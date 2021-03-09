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    Разница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси»

    «Синие» сохранили четвертое место в турнирной таблице АПЛ

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    Сесар Аспиликуэта и Кай Хаверц
    «Челси» в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. «Синие» вышли вперед на 31-й минуте, когда Кай Хаверц нанес удар, мяч срикошетил от Бена Годфри и влетел в сетку. Победную точку лондонцы поставили на 65-й минуте благодаря пенальти, реализованному Жоржиньо. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Разница в ресурсах

    Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт указал на ротацию состава, выполненную Томасом Тухелем, но заявил, что у немецкого специалиста все равно не было таких проблем, как у Карло Анчелотти.

    «Для "Эвертона" это был болезненный удар. "Не сдавайтесь", — крикнул Карло Анчелотти после того, как был пропущен второй гол, но результат все равно остался прежним. "Ириски" были наказаны за неспособность заявить о своих амбициях.

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    • Перед тем, как уступить "Эвертон" решительно оборонялся, временами с пятью защитниками, а Аллан выступал в качестве опорного полузащитника, но Каллум Хадсон-Одои изрядно его измотал. В какой-то момент Алекс Ивоби потерял позицию и позволил Маркосу Алонсо убежать вперед. Испанец сделал прострел низом на Кая Хаверца и тот изловчился пробить. Мяч, вероятно, пролетел бы мимо ворот, вот только он угодил в бедро Бена Годфри, дезориентировал Пикфорда и влетел в сетку.

    Тухелю пришлось экспериментировать с составом. Он перекроил атаку, переместив Вернера влево в связи с отсутствием Тэмми Абрахама. К слову, нападающий сборной Англии должен начать нервничать после блестящей игры Хаверца.

    Не нашлось места в стартовом составе и для Мэйсона Маунта, лишь на 66-й минуте он заменил Хадсона-Одои. Но вы просто посмотрите на список запасных и сравните его со списком "Эвертона", в котором было всего три опытных игрока. Все это говорит нам об огромной разнице в ресурсах, которой Тухель и воспользовался, бросив в бой Маунта, Н’Голо Канте и Кристиана Пулишича.

  • Томас Тухель
  • Главный тренер «Челси»
  • Мы заслужили победу. В первом тайме было очень тяжело, но мы контролировали игру. Во втором мы повысили уровень игры и провели много опасных атак. Я очень доволен Каем Хавертцем. Мы показали, что верим в него, он этим воспользовался. У него есть все нужные навыки для того, чтобы стать доминирующей фигурой в атаке, и сейчас он проявил себя. Мастерство игроков, уровень клуба очевидны. Очень приятно работать с этой командой. Все в клубе работают на то, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

    • Тем не менее, "Челси" стоит похвалить за смелось, ведь он быстро взял мяч под свой контроль — показатель владения в 87 процентов всего после 15 игровых минут. Отчасти это произошло из-за расстановки "Эвертона", который ушел в глубокую оборону. Ирония Анчелотти заключается в том, что его команда начала проигрывать, когда попыталась пойти вперед», — заключает Берт.

    Анчелотти творит чудеса

    Обозреватель The Times Генри Уинтер похвалил «Эвертон» и его главного тренера за борьбу в непростых условиях.

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    «Анчелотти действительно творит чудеса, ведь "Эвертон" борется за путевку в Лигу чемпионов, несмотря на ограниченные игровые ресурсы. На "Стэмфорд Бридж" "ирискам" пришлось играть без изобретательного Хамеса Родригеса и продуктивного Абдулайе Дукуре.

    Аллан — хороший полузащитник, но ему не хватает энергии и подвижности. В какой-то момент Жоржиньо порхал вокруг него. Алексу Ивоби не хватает оборонительных качеств, чтобы быть крайним защитником. Если бы не регулярные сейвы Джордана Пикфорда, "Эвертон" проиграл бы с более крупным счетом.

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    • Проблемы "Эвертона" просматривались и на скамейке запасных, где оказались сразу два голкипера — 20-летний Жоау Виржиния, сыгравший всего один матч за клуб, и подросток Гарри Тайрер, никогда не игравший за основную команду. Нильс Нкунку, Нейтан Бродхед, Кайл Джон и Тайлер Оньяго также были резерве, хотя в сумме провели семь матчей за первую команду.

    В "Эвертоне" хватает позитива, в том числе новый стадион, который скоро украсит городской пейзаж, звездный тренер, достойный стартовый состав без учета травмированных, но команде все равно требуется усиление.

  • Карло Анчелотти
  • Главный тренер «Эвертона»
  • Они сыграли лучше нас и заслужили победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда они забили, нам стало тяжело. У них хорошая команда. Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. У нас моментов было немного. Ришарлисон мог забить. Но давайте откровенно: мы не на одном уровне с «Челси». Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы планировали сыграть так же, как с «Ливерпулем» (2:0), но там мы рано забили. Мы рассчитываем побороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца. Мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующую игру.

    • Анчелотти бросил в бой Тома Дэвиса, Джошуа Кинга и Бернарда, которые внесли свой вклад, вот только "Эвертону" все равно нужно больше сильных резервистов», — подчеркивает Уинтер.

    Хаверц доказал свою ценность

    Журналист The Independent Джек Рэтборн восхитился игрой Кая Хаверца, который, по его мнению, станет важным футболистом «Челси» в будущем.

    «Томас Тухель принес с собой на "Стэмфорд Бридж" эпоху возрождения. Под его руководством команда проиграла лишь дважды, оставшись без поражений в десяти играх, а также вернулась на желанное четвертое место в турнирной таблице.

    Но важная часть его обязанностей заключалась в том, чтобы вдохновлять самые прибыльные активы клуба. И если Тимо Вернер, почувствовав любовь тренера, начал оправдывать ожидания, то Кай Хаверц до вчерашнего дня особо не блистал. Но вот он дождался своего часа, выйдя в стартовом составе впервые после унылой безголевой ничьи против "Вулверхэмптона".

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    • Расположившись на позиции ложной "девятки", Хаверц предоставил явные доказательства того, что он станет фундаментальным винтиком в механизме Тухеля: глубокое расположение, свободное перемещение и классное владение мячом, чтобы сохранять темп и разрывать оборону соперника.

    "Эвертону" не хватало идей для ответа. Он преимущественно приковывал Доминика Калверта-Льюина к Курту Зума и полагался на борьбу в воздухе», — отмечает Рэтборн.

    Отличная работа обороны «Челси»

    Автор Daily Mail Мэтт Барлоу выделил игру защитников «Челси», которые в большинстве случаев действовали хладнокровно.

    «Футболисты "Эвертона", прибывшие в Лондон с целью выйти на четвертое место, разочаровали с первых минут. Нападающие Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин были уверенно сдержаны защитниками "Челси": Сесаром Аспиликуэтой, Андреасом Кристиансом и Куртом Зума.

    Это трио защитников "Челси" были единственными, кто стартовал в матче с "ирисками" прошлого сезона, когда гости проиграли 0:4 в последней игре перед началом пандемии.

    В этом сезоне ливерпульская команда значительно улучшила свою игру, но в этот раз, без Хамеса Родригеса и Абдулайе Дукуре, а также без качественной скамейки, где расположились сразу два вратаря, они были легко обыграны более сильным коллективом.

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    • Гости не наносили ударов по воротам до компенсированного времени первого тайма. Андре Гомеш нашел метр свободного пространства и прицелился из-за пределов штрафной, но Эдуар Менди успешно отразил удар.

    Во втором тайме Анчелотти перешел на схему с четырьмя защитниками — Ивоби избавился от лишних страданий и был заменен Томом Дэвисом. И в игре "Эвертона" произошли некоторые улучшения.

    Тот же Ришарлисон прорвался вперед и нанес опасный удар по воротам. Гости оказывали давление на стандартных положениях, но "Челси" пользовался дополнительным пространством и забил второй мяч с пенальти.

    Хаверц обошел Пикфорда, и голкипер "ирисок" был вынужден фолить, отправив немца на газон. Арбитр Дэвид Кут, не колеблясь, указал на точку, и Жоржиньо нанес точный удар в своем фирменном прыжке. Вот и все», — пишет Барлоу.

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