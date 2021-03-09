Разница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси»

«Челси» в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. «Синие» вышли вперед на 31-й минуте, когда Кай Хаверц нанес удар, мяч срикошетил от Бена Годфри и влетел в сетку. Победную точку лондонцы поставили на 65-й минуте благодаря пенальти, реализованному Жоржиньо. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Разница в ресурсах

Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт указал на ротацию состава, выполненную Томасом Тухелем, но заявил, что у немецкого специалиста все равно не было таких проблем, как у Карло Анчелотти.

«Для "Эвертона" это был болезненный удар. "Не сдавайтесь", — крикнул Карло Анчелотти после того, как был пропущен второй гол, но результат все равно остался прежним. "Ириски" были наказаны за неспособность заявить о своих амбициях.

Перед тем, как уступить "Эвертон" решительно оборонялся, временами с пятью защитниками, а Аллан выступал в качестве опорного полузащитника, но Каллум Хадсон-Одои изрядно его измотал. В какой-то момент Алекс Ивоби потерял позицию и позволил Маркосу Алонсо убежать вперед. Испанец сделал прострел низом на Кая Хаверца и тот изловчился пробить. Мяч, вероятно, пролетел бы мимо ворот, вот только он угодил в бедро Бена Годфри, дезориентировал Пикфорда и влетел в сетку.

Тухелю пришлось экспериментировать с составом. Он перекроил атаку, переместив Вернера влево в связи с отсутствием Тэмми Абрахама. К слову, нападающий сборной Англии должен начать нервничать после блестящей игры Хаверца.

Не нашлось места в стартовом составе и для Мэйсона Маунта, лишь на 66-й минуте он заменил Хадсона-Одои. Но вы просто посмотрите на список запасных и сравните его со списком "Эвертона", в котором было всего три опытных игрока. Все это говорит нам об огромной разнице в ресурсах, которой Тухель и воспользовался, бросив в бой Маунта, Н’Голо Канте и Кристиана Пулишича.

Томас Тухель Главный тренер «Челси» Мы заслужили победу. В первом тайме было очень тяжело, но мы контролировали игру. Во втором мы повысили уровень игры и провели много опасных атак. Я очень доволен Каем Хавертцем. Мы показали, что верим в него, он этим воспользовался. У него есть все нужные навыки для того, чтобы стать доминирующей фигурой в атаке, и сейчас он проявил себя. Мастерство игроков, уровень клуба очевидны. Очень приятно работать с этой командой. Все в клубе работают на то, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

Тем не менее, "Челси" стоит похвалить за смелось, ведь он быстро взял мяч под свой контроль — показатель владения в 87 процентов всего после 15 игровых минут. Отчасти это произошло из-за расстановки "Эвертона", который ушел в глубокую оборону. Ирония Анчелотти заключается в том, что его команда начала проигрывать, когда попыталась пойти вперед», — заключает Берт.

Анчелотти творит чудеса

Обозреватель The Times Генри Уинтер похвалил «Эвертон» и его главного тренера за борьбу в непростых условиях.

«Анчелотти действительно творит чудеса, ведь "Эвертон" борется за путевку в Лигу чемпионов, несмотря на ограниченные игровые ресурсы. На "Стэмфорд Бридж" "ирискам" пришлось играть без изобретательного Хамеса Родригеса и продуктивного Абдулайе Дукуре.

Аллан — хороший полузащитник, но ему не хватает энергии и подвижности. В какой-то момент Жоржиньо порхал вокруг него. Алексу Ивоби не хватает оборонительных качеств, чтобы быть крайним защитником. Если бы не регулярные сейвы Джордана Пикфорда, "Эвертон" проиграл бы с более крупным счетом.

Проблемы "Эвертона" просматривались и на скамейке запасных, где оказались сразу два голкипера — 20-летний Жоау Виржиния, сыгравший всего один матч за клуб, и подросток Гарри Тайрер, никогда не игравший за основную команду. Нильс Нкунку, Нейтан Бродхед, Кайл Джон и Тайлер Оньяго также были резерве, хотя в сумме провели семь матчей за первую команду.

В "Эвертоне" хватает позитива, в том числе новый стадион, который скоро украсит городской пейзаж, звездный тренер, достойный стартовый состав без учета травмированных, но команде все равно требуется усиление.

Карло Анчелотти Главный тренер «Эвертона» Они сыграли лучше нас и заслужили победу. Мы хорошо защищались 30 минут, но когда они забили, нам стало тяжело. У них хорошая команда. Тридцать минут игра была такой, как мы планировали. У нас моментов было немного. Ришарлисон мог забить. Но давайте откровенно: мы не на одном уровне с «Челси». Мы не можем играть открыто против такой команды. Мы планировали сыграть так же, как с «Ливерпулем» (2:0), но там мы рано забили. Мы рассчитываем побороться за место в еврокубках. Такая борьба нам на пользу. Мы будем в гонке до конца. Мы разочарованы поражением, но это не трагедия. Ждем следующую игру.

Анчелотти бросил в бой Тома Дэвиса, Джошуа Кинга и Бернарда, которые внесли свой вклад, вот только "Эвертону" все равно нужно больше сильных резервистов», — подчеркивает Уинтер.

Хаверц доказал свою ценность

Журналист The Independent Джек Рэтборн восхитился игрой Кая Хаверца, который, по его мнению, станет важным футболистом «Челси» в будущем.

«Томас Тухель принес с собой на "Стэмфорд Бридж" эпоху возрождения. Под его руководством команда проиграла лишь дважды, оставшись без поражений в десяти играх, а также вернулась на желанное четвертое место в турнирной таблице.

Но важная часть его обязанностей заключалась в том, чтобы вдохновлять самые прибыльные активы клуба. И если Тимо Вернер, почувствовав любовь тренера, начал оправдывать ожидания, то Кай Хаверц до вчерашнего дня особо не блистал. Но вот он дождался своего часа, выйдя в стартовом составе впервые после унылой безголевой ничьи против "Вулверхэмптона".

Расположившись на позиции ложной "девятки", Хаверц предоставил явные доказательства того, что он станет фундаментальным винтиком в механизме Тухеля: глубокое расположение, свободное перемещение и классное владение мячом, чтобы сохранять темп и разрывать оборону соперника.

"Эвертону" не хватало идей для ответа. Он преимущественно приковывал Доминика Калверта-Льюина к Курту Зума и полагался на борьбу в воздухе», — отмечает Рэтборн.

Отличная работа обороны «Челси»

Автор Daily Mail Мэтт Барлоу выделил игру защитников «Челси», которые в большинстве случаев действовали хладнокровно.

«Футболисты "Эвертона", прибывшие в Лондон с целью выйти на четвертое место, разочаровали с первых минут. Нападающие Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин были уверенно сдержаны защитниками "Челси": Сесаром Аспиликуэтой, Андреасом Кристиансом и Куртом Зума.

Это трио защитников "Челси" были единственными, кто стартовал в матче с "ирисками" прошлого сезона, когда гости проиграли 0:4 в последней игре перед началом пандемии.

В этом сезоне ливерпульская команда значительно улучшила свою игру, но в этот раз, без Хамеса Родригеса и Абдулайе Дукуре, а также без качественной скамейки, где расположились сразу два вратаря, они были легко обыграны более сильным коллективом.

Гости не наносили ударов по воротам до компенсированного времени первого тайма. Андре Гомеш нашел метр свободного пространства и прицелился из-за пределов штрафной, но Эдуар Менди успешно отразил удар.

Во втором тайме Анчелотти перешел на схему с четырьмя защитниками — Ивоби избавился от лишних страданий и был заменен Томом Дэвисом. И в игре "Эвертона" произошли некоторые улучшения.

Тот же Ришарлисон прорвался вперед и нанес опасный удар по воротам. Гости оказывали давление на стандартных положениях, но "Челси" пользовался дополнительным пространством и забил второй мяч с пенальти.

Хаверц обошел Пикфорда, и голкипер "ирисок" был вынужден фолить, отправив немца на газон. Арбитр Дэвид Кут, не колеблясь, указал на точку, и Жоржиньо нанес точный удар в своем фирменном прыжке. Вот и все», — пишет Барлоу.