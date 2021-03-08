Трансферный дайджест. 2 — 8 марта

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Юссеф Эн-Несири

«Севилья», нападающий, 23 года

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири настолько здорово проводит сезон, что стал привлекать к себе внимание со стороны зарубежных клубов.

Одним из первых претендентов на марокканца считается дортмундская «Боруссия», сообщает Eurosport.

«Желто-черным» понадобился нападающий, поскольку их основной форвард Эрлинг Холанд, вероятно, покинет команду уже летом.

Очевидно, что «Боруссия» не хочет отпускать норвежца, но вынуждена искать ему замену, учитывая давление топ-клубов и самого Холанда.

Эн-Несири в этом сезоне чемпионата Испании забил 13 голов, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров первенства.

Конечно, пока слишком рано говорить о его переезде в Германию, но в будущем, если «Боруссия» выйдет на контакт, мы не исключаем, что он подпишет контракт с дортмундским клубом.

Наш прогноз: «Севилья».

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 29 лет

Калиду Кулибали globallookpress.com

На центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали в последние дни появилось довольно много претендентов.

Вначале СМИ заговорили о «Баварии», которая якобы собирается предложить неаполитанцам 45 миллионов евро.

Впрочем, журналист Sport Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию, подчеркнув, что сенегалец если и перейдет в мюнхенский клуб, то точно не этим летом.

В то же время Фальк заявил, что кандидатуру Кулибали рассматривает «Ливерпуль», потерявший многих защитников из-за травм в этом сезоне.

А ведь среди претендентов значится еще и мадридский «Реал», который все еще не продлил контракт с Серхио Рамосом.

Каков можно сделать вывод? Вариантов достаточно, но не хватает конкретики. «Бавария», судя по всему, вышла из игры, «Ливерпуль» к лету и так дождется восстановления большинства своих защитников, а «Реал», вероятно, все же удержит Рамоса.

Наш прогноз: «Наполи».

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, который до сих пор не продлил контракт с мерсисайдцами, судя по всему, продолжит карьеру в Италии.

Как пишет FC Inter 1908, нидерландец уже достиг устной договоренности с миланским «Интером».

Инициатором приглашения выступил главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, который хорошо знаком с хавбеком.

Кевин Кэмпбелл Экс-игрок «Арсенала» Вы заметите, насколько Вейналдум был хорош, когда его не станет. Его будет непросто заменить, потому что он в форме каждую неделю. Для тренера это здорово — игрок, которому он может доверять каждую неделю. Это будет удар для «Ливерпуля». Это не будет концом света, но это будет огромный удар, потому что он один из их самых стабильных исполнителей.

Поскольку итальянские журналисты еще в конце прошлого года начали говорить о переходе Вейналдума в «Интер», считаем, что эти слухи отнюдь не беспочвенны.

Наш прогноз: «Интер».

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 28 лет

Мохамед Салах globallookpress.com

Еще одним игроком «Ливерпуля», который привлек внимание СМИ, стал Мохамед Салах, выражавший явное недовольство своей ранней заменой в матче с «Челси».

Добавил масла в огонь агент футболиста Рами Аббас Исса, который в своем Twitter оставил неоднозначный комментарий с точкой.

Журналисты AS сразу после этого написали статью о противоречиях между Салахом и Клоппом, которые могут привести к уходу египтянина.

По их информации, «красные» могут вступить в борьбу с «Реалом» за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Робби Фаулер Бывший нападающий «Ливерпуля» Если игрок намеревается уйти — отпустите его. Я не хочу делать выпад в адрес Салаха, я его обожаю. Но я понимаю, что сейчас трансферы делаются на основе того, чего хочет игрок, а не клуб. Мяч на стороне Салаха, а не «Ливерпуля». Если он хочет уйти — пусть уходит. Надо это принять. Клопп и говорил, что ему не нужны игроки, не желающие оставаться в клубе. Уверен, так же было с Филиппе Коутиньо. Игрок хотел уйти. «Ливерпуль» отверг предложения, поступавшие летом, поскольку они не устраивали его с финансовой точки зрения, с точки зрения покупки игроков вместо него. Но в январе сделка была осуществлена, а полученные деньги пошли на покупку ван Дейка и Алиссона. Клопп не хотел, чтобы отношение Коутиньо отравляло атмосферу в команде.

А вот мы бы пока не стали отправлять Салаха в другой клуб. СМИ выгодно раздувать из мухи слона и писать о каких-то разногласиях, основываясь только на странном твите агента и эмоциях футболиста после замены.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

Поль Погба globallookpress.com

Наверное, вы помните, как в декабре прошлого года агент Поля Погба Мино Райола заявил, что у его клиента все кончено с «Манчестер Юнайтед» и он не будет продлевать контракт с английским клубом.

Но вот прошло несколько месяцев и эмоции, похоже утихли. Как пишет журналист Энди Миттен в своем блоге на United We Stand, Погба, скорее всего, никуда не уйдет.

По его информации, французский футболист сказал представителям клуба, что готов обсуждать новый контракт.

Нани Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Я не знаю, в полной ли мере он сосредоточен на команде, матчах, целях клуба. Я видел, что у него были проблемы из-за травм, потом он вернулся и играл все лучше. Он был хорош, помогал команде. Но мы знаем, что он способен на гораздо большее, ведь он топ-игрок на своей позиции. Он не использует свои навыки в полной мере. Но если он хочет остаться в клубе, он наверняка начнет играть гораздо лучше уже в ближайшее время. Он должен продолжать улучшать свою игру, укреплять уверенность в себе и стараться помочь команде любыми способами.

Других вариантов у Погба сейчас нет, да и зачем уходить из клуба, который набрал неплохой ход в чемпионате Англии и обыграл принципиального соперника в дерби?

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Эрик Гарсия

«Манчестер Сити», защитник, 20 лет

Эрик Гарсия globallookpress.com

Переход защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону» — почти свершившийся факт, ведь о нем заговорил даже главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Пеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом году он был нашим лучшим защитником после локдауна. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он будет играть за «Барселону». Эрик не средний игрок, это топ-футболист. Я не включал его в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце. Вот почему всем тренерам так тяжело. Вы не представляете, что это значит.

Как оказалась, «Барселона» не продлила контракт с испанцем из-за финансовых проблем, поэтому летом он станет свободным агентом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист уже дал согласие на переход в каталонский клуб, так что в новом сезоне мы, скорее всего, увидим его в сине-гранатовой футболке.

Наш прогноз: «Барселона».

Александр Нюбель

«Бавария», вратарь, 24 года

Александр Нюбель globallookpress.com

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель может уйти в аренду из-за нехватки игровой практики, утверждает Kicker.

Нюбель переехал в Мюнхен летом 2020 года свободным агентом и подписал контракт до 2025 года, но так и не смог навязать борьбу Мануэлю Нойеру за место в воротах.

После перехода в «Баварию» Нюбель ни разу не вышел на поле в Бундеслиге, проведя по одному матчу в Кубке Германии и Лиге чемпионов.

Главным претендентом на 24-летнего голкипера считается «Монако», и мы не видим причин, по которым эта аренда не может состояться.

Наш прогноз: «Монако».