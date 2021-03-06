Максимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом»

Московский ЦСКА в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Первый гол на 38-й минуте с пенальти забил Хосе Саломон Рондон. На 52-й минуте венесуэлец уже ассистировал Николе Влашичу, поставившему победную точку. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Клиенты из Грозного

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов изучил статистику личных встреч и назвал «Ахмат» «клиентом» ЦСКА.

«В чемпионатах России "армейцы" проигрывали последний раз "Ахмату" еще в августе 2017 года, уступив дома 0:1. А затем было шесть побед "красно-синих" подряд с общим счетом 16:0. В том числе два разгрома в прошлом сезоне (3:0 в Москве и 4:0 в Грозном) и один в текущем турнире. 30 августа ЦСКА в гостях уверенно выиграл 3:0.

Исходя из статистики личных встреч, грозненцев впору было называть армейскими "клиентами". Однако именовать москвичей безоговорочными фаворитами не позволял результат первого после зимней паузы в РПЛ матча ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко неожиданно уступила "Локомотиву" — 0:2, причем по делу. И вместо того чтобы сократить отрыв от лидера чемпионата "Зенита", который перед этим оступился дома с "Ростовом" (2:2), увеличила отставание до пяти очков.

Новая осечка означала бы для "армейцев" полный крах чемпионских планов и позволяла бы преследователям потеснить ЦСКА со второго места. На беду "красно-синих", в самый неподходящий момент они лишились своего капитана — Игорь Акинфеев угодил в лазарет еще перед дерби с "железнодорожниками".

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА ЦСКА заслуженно победил, неплохо команда действовала в атаке и очень уверенно защищалась. Довольны результатом, особенно после недавнего поражения от «Локомотива». Рондон очень хорошо действовал, забил и отыгрывался. Именно это и требуется от форварда. Когда ты выигрываешь, то начинаешь смотреть на то, какие результаты у твоих соперников.

По официальной версии, у ветерана ОРВИ, но поговаривают, что нельзя исключать коронавирус. С дерби прошло достаточно времени, чтобы в принципе здоровый человек оклемался от простой простуды. Однако в заявке голкипера, у которого на днях родилась дочь — третий ребенок в семье — снова не оказалось», — замечает Кузнецов.

Промах Мелкадзе и гол Рондона

Журналист rusfootball.info Иван Долинин подчеркнул, что в дебюте матча счет обязан был открывать Мелкадзе, который не попал в пустые ворота. За свою расточительность грозненцы были наказаны Рондоном.

«Матч на "ВЭБ Арене" стартовал весьма бодро. По крайней мере, команды не постеснялись сразу же обменяться атаками. "Армейцы" представили на суд зрителей попытку Влашича пробить пяткой после передачи Фернандеса — Нижич заблокировал удар. "Ахмат" ответил опаснейшим моментом Мелкадзе, который просто обязан был открывать счет после передачи Харина, но не попал в пустые ворота с линии вратарской. Талалаев встретил промах нападающего ироничной улыбкой и усмешкой.

Впрочем, куда больше Андрей Викторович наверняка остался недоволен тем, что происходило в оставшиеся минуты первого тайма. "Ахмат" позабыл об атакующей активности и был не очень убедителен при игре в обороне. Для примера, на 21-й минуте Швец и Семенов не оказали абсолютно никакого сопротивления совершившему проход и нанесшему опасный удар Влашичу. А спустя несколько десятков секунд хороший момент был у Ахметова. Ильзата оставили одного в районе 11-метровой отметки, но на счастье гостей ему не удалось толком пробить — Семенов успел встать на пути мяча в ворота.

Ближе к перерыву "грозненцы" стали действовать еще хуже и вполне могли остаться в меньшинстве. Берише сильно повезло, что его не удалил главный арбитр Иван Сиденков. В одном из эпизодов Бернард словно сошел с ума и бросился в безумный подкат под Фернандеса. Если бы он попал в ногу Марио, игрок ЦСКА мог бы получить очень серьезную травму. Хорошо, что обошлось без плотного контакта, но я бы абсолютно не удивился, если бы за излишнюю резкость и безрассудность совершенного действия Бериша получил не желтую карточку, а красную.

Хосе Саломон Рондон Нападающий ЦСКА Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол. Посмотрим, что будет дальше. Трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре.

Но даже в равных составах "армейцы" все-таки смогли забить еще в первом тайме. А значительно помог им в этом Нижич, который сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти, в справедливости назначения которого нет никаких сомнений, уверенно реализовал Рондон. Таким образом, новичок ЦСКА оформил свой первый гол в новом клубе. При этом произойти это могло двумя минутами ранее, но удар нападающего из Венесуэлы с линии штрафной пришелся в штангу», — отмечает Долинин.

Спорный мяч Влашича

Корреспондент «Чемпионата» Николай Егорычев указал на тот факт, что второй гол ЦСКА был забит при спорных обстоятельствах.

«На 48-й минуте ЦСКА едва не забил второй мяч. Отличный момент для Кучаева создал Влашич, но удар молодого "армейца" накрыл защитник "Ахмата". Зато забил сам Влашич — хорват дождался скидки от Рондона и точно пробил низом.

На повторе могло показаться, что Саломон находился вне игры. Момент сложный, однако после просмотра VAR гол засчитали. В момент взятия ворот Ненахов лежал на газоне, поэтому офсайда не было. "Армейцы" видели, что игрок "Ахмата" получил травму, но атаку продолжили. Стоило ли им в данном случае соблюдать принцип фэйр-плей?

После этого грозненцы "посыпались". В атаке у гостей ничего не получалось, а ЦСКА создавал момент за моментом. Мог забить Эджуке, но его удар пришёлся точно в Гиорги Шелию.

Андрей Талалев Главный тренер «Ахмата» Хороший первый тайм, не уступали сопернику, имели моменты. Можно было не иметь пенальти в свои вороты. По второму: армейцы хорошо играют по счету, ну и мы рассчитывали на более агрессивную игру тех, кто выходит на замену. Мы не хотели терять Беришу, нам еще ехать в Питер и бороться за очки. Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но на мой взгляд был фол.

Ближе к 70-й минуте пошли замены, причём у обеих команд. "Армейцы", видимо, экономили силы, в то время как "Ахмат" пытался освежить игру. Получилось не слишком удачно: игроки ЦСКА были ближе к забитому мячу, нежели грозненцы. Если бы не Шелия, то "Ахмат" мог уступить и с более крупным счётом», — констатирует Егорычев.

Рондон — настоящий антиармеец

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев уделил особое внимание Саломону Рондону, который в типичной для себя манере принес нужный результат.

«Эджуке вообще словно символ ЦСКА последних двух с половиной лет. "Армейцы" активно действуют на чужой половине — много бегают, прессингуют, наступают, прижимают оппонента к его владениям. Все хорошо, пока не доходит до решающего действия. Тут у "красно-синих" пропадает концентрация, хладнокровие и точность.

Приобретение Рондона в этом смысле может стать панацеей. Бывшего форварда "Зенита" и "Рубина" можно назвать антиармейцем — он не слишком подвижен и заметен, редко встречается с мячом. Зато максимально эффективен.

Венесуэлец, кажется, всего три раза оказался в центре внимания. Но именно эти эпизоды и стали самыми яркими в матче. Сначала он принял мяч за пределами штрафной и просто двинул по нему. Ничего особенного, но попал в штангу — это был самый опасный момент за первые 36 минут.

Потом Рондон реализовал пенальти. Тоже нехитрая задача. Особенно если не вспоминать, что с ней в прошлом туре не справился такой мастер, как Влашич. А в начале второго тайма форвард продавил Ненахова, сохранил мяч, в концовке момента сделав умную и точную скидку хорвату, — 2:0.

Валерий Газзаев Бывший главный тренер ЦСКА Пока еще рано петь ему дифирамбы. Да, Рондон забил гол, отдал результативную передачу. При этом видно, что ему еще надо прибавлять. Функционально он еще совершенно не готов. Есть проблемы со скоростью. Однако, конечно, в голевых эпизодах он действовал как мастер. Здорово скинул Влашичу под удар, очень зряче. Это говорит о его большом опыте.

Просто, незатейливо, зато как эффективно! На зависть Эджуке, Сигурдссону и другим молодым "армейцам", которые производят бурю в стакане воды, часто встречаются с мячом, а на выходе частенько ничего не получают», — пишет Алексеев.

В ожидании чемпионского боя

Станислав Горин в своем блоге для Soccer.ru напомнил, что уже 17 марта ЦСКА встретится с «Зенитом» в, возможно, определяющем матче в плане борьбы за золото.

«Отсутствие монолитных связей между игроками может быть одной из причин, почему "армейцы" не выше "Зенита" в таблице. После своей победы Ганчаренко болеет за Слуцкого — если в понедельник "Рубин" отберет очки у Семака, то позиции москвичей еще сильнее упрочняются.

Очевидно, что Леонид Викторович поддерживает именно не чужой ему ЦСКА в чемпионской гонке, так что к очному матчу лидеров те могут подойти наравне. Осечка против "Локомотива" была для ЦСКА лишней — Гильерме отбил все, что смог, а Влашич промахнулся с пенальти. Но даже в дерби игра "армейцев" не была ужасной.

Кадровые потери не помешали одержать будничную победу над "Ахматом" — счет по точным ударам 6:0, а по общему количеству 19:4. Взяли уверенные три очка, а разговоры о жесткой игре Рондона в голевой атаке компенсируют сразу две руки в штрафной гостей — оба раза у судьи был повод среагировать, а свистнул лишь раз.

Сегодня удачно выбрали основу, но у этой тактики гадания есть обратная сторона. Достаточно парочки промахов Ганчаренко с выбором, или нового витка "ОРВИ", чтобы испортить матч против "Зенита". Желаем обеим командам подойти к матчу 17 марта в оптимальных составах. Ждем настоящий чемпионский бой», — говорит Горин.