РПЛ. «Ростов» проиграл «Химкам», ЦСКА сыграет в Туле, «Зенит» примет «Ахмат»

С 12 по 14 марта состоятся матчи 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Химки» — «Ростов» 1:0

Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

На 48-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Мирзов вошёл в штрафную «Ростова», где получил по ногам от Тугарева.

Сам пострадавший и реализовал удар. Мирзов выдержал паузу и хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 71-й минуте Соу забил после ошибки Данилкина в обороне, но гол «Ростова» был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Трошечкин в подкате сначала сыграл в мяч, но затем поднял ногу и врезал Норманну, получив жёлтую карточку, которая стала для полузащитника «Химок» второй.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Ростов 1:0 Гол: 1:0 Резиуан Мирзов (пенальти) (49') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Денис Глушаков, Илья Камышев (Александр Трошечкин, 46'), Резиуан Мирзов (Илья Кухарчук, 90'), Мохамед Конате, Кирилл Боженов Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Кирилл Фольмер, 88'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Georgi Makhatadze (Armin Gigovic, 61'), Pontus Almqvist (Дмитрий Полоз, 71'), Али Соу, Роман Тугарев (Хорен Байрамян, 61') Предупреждения: Илья Камышев (32'), Pontus Almqvist (67'), Александр Трошечкин (77'), Александр Трошечкин (89')

Команда Игоря Черевченко в данный момент занимает девятое место, набрав 32 очка.

«Ростов», оставшись с 34 очками, находится на седьмой строчке таблицы РПЛ. Безвыигрышная серия команды Валерия Карпина длится четыре встречи (две ничьи и два поражения).

17 марта ростовчане встретятся в гостях с «Ротором». 19 марта состоится матч «Рубин» — «Химки».

«Урал» — «Ротор»

13 марта, 12:00 мск

«Арсенал» — ЦСКА

13 марта, 14:00 мск

«Зенит» — «Ахмат»

13 марта, 16:30 мск

«Динамо» М — «Спартак» М

13 марта, 19:00 мск

«Уфа» — «Рубин»

14 марта, 14:00 мск

«Тамбов» — «Краснодар»

14 марта, 16:30 мск

«Локомотив» М — «Сочи»

14 марта, 19:00 мск