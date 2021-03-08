Трансферный дайджест. 2 — 8 марта

Юссеф Эн-Несири
«Севилья», нападающий, 23 года
Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири настолько здорово проводит сезон, что стал привлекать к себе внимание со стороны зарубежных клубов.
Одним из первых претендентов на марокканца считается дортмундская «Боруссия», сообщает Eurosport.
«Желто-черным» понадобился нападающий, поскольку их основной форвард Эрлинг Холанд, вероятно, покинет команду уже летом.
Очевидно, что «Боруссия» не хочет отпускать норвежца, но вынуждена искать ему замену, учитывая давление топ-клубов и самого Холанда.
Эн-Несири в этом сезоне чемпионата Испании забил 13 голов, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров первенства.
Конечно, пока слишком рано говорить о его переезде в Германию, но в будущем, если «Боруссия» выйдет на контакт, мы не исключаем, что он подпишет контракт с дортмундским клубом.
Наш прогноз: «Севилья».
Калиду Кулибали
«Наполи», защитник, 29 лет
На центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в последние дни появилось довольно много претендентов.
Вначале СМИ заговорили о «Баварии», которая якобы собирается предложить неаполитанцам 45 миллионов евро.
Впрочем, журналист Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию, подчеркнув, что сенегалец если и перейдет в мюнхенский клуб, то точно не этим летом.
В то же время Фальк заявил, что кандидатуру Кулибали рассматривает «Ливерпуль», потерявший многих защитников из-за травм в этом сезоне.
А ведь среди претендентов значится еще и мадридский «Реал», который все еще не продлил контракт с Серхио Рамосом.
Каков можно сделать вывод? Вариантов достаточно, но не хватает конкретики. «Бавария», судя по всему, вышла из игры, «Ливерпуль» к лету и так дождется восстановления большинства своих защитников, а «Реал», вероятно, все же удержит Рамоса.
Наш прогноз: «Наполи».
Джорджиньо Вейналдум
«Ливерпуль», полузащитник, 30 лет
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, который до сих пор не продлил контракт с мерсисайдцами, судя по всему, продолжит карьеру в Италии.
Как пишет FC Inter 1908, нидерландец уже достиг устной договоренности с миланским «Интером».
Инициатором приглашения выступил главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, который хорошо знаком с хавбеком.
Поскольку итальянские журналисты еще в конце прошлого года начали говорить о переходе Вейналдума в «Интер», считаем, что эти слухи отнюдь не беспочвенны.
Наш прогноз: «Интер».
Мохамед Салах
«Ливерпуль», нападающий, 28 лет
Еще одним игроком «Ливерпуля», который привлек внимание СМИ, стал Мохамед Салах, выражавший явное недовольство своей ранней заменой в матче с «Челси».
Добавил масла в огонь агент футболиста Рами Аббас Исса, который в своем Twitter оставил неоднозначный комментарий с точкой.
Журналисты AS сразу после этого написали статью о противоречиях между Салахом и Клоппом, которые могут привести к уходу египтянина.
По их информации, «красные» могут вступить в борьбу с «Реалом» за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
А вот мы бы пока не стали отправлять Салаха в другой клуб. СМИ выгодно раздувать из мухи слона и писать о каких-то разногласиях, основываясь только на странном твите агента и эмоциях футболиста после замены.
Наш прогноз: «Ливерпуль».
Поль Погба
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет
Наверное, вы помните, как в декабре прошлого года агент Поля Погба Мино Райола заявил, что у его клиента все кончено с «Манчестер Юнайтед» и он не будет продлевать контракт с английским клубом.
Но вот прошло несколько месяцев и эмоции, похоже утихли. Как пишет журналист Энди Миттен в своем блоге на United We Stand, Погба, скорее всего, никуда не уйдет.
По его информации, французский футболист сказал представителям клуба, что готов обсуждать новый контракт.
Других вариантов у Погба сейчас нет, да и зачем уходить из клуба, который набрал неплохой ход в чемпионате Англии и обыграл принципиального соперника в дерби?
Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».
Эрик Гарсия
«Манчестер Сити», защитник, 20 лет
Переход защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» — почти свершившийся факт, ведь о нем заговорил даже главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Как оказалась, «Барселона» не продлила контракт с испанцем из-за финансовых проблем, поэтому летом он станет свободным агентом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже дал согласие на переход в каталонский клуб, так что в новом сезоне мы, скорее всего, увидим его в сине-гранатовой футболке.
Наш прогноз: «Барселона».
Александр Нюбель
«Бавария», вратарь, 24 года
Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может уйти в аренду из-за нехватки игровой практики, утверждает Kicker.
Нюбель переехал в Мюнхен летом 2020 года свободным агентом и подписал контракт до 2025 года, но так и не смог навязать борьбу Мануэлю Нойеру за место в воротах.
После перехода в «Баварию» Нюбель ни разу не вышел на поле в Бундеслиге, проведя по одному матчу в Кубке Германии и Лиге чемпионов.
Главным претендентом на 24-летнего голкипера считается «Монако», и мы не видим причин, по которым эта аренда не может состояться.
Наш прогноз: «Монако».