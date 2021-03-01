Коррида в Краснодаре. «Быки» спаслись от поражения, играя час в меньшинстве

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в рамках 20-го тура РПЛ. Счет в матче был открыт на 12-й минуте форвардом хозяев Магомедом-Шапи Сулеймановым. С 35-й минуты «Краснодар» играл вдесятером, вторую желтую карточек получил защитник «быков» Игорь Смольников. На старте второго тайма точным дальним ударом отметился Рафал Августиняк, а через семь минут поляк оформил дубль, выведя «Урал» вперед. В концовке второго тайма Реми Кабелла сравнял счет на табло.

Начало матча за «Краснодаром»

Автор Rusfootaball.info Алексей Радюк изучает стартовые составы команды и фиксирует явное преимущество хозяев в начале матча.

«Юрий Матвеев выставил на матч всех своих лидеров — из особенностей стартового состава "Урала" стоит отметить появление 35-летнего Ярослава Годзюра, неожиданно вновь ставшего первым вратарем клуба, в рамке, а 37-летнего Павла Погребняка — на острие атаки. Мурад Мусаев же посадил в запас Кабеллу, Вандерсона, Вильену и Мартыновича.

Единственным форвардом из-за травмы Берга остался Ари, которому помогали вингеры Шапи и Ионов; середину поля были призваны контролировать получивший капитанскую повязку Газинский, Олссон и Классон.

На краях обороны вышли единственные здоровые старожилы Смольников и Чернов, новичок Ойонго остался на скамейке. С гусарской бесшабашностью отправленное на самые ответственные позиции комбо из 19-летнего голкипера Агкацева и центральных защитников Кайо и Сорокина сразу наводило на мысль, что без пропущенных мячей "Краснодар" сегодня не обойдется.

Однако поначалу все складывалось для "быков" вполне оптимистично. Они сходу заиграли в свой фирменный футбол с преимущественным владением и короткими передачами, прижали гостей к их воротам и уже на 12 минуте матча счет был открыт. Принимавший активное участие в атакующих комбинациях левый защитник Чернов отдал с фланга в центр штрафной, где Сулейманову позволили не только пробить в касание, но и добить в сетку кое-как отбитый вратарем мяч».

Травма за травмой

Редакция Sport24 сочувствует кубанской команде, в которой из-за травм вылетели по ходу матча сразу два защитника, а еще один был удален.

«К 25-й минуте владение мячом было 75% на 25% в пользу "Краснодара" — тотальное доминирование. Но именно с этого момента у хозяев начались проблемы. Сперва Евгений Чернов получил травму на ровном месте, Мусаеву пришлось сделать вынужденную замену. А затем другой крайний защитник, Игорь Смольников, схватил глупую вторую желтую карточку и удалился. "Быки" привезли себе проблемы на ровном месте.

Оставшись в меньшинстве, "Краснодар" ожидаемо отдал инициативу, и моменты начали появляться у "Урала". Самый очевидный был у Павла Погребняка, который наносил удар с линии вратарской, но вовремя перекрывший угол Агкацев спас команду. Станислав вообще смотрелся очень уверенно и забирал верховые подачи. У "Краснодара" определенно крутая вратарская школа.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Переломный момент — удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, «Краснодару» удалось забить гол. Были моменты, чтобы удваивать преимущество, но не получилось. Знаете, мне кажется, что у нас слишком низкий уровень жесткости, раз у нас так легко дают удаления. В Европе летят искры, но при судья дает играть. Провалили начало второй половины, особенно в зоне подбора. Оттуда и пришли два пропущенных гола. Но ребята смогли проявить характер и восстановить равенство на табло. Ничья с «Уралом» дома — это не то, на что мы рассчитывали

В перерыве Мусаев сделал обратную замену — вместо Ойонго, заменившего травмированного Чернова, на фланг обороны вышел ветеран Мартынович. Тайм начался с опасного штрафного в исполнении Ари, однако после этого "Урал" снова начал пользоваться численным преимуществом. Особенно зверствовал польский полузащитник Рафал Августиняк. На 51-й минуте его удар после рикошета взял Агкацев, но уже спустя минуту Рафал добился своего: воспользовался провалом в опорной зоне "Краснодара" и уложил мяч в ближний угол».

Первый дубль Аугустыняка

Автор блога «Россия-2021» Максимилиан Алфимов поздравляет польского легионера «УРала» с первым в карьере дублем, который едва не принес его команде победу.

«У "Краснодара" теперь серьезные проблемы с крайними защитниками. Впереди "Спартак", а список потенциально отсутствующих приличный: Смольников пропускает по дисквалификации, Рамирес вылетел надолго, Стоцкий и Петров травмированы давно, а теперь еще (вероятно) минус Чернов и Ойонго. В дубле у "Краснодара", похоже, нет суперперспективных крайних дефов: в игре с "Балтикой" за вторую команду в ФНЛ пробовали, например, двоих правых защитников: первого заменили еще в первом тайме, вышедший поймал две желтых к 75-й минуте.

"Урал" вышел на второй тайм заряженным и выстрелил дублем Рафала Аугустыняка. Сначала поляк оказался на линии штрафной и воспользовался огромной паузой, воткнув мяч в ближний угол ворот Агкацева. Второй эпизод похож местом удара, но вот бил поляк совсем в другой угол и без раздумий — на этот раз у молодого кипера, как показалось, было немного шансов спасти команду. Для Аугустыняка это первый дубль не просто в уральской команде, а вообще в карьере. Три гола в лиге за сезон — это его лучший показатель!

Рафал Августиняк Полузащитник екатеринбургского «Урала» Дня нас это была очень тяжелая встреча, так как это первый официальный матч в этом календарном году. «Краснодар» же отыграл уже три встречи. «Урал» плохо начал игру, но мы собрались и забили сопернику два гола. Увы, но в конце мы упустили победу, позволив «Краснодару» сравнять счет. Два гола? Знаете, я показал не самый лучший свой футбол. Я впервые в жизни забил два мяча в одном матче, поэтому рад данному событию. «Краснодар» действовал очень высоко, прессинговали нас

Но "Краснодар" после выхода Реми Кабелла все-таки даже в меньшинстве перехватил инициативу — и сравнял счет усилиями все того же Кабелла. Этот гол стоит пересмотреть отдельно, даже если вы не запустили полный обзор. Три касания головой в штрафной (хоть первое и отчасти случайное), осмысленная скидка Вильены на Реми, классическое празднование француза — все тут»

«Быки» показали характер

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отдает должное краснодарской команде, которая не расклеилась после двух пропущенных мячей.

«Но и похвалить "Краснодар" тоже стоит. Как за привычный стиль, позволявший доминировать с первых минут и который при должной реализации должен был обеспечить задел минимум в два мяча, так и за характер.

Все-таки упреки "быков" в мягкотелости — такой же стереотип, как рассуждения о спартаковском футболе со стеночками и забеганиями. Между тем в первом полноценном сезоне Мусаева "Краснодару" не было равных по количеству волевых побед. И нетипичные для себя матчи против "Байера" или ПАОК тоже были, поэтому откровений в игре с "Уралом" искать не нужно. А вот впечатляющую физическую готовность и зависимость от ключевых легионеров отметить стоит. С Кабелла, Виленой и Вандерсоном Масиэлом пошел совсем другой футбол.

Юрий Матвеев Главный тренер «Урала» Игра разбилась на отрезки. Начало матча у нас не получилось. Было тяжело входить в игровой ритм. Это же наша первая официальная игра в новом году. Кубковый матч отменили из-за погодных условий. Тренировались в Екатеринбурге в манеже. После удаления игрока «Краснодара» забили два прекрасных гола. Не знаю, почему остановились потом. Многособытийный матч получился, обе команды атаковали.

Даже не совсем типичный для "быков" спасительный гол, когда по ходу атаки было три касания мяча головой, получился восторженно фирменным. Последнее слово подходит и к типичной готовности к авантюрам, когда ради победы южане мчатся вперед с шашками наголо. Если бы "Урал" довел до ума хотя бы один из своих контрвыпадов, случилось бы четвертое поражение подряд, а попади как следует по мячу Мартынович из площади ворот, и не успевавший переводить дыхание стадион натурально сошел бы с ума от восторга.

До триумфа, пусть и локального, или нового оглушительного провала был один шаг. В этом весь "Краснодар", к которому действительно много вопросов. Однако скучать с ним точно не приходится. Не из-за скандалов-интриг-расследований, а из-за футбола. И это, возможно, самое главное».