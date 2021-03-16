Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность

«Ливерпуль» в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0. Победный гол в концовке первого тайма с передачи Садио Мане забил Диогу Жота. Мы решили узнать реакцию СМИ на это событие.

Хороший знак

Корреспондент The Mirror Сэмюэл Мид оценил победу «Ливерпуля» как еще один шаг вперед после провального отрезка.

«В прошлом сезоне "Ливерпуль" тоже выиграл на "Молине" с разницей в один мяч, но это, пожалуй, единственное сходство с сегодняшней игрой.

"Красные" играли как команда, которая пытается напомнить себе, кем является. Их спад после Нового года все еще на слуху и грозит им дорого обойтись.

Победа при хорошей игре — это завтрашняя задача, сегодня же им нужно просто вернуться к своим прошлым привычкам.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Результат был очень важен. Серьезная битва. Если мы выгрызли три очка, я этим доволен. У нас были моменты, когда мы должны были сыграть лучше. С точки зрения игры в обороне матч был хорошим. Мне только не понравилось начало, мы были недостаточно активны. Мы хорошо оборонялись, контратаковали. Множество хороших футбольных моментов. Забили красивый гол. Я думал, что вратарь потащит, но мяч зашел в ворота. Сегодня было много хороших вещей, но три очка важнее всего. Мы хотели уйти на перерыв на матчи сборных с позитивным настроением, и мы ушли.

Мы увидели шаткую победу "Ливерпуля", но, когда ты побеждаешь только один раз в семи матчах АПЛ, уверенность футболистов не может быть заоблачной. Юрген Клопп должен быть в восторге от того, что его подопечные подкрепили свой еврокубковый триумф над "РБ Лейпциг" еще одним успехом», — заключает Мид.

«Волки» могут сожалеть о продаже Жоты

Автор Independent Ричард Джолли напомнил, что победный гол за «Ливерпуль» забил Диогу Жота, выступавший не так давно как раз за «Вулверхэмптон».

«Эту победу можно поставить в один ряд с январскими триумфами над "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" как напоминание о том, на что мерсисайдцы все еще способны.

"Ливерпуль" помнил, что свой последний выдающийся матч на "Энфилде" он провел как раз против "волков", которых разгромил 4:0. И хотя в этот раз "красные" не достигли таких же высот, они могли утешать себя, например, прочностью Озана Кабака и Натаниела Филлипса, которые уже в третий раз удержали свои ворота на замке.

Относительно спокойный первый там показал, что "Ливерпулю" не хватает остроты у чужих ворот, но все завершилось ключевым ударом хищного Жоты. Не в первый раз "Вулверхэмптону" приходится сожалеть о его продаже.

Нуну Эшпириту Санту Главный тренер «Вулверхэмптона» Это был очень конкурентный матч. Мы контролировали большую часть атак «Ливерпуля». Мы можем вынести позитив и улучшить некоторые вещи — игру в пас и завершение. Мы должны быть точными при последнем пасе. Мы знаем, что можем играть намного лучше.

Единственный предыдущий гол "Ливерпуля" в первом тайме в рамках АПЛ в 2021 году был забит в компенсированное время. Так случилось и в этот раз. В результативной атаке приняли участие все нападающие: Мохамед Салах нашел Садио Мане, тот отпасовал Жоте, который пробил в ближний угол», — пишет Джолли.

«Ливерпуль» остается в гонке

Журналист Liverpool Echo Ян Дойл увидел, как «красные» постепенно восстанавливают утраченные атрибуты, и почувствовал, что это может дать искру, необходимую для серьезной борьбы в конце сезона.

«Их дико нестабильный сезон показывает, что было бы неразумно делать какие-либо радикальные заявления о том, что может произойти с "красными". В конце концов, это была только четвертая победа в последних 15 матчах Премьер-лиги.

Но есть обнадеживающие признаки, не в последнюю очередь дополнительная безопасность, которую обеспечивает Фабиньо в полузащите, и уверенная защита от Филлипса, которые в совокупности помогли "Ливерпулю" отразить попытку "волков" отыграться.

Команда Клоппа вернула немного мощи, немного устойчивости, немного прочности. Слова игроков, которые не раз заявляли, что не собираются сдаваться, теперь подкрепляются реальными действиями.

Ромен Саисс Защитник «Вулверхэмптона» Падение Семеду — явный пенальти. Мне кажется, что судья немного потерял контроль над игрой во втором тайме, но мы должны были сделать больше, чтобы забить.

Возможно, будет преувеличением предполагать, что те, кто входит в четверку лучших, уже сейчас оглядываются через плечо с какой-либо степенью нервозности. Однако они в любом случае будут знать, что "Ливерпуль" еще в гонке, где-то совсем недалеко», — подчеркивает Дойл.

Много работы впереди

Стив Сатклифф из BBC тоже заметил улучшения в игре «Ливерпуля», но признал, что действующий чемпион еще не вернулся на прежний уровень.

«Этот результат показывает, что их нельзя сбрасывать со счетов, когда дело касается борьбы за путевки в Лигу чемпионов. По ходу первого тайма уверенность "Ливерпуля" только росла, и было много качественных проблесков в игре "красных", которые так убедительно разгромили "Вулверхэмптон" со счетом 4:0 в декабре прошлого года на "Энфилде".

Многие моменты возникали за счет умного передвижения Садио Мане: у сенегальского нападающего было три хороших возможности забить, прежде чем он сделал результативную передачу на Жоту.

Забитый мяч дал команде Юргена Клопп долгожданное преимущество к перерыву — первое в девяти последних матчах чемпионата Англии.

Тем не менее, несмотря на улучшения, были также признаки, указывающие на проблемы. Фабиньо и Тьяго Алькантара в полузащите до конца так и не сыгрались, да и в атаке, несмотря на аккуратные перестановки, хватает недочетов, которые нужно устранить в оставшиеся недели сезона.

Энди Робертсон Защитник «Ливерпуля» Возможно, мы победили некрасиво, но нам не хватало подобных побед в этом сезоне. Мы отбились, отстояли сухой матч, Алиссон сделал свою работу, а мы набрали три очка. Это был матч двух команд, которые, вероятно, недовольны своим местом в таблице. «Вулвз» намного лучше того места, где они находятся. Посмотрим, где мы закончим сезон. Сейчас нужно набрать форму. Некоторые соперники потеряли очки в этом туре, нужно сокращать отставание.

Это лишь подчеркнули Жота, Салах, Кабак и Мане, которые не смогли увеличить счет, когда им представились хорошие возможности сделать жизнь "красных" более комфортной», — отмечает Сатклифф.

Источник вдохновения

Обозреватель This Is Anfield Джек Ласби указал на тот факт, что «Ливерпуль» ждут длительные каникулы, поэтому победа над «волками» пришлась очень кстати.

«Победа есть победа, и три очка на "Молине" служат идеальным результатом перед тем, как "Ливерпуль" возьмет трехнедельный перерыв на матчи сборных, отдых и тренировки. "Красные" будут оставаться вне игры до пасхального воскресенья.

Уходить на такой перерыв, потерпев еще одно поражение в Премьер-лиге, — практически смертельный удар для морального духа "Ливерпуля", но теперь он получил источник вдохновения для финишного рывка.

Клопп должен скрестить пальцы, чтобы все, кто отправятся в национальные команды, вернулись в клуб без проблем со здоровьем.

Итак, "Ливерпуль" ждет трехнедельный перерыв, а примерно через месяц начнутся матчи против "Арсенала", "Астон Виллы", "Лидса", "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед". Ну и остается важнейший вопрос — четвертьфинал Лиги чемпионов», — напоминает Ласби.