в роли ложной девятки и нашёл баланс, который позволил стабильно обыгрывать аутсайдеров. Правда, с серьёзными соперникам это не помогло. "Барселона" проиграла в кубке "Севилье" и отлетела от "ПСЖ".

С "Севильей" пришлось играть в чемпионате через две недели после поражения в кубке. И Куман серьёзно доработал план. Три центральных защитника — неожиданность, на первый взгляд, даже трусость. Это решение явно не под себя, а под соперника. Но Куман не в том положении, чтобы выбирать. По ходу сезона он не раз показывал, что готов менять что угодно (в том числе фирменный стиль "Барселоны"), чтобы добиться хотя бы ситуативного баланса. Главный сюрприз в том, насколько эффективно ему удалось сдержать "Севилью".

«Севилья» — «Барселона» globallookpress.com

Под руководством Хулена Лопетеги "Севилья" вернулась в зону Лиги чемпионов и стала немного механистичным монстром фланговых атак. Навесы на Юсефа эн-Несири — основа игры, но фишка команды в том, что они совершаются не в борьбе. Команда готова долго разыгрывать мяч, чтобы Хесус Навас или Серхио Эскудеро получили коридор на бровке — после этого следует молниеносный заброс на ход. Голевые атаки развиваются за 3-4 секунды. За счёт скорости эн-Несири оказывается в выигрышной позиции в момент удара: защитникам приходится бежать лицом к своим воротам, в такой ситуации особенно легко проиграть позицию.

Игроки "Севильи" нанесли 65 ударов головой с начала сезона: второй результат в лиге и первый среди команд верхней половины таблицы. Эн-Несири наносит головой каждый третий удар и забил с воздуха четыре раза — ни у кого в лиге нет большего числа верховых голов. То есть можно упрекать команду Лопетеги в старомодности, но её навесы действительно убийственно эффективны.

Переходом на тройку защитников Куман лишил "Севилью" этого преимущества. Естественно, дело не в механическом добавлении лишнего игрока. Смысл в том, что Сержиньо Дест и Жорди Альба поднимались в линию к Педри и Френки де Йонгу при прессинге. "Барселона" встречала соперников средним блоком и сохраняла компактность по вертикали. Это значит, что "Севилья" могла владеть мячом, но не получала привычных коридоров для забросов: либо они были перекрыты, либо вели в офсайд».

Рональд Куман главный тренер «Барселоны» «Мы пытались оказать давление на соперника, но игра с тремя центральными защитниками и высокими флангами упростила нам задачу нейтрализовать "Севилью". Это ключевой момент. Мы использовали рискованную систему. Без мяча мы прессинговали, пытались играть один в один... Наша игра без мяча оказалась ключевой. Мы показали, что мы все еще живы, и это очень важно. Очень горд командой, особенно в плане физики. У соперника очень физически сильная команда, и мы на равных играли без мяча, а с мячом действовали очень хорошо и спокойно».

Замены Лопетеги не переломили ход встречи

Автор Mundo Deportivo Лобо Карраско рассказывает, как Хулен Лопетеги отреагировал на проигранный первый тайм:

«Лопетеги отреагировал на решения Кумана, а также идеальную игру Альбы на левом фланге, которая раздражала Наваса, и перед перерывом провел тройную замену. Он изменил схему игры на три центральных защитника, одного центрального хавбека и двух "девяток". Его команда начала давить больше, но, по правде говоря, Куман побеждал в штрафной. При этом Дест и Альба не прекращали ходить в атаку, и каталонцы едва не забили второй.

В обороне "Севильи" по-прежнему возникали свободные зоны, и Дембеле все еще был на поле, чтобы пользоваться ими. Затем у "Севильи" появились Оскар и Оливер Торрес. Лопетеги сделал пять значительных замен, что говорило о многом. Однако на последнем отрезке матча "Барса" пострадала только из-за травм Педри и Араужо, едва вышедшего на поле».

«Барселона» сохраняет шансы на титул

Marca.com отмечает, что каталонцы одержали очень важную победу:

«Первый раунд за четыре дня, в котором встретятся "Севилья" и "Барселона" нокаутом выиграл каталонский техник. Подопечные Кумана теперь лишь два очка отстают от "Атлетико", которому предстоит трудный выезд в "Вильярреал". "Севилья" же прервала свою серию из шести побед подряд и теряет возможность штурмовать третье место и бороться за титул. Теперь командам предстоит кубковый бой в среду на "Камп Ноу", на который команды выйдут с преимуществом подопечных Лопетеги. 2:0 в первом матче дает им солидный перевес, но Барса хочет большего и очень опасна.

В этом матче "Барселона" была лучше и добилась престижной победы, которая позволяет им стремиться к победе в Ла Лиге и вселяет уверенность в том, что шансы остаются»

Жерар Пике защитник «Барселоны «В последний раз, когда мне приходилось говорить, были болезненные моменты. Я очень горжусь командой. Мы оправились от сильных ударов, и команда поднялась. Команда показала, что она еще жива. И что мы будем биться в среду в ответном полуфинале Кубка Испании с "Севильей". Если мы перевернем ход этого матча, то и сезон изменится»

Месси снова сияет

Автор AS Хавьер Мигель — о выступлении аргентинца:

Лионель Месси globallookpress.com

«Это было еще одно победное выступление от капитана "Барселоны", который забил гол и ассистировал после своего дубля в матче с "Эльче" во вторник. Сейчас у него 19 голов в Ла Лиге в этом сезоне и 38 голов в карьере против "Севильи". Его великолепный сквозной пас, который прорезал оборону "Севильи" и позволил Дембеле забить первый гол, а затем его собственный выдающийся гол стали воплощением его блеска и показали, что аргентинский нападающий по-прежнему верит, что "Барселона" может выиграть Ла Лигу».