8 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда идёт девятой, лишь на два балла опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на пять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: ранее в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своём поле разгромно проиграл ПСЖ (0:6).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах уступил «Эспаньолу» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» проиграл трижды при двух победах.
Хотя эти результаты могут не внушать хозяевам оптимизма, они все же сильнее соперника, что вкупе с фактором своего поля все-таки обещает им неплохие шансы на успех.
Жорж Микаутадзе и Пап Гейе — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.
Команда занимает 13-е место, на два балла опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на пять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций клуб на своём поле проиграл «Брайтону» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда снова в домашних стенах одержал победу над «Севильей» (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл трижды при двух победах.
Данная форма рискует помешать гостям воспользоваться не лучшим состоянием соперника, который к тому же выше их классом и сыграет при поддержке своих болельщиков.
Мартин Сатриано — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Вильярреал» не выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Хетафе» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.75, выигрыш «Хетафе» — в 7.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.05.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их в пяти из семи последних домашних поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл и в четырех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Хетафе».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.85