«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в поединке 28-го тура АПЛ. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» не дрогнул после гола «Тоттенхэма»

«Когда Ламела с невероятной ловкостью и наглостью повернул время вспять, чтобы забить мяч [рабоной], "Арсенал" испытал знакомое чувство падения. Он доминировал в этом дерби, но все же после 33-й минуты проигрывал», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Микель Артета обоснованно утверждал, что его команда не добивалась результатов, которых их футбол временами заслуживает в этом сезоне. Неужели это была все та же история неудач? К счастью для хозяев, это было не так, хотя, казалось, что они были готовы упустить победу в концовке».

«Арсенал» тактически переиграл «Тоттенхэм»

«"Тоттенхэм" не заслуживал успеха, и это большая заслуга Артеты. Обамеянг — влиятельная фигура в раздевалке "Арсенала", и менеджер знает о последствиях отказа от своего талисмана на столь поздней стадии сезона.

"Канониры" также боролись с усталостью после того, как совершили 3000-мильную поездку в Афины на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса", в то время как "Шпоры" играли с "Динамо" Загреб тем же вечером на севере Лондона», — отмечает в материале ESPN Джеймс Олли.

«Тем не менее, "Арсенал" был более энергичен на протяжении всего матча, за исключением последних 10 безумных минут или около того, когда "Шпоры" наконец решили сломать консервативный стереотип Жозе Моуринью и перейти в наступление. И, как выяснилось, Артета смог доказать свою точку зрения в отношении Обамеянга и все равно взять три очка.

В декабрьском матче его справедливо раскритиковали за то, что он попал в ловушку Моуринью, пропустив два мяча на контратаках, где отдельные ошибки подорвали их игру.

Здесь его команда долгое время контролировала ход событий, не давая Кейну пространства, когда он опускался глубоко, чтобы связать игру гостей, и постоянно создавали им проблемы, в первую очередь на левом фланге, где Тирни и Смит Роу обеспечили правому защитнику соперника Доэрти жаркие 90 минут».

Артета проучил Обамеянга и был вознагражден

«Обамеянг опоздал в расположение команды и был усажен в запас, но "Тоттенхэм" вообще не появился — кроме чудесного гола Ламелы, который позже был удален, и безумной концовки, "Арсенал" заслуженно выиграл северо-лондонское дерби.

Удар Ламелы, вероятно, станет голом сезона, но затем он получил два предупреждения за пять хаотичных минут, когда из героя он превратился в изгоя. Но гола было недостаточно против лучшего выступления "Арсенала" в сезоне, ведь тот отыгрался и серьезно подорвал надежды "Шпор" на Лигу чемпионов», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«Как же Артете это было нужно — особенно после того, как он усадил в запас своего капитана по дисциплинарным причинам, пусть даже и отказался объяснить, почему.

Тренер "Канониров" знал, что заголовки, которые он рискует вызвать, приняв это решение, и споры, которые оно спровоцирует вне зависимости от результата после того, как звездный нападающий прибыл с опозданием — очевидно, не в первый раз. Испанец в итоге получил оправданием своим действиями, ведь заменивший Обамеянга Ляказетт забил победный мяч со спорного пенальти».

«Тоттенхэм» поплатился за свою осторожность

«"Шпоры" подошли к матчу после трех побед кряду в АПЛ и пары убедительных викторий в Европе, забив много мячей и разгромив несколько команд.

Все было хорошо: впереди финал Кубка Лиги, они одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы и находятся в непосредственной близости от топ-4. Потенциально, учитывая то, как они начали играть, я думал, что этот сезон может быть невероятным», — заявил в комментарии BBC бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джермейн Дженас.

«Но теперь я уже думаю, что все это было ложью: похоже, весь мой оптимизм был

совершенно неуместным, поскольку этот поединок сыгран после встреч с тремя клубами из нижней половины таблцы — "Бернли", "Фулхэма" и "Кристал Пэлас".

Как только они сталкиваются с кем-нибудь приличным, они снова берутся за свое: глубоко обороняются и действуют осторожно, что снова ни к чему не привело. И то, что мы видели в матчах с "Арсеналом", будет происходить каждый раз, если Моуринью не заставит их снова играть первым номером».