Коррида в Краснодаре. «Быки» спаслись от поражения, играя час в меньшинстве

Начало матча за «Краснодаром»
Автор Rusfootaball.info Алексей Радюк изучает стартовые составы команды и фиксирует явное преимущество хозяев в начале матча.
«Юрий Матвеев выставил на матч всех своих лидеров — из особенностей стартового состава "Урала" стоит отметить появление 35-летнего Ярослава Годзюра, неожиданно вновь ставшего первым вратарем клуба, в рамке, а 37-летнего Павла Погребняка — на острие атаки. Мурад Мусаев же посадил в запас Кабеллу, Вандерсона, Вильену и Мартыновича.
Единственным форвардом из-за травмы Берга остался Ари, которому помогали вингеры Шапи и Ионов; середину поля были призваны контролировать получивший капитанскую повязку Газинский, Олссон и Классон.
На краях обороны вышли единственные здоровые старожилы Смольников и Чернов, новичок Ойонго остался на скамейке. С гусарской бесшабашностью отправленное на самые ответственные позиции комбо из 19-летнего голкипера Агкацева и центральных защитников Кайо и Сорокина сразу наводило на мысль, что без пропущенных мячей "Краснодар" сегодня не обойдется.
Однако поначалу все складывалось для "быков" вполне оптимистично. Они сходу заиграли в свой фирменный футбол с преимущественным владением и короткими передачами, прижали гостей к их воротам и уже на 12 минуте матча счет был открыт. Принимавший активное участие в атакующих комбинациях левый защитник Чернов отдал с фланга в центр штрафной, где Сулейманову позволили не только пробить в касание, но и добить в сетку кое-как отбитый вратарем мяч».
Травма за травмой
Редакция Sport24 сочувствует кубанской команде, в которой из-за травм вылетели по ходу матча сразу два защитника, а еще один был удален.
«К 25-й минуте владение мячом было 75% на 25% в пользу "Краснодара" — тотальное доминирование. Но именно с этого момента у хозяев начались проблемы. Сперва Евгений Чернов получил травму на ровном месте, Мусаеву пришлось сделать вынужденную замену. А затем другой крайний защитник, Игорь Смольников, схватил глупую вторую желтую карточку и удалился. "Быки" привезли себе проблемы на ровном месте.
Оставшись в меньшинстве, "Краснодар" ожидаемо отдал инициативу, и моменты начали появляться у "Урала". Самый очевидный был у Павла Погребняка, который наносил удар с линии вратарской, но вовремя перекрывший угол Агкацев спас команду. Станислав вообще смотрелся очень уверенно и забирал верховые подачи. У "Краснодара" определенно крутая вратарская школа.
В перерыве Мусаев сделал обратную замену — вместо Ойонго, заменившего травмированного Чернова, на фланг обороны вышел ветеран Мартынович. Тайм начался с опасного штрафного в исполнении Ари, однако после этого "Урал" снова начал пользоваться численным преимуществом. Особенно зверствовал польский полузащитник Рафал Августиняк. На 51-й минуте его удар после рикошета взял Агкацев, но уже спустя минуту Рафал добился своего: воспользовался провалом в опорной зоне "Краснодара" и уложил мяч в ближний угол».
Первый дубль Аугустыняка
Автор блога «Россия-2021» Максимилиан Алфимов поздравляет польского легионера «УРала» с первым в карьере дублем, который едва не принес его команде победу.
«У "Краснодара" теперь серьезные проблемы с крайними защитниками. Впереди "Спартак", а список потенциально отсутствующих приличный: Смольников пропускает по дисквалификации, Рамирес вылетел надолго, Стоцкий и Петров травмированы давно, а теперь еще (вероятно) минус Чернов и Ойонго. В дубле у "Краснодара", похоже, нет суперперспективных крайних дефов: в игре с "Балтикой" за вторую команду в ФНЛ пробовали, например, двоих правых защитников: первого заменили еще в первом тайме, вышедший поймал две желтых к 75-й минуте.
"Урал" вышел на второй тайм заряженным и выстрелил дублем Рафала Аугустыняка. Сначала поляк оказался на линии штрафной и воспользовался огромной паузой, воткнув мяч в ближний угол ворот Агкацева. Второй эпизод похож местом удара, но вот бил поляк совсем в другой угол и без раздумий — на этот раз у молодого кипера, как показалось, было немного шансов спасти команду. Для Аугустыняка это первый дубль не просто в уральской команде, а вообще в карьере. Три гола в лиге за сезон — это его лучший показатель!
Но "Краснодар" после выхода Реми Кабелла все-таки даже в меньшинстве перехватил инициативу — и сравнял счет усилиями все того же Кабелла. Этот гол стоит пересмотреть отдельно, даже если вы не запустили полный обзор. Три касания головой в штрафной (хоть первое и отчасти случайное), осмысленная скидка Вильены на Реми, классическое празднование француза — все тут»
Рафал — лучший игрок матча #КраснодарУрал 👍 pic.twitter.com/nFnDTQJKOp— ФК Урал (@FCURAL) February 28, 2021
«Быки» показали характер
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отдает должное краснодарской команде, которая не расклеилась после двух пропущенных мячей.
«Но и похвалить "Краснодар" тоже стоит. Как за привычный стиль, позволявший доминировать с первых минут и который при должной реализации должен был обеспечить задел минимум в два мяча, так и за характер.
Все-таки упреки "быков" в мягкотелости — такой же стереотип, как рассуждения о спартаковском футболе со стеночками и забеганиями. Между тем в первом полноценном сезоне Мусаева "Краснодару" не было равных по количеству волевых побед. И нетипичные для себя матчи против "Байера" или ПАОК тоже были, поэтому откровений в игре с "Уралом" искать не нужно. А вот впечатляющую физическую готовность и зависимость от ключевых легионеров отметить стоит. С Кабелла, Виленой и Вандерсоном Масиэлом пошел совсем другой футбол.
Даже не совсем типичный для "быков" спасительный гол, когда по ходу атаки было три касания мяча головой, получился восторженно фирменным. Последнее слово подходит и к типичной готовности к авантюрам, когда ради победы южане мчатся вперед с шашками наголо. Если бы "Урал" довел до ума хотя бы один из своих контрвыпадов, случилось бы четвертое поражение подряд, а попади как следует по мячу Мартынович из площади ворот, и не успевавший переводить дыхание стадион натурально сошел бы с ума от восторга.
До триумфа, пусть и локального, или нового оглушительного провала был один шаг. В этом весь "Краснодар", к которому действительно много вопросов. Однако скучать с ним точно не приходится. Не из-за скандалов-интриг-расследований, а из-за футбола. И это, возможно, самое главное».