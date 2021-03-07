Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили

«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ. Команды не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут встречи. В первом тайме после удара защитника Сергея Терехова мяч залетел в ворота «Ростова», однако тот коснулся Ивана Миладиновича, находящегося в офсайде. В концовке встречи гости остались вдесятером, красную карточку получил вышедший на 85-й минуте Никита Бурмистров.

«Сочи» в отличной форме

Редакция Sport24 изучает предматчевое состояние команд и отмечает, что начало встречи осталось за «Ростовом».

«ФК "Сочи" подошел к матчу с "Ростовом" в отличной форме. Команда Владимира Федотова одержала в чемпионате четыре победы подряд с общим счетом 9:1. Как результат — чистое третье место после 20 игровых дней. И всего одно очко отставания от квалификации Лиги чемпионов. И эта команда еще год назад находилась в подвале турнирной таблицы и вполне претендовала на вылет в ФНЛ.

У "Ростова" ситуация обратная. Да, в прошлом туре банда Валерия Карпина героически добыла одно очко в Петербурге. Но в РПЛ "Ростов" побеждал лишь однажды в последних четырех играх.

Календарь и таблица РПЛ

Начало матча осталось за ростовчанами. Хозяева больше владели мячом и создали несколько неплохих моментов. Но примерно с 20-й минуты "Сочи" выправил ситуацию и создал два супермомента. Сначала Антон Заболотный зарядил в штангу, а под конец тайма гости забили. Но мяч попал в сетку от лежавшего на линии ворот Миладиновича. Офсайд — гол не был засчитан».

Все моменты — в первом тайме

Автор «Коммерсанта» Александр Ильин хвалит команды за бодрый атакующий футбол в первом тайме.

«Правда, "Ростов" недосчитался дисквалифицированных центрального защитника Максима Осипенко и полузащитника Хорена Байрамяна. Кроме того, в заявке желто-синих из-за травмы не оказалось Матиаса Норманна, а это уже выглядело критично, ведь норвежец определяет игру в средней линии. К тому же у ростовчан травмированы еще два полузащитника — Кенто Хасимото и Павел Мамаев, а Роман Еременко покинул клуб.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, хозяева не собирались отказываться от активного футбола и едва не огорошили соперника быстрым голом.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Автор дубля в ворота "Зенита" Али Соу вроде бы технично направлял мяч в дальний угол, но Сослан Джанаев выручил гостей. "Сочи" мог открыть счет со штрафного удара, когда Антон Заболотный под острым углом пробил в штангу. "Ростов" ответил своим моментом. Соу, казалось, сделал все для того, чтобы Понтус Альмквист обрадовал команду и болельщиков, а швед растерялся, оставшись в одиночестве перед Джанаевым, и неудачно подработал мяч, который стал добычей вратаря.

"Сочи" продолжал угрожать "стандартами" и даже добился успеха после похожего на "стандарт" навеса в штрафную. Голкипер Сергей Песьяков ошибся на выходе, и его сочинский тезка Терехов поразил оставленные ворота, но все испортил Иван Миладинович. Серб очутился не только на линии огня, но еще и в офсайде, поэтому мяч, отскочивший от него в сетку, никак нельзя было засчитывать».

Желание есть, но умения не хватило

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак критикует обе южные команды за низкое качество футбола и проблемы с техникой.

«В целом, желание команд атаковать явно превалировало над их умением. Достаточно сказать, что по истечении часа игры ни одна из команд не добралась даже до отметки в 70% точных передач. У хозяев самые большие проблемы с Махатадзе (50%) и Дмитрием Полозом (40%). Неслучайно они первыми уступили место на поле.

Ростовчане старались быстро продвигать мяч вперед, и это заслуживает похвалы, но мастерства игрокам отчаянно не хватает. Вообще для футбола Карпина нужны быстрые техничные крайние нападающие, но ни Альмквиста, ни Полоза отнести к таковым язык не повернется.

Что до "Сочи", то команде не хватает креатива в игре низом, поэтому большинство атак завершались подачами на Заболотного. Форвард выиграл много верховых дуэлей (12 за 81 минуту), но без особого успеха, а других способов вскрыть оборону ростовчан гости не придумали.

Невероятный процент брака не позволил забить ни тем, ни другим, и команды к неудовольствию тренеров разошлись нулевой ничьей, усложняющей борьбу за путевку в еврокубки. Ну, а сочинцы плюс ко всему еще и прервали свою четырехматчевую победную серию».

Ничья в пользу конкурентов

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк сетует на большое количество повреждений, которое доставит командам проблемы в следующем туре.

«Опасность же создавалась в основном для здоровья игроков. После столкновения головами на 60 минуте Хаджикадунича и Заболотного нападающему из-за рассечения пришлось долго бинтовать голову и менять окровавленнную майку. Десятью минутами позже Нобоа в попытке нанести удар через себя зарядил ногой по голове тому же Хаджикадуничу, и теперь уже игроку "Ростова" пришлось останавливать кровь и надевать резиновую шапку-элдорку — точно такую же, в какой два года назад забивал "Краснодару" Шомуродов, только желтую.

А уже в добавленное время вышедший на замену Бурмистров ударил Алеесами сзади в голень чуть выше ахилла — и после видеопросмотра получил прямую красную карточку. Однако это удаление случилось слишком поздно, чтобы повлиять на результат.

Все футбольные трансферы

Матч логично прикатился к итоговым 0:0 — соперники периодически перетягивали возможную победу то на одну, то на другую сторону, но никто не смог сделать решающего усилия. "Ростов" сумел оборвать 4-матчевую победную серию "Сочи", но по ситуации в турнирной таблице больше выгод от такого исхода получили гости, оставшиеся на 3 очка выше и с преимуществом по личным встречам.

Еще больше этой ничьей могут быть довольны ЦСКА, "Спартак" и "Динамо", непосредственные конкуренты которых потеряли очки. Но максимум выгод, пожалуй, извлек из этой игры "Локомотив" — в следующем туре он будет играть против "Сочи" без дисквалифицированных Нобоа, Заболотного и Бурмистрова, также под вопросом участие замененного из-за травмы Жоаозиньо».