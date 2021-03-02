Тактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке

Тактический провал Зидана
Журналист Sport.es Алехандро Алькасар заявил, что частично в этом провали виноват Зинедин Зидан, который перевел Каземиро в центр обороны.
«Мадридский "Реал" провалил игру с "Сосьедадом" в начале второго тайма, когда Зидан решил внести тактические изменения, переместив Каземиро на позицию третьего центрального защитника, чтобы оставить больший разрыв за спинами Модрича и Крооса. Подопечным Иманола понадобилось всего 10 минут, чтобы воспользоваться этим. Было видно, что "сливочные" пропустили из-за тактического несоответствия.
Сам Зидан, не верящий в тактические схемы, намекнул, что он мог ошибиться. Формация, которую он использовал только один раз в этом сезоне (победа со счетом 2:0 над "Хетафе"), возможно, была применена из-за накопленных травм.
Очевидно, что решение французского специалиста должно было исправить игровые проблемы, но способствовало тому, что "Реал Сосьедад" нашел лазейку и заслуженно вышел вперед. "Реал" исправил свою ошибку лишь в концовке матча, избежав поражения, которое было бы болезненным после столь успешной серии побед», — пишет Алькасар.
Без Бензема атака не блещет
Обозреватель AS Альфредо Реланьо указал на отсутствие в составе мадридцев Карима Бензема, без которого было сложно угрожать воротам соперника.
«Экономия денег настолько ослабила "Реал", что Карим Бензема стал единственным серьезным активом команды в атаке. Когда его нет рядом, то напряжение, которое пытаются создать Модрич, Каземиро и Кроос, остается бесплодным.
Вчера Зидан, как и на днях, неожиданно заменил всю тройку нападающих. На этот раз жертвами стали Асенсио, Мариано и Иско, которые сделали очень мало. Вместо них вышли Родриго, Уго Дуро и Винисиус, и только за счет инерции игры помогли "сливочным" отыграться.
Слабый результат для "Реала", поскольку теперь он вместе с "Барселоной" отстает от "Атлетико", имеющего игру в запасе, на пять очков. А ведь в воскресенье будет дерби, во время которого может быть вынесен окончательный приговор, но в любом случае "матрасники" будут лидерами.
Бензема вернется, и даже если он будет полностью здоровым, я не представляю, кто может составить ему хорошую компанию в нападении. Винисиус убит самим Зиданом и Бензема, Асенсио никак не наберет форму, а ведь уже март, Родриго выступает от травмы к травме, Иско то есть на поле, то нет. К тому же, мадридцы действуют слишком прямолинейно», — замечает Реланьо.
Стагнация Асенсио
Колумнист El Mundo Deportivo Пепе Жиль-Вернет выделил в составе «Реала» Иско, неплохо игравшего в дебюте встречи, но раскритиковал Марко Асенсио.
«Хорошей новостью является то, что Иско, похоже, сумел войти в командную динамику после очень неустойчивого сезона, в котором он подвергался большой критике за свою форму и сдержанную игру.
Экс-футболист "Малаги", который уже выходил в стартовом составе в Бергамо против "Аталанты", повторил это в матче с "Сосьедадом" и был очень активным и успешным, пока не кончился бензин.
Асенсио, в свою очередь, в очередной раз оставил очень тревожные чувства. У него была отличная возможность проявить себя в первом тайме, но на протяжении всей игры от него практически ничего не было слышно. По данным Opta, нападающий создал всего один момент за 61 минуту, не совершил на одной обводки и сделал скромные 22 передачи. Больше всего тревожит то, что Асенсио не демонстрирует признаков подъема, он пребывает в стагнации.
И нельзя сказать, что Зидан не дает ему возможности поднять свой уровень, поскольку Асенсио уже в 12-й раз подряд вышел в стартовом составе, а забил лишь один мяч. Форварду так доверяют, поскольку мадридскую команду поразила череда травм, но его нынешняя форма заставляет задуматься о переменах. Возвращение Родриго, который неплохо сыграл после двух месяцев травмы, может вернуть его на скамейку запасных», — считает Жиль-Вернет.
В ожидании смертельного дерби
Корреспондент Marca Пабло Поло отметил важность предстоящего мадридского дерби для «Реала», в котором подопечным Зидана нужна только победа.
«Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" 1:1, а это значит, что "сливочные" на пять очков отстают от непримиримого соперника, с которым встретятся уже на выходных в рамках мадридского дерби.
Честно говоря, у "Реала" нет иного выбора, кроме как побеждать в дерби, ведь у "матрасников" все еще есть игра в запасе.
В декабре "Реал" уже побеждал "Атлетико" со счетом 2:0. Это произошло во время великолепной шестиматчевой серии побед. Тем не менее, потенциально возможно, что наибольшую выгоду от дерби получит "Барселона", которая сыграет с "Осасуной" и будет ждать, что кто-то из прямых конкурентов за титул потеряет очки.
Примечательно, что "Реал Сосьедад" прервал серию побед "Реала" из пяти матчей, за время которой мадридцы пропустили всего один гол», — замечает Поло.