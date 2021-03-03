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    «Манчестер Сити» пугает конкурентов. И это еще не предел

    Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

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    «МанСити» на 15 очков оторвался на вершине АПЛ
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    «МанСити» на 15 очков оторвался на вершине АПЛ
    В матче английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Вулверхэмптон» (4:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Манчестер Сити» продолжает ставить рекорды

    «Рекордная серия побед "Манчестер Сити" теперь составляет 21 матч благодаря двум поздним голам от Габриэла Жезуса и еще одного от Рияда Мареза. Безжалостная жажда манкунианцев к успеху была очевидной, и они бомбардировали ворота "Вулверхэмптона", пока при счете 1:1 не вышли вперед на 80-й минуте и не оформив убедительную победу», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

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    • «Сначала бразилец замкнул прострел Кайла Уокера справа, затем Мареза голевым пасом снабдил Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг, прежде чем центрфорвард в добавленное время не сыграл на добивании после сэйва Патрисиу, а "Горожане" оторвались на 15 очков. Впечатляет то, как Пеп Гвардиола продолжает добиваться таких результатов от своих игроков по ходу напряженного графика».

    «Вулвз» могли спасти только Патрисиу и везение

    «То, что "Волки" так поздно вошли в игру, имея шанс хоть что-то выжать из матча, в значительной степени зависело от Патрисиу. За секунды до перерыва вратарь совершил великолепный сэйв и отразил удар головой Бернарду Силвы. Второй тайм длился всего несколько минут, когда кипер отразил выстрел Кевина де Брейне, который, казалось, наверняка шел нижний угол», — рассказывает в отчете BBC об игре Саймон Стоун.

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    «Затем он заблокировал мощный удар Жезуса. Он заслужил на везение, когда Силва пробил выше в игре на добивание, а также когда Стерлинг пробил мимо дальней стойки спиной, а не в створ. В конце концов, даже комбинация Патрисиу и везения не могла спасти "Волков", и их победа в прошлом сезоне не повторилась».

    «Сити» слишком многогранен, чтобы его остановить

    «Особенность этой команды "Сити" на данный момент заключается в том, что каждые несколько недель новый игрок словно побуждает команду к новым высотам. Некоторое время это был Илкай Гюндоган, а до него Кевин Де Брейне, затем настала очередь Фила Фодена и Рахима Стерлинга, после чего обороны набрало возрождение Бернарду Силвы. И как мы могли забыть о Жоау Канселу — это же просто оскорбительно?!», — пишет на страницах The Telegraph Джеймс Дакер.

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    • «Теперь настала очередь Рияда Мареза и Габриэла Жезуса, чтобы подняться на еще одну ступеньку. "Вулверхэмптон" каким-то образом угрожал сопернику потерей очков по завершении 18 минут второго тайма, но на протяжении большей части игры угроза воротам команды Нуну была постоянной и масштабной. Так много хороших исполнителей, полных уверенности, так хорошо играющих в системе, что в таких случаях, кажется, почти невозможно их остановить».

    «Манчестер Сити» может быть еще сильнее

    «Остальную часть АПЛ должно пугать то, что Гвардиола считает, что "Сити" может стать еще лучше. Цифры и так пугающие: теперь у его команды 21 победа кряду во всех турнирах. Они забили больше (56) и пропустили меньше голов (17), чем кто-либо другой в лиге, и оторвались на 15 очков на вершине таблицы», — отмечает в материале ESPN Роб Доусон.

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    • «В то время как 19 других клубов планируют, как сократить разрыв, Гвардиола считает, что команда может стать сильнее, и, к беспокойству "МЮ", "Ливерпуля", "Челси", "Тоттенхэма", "Арсенала" и остальных, он, вероятно, прав. Его коллектив настолько полон талантами, что он смог внести шесть изменений в состав и все равно выставить команду, которая, возможно, сильнее той, которой он доверился против "Вест Хэма" в субботу».

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