Тактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке

Мадридский «Реал» в домашнем матче 25-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» со счетом 1:1. Пропустив от Порту на 55-й минуте, подопечные Зинедина Зидана сумели отыграться за минуту до конца основного времени усилиями Винисиуса Жуниора. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Тактический провал Зидана

Журналист Sport.es Алехандро Алькасар заявил, что частично в этом провали виноват Зинедин Зидан, который перевел Каземиро в центр обороны.

«Мадридский "Реал" провалил игру с "Сосьедадом" в начале второго тайма, когда Зидан решил внести тактические изменения, переместив Каземиро на позицию третьего центрального защитника, чтобы оставить больший разрыв за спинами Модрича и Крооса. Подопечным Иманола понадобилось всего 10 минут, чтобы воспользоваться этим. Было видно, что "сливочные" пропустили из-за тактического несоответствия.

Сам Зидан, не верящий в тактические схемы, намекнул, что он мог ошибиться. Формация, которую он использовал только один раз в этом сезоне (победа со счетом 2:0 над "Хетафе"), возможно, была применена из-за накопленных травм.

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» Мы провели хороший матч. Возможно, начало было не лучшим, но моменты у нас были, особенно очевидные — в первом тайме. Но мы не смогли забить. Мы потеряли два очка, мы играли дома, но не смогли победить, потому что напротив был соперник, и он провел хороший матч. Я изменил схему, потому что я был недоволен давлением и другими вещами. Прошло 10-15 минут, и я снова ее поменял, мы лучше играли 4-3-3. Изменения повлияли на игру лучшим образом. Если вы меня и в третий раз спросите — да, это могло навредить команде. Нам пришлось делать замены, потому что команда через час устала. Нужно было найти какие-то новые вещи, чтобы изменить динамику. Нам нужно сохранять спокойствие, не переживать. Мы провели хороший матч, у нас было 3-4 голевых момента. Терпение, спокойствие и отдых. Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе. Это никак не скажется на том, какая игра будет в дерби. Нужно провести отличный матч.

Очевидно, что решение французского специалиста должно было исправить игровые проблемы, но способствовало тому, что "Реал Сосьедад" нашел лазейку и заслуженно вышел вперед. "Реал" исправил свою ошибку лишь в концовке матча, избежав поражения, которое было бы болезненным после столь успешной серии побед», — пишет Алькасар.

Без Бензема атака не блещет

Обозреватель AS Альфредо Реланьо указал на отсутствие в составе мадридцев Карима Бензема, без которого было сложно угрожать воротам соперника.

«Экономия денег настолько ослабила "Реал", что Карим Бензема стал единственным серьезным активом команды в атаке. Когда его нет рядом, то напряжение, которое пытаются создать Модрич, Каземиро и Кроос, остается бесплодным.

Вчера Зидан, как и на днях, неожиданно заменил всю тройку нападающих. На этот раз жертвами стали Асенсио, Мариано и Иско, которые сделали очень мало. Вместо них вышли Родриго, Уго Дуро и Винисиус, и только за счет инерции игры помогли "сливочным" отыграться.

Слабый результат для "Реала", поскольку теперь он вместе с "Барселоной" отстает от "Атлетико", имеющего игру в запасе, на пять очков. А ведь в воскресенье будет дерби, во время которого может быть вынесен окончательный приговор, но в любом случае "матрасники" будут лидерами.

Бензема вернется, и даже если он будет полностью здоровым, я не представляю, кто может составить ему хорошую компанию в нападении. Винисиус убит самим Зиданом и Бензема, Асенсио никак не наберет форму, а ведь уже март, Родриго выступает от травмы к травме, Иско то есть на поле, то нет. К тому же, мадридцы действуют слишком прямолинейно», — замечает Реланьо.

Стагнация Асенсио

Колумнист El Mundo Deportivo Пепе Жиль-Вернет выделил в составе «Реала» Иско, неплохо игравшего в дебюте встречи, но раскритиковал Марко Асенсио.

«Хорошей новостью является то, что Иско, похоже, сумел войти в командную динамику после очень неустойчивого сезона, в котором он подвергался большой критике за свою форму и сдержанную игру.

Экс-футболист "Малаги", который уже выходил в стартовом составе в Бергамо против "Аталанты", повторил это в матче с "Сосьедадом" и был очень активным и успешным, пока не кончился бензин.

Асенсио, в свою очередь, в очередной раз оставил очень тревожные чувства. У него была отличная возможность проявить себя в первом тайме, но на протяжении всей игры от него практически ничего не было слышно. По данным Opta, нападающий создал всего один момент за 61 минуту, не совершил на одной обводки и сделал скромные 22 передачи. Больше всего тревожит то, что Асенсио не демонстрирует признаков подъема, он пребывает в стагнации.

Иманоль Альгуасиль Главный тренер «Реал Сосьедад» Если честно анализировать игру, думаю, ничья — справедливый результат. Если бы мы преуспели и смогли сделать счет 2:0, тогда можно было бы анализировать все по-другому. Но если оценить моменты обеих команд, думаю, ничья — это справедливо. «Реал» сравнял счет на 88-й минуте, но мог и раньше. Мы видели отличную игру, обе команды здорово работали с мячом. Думаю, мы могли бы получше это делать, но нам не хватало последнего паса, а у «Реала» были быстрые переходы. Думаю, без мяча у обеих команд были проблемы. Во втором тайме мы были лучше, жаль, не смогли забить еще, но если оценить всю игру, ничья — это справедливо. Мы вели у «Реала» в гостях. Вы знаете, как сложно тут победить. Спросите тренеров других команд. В первом круге мы тоже сыграли вничью, в Кубке победили 4:3, в Ла Лиге до этого — 2:0. Мало команд, которые так играют с «Реалом». Немногие брали тут очки.

И нельзя сказать, что Зидан не дает ему возможности поднять свой уровень, поскольку Асенсио уже в 12-й раз подряд вышел в стартовом составе, а забил лишь один мяч. Форварду так доверяют, поскольку мадридскую команду поразила череда травм, но его нынешняя форма заставляет задуматься о переменах. Возвращение Родриго, который неплохо сыграл после двух месяцев травмы, может вернуть его на скамейку запасных», — считает Жиль-Вернет.

В ожидании смертельного дерби

Корреспондент Marca Пабло Поло отметил важность предстоящего мадридского дерби для «Реала», в котором подопечным Зидана нужна только победа.

«Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" 1:1, а это значит, что "сливочные" на пять очков отстают от непримиримого соперника, с которым встретятся уже на выходных в рамках мадридского дерби.

Честно говоря, у "Реала" нет иного выбора, кроме как побеждать в дерби, ведь у "матрасников" все еще есть игра в запасе.

В декабре "Реал" уже побеждал "Атлетико" со счетом 2:0. Это произошло во время великолепной шестиматчевой серии побед. Тем не менее, потенциально возможно, что наибольшую выгоду от дерби получит "Барселона", которая сыграет с "Осасуной" и будет ждать, что кто-то из прямых конкурентов за титул потеряет очки.

Примечательно, что "Реал Сосьедад" прервал серию побед "Реала" из пяти матчей, за время которой мадридцы пропустили всего один гол», — замечает Поло.