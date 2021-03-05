Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»

Худший защитник титула
Обозреватель The Telegraph Сэм Уоллес заявил, что очередное поражение «Ливерпуля» на своем поле вряд ли кого-то удивляет.
«Главный вопрос, который нависал над пустыми трибунами "Энфилда" после финального свистка, звучал так: будет ли очередное домашнее поражение считаться шоком для команды, которая формально все еще защищает чемпионский титул?
По факту "Ливерпуль" уже ничего не защищает из прошлогодних завоеваний. "Красные" проиграли в седьмой раз за последние 13 игр чемпионата. Более того, это их пятое домашнее поражение подряд.
И если Томас Тухель и его "Челси", похоже начинают возрождаться, то у другого немецкого специалиста, кажется, заканчиваются варианты.
Его команда выглядит раздавленной. Она больше не в состоянии доминировать так, как это делала раньше, и голы, которые когда-то хлынули огромным потоком, кажутся лишь слабым воспоминанием.
В первом тайме Садио Мане в убойной ситуации так не попал по отскочившему мячу, что это было сложно назвать ударом. Мохамен Салах был заменен, сыграв всего час. Лучший бомбардир клуба последних трех сезонов явно выразил свое разочарование перед камерами, которые пристально следили за ним даже на скамейке.
Трудно отвести взгляд от "Ливерпуля" в турнирной таблице, поскольку он на пути к тому, чтобы стать даже худшим защитником титула, чем "Манчестер Юнайтед", который под руководством Дэвида Мойеса провалился в сезоне 2013/14», — констатирует Уоллес.
Находки и потери
Корреспондент Daily Mail Иэн Лэдман указал на тот факт, что в последнее время «Ливерпуль» теряет очки со скоростью претендента на вылет.
«Футбольная сказка о находках и потерях. "Ливерпуль" сбит с толку и снова избит. В пятый раз подряд на "Энфилде". Раньше такого не было.
Тем временем "Челси" заново обрел всю ту радость, уверенность и энтузиазм, которые пропали в последние дни Фрэнка Лэмпарда у руля. С первых минут было понятно, что "синие", вероятно, наберут три очка.
Если говорить о "Ливерпуле", нашем поблекшем, измученном чемпионе, то команда Юргена Клоппа все еще пытается вернуться в то время, когда она могла положиться на своих форвардов.
Мерсисайдцы набрали 12 очков в последних 13 встречах АПЛ, и это, как бы поразительно ни звучало, график команды, которой угрожает вылет из элитного дивизиона.
Им не хватает не только игроков, но и веры, энергии и правильных инструкций. Очень странно наблюдать за их упадком.
Теперь они вынуждены смотреть на "Челси", а также на "Эвертон" и "Вест Хэм". У "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" есть игры в запасе. Не исключено, что ситуация будет только ухудшаться», — полагает Лэдман.
Печальный Салах
Автор The Times Генри Уинтер уделил особое внимание Мохамеду Салаху и его недовольству заменой.
«Это не "Энфилд". Это не старый "Ливерпуль", приучивший к победам. "Красные" потерпели пятое домашнее поражение подряд после 68 игр без поражений. Чемпионы потеряли веру и остроту, а также контроль над своим титулом.
Вид Мохамеда Салаха, их лучшего бомбардира и лидера даже в темные времена, который был заменен сразу после часа игры, показал, насколько "Ливерпуль" сбился с пути. Салах наклонился к холодным сиденьям на огромной главной трибуне, качая головой, явно не веря, что его следовало снимать, в то время как Садио Мане и особенно Роберто Фирмино мало что предлагали в атаке.
Несмотря на все усилия в обороне, проблемы "Ливерпуля" усугубляются тем, что его атакующие игроки охладели. Юрген Клопп впоследствии сказал, что увидел усталость в действиях Салаха, и что ему нужны "свежие ноги".
Агент Салаха, Рами Аббас Иссам, оставил загадочное сообщение в Twitter, которое сразу же вызвало дебаты о том, был ли это конец для его клиента на "Энфилде".
На футбольном поле Салах неоднократно врезался в своеобразную кирпичную стену, выстроенную из Сезара Аспиликуэты, Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера, которых окружали надежные фланговые игроки — Бен Чилуэлл и Рис Джеймс.
Защита Томаса Тухеля была шустрой, организованной и дерзкой. В десяти матчах без поражений "синие" пропустили всего два гола, поднявшись за это время с девятого на четвертое место. Особенно хорош был Кристенсен, отражая угрозы и в воздухе, и на поле», — подчеркивает Уинтер.
Выход в ЛЧ под угрозой
Журналист The Guardian Энди Хантер намекнул, что «Ливерпулю», возможно, придется настраиваться на победу в Лиге чемпионов, чтобы вновь выступить в этом турнире в следующем сезоне.
«Мерсисайдцы творили историю и достигли многих вех под руководством Юргена Клоппа, но это уже в прошлом. Впервые за 129 лет существования клуб потерпел пятое подряд поражение на "Энфилде". "Челси" сделал важный шаг навстречу Лиги чемпионов за счет падших чемпионов.
Возможно, "красным" понадобится еще одно чудо в Стамбуле, где пройдет финал Лиги чемпионов этого сезона, чтобы вернуться в европейскую элиту в следующей кампании.
Изысканный точный удар Мэйсона Маунта незадолго до перерыва продлил беспроигрышную серию Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси" и обеспечил заслуженную, потенциально бесценную победу. Только неудачи на острие, маргинальное решение VAR и небольшое расстояние до линии ворот не позволили гостям выиграть более комфортно.
Мохамед Салах отразил отсутствие энергии и изобретательности на поле, когда гневно отреагировал на самую раннюю замену в своей карьере на "Энфилде". Салах ударил ногой по ящику с водой, проходя мимо Клоппа, прежде чем хмуриться на скамейке запасных в течение последних 28 минут. Диогу Жота, вышедший на поле впервые после трех месяцев отсутствия, не смог вызвать искру, которую "Ливерпуль" потерял в его отсутствие», — заключает Хантер.