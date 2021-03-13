Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру

ЦСКА в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:2. На голы Владислава Пантелеева и Александра Ломовицкого «армейцы» сумели ответить единственным точным ударом Наира Тикнизяна. Предлагаем узнать реакцию СМИ на это событие.

У ЦСКА нет инстинкта убийцы

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов удивлен тем, как плохо сыграл ЦСКА, имея реальные шансы побороться за первое место в турнирной таблице.

«Не может Виктор Гончаренко слепить из хорошего армейского состава чемпионскую команду. Который раз за сезон ему выпадает шанс включиться в гонку за золотом, и всякий раз ЦСКА на ровном месте выдает провальную игру. Всего на два очка отставали "красно-синие" от "Зенита" перед 22-м туром. Казалось, бери три очка в Туле в поединке с аутсайдером "Арсеналом", которого несколько дней назад "Локомотив" разгромил без всяких проблем 3:0. И 17 марта попытайся обойти Питер в очной встрече в Москве. Но не будет золотого матча, "Зенит" может спать спокойно.

Нет у "армейцев" инстинкта убийцы. Коллектив людей, играющих по настроению. Пошло с "Ахматом" — выиграли, не пошло с "Локомотивом" — проиграли. Где характер у красно-синих? Если не задается матч с самого начала — пиши пропало.

Хотя все в их пользу было перед игрой. За два дня до матча с "Арсеналом" ЦСКА получил неожиданное пополнение. КДК РФС отменил желтую карточку Марио Фернандеса, которой защитник армейцев был удостоен в игре с "Ахматом". Предупреждение должно было нести за собой дисквалификацию игрока на матч с "Арсеналом" из-за перебора "горчичников", но футболиста амнистировали.

По этому поводу в сети пошли язвительные шутки: мол, непонятно, радоваться красно-синим или опасаться, что если Фернандесу влепят желтую в игре в Туле, и бразилец тогда пропустит ключевой матч с "Зенитом".

У Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее. Заявление ЦСКА

За Фернандеса, как выяснилось, переживали не зря. Увы, но проблемы у русского бразильца возникли не дисциплинарного характера. В середине первого тайма Марио в своей штрафной неудачно столкнулся в борьбе за верховой мяч и, падая, угодил под ногу соперника. Удар Александра Ломовицкого шипами бутсы пришелся Фернандесу в область головы. Игрока сборной России унесли с поля на носилках, а сам он держал пакет со льдом. Рассечение, подозрение на сотрясение и повреждение лицевых костей. С таким букетом проблем основной футболист национальной команды отправился на скорой в больницу. Нет уж, лучше бы желтую не отменяли», — считает Кузнецов.

«Армейцев» прибили воспитанники «Спартака»

Корреспондент «Чемпионата» Николай Егорычев заметил, что оба гола в ворота ЦСКА забили воспитанники «Спартака».

«Качество газона оставляло желать лучшего. Играть низом футболистам было непросто, поэтому особые надежды возлагались на стандартные положения и навесы. Большой упор на это делали туляки, в то время как "армейцы" ещё хоть как-то пытались комбинировать.

При этом опасных моментов не было. Из игры у "армейцев" выпадал Рондон, без особого успеха действовали Кучаев и Влашич. Выделялся активностью Эджуке, который на 35-й минуте пробил в касание из-за штрафной и попал в штангу.

Вместо того, чтобы забить, ЦСКА в конце первого тайма привез пенальти в свои ворота. Зайнутдинов зачем-то сфолил на Хлусевиче, и после просмотра VAR Безбородов указал на "точку". Пенальти реализовал воспитанник "Спартака" Владислав Пантелеев. А через пару минут другой спартаковец — Александр Ломовицкий — забил второй мяч "Арсенала". Всё тот же Пантелеев разогнал быструю атаку хозяев и отдал налево, где Ломовицкий сходу пробил точно в угол. Александр, празднуя гол, показал в камеру спартаковский ромбик.

Дмитрий Парфенов Главный тренер тульского «Арсенала» Хотелось болельщиков и команду поздравить с этим результатом. Мы в первом тайме пропустили несколько острых атак от соперника, но это ЦСКА, они показали свой класс. Понравился второй гол. Концовка вышла в нашем привычном жанре. Хорошо, что ребята выдержали и достояли. Надо было просто сохранить результат.

Уже в добавленное время Рондон мог отыграть один мяч, но удар у венесуэльца не получился. Команды ушли на перерыв при счёте 2:0», — констатирует Егорычев.

Неожиданно нервная концовка

Журналист rusfootball.info Иван Долинин отметил тот факт, что в концовке ЦСКА мог избежать поражения, но не воспользовался численным преимуществом.

«Гончаренко выпустил на поле Облякова, Сигурдссона, Чалова и Тикнизяна. Но опаснее у ворот Шамова долгое время не становилось. Игроки "Арсенала" достаточно хорошо оборонялись, успевали играть на опережение, подстраховывали друг друга. Нервную концовку, по большому счету, ничто и не предвещало. Но на последней минуте основного времени ЦСКА удалось заставить соперника дрогнуть. Один мяч отыграл Тикнизян.

И сразу после этого хозяева остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был изгнан Громыко. Примечательно, что первое предупреждение он получил за две минуты до этого, а вышел на замену за четыре минуты до удаления. Оказавшись в большинстве, "армейцы" с усиленным рвением побежали вперед. Отличный шанс вырвать ничью в неудачном матче был у Чалова, но Федор не смог попасть в створ.

Но и это было еще не все. После упущенного Чаловым момента Безбородов удалил еще одного игрока хозяев. Судя по всему, Довбня сказал арбитру что-то грубое, за что и получил вторую желтую карточку. Решение не очень однозначное, но факт есть факт — ЦСКА получил 3 минуты на игру в формате 11 на 9. Команде Гончаренко этого хватило для того, чтобы создать убойный момент, но реализовать его ни Дивееву, ни Рондону не удалось. По тому, как складывался матч, ничья была бы невероятным успехом для гостей, а потому, пожалуй, есть некая справедливость в том, что хозяевам удалось удержать долгожданную победу.

Валерий Газзаев Бывший главный тренер ЦСКА Конечно, это печально. Сегодня с первых минут было видно, что «Арсенал» по каждому единоборству был более настроен на эту игру, у них было преимущество в первом тайме. Во втором же тайме одна команда пыталась сохранить свое преимущество, а вторая команда пыталась отыграться. Мне кажется, если команда борется за чемпионство, то не должна терять такие очки. Вот они важные золотые очки. Не совсем также понял замены, причем от двух тренеров. Мне они показались пустыми. После этого игра сломалась. Для чего это было нужно? «Арсенал» в целом играл хорошо, но в конце одни поняли, что надо защитить счет, а другие — что нужно отыгрываться. Поэтому такая концовка получалась.

Да, "Арсенал" не только давно не забивал в РПЛ, но и давно не побеждал. Перед сегодняшней игрой его безвыигрышная серия составляла 10 матчей. А началась она поражением от ЦСКА со счетом 1:5. Что ж, команде Парфенова удалось красиво закольцевать неприятную историю и одержать важнейшую со всех точек зрения победу», — отмечает Долинин.

Блеклый матч Рондона

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин рассказал, насколько блеклый матч провел форвард ЦСКА Саломон Рондон.

«Венесуэлец вообще провел блеклый матч. В первом тайме он почти не получал мяч, а отойдя за ним к центру поля, допустил потерю, приведшую ко второму голу "Арсенала" — Пантелеев и Ломовицкий образцово сбегали в контратаку. Два экс-спартаковца, и отмечание забитого мяча получилось с приветом "красно-белым" — Ломовицкий пальцами изобразил ромбик.

Форварда брали, чтобы он помог конвертировать преимущество ЦСКА в голы, и во втором тайме шла куда более подходящая для него игра, но главное, чем запомнился Рондон, это тем, что не сумел переправить мяч в пустые ворота из пределов вратарской.

И это при том, что "Арсенал" до этого матча находился в глубочайшем пике. В РПЛ у туляков была серия из 10 матчей без побед — последняя случилась еще 18 октября прошлого года над "Уралом". Последние пять игр и вовсе завершились поражениями. Более того, "Арсенал" не забивал семь матчей кряду — с 7 ноября, когда Панченко поразил ворота "Ротора". "Сухая" серия достигла 756 минут, пока ее ударом с 11-метровой отметки не прервал Пантелеев», — подчеркивает Гирин.

Уязвимость Гончаренко

Станислав Горин в своем блоге на Soccer.ru уделил внимание главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, который, по его мнению, вряд ли надолго задержится в московском клубе.

«Против Гончаренко тактика Парфенова сработала — тренеру "Арсенала" приходилось просить команду попридержать коней, играя в защите компактнее и без атаки на кураже. Два воспитанника "Спартака" — Ломовицкий и Пантелеев, показали себя у чужих ворот, обеспечили победное преимущество над апатичным и медленным ЦСКА. Если "армейцы" не удивят блестящей игрой против "Зенита" — могут потерять не только второе место, но и путевку в Европу.

Кто это исправить? Вдумчиво и грамотно выбрать нового главного тренера. Судьбу "Спартака" и ЦСКА в будущем сезоне определят летние выборы наставников. Кто ошибется — проиграет. Вероятность, что продлят контракт с Гончаренко, тает с каждым днем.

ЦСКА снова не использовал осечку "Зенита". И в случае с "армейцами" видно, что после зимних сборов проблема именно в тренере. Лучшая иллюстрация сказанного — свою черную серию "Арсенал" начал с разгрома 1:5 от ЦСКА. А теперь Парфенов обыграл Гончаренко, и это первая победа аутсайдера в РПЛ за пять месяцев.

Иржи Ярошик Бывший футболист ЦСКА Очень обидно, когда ты борешься за чемпионство и теряешь очки в матче против аутсайдера. Конечно, выступление ЦСКА было неудачным. Так чемпионат не выиграть. Стоит ли увольнять Гончаренко прямо сейчас? Нет. Уверен, что решение по главному тренеру нужно будет принимать в конце сезона. Не сейчас. Даже несмотря на такие результаты. «Зенит» сейчас лучше всех. Будет очень интересно посмотреть, как «Спартак», ЦСКА будут бороться с «Зенитом» за чемпионство.

Концовка имени Безбородова была эпичной — две красные карточки и моменты "армейцев". Но до этого у ЦСКА не было победного футбола. Не первый и не десятый раз при Гончаренко», — пишет Горин.