ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 2 — 8 марта

    Кем «Боруссия» может заменить Холанда, возник ли у Салаха конфликт с Клоппом, останется ли Погба в «МЮ» и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Севилья Примера (Ла Лига) Футбол Испании Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Наполи Серия A Футбол Италии Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Бавария Реал Мадрид Интер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Барселона Монако Лига 1 Футбол Франции Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Юссеф Эн-НесириТрансферный дайджест. 2 — 8 марта «Спартак» — «Краснодар»Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар» Сердар АзмунРПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» разгромил «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом»
  • 18:39
    • «Рубин» вырвал победу в матче с «Зенитом», Дзюба не забил пенальти
  • 15:51
    • «Локомотив» в Туле обыграл «Арсенал»
  • 19:54
    • «Динамо» сократило отставание в серии со СКА
  • 19:17
    • «Динамо» в третий раз обыграло «Северсталь», Сергеев оформил хет-трик
  • 18:47
    • Дубль Ковальчука принес «Авангарду» третью победу над «Автомобилистом»
  • 16:33
    • «Барыс» вновь сделал равным счет в серии с «Металлургом»
  • 16:17
    • Карацев сыграет с Тимом во втором круге турнира в Дохе
    Все новости спорта
    Юссеф Эн-Несири
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юссеф Эн-Несири
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Юссеф Эн-Несири

    «Севилья», нападающий, 23 года

    Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири настолько здорово проводит сезон, что стал привлекать к себе внимание со стороны зарубежных клубов.

    Одним из первых претендентов на марокканца считается дортмундская «Боруссия», сообщает Eurosport.

    «Желто-черным» понадобился нападающий, поскольку их основной форвард Эрлинг Холанд, вероятно, покинет команду уже летом.

    Очевидно, что «Боруссия» не хочет отпускать норвежца, но вынуждена искать ему замену, учитывая давление топ-клубов и самого Холанда.

  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • Удержит ли «Реал» защитника, переберется ли норвежский бомбардир в «Челси», сменит ли ветеран «Ман Сити» клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 01/03/2021

    • Эн-Несири в этом сезоне чемпионата Испании забил 13 голов, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров первенства.

    Конечно, пока слишком рано говорить о его переезде в Германию, но в будущем, если «Боруссия» выйдет на контакт, мы не исключаем, что он подпишет контракт с дортмундским клубом.

    Наш прогноз: «Севилья».

    Калиду Кулибали

    «Наполи», защитник, 29 лет

    Калиду Кулибали

    На центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в последние дни появилось довольно много претендентов.

    Вначале СМИ заговорили о «Баварии», которая якобы собирается предложить неаполитанцам 45 миллионов евро.

    Впрочем, журналист Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию, подчеркнув, что сенегалец если и перейдет в мюнхенский клуб, то точно не этим летом.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В то же время Фальк заявил, что кандидатуру Кулибали рассматривает «Ливерпуль», потерявший многих защитников из-за травм в этом сезоне.

    А ведь среди претендентов значится еще и мадридский «Реал», который все еще не продлил контракт с Серхио Рамосом.

  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» над «Краснодаром»
  • Сегодня

    • Каков можно сделать вывод? Вариантов достаточно, но не хватает конкретики. «Бавария», судя по всему, вышла из игры, «Ливерпуль» к лету и так дождется восстановления большинства своих защитников, а «Реал», вероятно, все же удержит Рамоса.

    Наш прогноз: «Наполи».

    Джорджиньо Вейналдум

    «Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

    Джорджиньо Вейналдум

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, который до сих пор не продлил контракт с мерсисайдцами, судя по всему, продолжит карьеру в Италии.

    Как пишет FC Inter 1908, нидерландец уже достиг устной договоренности с миланским «Интером».

  • «Бавария» и Левандовски проявили чемпионскую реакцию
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
  • Вчера

    • Инициатором приглашения выступил главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, который хорошо знаком с хавбеком.

  • Кевин Кэмпбелл
  • Экс-игрок «Арсенала»
  • Вы заметите, насколько Вейналдум был хорош, когда его не станет. Его будет непросто заменить, потому что он в форме каждую неделю. Для тренера это здорово — игрок, которому он может доверять каждую неделю. Это будет удар для «Ливерпуля». Это не будет концом света, но это будет огромный удар, потому что он один из их самых стабильных исполнителей.

    • Поскольку итальянские журналисты еще в конце прошлого года начали говорить о переходе Вейналдума в «Интер», считаем, что эти слухи отнюдь не беспочвенны.

    Наш прогноз: «Интер».

    Мохамед Салах

    «Ливерпуль», нападающий, 28 лет

    Мохамед Салах

    Еще одним игроком «Ливерпуля», который привлек внимание СМИ, стал Мохамед Салах, выражавший явное недовольство своей ранней заменой в матче с «Челси».

    Добавил масла в огонь агент футболиста Рами Аббас Исса, который в своем Twitter оставил неоднозначный комментарий с точкой.

    Журналисты AS сразу после этого написали статью о противоречиях между Салахом и Клоппом, которые могут привести к уходу египтянина.

  • Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили
  • Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью в южном дерби
  • Вчера

    • По их информации, «красные» могут вступить в борьбу с «Реалом» за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

  • Робби Фаулер
  • Бывший нападающий «Ливерпуля»
  • Если игрок намеревается уйти — отпустите его. Я не хочу делать выпад в адрес Салаха, я его обожаю. Но я понимаю, что сейчас трансферы делаются на основе того, чего хочет игрок, а не клуб. Мяч на стороне Салаха, а не «Ливерпуля». Если он хочет уйти — пусть уходит. Надо это принять. Клопп и говорил, что ему не нужны игроки, не желающие оставаться в клубе. Уверен, так же было с Филиппе Коутиньо. Игрок хотел уйти. «Ливерпуль» отверг предложения, поступавшие летом, поскольку они не устраивали его с финансовой точки зрения, с точки зрения покупки игроков вместо него. Но в январе сделка была осуществлена, а полученные деньги пошли на покупку ван Дейка и Алиссона. Клопп не хотел, чтобы отношение Коутиньо отравляло атмосферу в команде.

    • А вот мы бы пока не стали отправлять Салаха в другой клуб. СМИ выгодно раздувать из мухи слона и писать о каких-то разногласиях, основываясь только на странном твите агента и эмоциях футболиста после замены.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

    Поль Погба

    Наверное, вы помните, как в декабре прошлого года агент Поля Погба Мино Райола заявил, что у его клиента все кончено с «Манчестер Юнайтед» и он не будет продлевать контракт с английским клубом.

  • Максимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом»
  • ЦСКА сократил отставание от «Зенита» до двух баллов
  • 06/03/2021

    • Но вот прошло несколько месяцев и эмоции, похоже утихли. Как пишет журналист Энди Миттен в своем блоге на United We Stand, Погба, скорее всего, никуда не уйдет.

    По его информации, французский футболист сказал представителям клуба, что готов обсуждать новый контракт.

  • Нани
  • Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»
  • Я не знаю, в полной ли мере он сосредоточен на команде, матчах, целях клуба. Я видел, что у него были проблемы из-за травм, потом он вернулся и играл все лучше. Он был хорош, помогал команде. Но мы знаем, что он способен на гораздо большее, ведь он топ-игрок на своей позиции. Он не использует свои навыки в полной мере. Но если он хочет остаться в клубе, он наверняка начнет играть гораздо лучше уже в ближайшее время. Он должен продолжать улучшать свою игру, укреплять уверенность в себе и стараться помочь команде любыми способами.

    • Других вариантов у Погба сейчас нет, да и зачем уходить из клуба, который набрал неплохой ход в чемпионате Англии и обыграл принципиального соперника в дерби?

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Эрик Гарсия

    «Манчестер Сити», защитник, 20 лет

    Эрик Гарсия

    Переход защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» — почти свершившийся факт, ведь о нем заговорил даже главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

  • Пеп Гвардиола
  • Главный тренер «Манчестер Сити»
  • Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом году он был нашим лучшим защитником после локдауна. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он будет играть за «Барселону». Эрик не средний игрок, это топ-футболист. Я не включал его в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце. Вот почему всем тренерам так тяжело. Вы не представляете, что это значит.

    • Как оказалась, «Барселона» не продлила контракт с испанцем из-за финансовых проблем, поэтому летом он станет свободным агентом.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже дал согласие на переход в каталонский клуб, так что в новом сезоне мы, скорее всего, увидим его в сине-гранатовой футболке.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Александр Нюбель

    «Бавария», вратарь, 24 года

    Александр Нюбель

    Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может уйти в аренду из-за нехватки игровой практики, утверждает Kicker.

    Нюбель переехал в Мюнхен летом 2020 года свободным агентом и подписал контракт до 2025 года, но так и не смог навязать борьбу Мануэлю Нойеру за место в воротах.

  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
  • «Красные» потерпели поражение от «Челси»
  • 05/03/2021

    • После перехода в «Баварию» Нюбель ни разу не вышел на поле в Бундеслиге, проведя по одному матчу в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

    Главным претендентом на 24-летнего голкипера считается «Монако», и мы не видим причин, по которым эта аренда не может состояться.

    Наш прогноз: «Монако».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дэвид Мойес
  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
    • 19:10 03/03/2021     «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17     Юрий Розанов
  • Больше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
    • 21:42 03/03/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сантос — Депортиво Лара
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры