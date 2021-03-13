РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА сыграет в Туле, «Зенит» примет «Ахмат»

«Химки» — «Ростов» 1:0
Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.
На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Мирзов вошёл в штрафную «Ростова», где получил по ногам от Тугарева.
Сам пострадавший и реализовал удар. Мирзов выдержал паузу и хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.
На 71-й минуте Соу забил после ошибки Данилкина в обороне, но гол «Ростова» был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.
На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Трошечкин в подкате сначала сыграл в мяч, но затем поднял ногу и врезал Норманну, получив жёлтую карточку, которая стала для полузащитника «Химок» второй.
Команда Игоря Черевченко в данный момент занимает девятое место, набрав 32 очка.
«Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Безвыигрышная серия команды Валерия Карпина длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).
17 марта ростовчане встретятся в гостях с «Ротором». 19 марта состоится матч «Рубин» — «Химки».
«Урал» — «Ротор»
13 марта, 12:00 мск
«Арсенал» — ЦСКА
13 марта, 14:00 мск
«Зенит» — «Ахмат»
13 марта, 16:30 мск
«Динамо» М — «Спартак» М
13 марта, 19:00 мск
«Уфа» — «Рубин»
14 марта, 14:00 мск
«Тамбов» — «Краснодар»
14 марта, 16:30 мск