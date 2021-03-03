Больше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова

Попал на ТВ «на слабо»
Комментатор Виктор Гусев рассказал «Чемпионату» о том, как начиналась карьера Розанова на ТВ — Юрий увидел в газете объявление о футбольной викторине на Первом канале, на «слабо» записался на нее — и выиграл.
«Это был 1996 год, все готовились к чемпионату Европы в Англии. На Первом канале был конкурс для любителей футбола: нужно было отвечать на вопросы по истории футбола и комментировать выбранный наугад кусочек матча, пять минут. Я вёл этот конкурс. Юра поразил тогда всех, он пришёл как обычный болельщик. Поразил всех знаниями в истории футбола, но самое главное, тем, как он откомментировал тот кусок матча. На самом деле, он оказался ему знакомым — "Спартак" встречался с кем-то в Лиге Чемпионов. Но то, как он сделал эти пять минут… Вот вам — потенциально готовый человек для микрофона!
Юра выиграл этот конкурс, и некоторое время спустя он мне позвонил и сказал: "Виктор, вы знаете, сейчас проходит конкурс молодых комментаторов на НТВ. Хотелось бы туда попасть, но я не прохожу туда по возрасту, я немного старше". Я позвонил Василию Уткину и сказал, что есть такой человек, есть перспектива. Вася согласился. Юра выиграл и тот конкурс — стал комментатором НТВ. Поэтому, когда я его вспоминаю, то думаю о том человеке в начале своей карьеры, которая ещё даже толком не началась. Как он сидел в этой комментаторской будке и комментировал тот матч "Спартака". А потом уже были десятки и сотни репортажей, которые помнят все».
Похвала от Майорова
Автор Sports.ru Александр Головин рассказывает о первых эфирах новоиспеченного комментатора, которые были вовсе не футбольными — Розанов долго работал в группе у Майорова.
«Первый репортаж на канале Розанов провел 2 ноября 1996-го с хоккейного матча "Динамо" — "Ак Барс". Назначение тоже получилось случайным. "Честно говоря, проснувшись в тот субботний день, ни в какую кабину я не собирался, — вспоминал комментатор. — Накануне, 1 ноября, была первая трансляция на 'Плюсе'. Вообще первая. Вышло так, что хоккейная. Из Дворца ЦСКА на Ленинградке. Ее Евгений Майоров вел. И меня с собой позвал. 'Посидишь, посмотришь на пульты, на телефон для связи с ПТС'.
А путь в тогдашнюю кабину был сложный. Серпантином между катками на разных этажах. Лестницы. Холод ото льда. И в кабине прохладно. А Майоров уже тогда почти на костылях... Взмок, пока добрался. Но ни словом не выдал, как ему тяжело.
Я это к тому, что звонит мне 2 ноября Дмитрий Рыжков, и говорит: 'Женя вчера простудился. Мы с тобой сегодня работать будем. Женька сомневался, но я за тебя поручился'. А я, честно говоря, сам простужен. Наглотался Halls, приехали, сели".
"Ак Барс" выиграл 3:1, Розанов дебютировал достойно. О том, что с ним все в порядке, из-за технической накладки узнал еще во время первой паузы: "Звуковик не перекрыл связь, и я услышал из Останкино голос Алексея Буркова: 'Скажите им, пусть молодой побольше говорит, с ним вроде все нормально'. А вечером позвонил Майоров: 'Нормально'. И трубку повесил. Одно слово и сказал всего. Это я через годы потом узнаю, что выше похвалы он не раздавал".
На самом деле раздавал: через год Евгений Майоров в прямом эфире назвал Розанова своим лучшим учеником».
Этот голос ты точно знаешь. И никогда не забудешь— Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021
Прощайте, Юрий Альбертович 🙏🏻 pic.twitter.com/wQUh6RYAzz
Русский голос FIFA
Комментатор «НТВ-Плюс» Василий Соловьев вспоминает в интервью Sport24, как Юрий Розанов на долгие голы стал одним из русских голосов культовой серии футбольных симуляторов, подарив фанатам много крылатых выражений.
«Эта игра [FIFA], в тот момент была почти внутрисемейным делом. У меня не было мыслей изначально звать кого-то с ВГТРК или "Первого канала", потому что для меня те, кто приходили на "НТВ-Плюс", были единственными, имевшими отношение к спорту и к футболу. Изначально я Уткина позвал, также предлагал Маслаченко, кому-то еще, но ребята не согласились. Юра согласился очень легко. Я его кандидатуру предложил руководству Electronic Arts, и она им понравилась. У Юры была такая особенность, не выпячивать себя, не быть назойливым.
Тебе дают вариант ситуации, и ты должен сразу дать десять или двадцать фраз на одну тему. Юрий должен был сказать, а я — подхватить. И вот он шпарил эти фразы, как пулемет. У него работа мозга была на уровне автоматизма, я не успевал за ним. Для меня это было откровением, потому что несмотря на то, что у него мозг так работал, он же никогда не тараторил в эфирах. У него всегда была культурная, размеренная речь. На самом деле, он мог бы перетараторить кого угодно: и Губерниева, и Черданцева, и так далее. Но ему это было не нужно.
Смешно и то, что мы сидели в одной очень маленькой каморке во время комментирования, и Юра, несмотря на свои большие габариты, не создавал ощущения, что его много. Он был уютным человеком, с ним было абсолютно спокойно. Вот иногда с тобой рядом кто-то начнет тараторить, и ты ощущаешь, будто тебе неудобно. А Юрий, несмотря на то, что переигрывал меня на этой площадке, не создавал ощущения этого неудобства, потому что был свой в доску.
Он все придумывал на ходу. Я не футбольный комментатор, я профессиональный ведущий. И, конечно, тоже могу много фраз быстро придумать. Хотя когда получал список ситуаций для комментария я немного, но готовился. У Юрия мозг работал так, что он их выстреливал моментально и с юмором. Некоторые фразы даже не вошли в игру — он там шутил на злобу дня о каких-то футболистах, с которыми мы условно были близки. Мы реально сидели и ржали в этой каморке».
Ком в горле. Как сейчас помню тот день, тот матч, как Жанна держала его за руку всю игру... плачу https://t.co/JTGeURQs2E— Константин Генич (@GenichK) March 3, 2021
Профессионализм превыше личных интересов
Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин вспоминает эпизод с домашнего чемпионата мира по футболу, подчеркивающий профессионализм Юрия Розанова.
«На чемпионате мира в 2018 году Розанов работал вместе с Романом Трушечкиным на матче Египет — Саудовская Аравия в Волгограде. Полутравмированный Мохамед Салах, хаотичная игра аравийцев — все это без какой-то турнирной борьбы и в страшную жару.
А в параллельном матче уругвайцы разбивали сборную России. Естественно, почти вся ложа прессы на стадионе более внимательно за мучениями команды Черчесова, чем за происходящим перед носом матчем. И, спускаясь после матча в лифте арены, я решил поинтересоваться у Розанова, что он думает по поводу разгрома наших.
Оказалось, что Розанов только увидел счет и все. Он вообще не отвлекался от своего репортажа на сборную России (на домашнем чемпионате мира!). "А просто так обсуждать ничего не надо", — был ответ настоящего профессионала.
Зависть — плохое чувство, но людям, которые учились в его школе комментаторов, работали с ним на матчах или просто дружили, можно смело завидовать. Тем, кому посчастливилось жить, общаться с Юрием Розановым, его родным и близким — наши глубокие соболезнования. Покойтесь с миром, лучший комментатор страны… »
Дзюба вырос на комментариях Розанова 🎙— Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021
Эмоциональный монолог Артема о Юрии Альбертовиче. pic.twitter.com/AZOvmCswog
Хоккейный Розанов
Автор блога «Овечкин и седины» Никита Петухов благодарит ушедшего комментатора за то, что тот сумел влюбить болельщиков в молодежные чемпионаты мира по хоккею.
«Мне сложно оценить значение Розанова в мире футбола, зато я очень четко понимаю, что он сделал для хоккея. В какой-то момент Юрий Розанов влюбился в молодежный чемпионат мира — и постепенно влюбил в него всех нас. В какой именно момент это произошло — сказать трудно. Это точно случилось не за один год, как кажется сейчас. Розанов комментировал МЧМ с середины девяностых — я это знаю потому, что в 2012-м он сказал: "Мы показываем МЧМ уже 16 лет" — и это конечно была целая эпоха. Сейчас, пересматривая турниры середины нулевых, или даже из 2010-х, я постоянно удивляюсь его чисто хоккейной эрудиции.
Как ловко он жонглировал городами, где проводились турниры, а так же датами, составами и сценариями. "А помните, как в Галифаксе, в 2003-м?" — и так за один репортаж он мог перебросить тебя из Виннипега-1999 в Хельсинки-2004, Пардубице-2008 или Шеллефтео-2000.
"Мальчики, милые, не дайте им Оттавы №2, не дайте!" — кричал Розанов в конце истерического полуфинала-2012, в память о полуфинале-2009, когда Россия упустила победу за две секунды до конца.
И он держал в голове все наши составы — причем не просто имена, а целые истории, личные драмы и выражения лиц. С ума сойти: на глазах Розанова выросли примерно все наши современные и уже уходящие звезды. От Капризова до Максима Афиногенова — Овечкин, Малкин, Панарин, Кузнецов и Тарасенко в том числе.
Ко всем нашим командам он, казалось, относился с любовью — вне зависимости от того, проиграли они канадцам, или взяли золото. Про каждую ему было что сказать. Каждую он сравнивал — и не только с предыдущей: сейчас, пересматривая турниры разных лет, я понимаю, что на основе комментариев Розанова можно выстроить целую иерархию наших молодежек. И не только наших, но и канадских, чешских, шведских, финских, американских. Это была целая вселенная, большая и интересная; иерархия мирового молодежного хоккея с конца девяностых практически до наших дней».
Мне сложно подобрать слова. Просто спасибо, Альбертыч, что ты был одним из нас. Я никогда тебя не забуду... https://t.co/XuXzR2fT2d— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) March 3, 2021
Беспристрастность и доброжелательность
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев вспоминает истории из личного опыта общения с одним из ярчайших мастеров микрофона.
«Встречались мы в основном на хоккее. Он приходил задолго до эфира и мог битый час обсуждать разные события. Его любимой темой были молодежные чемпионаты мира, которые он не пропускал начиная с Хельсинки-1998. С тандемом Розанов — Сергей Крабу, выезжавшим на U-20, трудно кого-то поставить рядом. Об их эпохальном репортаже с финала МЧМ-2011 из Баффало много сказано и написано, тот матч с канадцами решил показать в ночном эфире Первый канал (это был едва ли не первый опыт). Как же правильно поступили ТВ-боссы, оставив комментаторов с "Плюса" Розанова — Крабу, которые за свою работу и победный камбэк нашей сборной (5:3 с 0:3) во главе с Валерием Брагиным удостоились премии ТЭФИ.
В 2005-м я в специализированном хоккейном издании освещал МЧМ в американском Гранд-Форксе. Сборная России собрала чумовой состав — Овечкин, Малкин, Радулов, Широков, Паршин, Белов, Емелин, Худобин… Но стартовали наши с поражения от хозяев (4:5). Розанов в прямом эфире приписал ныне очень известному игроку результативную ошибку, допущенную его партнером. Глубокой ночью мне позвонил отец восходящей звезды и начал распекать комментатора, насилу удалось ему все объяснить-успокоить. В следующем матче Юрий принес извинения, хотя извиняться в эфире тогда не рекомендовали, инцидент был исчерпан. Наши дошли до финала, где попали под канадскую машину (1:6). Розанов никого ругать за тот разгром не стал. Его главной чертой была доброжелательность.
Он никогда не грузил болельщиков цифрами, как делает большинство его коллег. В комментаторскую кабину Юрий садился с двумя листками — составами команд. Молодежь не шибко уважает экскурсы в историю, Юрия Альбертович и здесь не перебарщивал, хотя любил ретро.
Разговор на другую любимую Юрой тему — гандбольную — я поддерживать в силу невежества не мог. Но по историческим вопросам в хоккее мы спорили. Я так и не понял, за кого болел Розанов. Настолько он был беспристрастен в эфире. Одно время казалось, что за "Спартак", но уверенности в этом у меня нет».
Когда умер Владимир Никитич Маслаченко, я приехала в «Останкино», и Юрий Альбертович, увидев мои слёзы, сказал: «Пообещай, что, когда умру я, ты не будешь так сильно плакать». Увы, я не могу сдержать это обещание.— Мария Командная (@komandnaya) March 3, 2021
Русский менталитет
Хоккейный обозреватель Sport24 Дмитрий Ерыкалов отдает должное житейскому опыту Розанова и находит в работе мэтра уважение к «особому русскому пути».
«Матч с комментариями Розанова вряд ли мог понравиться тем, кто не верит в существование менталитета и особого русского пути. Эта тема, так и или иначе, шла красной нитью через всю его карьеру. Особенно это касается хоккейных матчей. Взять хотя бы тот же финал в Баффало. Сборная России в его понимании была "Не Ильей Муромцем, а Иванушкой, который искал, искал и в итоге нашел свое, за счет смекалки и мускул".
Наш человек по Розанову — это талантливый, но несколько расхлябанный, которому для подвига нужно оказаться загнанным в угол. Ну разве вы сами не находите в себе эти черты?
Придя в профессию довольно поздно, обойдя возрастной ценз конкурса комментаторов, Розанов и сам считал, что до 25 лет у микрофона делать нечего. С таким подходом можно было спорить, но стоило включить матч с комментарием Юрия Альбертовича, как сразу понимал смысл его слов. Берясь что за хоккей, что за футбол, он оценивал события на поле по-житейски. А без богатого жизненного опыта такой подход заведомо провальный.
Умер комментатор Юрий Альбертович Розанов.— Y.Shevchenko / Ю.Шевченко (@PrizrakRostov) March 3, 2021
Светлой памяти.
Его голос навсегда останется с нами. pic.twitter.com/5JQPl7gNvL
Пока у настоящих экспертов и поклонников продвинутой статистики были свои аргументы "за" и "против", у Юрия Альбертовича в загашнике всегда было иррациональное "покатили". В этом "покатили" вся суть русского человека. Если он нашел свою игру — его уже не остановить. Даже если взять в руки лом против нашего лома. Он часто применял эту простую формулу в матчах сборной России, и почти всегда это работало безотказно. Юрий Альбертович незримо улавливал тот кураж, который если поймать — уже не отпустишь. И ему хотелось верить».
3 марта 2021 года на 60-м году ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким.— КХЛ (@khl) March 3, 2021
В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания. pic.twitter.com/B7O6YPnDWG
Розанов побуждал мыслить и нас
Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассуждает о профессиональном подходе Юрия Розанова к комментаторской работе, который побуждал зрителей думать и анализировать.
«О том, каким Розанов был человеком, намного лучше расскажут те, кто общался с ним ближе и регулярнее. У коллег-комментаторов найдутся об этом сотни историй, и заходить на их поляну нет никакого смысла. Но никто, думаю, не будет спорить с тем, что в момент, когда каждый из нас и из вас узнал о его раке, степень ужаса была такой, словно это произошло с членом семьи. Вот таким Розанов был человеком, потому что скрыть себя настоящего в репортажах невозможно.
И как же мы все были счастливы, когда он вернулся в эфир в ноябре 2019-го. Сил у него хватало только на то, чтобы работать в паре, — но главное, что он мог! И мы снова слышали его голос. А потом его в эфире опять не стало. И возникли дурные мысли, которые хотелось гнать прочь. И думать, что все еще вернется… Я смотрю матчи — и часто понимаю, как мне его не хватает.
Комментатор нужен тебе для того, чтобы сверять с ним свои ощущения от игры. И Юре (не буду фамильярно называть его ни Альбертычем, ни Дяденькой, потому что для меня он был просто Юрой) удавалось как-то так ненавязчиво и некатегорично построить заочный диалог со зрителем, что вроде бы и точка зрения его была четкой и понятной — а ты понимал, что и за тобой он оставляет право на свой, иной взгляд.
Он ни над кем никогда не издевался, не злословил, никого не приговаривал, не делал акцент на ошибках. От него в репортажах не шло негатива и неуважения. Его хотелось слушать, с ним хотелось думать. И никогда не хотелось выключать, кто бы ни играл — его любимый ЦСКА (многие из вас ведь даже не знают об этом, правда?), "Спартак" или кто угодно еще. Такой была его внутренняя культура. Когда-то Жванецкий сказал: "Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судят". Розанов — мыслил. И своим примером не учил, но побуждал мыслить и нас».
Персонаж Гая Ричи
Комментатор Роман Нагучев в интервью Sport24 вспоминает профессиональные уроки Розанова и то, насколько безжалостным и одновременно доброжелательным тот мог быть.
«Он был крутым. По-настоящему крутым. Идеально смотрелся бы в фильмах Гая Ричи — пограничный персонаж, непонятно, добрый или злой, немного комедийный. Сидит себе на одном месте, раздает всем персонажам безумные советы.
Всегда перся именно с этой особенности Дяденьки. Заходишь в комнату 8-16, и он немедленно выдает спич, который немедленно ставит на место. Каждый за своим компьютером, занят делом, а Розанов поворачивается ко мне, замечает походку, смотрит внимательно через очки и бросает: "Господин Нагучев, ходи нормально!" Только господином меня и называл.
Розанов рекомендовал мне прописывать начало репортажа. "Вижу, что задыхаешься. Волноваться в первых эфирах — нормально. А ты напиши себе первое предложение — прямо вот со 'здравствуйте'. И как по маслу пойдет".
Смотрел все наши репортажи, а после них писал, звонил. Всегда аккуратно подходил к критике. Например, финал Лиги Европы, который мы работали со Шмурновым, обсуждали полчаса. Дяденька начал так: "У тебя были матчи гораздо сильнее". И по фактам, притом деликатно разобрал, что было не так. Как я уяснил, этот репортаж даже не вошел в мой топ-100.
Тогда Розанов не хотел меня обидеть, но когда ставки были ниже, говорил гораздо брутальнее. За рядовой матч разносил просто в мясо. А я по-прежнему не обижался: все это было с эпитетами, гиперболами, сравнения.
А в итоге — всегда улыбался. Вот этой своей очаровательной улыбкой, на один бок: "Хе-хе, ну что, приложил я тебя?" Это учило относиться спокойно не только к работе, но и к жизни. Каким бы ни был матч, он уже случился — и какая разница, если ты учел ошибки на будущее».