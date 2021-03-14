Обновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»

«Манчестер Сити» в выездном матче 28-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0. По голу во втором тайме забили Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, реализовавший пенальти. Давайте узнаем реакцию СМИ на это событие.

Эксперименты Гвардиолы

Обозреватель Manchester Evening News Стюарт Бреннан заметил, что в игре с «Фулхэмом» Пеп Гвардиола сменил привычную расстановку.

«Эксперименты Пепа Гвардиолы, при которых Габриэл Жезус и Серхио Агуэро играют в нападении, а линия защиты состоит всего из трех игроков, во многом зависят от Бенжамена Менди.

Француз, вероятно, пахал на тренировках, чтобы воспользоваться своим шансом, но в этот раз тренер возложил на его плечи слишком много задач.

Менди неплохо пользовался свободными зонами в первом тайме, а вот его навесы снова не соответствовали стандартам, которые он установил в "Монако" или в первые дни своего пребывания в расположении "горожан".

Агуэро, сыгравший на острие, выступал не на максимальных оборотах и явно отставал от Жезуса, забившего великолепный мяч. Вероятно, только полностью готовый аргентинец сможет улучшить этот состав.

И все же футболисты чувствуют себя в своей тарелке со схемой 4-3-3, так что с приближением ключевых игр, возможно, Гвардиоле придется доверять старым наработкам, которые позволили ему так далеко продвинуться.

Напомним, что серия из 23 побед в 24 матчах была вызвана решением вернуться к основополагающим принципам. Мы же увидели отвлечение, по итогам которого "Сити" воспользовался парой ошибок к защите и забил гол со стандарта», — пишет Бреннан.

Фатальные ошибки «Фулхэма»

Корреспондент SkySports Ричард Морган подчеркнул, что два первых гола «Сити» забил после ошибок «Фулхэма».

«В этом сезоне "Сити" сделал больше изменений в Премьер-лиге, чем любая другая команда, и Гвардиола снова пошел на это на "Крэйвен Коттедж", сделав колоссальные семь замен в составе по сравнению с матчем против "Саутгемптона". Видимо, испанский специалист делает оглядку на следующую неделю, когда предстоит сыграть с "Боруссией" из Менхенгладбаха в ответном матче Лиги чемпионов.

Гости выбрали схему 3-4-3, а на острие атаки оказался Агуэро, хотя неудивительно, что аргентинец, пропустивший так много футбола, выглядел немного заторможенным и сбавляющим темп в первом тайме.

"Сити" пару раз проверил реакцию Альфонса Ареоля ударами Феррана Торреса и Бернарду Силвы, но первый номер "Фулхэма" был на высоте — на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Тем не менее, через одну минуту и 16 секунд после начала второго тайма "Сити" вышел вперед, когда Канселу навесил со штрафного с левого фланга, защитники хозяев прозевали Стоунса, который легко забил свой четвертый гол в последних десяти матчах.

Всего девять минут спустя "Сити" удвоил преимущество, и снова "Фулхэм" сам себя наказал из-за путаницы между Иваном Кавалейру и капитаном Йоакимом Андерсеном, впустившим в свою штрафную Жезуса, который хладнокровно ушел от Ареоля и забил свой 12-й мяч в сезоне», — констатирует Морган.

Эпоха Агуэро подходит к концу?

Журналист Daily Mail акцентировал внимание на Серхио Агуэро, который не впечатлил в первом тайме, зато забил третий мяч «горожан» с пенальти.

«Вскоре "Манчестер Сити" должен принять решение о будущем Агуэро. 32-летний футболист, чей контракт истекает ближайшим летом, до субботы не забивал в Премьер-лиге 14 месяцев. Эта статистика не учитывает вспышку коронавируса и травму подколенного сухожилия, но многие считают, что его время на "Этихаде" подходит к концу.

Решение клуба осложнено статусом Агуэро в клубе. Он — легенда "Манчестер Сити". Многие считают, что он величайший игрок, который когда-либо носил клубную футболку, другие — что он величайший иностранный игрок, украсивший АПЛ. При этом он — неопровержимо величайший бомбардир в истории клуба и человек, забивший чемпионский гол в 2012 году.

Однако Агуэро всего четыре раза выходил в стартовом составе в этом сезоне, а до этого матча отыграл лишь 171 минуту с момента возвращения в строй 23 ноября. "Сити" все чаще и чаще начинает обращать внимание на таких игроков, как Жуан Феликс, Гарри Кейн и Эрлинг Холанд.

Агуэро поставил победную точку в матче на "Крэйвен Коттедж", но ему было сложно найти свое место на поле в первом тайме. Он в значительной степени нуждался в обслуживании, и характер его игры таков, что он в любой момент может включиться, но в целом он выглядел безутешно, когда уходил на перерыв после первого тайма», — заметил Холт.

«Сити» заиграл только после перерыва

Автор BBC Стив Сатклифф тоже заметил, что у «Манчестер Сити» мало что получалось в первом тайме, но после перерыва все пошло по сценарию гостей.

«Если тренер "Фулхэма" Скотт Паркер решил начать игру без ярко выраженного центрального нападающего, то в стартовом составе "Сити" также были сюрпризы.

Гвардиола сделал ставку на защиту из трех человек, в то время как Жезус и Агуэро оказались в тандеме нападающих впервые с февраля 2020 года.

Все это было сделано для того, чтобы дать команде, лишенной творческих навыков Рахима Стерлинга, Кевина де Брейне и Илкая Гюндогана, некоторую остроту в атаке. Однако поначалу казалось, что ничего не работает.

Удары Торреса и Силвы были самыми опасными моментами в первом тайме, но это было явно не то, что хотел видеть Гвардиола.

Агуэро, четвертый по результативности бомбардир в истории английской Премьер-лиги, также начал вечер неудачно — в первом тайме он касался мяча реже, чем оба голкипера. Но после перерыва все изменилось, как в плане везения, так и по самой игре.

После навеса со штрафного Стоунс прорвался сквозь статичную оборону "Фулхэма" и поразил цель. Затем обидный для "Фулхэма" рикошет позволил Жезусу реализовал выход один на один. Последнее же слово осталось за Агуэро», — заключает Сатклифф.