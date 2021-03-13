ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА сыграет в Туле, «Зенит» примет «Ахмат»

    Обзор матчей 22 тура чемпионата России по футболу

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Ростов»РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА сыграет в Туле, «Зенит» примет «Ахмат» Амад ДиаллоДиалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана» «Филадельфия» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Питтсбург» разгромил «Баффало»
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 21:24
    • Карпин — о поражении от «Химок»: Никакого кризиса в «Ростове» нет
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 15:00
    • Матч отбора на ЧМ-2022 Мальта — Россия состоится в запланированную дату
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
    Все новости спорта
    «Химки» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Химки» — «Ростов»
    С 12 по 14 марта состоятся матчи 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Химки» — «Ростов» 1:0

    Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Мирзов вошёл в штрафную «Ростова», где получил по ногам от Тугарева.

    Сам пострадавший и реализовал удар. Мирзов выдержал паузу и хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

    На 71-й минуте Соу забил после ошибки Данилкина в обороне, но гол «Ростова» был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

    На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Трошечкин в подкате сначала сыграл в мяч, но затем поднял ногу и врезал Норманну, получив жёлтую карточку, которая стала для полузащитника «Химок» второй.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Ростов 1:0
    Гол: 1:0 Резиуан Мирзов (пенальти) (49') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков, Илья Камышев (Александр Трошечкин, 46'), Резиуан Мирзов (Илья Кухарчук, 90'), Мохамед Конате, Кирилл Боженов Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Кирилл Фольмер, 88'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Georgi Makhatadze (Armin Gigovic, 61'), Pontus Almqvist (Дмитрий Полоз, 71'), Али Соу, Роман Тугарев (Хорен Байрамян, 61') Предупреждения: Илья Камышев (32'), Pontus Almqvist (67'), Александр Трошечкин (77'), Александр Трошечкин (89')

    Команда Игоря Черевченко в данный момент занимает девятое место, набрав 32 очка.

    «Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Безвыигрышная серия команды Валерия Карпина длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).

    17 марта ростовчане встретятся в гостях с «Ротором». 19 марта состоится матч «Рубин» — «Химки».

    «Урал» — «Ротор»

    13 марта, 12:00 мск

    «Арсенал» — ЦСКА

    13 марта, 14:00 мск

    «Зенит» — «Ахмат»

    13 марта, 16:30 мск

    «Динамо» М — «Спартак» М

    13 марта, 19:00 мск

    «Уфа» — «Рубин»

    14 марта, 14:00 мск

    «Тамбов» — «Краснодар»

    14 марта, 16:30 мск

    «Локомотив» М — «Сочи»

    14 марта, 19:00 мск

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры