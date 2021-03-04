«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании

Потерпев поражение в первом матче со счетом 0:2 в Андалусии, «сине-гранатовые» понимали, что перед ними стоит непростая задача. Но они не испугались и сделали ровно то, что требовалось, продемонстрировав динамичный и смелый футбол. Предлагаем узнать, кто вышел победителем, а кто — проигравшим.

Победитель: Мартин Брейтуэйт

Когда «Барселона» подписала контракт с Мартином Брейтуэйтом, многие не восприняли это всерьез, ведь датчанин явно не соответствовал тому уровню, который был нужен «сине-гранатовым». Однако форвард оказался очень трудолюбивым, и вместе с тренером Хенриком Ларссоном он долго изучал тонкости того, как лучше действовать на позиции «девятки», чтобы добиться успеха.

И вот мы увидели фантастический пример того, что он может принести. Выйдя на поле на 88-й минуте в качестве жеста отчаяния, он оказал желаемое влияние, когда в дополнительное время совершил классный рывок у ближней штанги и нанес превосходный удар головой. Мяч мучительно, но все же пересек линию ворот. Именно этот гол, несмотря ни на что, вывел каталонцев в их десятый финал Кубка Испании за последние 13 лет.

Barcelona 3-2 Sevilla AET:

Shots: 22-6

Shots inside the box: 15-3

Shots on target: 8-3

Passing accuracy: 90%-76%

Possession: 67%-33% https://t.co/GdFFkN53sx — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021

Проигравший: Лукас Окампос

Когда Лукас Окампос вышел на поле, его появление мгновенно дало «Севилье» дополнительный уровень угрозы в контратаках и повесило дамоклов меч над воротами «Барселоны». Спустя всего десять минут Окампос совершил отличный рывок вперед, чтобы помочь Юссефу Эн-Несири, получил мяч в штрафной и заработал пенальти.

Это был реальный шанс закрыть вопрос о финалисте Кубка Испании. Однако, когда Окампос нанес свой фирменный удар с места, мяч полетел прямо в благодарные руки Марка-Андре тер Штегена.

Некоторое время казалось, что это сойдет ему с рук, но, когда Жерар Пике забил второй мяч «Барселоны» на четвертой компенсированной минуте второго тайма, Окампос понял, что лишил свой клуб шанса на триумф.

Lionel Messi’s game by numbers vs. Sevilla:

144 touches

19 duels won

11/11 take-ons completed

7 shots

7 crosses

6 fouls won

3 chances created

2 tackles

Helping his side into another Copa del Rey final. pic.twitter.com/7GkGj65Gi7 — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021

Победитель: Жерар Пике

Жерар Пике получил серьезное повреждение связок в ноябре, что, по всем правилам, должно было закончить его сезон. Тем не менее, в 34 года он попытался восстановиться в рекордно короткие сроки, чтобы быть готовым к противостоянию с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, но уже в первом матче стал свидетелем того, как Клеман Лангле подарил парижанам три мяча.

Однако Пике не хочет останавливаться, и снова поедет в Париж. Также он не упустил возможность проявить себя в Кубке Испании, где сыграл более чем главную роль в камбеке.

В защите он был колоссом, неоднократно отражал контратаки «Севильи» и почти безупречно организовывал работу всей задней линии. А затем, когда «сине-гранатовым» понадобился герой на другой половине поля, кто еще, как не капитан без повязки, как не президент без мандата, мог выйти на передний план и спасти их.

Пике, конечно же, спас ситуацию, красиво пробив головой на четвертой компенсированной минуте второго тайма. Когда никто не мог помочь, человек, рискнувший своим здоровьем, оказался на высоте.

В овертайме Пике повредил колено, но после финального свистка прыгал едва ли не выше остальных партнеров по команде. Все еще недооцененный, все еще ненавистный колосс Каталонии.

Проигравший: Диего Карлос

О Диего Карлосе можно сказать много чего. Он отличный защитник с физической мощью, с которым трудно справиться многим оппонентам. И по большей части в этом полуфинале против «Барселоны» Карлос был прочен, как и его партнер Жюль Кунде.

Однако в самый ключевой момент, в компенсированное время второго тайма, Диего Карлос пошел на правый фланг, сближаясь с Антуаном Гризманном. Левоногий француз, который к тому моменту почти ничем не запомнился, держал мяч правой ногой и, казалось, готовился выполнять навес.

Таким образом, Диего Карлос решил его атаковать, вот только не подумал, что Гризманн, как и следовало ожидать, выполнит ложный замах, чтобы сделать навес левой, после которого Жерар Пике и нанес свой прицельный удар.

Все произошло именно так, потому что Диего Карлос подумал, что самый левоногий игрок на поле собирается навесить правой ногой, поэтому приложил все усилиями, чтобы это остановить.

Победитель: Усман Дембеле

Ousmane Dembélé has now scored 50 career first-team goals with his feet (one header):

◉ 28 x right foot

◎ 22 x left foot

He's been doubling down on that interview lately. 😅 pic.twitter.com/aDuyamLEiI — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2021

«Барселона» выиграла матч в дополнительное время благодаря Мартину Брейтуэйту, а в овертайм перешла благодаря Жерару Пике. Но причина, по которой Пике так стремился забить до финального свистка, заключалась в индивидуальном гении Усмана Дембеле. Французский нападающий вывел «сине-гранатовых» вперед, забив невероятный гол, который буквально создал сам.

После того, как Жюль Кунде выбил мяч в своей штрафной, Дембеле восстановил владение и убежал, избегая давления и подрабатывая сферу под правую ногу. Ему хватило пространства в полметра, чтобы с такой невероятной силой и точностью отправить мяч в сетку, что Томаш Вацлик даже не двинулся с места. Это был грандиозный гол — как по технике, так и по значимости. Именно он подготовил почву для последующей драмы.

Победитель: Рональд Куман

Легко смеяться над Рональдом Куманом, тем более что он часто дает поводы, но порой он принимает правильные решения. Применение того же стартового состава, что и в прошлом матче, определенно сработало, поскольку «Барселона» доминировала над «Севильей». И хотя почти ни одна из его замен, кроме выхода Илаша Марибы вместо Серхио Бускетса, не имела ни малейшего смысла, в конце концов все сложилось так, как было нужно.

Забег Франсишку Тринкана помог заработать штрафной, который привел к угловому, после которого и был забит гол. Антуан Гризманн выступил в роли ассистента, Мартин Брейтуэйт забил победный мяч, Илаш Мориба сыграл здорово, и даже Жуниор Фирпо, человек, который сейчас больше мем, чем футболист, надежно сыграл в обороне на 90-й минуте, как раз в тот момент, когда казалось, что «Севилья» сравняет счет.

И хотя тактические перестановки привели к пенальти и периоду нестабильности, команда нидерландца все равно в концовке добилась своего. У «Барселоны» есть недостатки, но девять из 11 голов в Кубке Испании были забиты на 88-й минуте или позже. Каталонцы отказываются быть поверженными и пишут историю победителей. До триумфа Рональду Куману осталось сделать один шаг.