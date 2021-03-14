ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки

    Реакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Сочи»

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Сочи»Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки Серхио АгуэроОбновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм» «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • 21:27
    • «Арсенал» одолел «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона
  • 20:57
    • «Локомотив» обыграл «Сочи», Камано оформил дубль
  • 18:39
    • Медведев выиграл турнир в Марселе
  • 18:24
    • «Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске
  • 21:57
    • Три гола Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»
  • 21:43
    • EA временно прекратила раздавать карточки FUT своим сотрудникам
  • 21:13
    • «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лиллем»
    Все новости спорта
    «Локомотив» — «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» — «Сочи»
    «Локомотив» на своем поле победил «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ. У хозяев счет под занавес первого тайма открыл Франсуа Камано. В начале второй половины гвинеец удвоил преимущество своей команды в счете. Гости ответили точным ударом Артура Юсупова. Под конец встречи еще один гол за железнодорожников забил нападающий Федор Смолов. Полузащитник Рифат Жемалетдинов отдал три результативных передачи.

    «Сочи» без Нобоа и Заболотного

    Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов оценивает игру команд в первом тайме, отмечая, что кадровые потери сказались на выступлении сочинцев.

    «В предыдущем туре "Сочи" рубился в Ростове-на-Дону с командой Валерия Карпина. Там нашла коса на камень — ничья 0:0 и куча желтых карточек. В результате гости приехали в Москву без двух ключевых игроков — нападающего Антона Заболотного и полузащитника Кристиана Нобоа. Потери для команды Владимира Федотова очень серьезные. Без них атакующий потенциал сочинцев резко понизился.

  • РПЛ. «Спартак» победил в дерби, ЦСКА оступился в Туле, «Зенит» разгромил «Ахмат»
  • Обзор матчей 22 тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Гости, возможно и по этой причине, играли вторым номером, отдав мяч сопернику. В середине первого тайма перевес по владению мячом у "Локо" был подавляющим — 73 на 27 процентов. Однако до реальных угроз воротам Сослана Джанаева дело не доходило. Прессинг не давал хозяевам свободно выходить на простор. Москвичи нанесли ровно один удар в створ, но тот оказался голевым.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 42-й минуте Рифат Жамалетдинов отличным пасом разрезал всю оборону южан. Франсуа Камано выскочил один на один и технично перебросил вратаря. Джанаев, как показалось, стал жертвой нерешительности. Надо было идти до конца наперерез сопернику, а он остановился на середине штрафной, дав возможность подумать и прицелиться нападающему хозяев. Для Камано этот гол стал первым в РПЛ».

    Камано сменил позицию и начал забивать

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов хвалит легионера «Локомотива», который оформил дубль в матче с «барсами».

    «Второй тайм "Сочи" начинал с хорошего прессинга — этим он и в первой половине неплохо оттеснял игру. Но вот развития это движение не получало. А когда "Локомотив" отмахнулся от первых волн второго тайма, накатил свои в ответ. Причем ответная агрессия железнодорожников позволила им создать сразу несколько очень опасных моментов.

  • Обновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»
  • Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают движение к титулу
  • Вчера

    • А сработала в итоге все та же схема. Жемалетдинов замечает забег Камано, выдает на этот раз четкую диагональ к углу штрафной, а там дело техники — Франсуа раскачивает одинокого Новосельцева и бьет низом в ближний угол. Опять просторы в тылу "Сочи", опять умный пас Жемалетдинова и реализация Камано, который за минуту до того упустил шикарный шанс, когда выходил по центру на ворота.

    «Локомотив» — «Сочи»

    В любом случае для него матч крайне успешный, потому что это первые его голы в Премьер-Лиге. А он провел 17 матчей в ней. Сказалась небольшая подстройка в схеме игры. У Камано теперь больше свободы именно в роли ударного форварда, а не игрока, внедряющегося в атаку с флангов. Как видим, такая корректировка амплуа пошла на пользу».

    Смолов добил «Сочи»

    Редакция Sport24 выделяет в составе «Локомотива» еще несколько героев, которые обеспечили уверенную победу над «Сочи».

    «У "Сочи" тоже были моменты. Еще в первом тайме Жоаозиньо чудом не наказал Пабло за привоз у своих ворот, а сразу после второго гола оборона "Локо" снова запаниковала. Юсупов не простил и мощно вколотил в дальний.

  • «Челси» понизил свои шансы на Лигу чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Лидс» — «Челси»
  • Вчера

    • Интригу убил Смолов, снова роскошно выскочив на замену. В концовке "Локо" сел оборону и терпел, но на 88-й рванул в реактивную контратаку, которая завершилась пушкой Феди. В двух последних матчах Смолов набрал 2+1 — кажется, в сборной наконец-то намечается рубка форвардов за место в составе.

    «Локомотив» — «Сочи»

    Еще один герой "Локомотива" — Жемалетдинов, на которого тоже повлияла смена позиции и модели игры. В прежней схеме Рифат выходил на месте вингера: обострял, но не был так результативен, как сейчас. Зимой Николич наигрывал Жемалетдинова на позиции под нападающими, и это реально работает. Неделю назад Рифат забил "Арсеналу", а с "Сочи" записал на свой счет сразу три ассиста».

    Камано преобразился на сборах

    Корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова рассказывает о том, как и почему изменилась игра гвинейского легионера «Локомотива».

    «Осенью у Камано были явные проблемы с адаптацией. Во-первых, он не мог найти себя на поле, потому что постоянно играл на разных позициях: то центрального атакующего полузащитника, то слева, то справа, то в нападении. Во-вторых, он ни с кем не общался в команде — очень закрытый, стеснительный, не знающий даже английского.

  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
  • Столичное дерби «Спартака» и «Динамо» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • На сборах Николич "превратил" Камано из вингера в подвижного нападающего и закрепил его на этой позиции — и в товарищеских матчах он начал забивать. Второй момент, который положительно на него повлиял, — приезд в "Локо" Пабло. Они уже общались раньше, из-за чего Камано стало чуть попроще: бразилец начал его подтягивать в компанию, и гвинеец начал чувствовать себя раскованнее. Всё так сложилось, что Франсуа в итоге ожил: забил в кубковом матче с "Тамбовом", а в матче с ЦСКА — отдал голевую передачу.

    «Локомотив» — «Сочи»

    При этом петь дифирамбы Камано пока рано: да, он быстрый (даже очень), его результативность наконец-то выше нуля, потому что сборы явно на него положительно повлияли, на поле ему сейчас гораздо комфортнее, чем раньше, но в его случае очень важна психология — во многом она ему и мешала раскрыться раньше».

  • Франсуа Камано
  • Форвард «Локомотива»
  • Спасибо команде и партнерам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощен. На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесет нам высокое место в таблице. В конце сезона мы посмотрим, где окажемся, все игроки в команде понимают важность побед.

    • Работа Николича впечатляет

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин хвалит наставника «Локомотива» за работу проведенную на зимних сборах.

    «У "Локомотива" изменилась схема. Теперь "железнодорожники" играют 4-3-3 с 2 нападающими и ярко выраженной "десяткой". И ни один из форвардов не выполняет роль столба. Возможно, что это до восстановления Зе Луиша. Но пока пара Камано-Лисакович не дала повода себя критиковать.

  • В отрыв. «Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА
  • Реакция спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»
  • 13/03/2021

    • А после матча с "Сочи" в ней вообще нет никаких сомнений. Скорость, вертикальные разрезающие передачи становятся основой атак "Локомотива". За передачи отвечает Жемалетдинов, переведенный с фланга в центр. После матча с "Сочи" Рифат сказал, что на новой позиции будет играть еще лучше. И это после 3 голевых передач за матч.

    «Локомотив» — «Сочи»

    Николич облегчил фланги обороны. Если раньше перекос был в сторону Рыбуса, то теперь на противоположной бровке в новой роли осваивается Рыбчинский. И это дает команде новые варианты для развития атак. Все-таки Живоглядов при выпадах был слабым помощником, а Игнатьев ломается часто. Рыбчинский с каждым матчем увереннее действует в отборах, а против "Сочи" в первом тайме команда преимущественно задействовала его фланг.

    Всё о футболе России

    Полностью изменился центр поля. Если раньше выходы Куликова случались из-за отсутствия кого-то из основы, то теперь он сам стал основным футболистом. А молодого Мухина Николич вообще отвел отвечать за опорную зону, сосредоточив Крыховяка больше на созидании, чем на разрушении. И это при здоровых Баринове и Магкееве.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Можно было представить такое при Семине в матче с прямым конкурентом в таблице? Вряд ли бы Юрий Павлович рискнул, при всем уважении. Мухин провел матч не без ошибок. Но помимо нарастающей его уверенности параллельно идет мотивация Баринова, что под ним есть молодой и перспективный. Если не быть намного сильнее Мухина, то можно так и остаться на скамейке».

  • Марко Николич
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Молодцы ребята. Это была трудная, но интересная для болельщиков игра, с «Сочи» непросто играть. Мы заслужили победу, поздравляю команду с победой, двигаемся дальше. Три ассиста Жемалетдинова? Хороший игрок, после сборов все по-другому. Просто двигаемся дальше, мы еще ничего не сделали

    • Готов ли «Локо» вернуться в борьбу за титул?

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов восхищается преображением «Локомотива» и гадает, готовы ли «железнодорожники» вернуться в чемпионскую гонку.

    «В этом году мы видим новый "Локо": в клубе уже другая верхушка и сотрудники, а команда вроде бы осталась прежней. Но результаты контрастные — красно-зеленые уже победили двух претендентов на места в Лиге чемпионов (ЦСКА и "Сочи") и сами неожиданно вернулись в гонку как минимум за второе место.

  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
  • Подопечные Виктора Гончаренко проиграли тульскому «Арсеналу»
  • 13/03/2021

    • И игра совсем другая: тройка Жемалетдинов — Лисакович — Камано четвертый матч подряд разрывает соперников с первых минут, а уже подзабытый Смолов вторую игру кряду выходит на замену и забивает. И ведь новых футболистов в команде нет, если не считать защитника Пабло.

    И принципы игры сохранились: фланги, контригра, "стандарты". Но результат иной — и вот уже "Локомотив" на четвертом месте по дополнительным показателям, а значит, в зоне Лиги Европы.

    «Локомотив» — «Сочи»

    Что дальше будет с "Локо"? Календарь ближайших двух игр — комфортный, так что красно-зеленые могут к дерби со "Спартаком" превратиться в полноценных претендентов на чемпионство.

    Правда, пока все равно к амбициям красно-зеленых стоит относиться с осторожностью: за последние месяцы в жизни клуба произошло слишком много событий, а герои начала этого года (Камано, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович) еще недавно подвергались жесткой критике за игру.

    Все футбольные трансферы

    Поэтому сейчас важно понять, есть ли у "Локомотива" самое главное для борьбы за титул — стабильность. Ближайшие матчи должны дать ответ на этот вопрос».

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Денвер — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Гент — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры