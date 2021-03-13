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    В отрыв. «Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА

    Реакция спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»

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    «Зенит»
    «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (4:0) в домашнем матче 22-го тура РПЛ. В начале второго тайма Вячеслав Караваев вывел хозяев вперед. На 65-й минуте Сердар Азмун реализовал пенальти. Спустя девять минут Артем Дзюба сделал счет крупным, а за 10 минут до конца основного времени Андрей Мостовой забил четвертый мяч.

    «Зенит» без Ловрена и Ракицкого, Дзюба без повязки

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о проблемах с составом, с которыми столкнулась каждая из команд.

    «После матча в Казани "Зенит" едва не остался не только без трёх очков, но и без двух основных центральных защитников. Деян Ловрен заработал дисквалификацию, а Ярослав Ракицкий получил повреждение. Участие украинца в игре с "Ахматом" находилось под вопросом, тем не менее он всё-таки смог выйти на поле.

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    • Ловрена заменил Дмитрий Чистяков, и больше главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак не сделал никаких изменений в стартовом составе, несмотря на поражение от "Рубина". Малком с Себастьяном Дриусси по-прежнему восстанавливаются от травм.

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    Любопытная деталь: в отсутствие Ловрена в роли капитана сине-бело-голубых вывел на поле Магомед Оздоев, а не Артём Дзюба. Но, наверное, никто и не понял бы возвращение повязки центрфорварду после его игры и промаха с пенальти в Казани. Оздоев уже капитанил в "Зените", ему не привыкать.

    Главный тренер гостей Андрей Талалаев специально под чемпиона подготовил тактическую схему с тремя центральными защитниками. Можно было подумать, что в этот раз "Ахмат" с его 5-4-1 сделает ставку на глубокую оборону, отказавшись от агрессивного футбола, однако этого не произошло.

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    Южане по мере сил старались отодвигать линии подальше от своей штрафной. Уроженец Санкт-Петербурга, нападающий Владимир Ильин был впереди один, но не одинок: в прессинге Ракицкого и Чистякова ему помогали игравшие на флангах Бернард Бериша и Евгений Харин».

    Сонный чемпион

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не впечатлен игрой команд в первом тайме.

    «В первом тайме "Зенит" мало напоминал команду, которая является действующим чемпионом. Питерцы лишь в начале встречи доминировали, а затем уже преимущество было у "Ахмата". Грозненцы забрали мяч, предпочитая долгие розыгрыши.

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    • Шансы у "Зенита" преимущественно появлялись в контратаках. Так, на 18-й минуте Кузяев завершил быстрый контрвыпад питерцев, перебросил Шелию, но не смог попасть в створ. Ещё через шесть минут уже Азмун завершал атаку своей команды, но слишком сблизился с вратарём, который здорово закрыл ворота под острым углом.

    «Зенит» — «Ахмат»

    В целом, на этом опасные моменты у ворот "Ахмата" в первые 45 минут закончились. Что касается гостей, то и они не слишком удачно действовали впереди. Но в случае с "Ахматом" в актив команде можно было занести желание сыграть на равны с более мастеровитым соперником.

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    В результате в первой половине матча команды играли довольно равно и не слишком остро. "Зенит" закончил тайм с минимальным преимуществом по ударам по воротам (6:5)».

    Гол Караваева и пенальти Азмуна

    Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает, как изменилась игра после перерыва и не оставляет без внимания то, что Артем Дзюба не стал бить пенальти.

    «После перерыва мало что поменялось в игре "Зенита". Если честно, то это и не было так уж необходимо. Не хотелось, чтобы Сергей Семак упрощал игру сразу после начала второго тайма, так как команда все равно создавала хорошие моменты.

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    • И не прошло десяти минут после перерыва, как "Зенит" забил. Правда в неожиданной манере — Вячеслав Караваев пальнул с 30 метров, а мяч залетел прямо за шиворот Гиорги Шелии. Вратарь "Ахмата" не ожидал такого удара, поэтому даже не дотянулся. "Зенит" поймал соперника на перестроении, центральные полузащитники не успели выстроиться, а Караваева должен был активнее накрывать Бериша, но тот позволил оппоненту спокойно пройти несколько метров до ударной позиции.

    «Зенит» — «Ахмат»

    Андрей Талалаев быстро отправил игроков усиленно разминаться и провел первые замены. Тимофеев и Харин ушли, а вот проблемы "Ахмата" нет. Через несколько минут VAR подсказал главному судье Виталию Мешкову, что следует пересмотреть момент с падением Дмитрия Чистякова в штрафной "Ахмата". В повторе оказалось, что Александр Пуцко попал рукой в лицо и придержал оппонента за плечо. Мешков поменял свое решение и назначил одиннадцатиметровый.

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    Любопытно, что Артем Дзюба не пошел к "точке". После двух нереализованных пенальти, видимо, у него отняли это право. Одиннадцатиметровый пошел бить Сердар Азмун. Иранец развел по разным углам мяч и вратаря, пробив посильнее».

    Дело закончилось разгромом

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак признает, что грозненцы развалились в концовке матча.

    «Грозненцы завелись еще до пенальти. Бериша наговорил на желтую карточку тремя минутами ранее, уже после гола Азмуна в общении с Виталием Мешковым не сдержался Андрей Семенов, а Пуцко был наказан за фол в штрафной. В итоге ни одной желтой карточки за предыдущий час игры и сразу три — в течение четырех минут. Талалаеву оставалось лишь вяло переругиваться с Семаком и улыбаться, просматривая видепоповтор на смартфоне.

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    • Завершилось все разгромом. Караваев с вышедшим на замену Алексеем Суторминым в правом полуфланге здорово разыграли комбинацию, в финальной стадии которой бросили в прорыв Магомеда Оздоева. Передача получилась неважной, но то ли Оздоев успел протолкнуть мяч в центр, то ли неудачно сыграл защитник, но до мяча не дотянулись ни Азмун, ни Шелия, а подоспевший Дзюба спокойно закатил его в пустые ворота.

    «Зенит» — «Ахмат»

    А затем еще и вышедший на замену Андрей Мостовой забил четвертый. Так "Зениту" лишь в четвертом матче в году удалось одержать победу, да еще и крупную, однако игровые вопросы к лидерам по-прежнему остаются, и серьезные (статистика по ударам: 15-14, в створ 8-9). Снять их можно уже в следующем туре в гостях у ЦСКА. Пожалуй, этот матч станет определяющим в борьбе за чемпионство».

    Кризис в «Зените» отменяется

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает неправоту своих предыдущих утверждений, что питерский клуб находится в кризисе.

    «Еще до стартового свистка "Зенит" знал, что ЦСКА проиграл в Туле, поэтому победа неизбежно увеличивала бы отрыв сине-бело-голубых от второго места. Так и произошло: до окончания московского дерби "Зенит" впереди на пять очков.

    При этом на прошлой неделе я писал о кризисе результатов — побед действительно не хватало, хотя по игре все выглядело неплохо.

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    • Пора признать, что "Зениту" в матчах с "Ростовом" и "Рубином" во многом не повезло. И говорить о слабой форме и плохой физической готовности нельзя. Да, с точки зрения тактики сборы оказались бесполезными — схема 4-3-3, которую наигрывал Семак, не приносит "Зениту" ничего.

    Но результат все-таки приходит, хоть и со скрипом. Кризис отменяется. "Зенит" побеждает "Ахмат" и уходит в отрыв».

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