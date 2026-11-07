Отойдёт ли «Вильярреал» от неудач?

прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги, ставка за 1.95

8 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда идёт девятой, лишь на два балла опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на пять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: ранее в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своём поле разгромно проиграл ПСЖ (0:6).

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Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах уступил «Эспаньолу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» проиграл трижды при двух победах.

Хотя эти результаты могут не внушать хозяевам оптимизма, они все же сильнее соперника, что вкупе с фактором своего поля все-таки обещает им неплохие шансы на успех.

Жорж Микаутадзе и Пап Гейе — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 12 очков в своем активе.

Команда занимает 13-е место, на два балла опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на пять пунктов отставая от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги конференций клуб на своём поле проиграл «Брайтону» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда снова в домашних стенах одержал победу над «Севильей» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» проиграл трижды при двух победах.

Данная форма рискует помешать гостям воспользоваться не лучшим состоянием соперника, который к тому же выше их классом и сыграет при поддержке своих болельщиков.

Мартин Сатриано — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

На что ставят в матче Вильярреал — Хетафе Букмекерские коэффициенты на матч Вильярреал — Хетафе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Вильярреал» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Хетафе» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.75, выигрыш «Хетафе» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их в пяти из семи последних домашних поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл и в четырех из пяти последних матчей гостей.

1.95 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Вильярреал» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Хетафе».

2.85 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Вильярреал» — «Хетафе» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.85