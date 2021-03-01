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    Пока «Арсенал» возрождается, «Лестер» увядает

    Реакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал»

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    «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиа
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    «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиа
    В 26-м туре АПЛ «Арсенал» переиграл на выезде «Лестер» (3:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Лестер» пострадал из-за травм и усталости

    «Спустя уже шесть минут "Арсенал" установил свой контроль мяча и получил хорошее преимущество для победы со счетом 3:1 над истощенным "Лестером". Хозяева могут сетовать на отсутствие, в первую очередь, их лучшего полузащитника и лучшего центрбека — Джеймса Мэддисона и Уэсли Фофана, а также травму колена Харви Барнса после перерыва, которая потребует операции.

    Но для "Арсенала" это было значительным поворотом, наградой за один из лучших выездных матчей в сезоне», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

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  • 22/02/2021

    • «На старте игры "Лисы" имели отрыв от своих гостей в 15 очков и восемь мест. К завершению поединка стало ясно, насколько глубже резерв "Канониров". Качество замен, в первую очередь Николя Пепе, было просто невыносимым для ослабленной команды Брендана Роджерса. Для лондонцев победа стала своевременным напоминанием об игровых ресурсах Артеты в преддверии сложной серии матчей, которые в конечном итоге определят тон этого странного сезона».

    «Арсенал» еще способен спасти сезон

    «Артета предпочел дать отдых ряду ключевых игроков, включая Сака и Обамеянга, чей гол принес победу в матче Лиги Европы с "Бенфикой". Выставляя на бумаге более сильный состав в четверг и предоставляя отдых ключевым исполнителям, тренер, похоже, предполагал, что успех в Европе представляет собой лучший путь для его команды назад в Лигу чемпионов.

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    Возможно, это так, но испанец и его команда доказали, что они способны на куда большее, чем они демонстрировали ранее в этом сезоне», — отмечает в отчете BBC о поединке Фил Доукс.

    «С восемью очками и четырьмя другими командами между собой и четвертым "Вест Хэмом" запоздалый рывок в зону Лиги чемпионов остается тяжелой задачей для "Канониров", но с отличной формой лидеров и талантами в резерве они находятся в хорошем положении, чтобы бросить вызов конкурентам в борьбе за конечную цель.

    Тем не менее, воскресная победа дорого обошлась команде, поскольку Имил Смит Роу — столь яркая искра в последние месяцы — вынужден был покинуть поле из-за травмы в первом тайме».

    Напряженный график сказывается на «Лестере»

    «Надежды "Арсенала" на Лигу чемпионов в следующем сезоне все еще могут зависеть от победы в Лиге Европы, но эта игра доказала, что они все еще сражаются.

    Выхода их частого вдохновителя Сака со скамейки запасных даже не потребовалось, тогда как Обамеянг отыграл только последние шесть минут, и "Арсенал" оформил заслуженные три очка.

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  • 22/02/2021

    • Это придает Артете большой стимул в последние месяцы сезона, а "Канониры" доказали, что могут побеждать без двух ключевых игроков, которые так часто тащили их в текущей кампании», — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

    «В то время, когда "Арсенал" возрождается, этот день был тревожным для Роджерса и "Лестера". После унылого вылета из Лиги Европы в четверг их игра была пронизана усталостью и недостаточной интенсивностью, к чему в начале второго тайма добавилась серьезная травма нападающего Харви Барнса. Похоже, напряженный график "Лис" и растущий список повреждений наконец-то их догоняют».

    «Арсенал» доказал, что имеет характер

    «В очередной раз подопечные Микеля Артеты продемонстрировали большую решимость. Как и в середине недели против "Бенфики" в Лиге Европы, "Арсенал" проявил хороший характер и умело отыгрался, пропустив первым. "Канониров" часто критиковали за слабость характера, но они не только пережили эту раннюю панику, но и преодолели ее, чтобы доминировать», — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

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    • «Тем не менее, травма Имила Смита Роу наверняка вызывает беспокойство у лондонцев. Артета предоставил отдых в этой игре нескольким игрокам, но не своему юному таланту, который в последнее время выглядел дьявольски здоровым. Неясно, как долго он будет отсутствовать, но, кроме того, начало для гостей было ужасным: у Тилеманса была куча времени и пространство, чтобы открыть счет».

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