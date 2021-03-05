Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»

«Ливерпуль» в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Челси» со счетом 0:1. Три очка «синим» принес точный удар Мэйсона Маунта на 42-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Худший защитник титула

Обозреватель The Telegraph Сэм Уоллес заявил, что очередное поражение «Ливерпуля» на своем поле вряд ли кого-то удивляет.

«Главный вопрос, который нависал над пустыми трибунами "Энфилда" после финального свистка, звучал так: будет ли очередное домашнее поражение считаться шоком для команды, которая формально все еще защищает чемпионский титул?

По факту "Ливерпуль" уже ничего не защищает из прошлогодних завоеваний. "Красные" проиграли в седьмой раз за последние 13 игр чемпионата. Более того, это их пятое домашнее поражение подряд.

И если Томас Тухель и его "Челси", похоже начинают возрождаться, то у другого немецкого специалиста, кажется, заканчиваются варианты.

Его команда выглядит раздавленной. Она больше не в состоянии доминировать так, как это делала раньше, и голы, которые когда-то хлынули огромным потоком, кажутся лишь слабым воспоминанием.

В первом тайме Садио Мане в убойной ситуации так не попал по отскочившему мячу, что это было сложно назвать ударом. Мохамен Салах был заменен, сыграв всего час. Лучший бомбардир клуба последних трех сезонов явно выразил свое разочарование перед камерами, которые пристально следили за ним даже на скамейке.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Все решило индивидуальное мастерство Мэйсона Маунта в том моменте. Игра была равной, напряженной. Обе команды отдали много сил. В первом тайме у них был отмененный из-за офсайда гол. Во втором также была опасная контратака. У нас было больше хороших ситуаций, был отличный момент у Мане, да и другие, когда нам не удалось забить. Мы не лучшим образом сыграли в защите. Надо делать это иначе, учитывать множество разных нюансов. Мы пропустили один гол из-за ошибки. В другом случае соперник забил из офсайда. Так что можно было бы сказать, что мы защищались хорошо. Но при таком владении мячом нужно создавать больше моментов. Все было хорошо, кроме последнего паса. Увы, нельзя сказать, что мы испытываем проблемы только дома. Дело не в «Энфилде», проблема общая. Нам нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Нам это не всегда удается. Это серьезный удар, но не конец. Мы должны выигрывать футбольные матчи.

Трудно отвести взгляд от "Ливерпуля" в турнирной таблице, поскольку он на пути к тому, чтобы стать даже худшим защитником титула, чем "Манчестер Юнайтед", который под руководством Дэвида Мойеса провалился в сезоне 2013/14», — констатирует Уоллес.

Находки и потери

Корреспондент Daily Mail Иэн Лэдман указал на тот факт, что в последнее время «Ливерпуль» теряет очки со скоростью претендента на вылет.

«Футбольная сказка о находках и потерях. "Ливерпуль" сбит с толку и снова избит. В пятый раз подряд на "Энфилде". Раньше такого не было.

Тем временем "Челси" заново обрел всю ту радость, уверенность и энтузиазм, которые пропали в последние дни Фрэнка Лэмпарда у руля. С первых минут было понятно, что "синие", вероятно, наберут три очка.

Если говорить о "Ливерпуле", нашем поблекшем, измученном чемпионе, то команда Юргена Клоппа все еще пытается вернуться в то время, когда она могла положиться на своих форвардов.

Мерсисайдцы набрали 12 очков в последних 13 встречах АПЛ, и это, как бы поразительно ни звучало, график команды, которой угрожает вылет из элитного дивизиона.

Им не хватает не только игроков, но и веры, энергии и правильных инструкций. Очень странно наблюдать за их упадком.

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Мы играли храбро, создали отличные моменты, но были и эпизоды, когда нужно было стиснуть зубы. Мы не теряли энтузиазм и заслужили победу, сыграв замечательно. Это было отличное командное выступление. «Ливерпуль» ставит перед соперником много вопросов, и нам надо было найти ответы. Все играли смело и четко. Это была игра на шесть очков. Гонка продолжается, впереди 11 матчей. Мы идем от игры к игре. Расслабляться нельзя, праздновать нельзя — времени нет.

Теперь они вынуждены смотреть на "Челси", а также на "Эвертон" и "Вест Хэм". У "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" есть игры в запасе. Не исключено, что ситуация будет только ухудшаться», — полагает Лэдман.

Печальный Салах

Автор The Times Генри Уинтер уделил особое внимание Мохамеду Салаху и его недовольству заменой.

«Это не "Энфилд". Это не старый "Ливерпуль", приучивший к победам. "Красные" потерпели пятое домашнее поражение подряд после 68 игр без поражений. Чемпионы потеряли веру и остроту, а также контроль над своим титулом.

Вид Мохамеда Салаха, их лучшего бомбардира и лидера даже в темные времена, который был заменен сразу после часа игры, показал, насколько "Ливерпуль" сбился с пути. Салах наклонился к холодным сиденьям на огромной главной трибуне, качая головой, явно не веря, что его следовало снимать, в то время как Садио Мане и особенно Роберто Фирмино мало что предлагали в атаке.

Несмотря на все усилия в обороне, проблемы "Ливерпуля" усугубляются тем, что его атакующие игроки охладели. Юрген Клопп впоследствии сказал, что увидел усталость в действиях Салаха, и что ему нужны "свежие ноги".

Агент Салаха, Рами Аббас Иссам, оставил загадочное сообщение в Twitter, которое сразу же вызвало дебаты о том, был ли это конец для его клиента на "Энфилде".

На футбольном поле Салах неоднократно врезался в своеобразную кирпичную стену, выстроенную из Сезара Аспиликуэты, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, которых окружали надежные фланговые игроки — Бен Чилуэлл и Рис Джеймс.

Джейми Каррагер Бывший защитник «Ливерпуля» «Ливерпулю» не хватает голов. Они не выглядят так, будто сейчас забьют. Дело даже не в матчах, где они не забивают — нет даже ощущения, что голы будут. За 20 минут до конца матча нет ощущения, что «Ливерпуль» сейчас забьет. «Ливерпулю» нужно серьезно поработать на трансферном рынке в плане привлечения кого-то, кто поможет забивать. «Ливерпулю» будет сложно попасть в топ-4, поскольку «Челси» действительно впечатляет, у них действительно топ-состав. Есть известная фраза Клоппа, что его прессинг лучше любой «десятки», но если посмотреть на «Ливерпуль» сейчас, то кажется, что им нужна «десятка». Им нужен игрок такого типа, поскольку прессинг сейчас немного не тот. Без качественного прессинга нужна помощь в создании моментов. У «Ливерпуля» нет никого, кто бы мог отдать последний пас.

Защита Томаса Тухеля была шустрой, организованной и дерзкой. В десяти матчах без поражений "синие" пропустили всего два гола, поднявшись за это время с девятого на четвертое место. Особенно хорош был Кристенсен, отражая угрозы и в воздухе, и на поле», — подчеркивает Уинтер.

Выход в ЛЧ под угрозой

Журналист The Guardian Энди Хантер намекнул, что «Ливерпулю», возможно, придется настраиваться на победу в Лиге чемпионов, чтобы вновь выступить в этом турнире в следующем сезоне.

«Мерсисайдцы творили историю и достигли многих вех под руководством Юргена Клоппа, но это уже в прошлом. Впервые за 129 лет существования клуб потерпел пятое подряд поражение на "Энфилде". "Челси" сделал важный шаг навстречу Лиги чемпионов за счет падших чемпионов.

Возможно, "красным" понадобится еще одно чудо в Стамбуле, где пройдет финал Лиги чемпионов этого сезона, чтобы вернуться в европейскую элиту в следующей кампании.

Изысканный точный удар Мэйсона Маунта незадолго до перерыва продлил беспроигрышную серию Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси" и обеспечил заслуженную, потенциально бесценную победу. Только неудачи на острие, маргинальное решение VAR и небольшое расстояние до линии ворот не позволили гостям выиграть более комфортно.

Крис Саттон Бывший нападающий «Челси» Клопп сильно раздражен, о чем-то беседует на бровке с четвертым судьей. Я понятия не имею — о чем. Его команду сегодня целиком и полностью превзошли. «Челси» был явно лучше и комфортно себя чувствовал. Эдуару Менди во втором тайме не пришлось ничего делать. У «Ливерпуля» огромные проблемы, если они все еще надеются финишировать в первой четверке. Вероятно, им придется выиграть Лигу чемпионов, чтобы квалифицироваться в турнир снова. А «Челси» сейчас, безусловно, один из фаворитов на то, чтобы попасть в топ-4.

Мохамед Салах отразил отсутствие энергии и изобретательности на поле, когда гневно отреагировал на самую раннюю замену в своей карьере на "Энфилде". Салах ударил ногой по ящику с водой, проходя мимо Клоппа, прежде чем хмуриться на скамейке запасных в течение последних 28 минут. Диогу Жота, вышедший на поле впервые после трех месяцев отсутствия, не смог вызвать искру, которую "Ливерпуль" потерял в его отсутствие», — заключает Хантер.