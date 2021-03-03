Больше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова

Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов умер 3 марта в возрасте 59 лет. С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить лечение. Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. Коллеги, друзья и спортивные журналисты делятся воспоминания об одном из ярчайших мастеров микрофона.

Попал на ТВ «на слабо»

Комментатор Виктор Гусев рассказал «Чемпионату» о том, как начиналась карьера Розанова на ТВ — Юрий увидел в газете объявление о футбольной викторине на Первом канале, на «слабо» записался на нее — и выиграл.

«Это был 1996 год, все готовились к чемпионату Европы в Англии. На Первом канале был конкурс для любителей футбола: нужно было отвечать на вопросы по истории футбола и комментировать выбранный наугад кусочек матча, пять минут. Я вёл этот конкурс. Юра поразил тогда всех, он пришёл как обычный болельщик. Поразил всех знаниями в истории футбола, но самое главное, тем, как он откомментировал тот кусок матча. На самом деле, он оказался ему знакомым — "Спартак" встречался с кем-то в Лиге Чемпионов. Но то, как он сделал эти пять минут… Вот вам — потенциально готовый человек для микрофона!

Юра выиграл этот конкурс, и некоторое время спустя он мне позвонил и сказал: "Виктор, вы знаете, сейчас проходит конкурс молодых комментаторов на НТВ. Хотелось бы туда попасть, но я не прохожу туда по возрасту, я немного старше". Я позвонил Василию Уткину и сказал, что есть такой человек, есть перспектива. Вася согласился. Юра выиграл и тот конкурс — стал комментатором НТВ. Поэтому, когда я его вспоминаю, то думаю о том человеке в начале своей карьеры, которая ещё даже толком не началась. Как он сидел в этой комментаторской будке и комментировал тот матч "Спартака". А потом уже были десятки и сотни репортажей, которые помнят все».

Мы не знаем, что было бы, но отчасти это так. По сути дела, вот здесь же, на берегу Останкинского пруда, в 96-м году мои друзья выпивали и закусывали. Я к тому времени уже пару лет как не пил, но время проводил с ними с удовольствием у нас хорошая компания. Закуска лежала на газете «Спорт-Экспресс», в ней я и набрел на конкурс канала, на котором работал тогда Витя Гусев. И я, наверное, третий раз в жизни повелся на «слабо», пока они разливали по 25-й, сделал четыре шага на телецентр и записался для участия. Викторину эту мне довелось выиграть. Тогда интернет был, но Википедии не было чтобы выиграть, что-то надо было знать. Я должен был выиграть путевку на чемпионат Европы в Англию, но заграничного паспорта у меня не было. Может быть, я бы его и успел сделать, но Витя Гусев вел эту викторину и в середине оной смотался во Францию комментировать матч между «Нантом» и «Спартаком». И то ли на неделю, то ли на десять дней там почему-то завис. И у меня тупо не было времени сделать уже загран. Юрий Розанов

Похвала от Майорова

Автор Sports.ru Александр Головин рассказывает о первых эфирах новоиспеченного комментатора, которые были вовсе не футбольными — Розанов долго работал в группе у Майорова.

«Первый репортаж на канале Розанов провел 2 ноября 1996-го с хоккейного матча "Динамо" — "Ак Барс". Назначение тоже получилось случайным. "Честно говоря, проснувшись в тот субботний день, ни в какую кабину я не собирался, — вспоминал комментатор. — Накануне, 1 ноября, была первая трансляция на 'Плюсе'. Вообще первая. Вышло так, что хоккейная. Из Дворца ЦСКА на Ленинградке. Ее Евгений Майоров вел. И меня с собой позвал. 'Посидишь, посмотришь на пульты, на телефон для связи с ПТС'.

А путь в тогдашнюю кабину был сложный. Серпантином между катками на разных этажах. Лестницы. Холод ото льда. И в кабине прохладно. А Майоров уже тогда почти на костылях... Взмок, пока добрался. Но ни словом не выдал, как ему тяжело.

Я это к тому, что звонит мне 2 ноября Дмитрий Рыжков, и говорит: 'Женя вчера простудился. Мы с тобой сегодня работать будем. Женька сомневался, но я за тебя поручился'. А я, честно говоря, сам простужен. Наглотался Halls, приехали, сели".

Я по многим НИИ шлялся. Я никогда не останавливался на одном месте работы, меня никогда не интересовали деньги как таковые. Сейчас время установочное. Сейчас время, когда человек с 7 лет, если не знает, чего хочет, так папа с мамой и друзья вобьют в его голову. Тогда многие плыли по течению, я в том числе. Я учился в техвузе, не доучился, ушел с диплома. Я до определенной степени не был взрослым человеком, да и сейчас им не являюсь. Поэтому я и не парился по месту работы, я их легко менял. У меня достаточно много записей в трудовой, но все это было не очень серьезно. Потом наступили перестроечные времена, и кто там где только ни был. Единственное, я знал, что заниматься бизнесом это не мое, я завалю любое дело. Мне две вещи делать нельзя что-то чинить и заниматься бизнесом. Все остальное я, в принципе, делать умею. Юрий Розанов

"Ак Барс" выиграл 3:1, Розанов дебютировал достойно. О том, что с ним все в порядке, из-за технической накладки узнал еще во время первой паузы: "Звуковик не перекрыл связь, и я услышал из Останкино голос Алексея Буркова: 'Скажите им, пусть молодой побольше говорит, с ним вроде все нормально'. А вечером позвонил Майоров: 'Нормально'. И трубку повесил. Одно слово и сказал всего. Это я через годы потом узнаю, что выше похвалы он не раздавал".

На самом деле раздавал: через год Евгений Майоров в прямом эфире назвал Розанова своим лучшим учеником».

Этот голос ты точно знаешь. И никогда не забудешь

Прощайте, Юрий Альбертович 🙏🏻 pic.twitter.com/wQUh6RYAzz — Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021

Русский голос FIFA

Комментатор «НТВ-Плюс» Василий Соловьев вспоминает в интервью Sport24, как Юрий Розанов на долгие голы стал одним из русских голосов культовой серии футбольных симуляторов, подарив фанатам много крылатых выражений.

«Эта игра [FIFA], в тот момент была почти внутрисемейным делом. У меня не было мыслей изначально звать кого-то с ВГТРК или "Первого канала", потому что для меня те, кто приходили на "НТВ-Плюс", были единственными, имевшими отношение к спорту и к футболу. Изначально я Уткина позвал, также предлагал Маслаченко, кому-то еще, но ребята не согласились. Юра согласился очень легко. Я его кандидатуру предложил руководству Electronic Arts, и она им понравилась. У Юры была такая особенность, не выпячивать себя, не быть назойливым.

Тебе дают вариант ситуации, и ты должен сразу дать десять или двадцать фраз на одну тему. Юрий должен был сказать, а я — подхватить. И вот он шпарил эти фразы, как пулемет. У него работа мозга была на уровне автоматизма, я не успевал за ним. Для меня это было откровением, потому что несмотря на то, что у него мозг так работал, он же никогда не тараторил в эфирах. У него всегда была культурная, размеренная речь. На самом деле, он мог бы перетараторить кого угодно: и Губерниева, и Черданцева, и так далее. Но ему это было не нужно.

Смешно и то, что мы сидели в одной очень маленькой каморке во время комментирования, и Юра, несмотря на свои большие габариты, не создавал ощущения, что его много. Он был уютным человеком, с ним было абсолютно спокойно. Вот иногда с тобой рядом кто-то начнет тараторить, и ты ощущаешь, будто тебе неудобно. А Юрий, несмотря на то, что переигрывал меня на этой площадке, не создавал ощущения этого неудобства, потому что был свой в доску.

Тимур Журавель Комментатор В первую очередь для меня Розанов — человек-глыба. Иллюстрация того, что профессия комментатора состоит не из профессиональных навыков, а из человеческого кругозора. Розанов был большой личностью — именно поэтому был большим профессионалом. Розанов не просто комментировал 90 минут, а проживал их круче любого, задействуя все, что он знал о жизни. Поэтому его комментарии были такими крутыми. Розанов любил вспоминать историю с Олимпиады в Сиднее. Как самый многостаночник, он комментировал саммари дня — нарезку всех главных событий. Розанов сел за монитор комментировать саммари, а в это время выступал Алексей Немов. В итоге Юра переключил монитор на гимнастику, а в эфире шло саммари, которое он комментировал фактически вслепую. Если поднять архив и послушать, не заметишь, что процентов 30-40 саммари Юра смотрел Немова.

Он все придумывал на ходу. Я не футбольный комментатор, я профессиональный ведущий. И, конечно, тоже могу много фраз быстро придумать. Хотя когда получал список ситуаций для комментария я немного, но готовился. У Юрия мозг работал так, что он их выстреливал моментально и с юмором. Некоторые фразы даже не вошли в игру — он там шутил на злобу дня о каких-то футболистах, с которыми мы условно были близки. Мы реально сидели и ржали в этой каморке».

Ком в горле. Как сейчас помню тот день, тот матч, как Жанна держала его за руку всю игру... плачу https://t.co/JTGeURQs2E — Константин Генич (@GenichK) March 3, 2021

Профессионализм превыше личных интересов

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин вспоминает эпизод с домашнего чемпионата мира по футболу, подчеркивающий профессионализм Юрия Розанова.

«На чемпионате мира в 2018 году Розанов работал вместе с Романом Трушечкиным на матче Египет — Саудовская Аравия в Волгограде. Полутравмированный Мохамед Салах, хаотичная игра аравийцев — все это без какой-то турнирной борьбы и в страшную жару.

А в параллельном матче уругвайцы разбивали сборную России. Естественно, почти вся ложа прессы на стадионе более внимательно за мучениями команды Черчесова, чем за происходящим перед носом матчем. И, спускаясь после матча в лифте арены, я решил поинтересоваться у Розанова, что он думает по поводу разгрома наших.

Оказалось, что Розанов только увидел счет и все. Он вообще не отвлекался от своего репортажа на сборную России (на домашнем чемпионате мира!). "А просто так обсуждать ничего не надо", — был ответ настоящего профессионала.

Зависть — плохое чувство, но людям, которые учились в его школе комментаторов, работали с ним на матчах или просто дружили, можно смело завидовать. Тем, кому посчастливилось жить, общаться с Юрием Розановым, его родным и близким — наши глубокие соболезнования. Покойтесь с миром, лучший комментатор страны… »

Дзюба вырос на комментариях Розанова 🎙

Эмоциональный монолог Артема о Юрии Альбертовиче. pic.twitter.com/AZOvmCswog — Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021

Хоккейный Розанов

Автор блога «Овечкин и седины» Никита Петухов благодарит ушедшего комментатора за то, что тот сумел влюбить болельщиков в молодежные чемпионаты мира по хоккею.

«Мне сложно оценить значение Розанова в мире футбола, зато я очень четко понимаю, что он сделал для хоккея. В какой-то момент Юрий Розанов влюбился в молодежный чемпионат мира — и постепенно влюбил в него всех нас. В какой именно момент это произошло — сказать трудно. Это точно случилось не за один год, как кажется сейчас. Розанов комментировал МЧМ с середины девяностых — я это знаю потому, что в 2012-м он сказал: "Мы показываем МЧМ уже 16 лет" — и это конечно была целая эпоха. Сейчас, пересматривая турниры середины нулевых, или даже из 2010-х, я постоянно удивляюсь его чисто хоккейной эрудиции.

Как ловко он жонглировал городами, где проводились турниры, а так же датами, составами и сценариями. "А помните, как в Галифаксе, в 2003-м?" — и так за один репортаж он мог перебросить тебя из Виннипега-1999 в Хельсинки-2004, Пардубице-2008 или Шеллефтео-2000.

"Мальчики, милые, не дайте им Оттавы №2, не дайте!" — кричал Розанов в конце истерического полуфинала-2012, в память о полуфинале-2009, когда Россия упустила победу за две секунды до конца.

И он держал в голове все наши составы — причем не просто имена, а целые истории, личные драмы и выражения лиц. С ума сойти: на глазах Розанова выросли примерно все наши современные и уже уходящие звезды. От Капризова до Максима Афиногенова — Овечкин, Малкин, Панарин, Кузнецов и Тарасенко в том числе.

Лучший репортаж в карьере? Есть такой. Но по эмоциям, не по качеству. Финал хоккейной молодежки в Галифаксе в 2003 году. Тогда Путин поздравил команду, «Первый канал» тут же отреагировал, послал в аэропорт сборную встречать. Поскольку никто не рассчитывал выиграть, оказалось, что картинки нет ни у кого, кроме как у нас. Кончилось тем, что они купили у нас этот матч с моим комментарием. Когда я на пересадке в Вене звонил и поздравлял супругу с Рождеством, она удивлялась: «Ты что, перешел работать на "Первый канал"? Я тебя сейчас там слушаю». Победа хорошо, обкричался я там, конечно, здорово. Но тут какая история у меня как раз во время этой командировки ушел из жизни отец. Он уже был в больнице. Я не хотел уезжать, право такое канал мне делегировал. Но он мне сказал: «Если я отсюда выкарабкаюсь, а ты не поедешь, я никогда не подам тебе руки». Это, если угодно, был не приказ. Это была рекомендация, которой я не мог не последовать. Поэтому эмоции у меня были сдвинуты. Где-то я был агрессивен по отношению к канадцам мне нужно было куда-то свои эмоции выплеснуть. Весь турнир прошел на таком эмоциональном фоне. Юрий Розанов

Ко всем нашим командам он, казалось, относился с любовью — вне зависимости от того, проиграли они канадцам, или взяли золото. Про каждую ему было что сказать. Каждую он сравнивал — и не только с предыдущей: сейчас, пересматривая турниры разных лет, я понимаю, что на основе комментариев Розанова можно выстроить целую иерархию наших молодежек. И не только наших, но и канадских, чешских, шведских, финских, американских. Это была целая вселенная, большая и интересная; иерархия мирового молодежного хоккея с конца девяностых практически до наших дней».

Мне сложно подобрать слова. Просто спасибо, Альбертыч, что ты был одним из нас. Я никогда тебя не забуду... https://t.co/XuXzR2fT2d — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) March 3, 2021

Беспристрастность и доброжелательность

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев вспоминает истории из личного опыта общения с одним из ярчайших мастеров микрофона.

«Встречались мы в основном на хоккее. Он приходил задолго до эфира и мог битый час обсуждать разные события. Его любимой темой были молодежные чемпионаты мира, которые он не пропускал начиная с Хельсинки-1998. С тандемом Розанов — Сергей Крабу, выезжавшим на U-20, трудно кого-то поставить рядом. Об их эпохальном репортаже с финала МЧМ-2011 из Баффало много сказано и написано, тот матч с канадцами решил показать в ночном эфире Первый канал (это был едва ли не первый опыт). Как же правильно поступили ТВ-боссы, оставив комментаторов с "Плюса" Розанова — Крабу, которые за свою работу и победный камбэк нашей сборной (5:3 с 0:3) во главе с Валерием Брагиным удостоились премии ТЭФИ.

В 2005-м я в специализированном хоккейном издании освещал МЧМ в американском Гранд-Форксе. Сборная России собрала чумовой состав — Овечкин, Малкин, Радулов, Широков, Паршин, Белов, Емелин, Худобин… Но стартовали наши с поражения от хозяев (4:5). Розанов в прямом эфире приписал ныне очень известному игроку результативную ошибку, допущенную его партнером. Глубокой ночью мне позвонил отец восходящей звезды и начал распекать комментатора, насилу удалось ему все объяснить-успокоить. В следующем матче Юрий принес извинения, хотя извиняться в эфире тогда не рекомендовали, инцидент был исчерпан. Наши дошли до финала, где попали под канадскую машину (1:6). Розанов никого ругать за тот разгром не стал. Его главной чертой была доброжелательность.

Я разделяю понятия «лучший» и «любимый». Мой любимый игрок мадридского «Реала», еще до эпохи Фигу и Зидана, Фернандо Морьентес. Мне и в голову не могло прийти, что он ровня по мастерству Раулю. Это мешает быть любимым? Мой любимый футболист голландской сборной и вообще всех времен и народов Йохан Нескенс. Он что, ровня Круифу? Ни разу. Если брать по совокупности умений, по тому, что в это вкладываю я, то, конечно, лучший комментатор Василий Уткин. Если говорить про любимого комментатора, то это Михаил Мельников. Я как-то раз работал с ним журнал Лиги чемпионов. Я хочу за эти 12 минут сообщить все. И я тараторю, два раза сбиваюсь, проглатываю окончания и что-то все-таки забываю. Вторую часть работает Миша, и он совершенно спокойно, никуда не спеша, никого не гоня, рассказывает все, да еще и шутит в придачу. При этом в Топ-5 комментаторов по совокупности умений я бы Мишу не включил. А вот любимым назову. Номер один в профессии это завирачина. В том и прелесть комментаторской профессии. Юрий Розанов

Он никогда не грузил болельщиков цифрами, как делает большинство его коллег. В комментаторскую кабину Юрий садился с двумя листками — составами команд. Молодежь не шибко уважает экскурсы в историю, Юрия Альбертович и здесь не перебарщивал, хотя любил ретро.

Разговор на другую любимую Юрой тему — гандбольную — я поддерживать в силу невежества не мог. Но по историческим вопросам в хоккее мы спорили. Я так и не понял, за кого болел Розанов. Настолько он был беспристрастен в эфире. Одно время казалось, что за "Спартак", но уверенности в этом у меня нет».

Когда умер Владимир Никитич Маслаченко, я приехала в «Останкино», и Юрий Альбертович, увидев мои слёзы, сказал: «Пообещай, что, когда умру я, ты не будешь так сильно плакать». Увы, я не могу сдержать это обещание. — Мария Командная (@komandnaya) March 3, 2021

Русский менталитет

Хоккейный обозреватель Sport24 Дмитрий Ерыкалов отдает должное житейскому опыту Розанова и находит в работе мэтра уважение к «особому русскому пути».

«Матч с комментариями Розанова вряд ли мог понравиться тем, кто не верит в существование менталитета и особого русского пути. Эта тема, так и или иначе, шла красной нитью через всю его карьеру. Особенно это касается хоккейных матчей. Взять хотя бы тот же финал в Баффало. Сборная России в его понимании была "Не Ильей Муромцем, а Иванушкой, который искал, искал и в итоге нашел свое, за счет смекалки и мускул".

Наш человек по Розанову — это талантливый, но несколько расхлябанный, которому для подвига нужно оказаться загнанным в угол. Ну разве вы сами не находите в себе эти черты?

Нобель Арустамян Комментатор Он был для меня особенным человеком. Человеком, который сильно повлиял на мою жизнь. Сначала как комментатор, репортажи которого я слушал все детство, а потом как коллега. Когда я пришел на радио «Спорт», Розанов был первым, кто взял меня под крыло. И он очень сильно мне помог, многому научил. Розанов — для меня отдельный мир и особый человек. Его потеря — для меня большая трагедия.

Придя в профессию довольно поздно, обойдя возрастной ценз конкурса комментаторов, Розанов и сам считал, что до 25 лет у микрофона делать нечего. С таким подходом можно было спорить, но стоило включить матч с комментарием Юрия Альбертовича, как сразу понимал смысл его слов. Берясь что за хоккей, что за футбол, он оценивал события на поле по-житейски. А без богатого жизненного опыта такой подход заведомо провальный.

Умер комментатор Юрий Альбертович Розанов.

Светлой памяти.

Его голос навсегда останется с нами. pic.twitter.com/5JQPl7gNvL — Y.Shevchenko / Ю.Шевченко (@PrizrakRostov) March 3, 2021

Пока у настоящих экспертов и поклонников продвинутой статистики были свои аргументы "за" и "против", у Юрия Альбертовича в загашнике всегда было иррациональное "покатили". В этом "покатили" вся суть русского человека. Если он нашел свою игру — его уже не остановить. Даже если взять в руки лом против нашего лома. Он часто применял эту простую формулу в матчах сборной России, и почти всегда это работало безотказно. Юрий Альбертович незримо улавливал тот кураж, который если поймать — уже не отпустишь. И ему хотелось верить».

3 марта 2021 года на 60-м году ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким.

В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания. pic.twitter.com/B7O6YPnDWG — КХЛ (@khl) March 3, 2021

Розанов побуждал мыслить и нас

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассуждает о профессиональном подходе Юрия Розанова к комментаторской работе, который побуждал зрителей думать и анализировать.

«О том, каким Розанов был человеком, намного лучше расскажут те, кто общался с ним ближе и регулярнее. У коллег-комментаторов найдутся об этом сотни историй, и заходить на их поляну нет никакого смысла. Но никто, думаю, не будет спорить с тем, что в момент, когда каждый из нас и из вас узнал о его раке, степень ужаса была такой, словно это произошло с членом семьи. Вот таким Розанов был человеком, потому что скрыть себя настоящего в репортажах невозможно.

И как же мы все были счастливы, когда он вернулся в эфир в ноябре 2019-го. Сил у него хватало только на то, чтобы работать в паре, — но главное, что он мог! И мы снова слышали его голос. А потом его в эфире опять не стало. И возникли дурные мысли, которые хотелось гнать прочь. И думать, что все еще вернется… Я смотрю матчи — и часто понимаю, как мне его не хватает.

Комментатор нужен тебе для того, чтобы сверять с ним свои ощущения от игры. И Юре (не буду фамильярно называть его ни Альбертычем, ни Дяденькой, потому что для меня он был просто Юрой) удавалось как-то так ненавязчиво и некатегорично построить заочный диалог со зрителем, что вроде бы и точка зрения его была четкой и понятной — а ты понимал, что и за тобой он оставляет право на свой, иной взгляд.

Дмитрий Шнякин Комментатор Просто махина! Большой, мудрый, добрый, ворчливый, азартный, очень-очень разный. Он ругал нас за девальвацию слов «легенда» и «великий»: «У вас легенда каждый второй, кто по мячу пробил!» Но ведь сам ушел великим, легендой. Не ругайся, Дядь. Комментаторы — это всегда вкусовщина. Кто-то нравится, кто-то — раздражает. Но Альбертыч — уникум, потому что уважали его все. Даже те немногие, в кого он не попадал словом. Кстати, его слов, разговоров с ним жаждали все коллеги. Но и в то же время все этого немного побаивались, потому что могло внезапно за что-нибудь прилететь. Он ведь всегда смотрел на вещи под своим углом — и там, где ты гордился, он отыскивал провал. Так часто бывало и со мной. Он меня вел, ругал, помогал, защищал и прибивал. Даже привычка выработалась: минимум раз за эфир представляю, что Дядя слушает репортаж. И вот-вот кинет смску: похвалит за то, что разбираю игру, но раскритикует за то, что много балаболю. Всегда буду ждать этих смсок от главного учителя.

Он ни над кем никогда не издевался, не злословил, никого не приговаривал, не делал акцент на ошибках. От него в репортажах не шло негатива и неуважения. Его хотелось слушать, с ним хотелось думать. И никогда не хотелось выключать, кто бы ни играл — его любимый ЦСКА (многие из вас ведь даже не знают об этом, правда?), "Спартак" или кто угодно еще. Такой была его внутренняя культура. Когда-то Жванецкий сказал: "Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судят". Розанов — мыслил. И своим примером не учил, но побуждал мыслить и нас».

Персонаж Гая Ричи

Комментатор Роман Нагучев в интервью Sport24 вспоминает профессиональные уроки Розанова и то, насколько безжалостным и одновременно доброжелательным тот мог быть.

«Он был крутым. По-настоящему крутым. Идеально смотрелся бы в фильмах Гая Ричи — пограничный персонаж, непонятно, добрый или злой, немного комедийный. Сидит себе на одном месте, раздает всем персонажам безумные советы.

Всегда перся именно с этой особенности Дяденьки. Заходишь в комнату 8-16, и он немедленно выдает спич, который немедленно ставит на место. Каждый за своим компьютером, занят делом, а Розанов поворачивается ко мне, замечает походку, смотрит внимательно через очки и бросает: "Господин Нагучев, ходи нормально!" Только господином меня и называл.

Розанов рекомендовал мне прописывать начало репортажа. "Вижу, что задыхаешься. Волноваться в первых эфирах — нормально. А ты напиши себе первое предложение — прямо вот со 'здравствуйте'. И как по маслу пойдет".

Смотрел все наши репортажи, а после них писал, звонил. Всегда аккуратно подходил к критике. Например, финал Лиги Европы, который мы работали со Шмурновым, обсуждали полчаса. Дяденька начал так: "У тебя были матчи гораздо сильнее". И по фактам, притом деликатно разобрал, что было не так. Как я уяснил, этот репортаж даже не вошел в мой топ-100.

Василий Уткин Комментатор Надо идти, делать дела, среди прочего снимать выпуск, обсуждать проблемы, придумать пару-тройку шуток. Надо написать о тебе, мой друг, которого я больше не увижу, но сейчас у меня нет никаких слов. Когда закончится этот долгий день, я приду домой и посмотрю тот наш матч третьего года, ответный «МЮ» — «Реал». Досмотрю до конца, до последней минутки. Больше не увижу; зато услышу. Кстати, ради этого ведь все когда-то и затевалось. И прошло не без успеха. Прощай.

Тогда Розанов не хотел меня обидеть, но когда ставки были ниже, говорил гораздо брутальнее. За рядовой матч разносил просто в мясо. А я по-прежнему не обижался: все это было с эпитетами, гиперболами, сравнения.

А в итоге — всегда улыбался. Вот этой своей очаровательной улыбкой, на один бок: "Хе-хе, ну что, приложил я тебя?" Это учило относиться спокойно не только к работе, но и к жизни. Каким бы ни был матч, он уже случился — и какая разница, если ты учел ошибки на будущее».