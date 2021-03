«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании

Потерпев поражение в первом матче со счетом 0:2 в Андалусии, «сине-гранатовые» понимали, что перед ними стоит непростая задача. Но они не испугались и сделали ровно то, что требовалось, продемонстрировав динамичный и смелый футбол. Предлагаем узнать, кто вышел победителем, а кто — проигравшим.

Когда «Барселона» подписала контракт с Мартином Брейтуэйтом, многие не восприняли это всерьез, ведь датчанин явно не соответствовал тому уровню, который был нужен «сине-гранатовым». Однако форвард оказался очень трудолюбивым, и вместе с тренером Хенриком Ларссоном он долго изучал тонкости того, как лучше действовать на позиции «девятки», чтобы добиться успеха.

И вот мы увидели фантастический пример того, что он может принести. Выйдя на поле на 88-й минуте в качестве жеста отчаяния, он оказал желаемое влияние, когда в дополнительное время совершил классный рывок у ближней штанги и нанес превосходный удар головой. Мяч мучительно, но все же пересек линию ворот. Именно этот гол, несмотря ни на что, вывел каталонцев в их десятый финал Кубка Испании за последние 13 лет.

Когда Лукас Окампос вышел на поле, его появление мгновенно дало «Севилье» дополнительный уровень угрозы в контратаках и повесило дамоклов меч над воротами «Барселоны». Спустя всего десять минут Окампос совершил отличный рывок вперед, чтобы помочь Юссефу Эн-Несири, получил мяч в штрафной и заработал пенальти.

Это был реальный шанс закрыть вопрос о финалисте Кубка Испании. Однако, когда Окампос нанес свой фирменный удар с места, мяч полетел прямо в благодарные руки Марка-Андре тер Штегена.

Некоторое время казалось, что это сойдет ему с рук, но, когда Жерар Пике забил второй мяч «Барселоны» на четвертой компенсированной минуте второго тайма, Окампос понял, что лишил свой клуб шанса на триумф.

Жерар Пике получил серьезное повреждение связок в ноябре, что, по всем правилам, должно было закончить его сезон. Тем не менее, в 34 года он попытался восстановиться в рекордно короткие сроки, чтобы быть готовым к противостоянию с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, но уже в первом матче стал свидетелем того, как Клеман Лангле подарил парижанам три мяча.

Однако Пике не хочет останавливаться, и снова поедет в Париж. Также он не упустил возможность проявить себя в Кубке Испании, где сыграл более чем главную роль в камбеке.

В защите он был колоссом, неоднократно отражал контратаки «Севильи» и почти безупречно организовывал работу всей задней линии. А затем, когда «сине-гранатовым» понадобился герой на другой половине поля, кто еще, как не капитан без повязки, как не президент без мандата, мог выйти на передний план и спасти их.

Пике, конечно же, спас ситуацию, красиво пробив головой на четвертой компенсированной минуте второго тайма. Когда никто не мог помочь, человек, рискнувший своим здоровьем, оказался на высоте.

В овертайме Пике повредил колено, но после финального свистка прыгал едва ли не выше остальных партнеров по команде. Все еще недооцененный, все еще ненавистный колосс Каталонии.

О Диего Карлосе можно сказать много чего. Он отличный защитник с физической мощью, с которым трудно справиться многим оппонентам. И по большей части в этом полуфинале против «Барселоны» Карлос был прочен, как и его партнер Жюль Кунде.

Однако в самый ключевой момент, в компенсированное время второго тайма, Диего Карлос пошел на правый фланг, сближаясь с Антуаном Гризманном. Левоногий француз, который к тому моменту почти ничем не запомнился, держал мяч правой ногой и, казалось, готовился выполнять навес.

Таким образом, Диего Карлос решил его атаковать, вот только не подумал, что Гризманн, как и следовало ожидать, выполнит ложный замах, чтобы сделать навес левой, после которого Жерар Пике и нанес свой прицельный удар.

Все произошло именно так, потому что Диего Карлос подумал, что самый левоногий игрок на поле собирается навесить правой ногой, поэтому приложил все усилиями, чтобы это остановить.

