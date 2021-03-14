Дубль Камано и три ассиста Жемалетдинова. Николич возвращает «Локо» в еврокубки

«Локомотив» на своем поле победил «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ. У хозяев счет под занавес первого тайма открыл Франсуа Камано. В начале второй половины гвинеец удвоил преимущество своей команды в счете. Гости ответили точным ударом Артура Юсупова. Под конец встречи еще один гол за железнодорожников забил нападающий Федор Смолов. Полузащитник Рифат Жемалетдинов отдал три результативных передачи.

«Сочи» без Нобоа и Заболотного

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов оценивает игру команд в первом тайме, отмечая, что кадровые потери сказались на выступлении сочинцев.

«В предыдущем туре "Сочи" рубился в Ростове-на-Дону с командой Валерия Карпина. Там нашла коса на камень — ничья 0:0 и куча желтых карточек. В результате гости приехали в Москву без двух ключевых игроков — нападающего Антона Заболотного и полузащитника Кристиана Нобоа. Потери для команды Владимира Федотова очень серьезные. Без них атакующий потенциал сочинцев резко понизился.

Гости, возможно и по этой причине, играли вторым номером, отдав мяч сопернику. В середине первого тайма перевес по владению мячом у "Локо" был подавляющим — 73 на 27 процентов. Однако до реальных угроз воротам Сослана Джанаева дело не доходило. Прессинг не давал хозяевам свободно выходить на простор. Москвичи нанесли ровно один удар в створ, но тот оказался голевым.

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На 42-й минуте Рифат Жамалетдинов отличным пасом разрезал всю оборону южан. Франсуа Камано выскочил один на один и технично перебросил вратаря. Джанаев, как показалось, стал жертвой нерешительности. Надо было идти до конца наперерез сопернику, а он остановился на середине штрафной, дав возможность подумать и прицелиться нападающему хозяев. Для Камано этот гол стал первым в РПЛ».

Камано сменил позицию и начал забивать

Автор Soccer.ru Сергей Иванов хвалит легионера «Локомотива», который оформил дубль в матче с «барсами».

«Второй тайм "Сочи" начинал с хорошего прессинга — этим он и в первой половине неплохо оттеснял игру. Но вот развития это движение не получало. А когда "Локомотив" отмахнулся от первых волн второго тайма, накатил свои в ответ. Причем ответная агрессия железнодорожников позволила им создать сразу несколько очень опасных моментов.

А сработала в итоге все та же схема. Жемалетдинов замечает забег Камано, выдает на этот раз четкую диагональ к углу штрафной, а там дело техники — Франсуа раскачивает одинокого Новосельцева и бьет низом в ближний угол. Опять просторы в тылу "Сочи", опять умный пас Жемалетдинова и реализация Камано, который за минуту до того упустил шикарный шанс, когда выходил по центру на ворота.

В любом случае для него матч крайне успешный, потому что это первые его голы в Премьер-Лиге. А он провел 17 матчей в ней. Сказалась небольшая подстройка в схеме игры. У Камано теперь больше свободы именно в роли ударного форварда, а не игрока, внедряющегося в атаку с флангов. Как видим, такая корректировка амплуа пошла на пользу».

Смолов добил «Сочи»

Редакция Sport24 выделяет в составе «Локомотива» еще несколько героев, которые обеспечили уверенную победу над «Сочи».

«У "Сочи" тоже были моменты. Еще в первом тайме Жоаозиньо чудом не наказал Пабло за привоз у своих ворот, а сразу после второго гола оборона "Локо" снова запаниковала. Юсупов не простил и мощно вколотил в дальний.

Интригу убил Смолов, снова роскошно выскочив на замену. В концовке "Локо" сел оборону и терпел, но на 88-й рванул в реактивную контратаку, которая завершилась пушкой Феди. В двух последних матчах Смолов набрал 2+1 — кажется, в сборной наконец-то намечается рубка форвардов за место в составе.

Еще один герой "Локомотива" — Жемалетдинов, на которого тоже повлияла смена позиции и модели игры. В прежней схеме Рифат выходил на месте вингера: обострял, но не был так результативен, как сейчас. Зимой Николич наигрывал Жемалетдинова на позиции под нападающими, и это реально работает. Неделю назад Рифат забил "Арсеналу", а с "Сочи" записал на свой счет сразу три ассиста».

Камано преобразился на сборах

Корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова рассказывает о том, как и почему изменилась игра гвинейского легионера «Локомотива».

«Осенью у Камано были явные проблемы с адаптацией. Во-первых, он не мог найти себя на поле, потому что постоянно играл на разных позициях: то центрального атакующего полузащитника, то слева, то справа, то в нападении. Во-вторых, он ни с кем не общался в команде — очень закрытый, стеснительный, не знающий даже английского.

На сборах Николич "превратил" Камано из вингера в подвижного нападающего и закрепил его на этой позиции — и в товарищеских матчах он начал забивать. Второй момент, который положительно на него повлиял, — приезд в "Локо" Пабло. Они уже общались раньше, из-за чего Камано стало чуть попроще: бразилец начал его подтягивать в компанию, и гвинеец начал чувствовать себя раскованнее. Всё так сложилось, что Франсуа в итоге ожил: забил в кубковом матче с "Тамбовом", а в матче с ЦСКА — отдал голевую передачу.

При этом петь дифирамбы Камано пока рано: да, он быстрый (даже очень), его результативность наконец-то выше нуля, потому что сборы явно на него положительно повлияли, на поле ему сейчас гораздо комфортнее, чем раньше, но в его случае очень важна психология — во многом она ему и мешала раскрыться раньше».

Франсуа Камано Форвард «Локомотива» Спасибо команде и партнерам, у нас коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо готовились на сборе в Испании, упорно работали, поэтому такая победная колея, нужно продолжать в этом ритме. Рад, что мы добились победы, рад, что забил два мяча. Для меня это как разблокировка моих способностей, я более раскрепощен. На что можем замахнуться в этом сезоне? Не нужно терять голову, нужно сохранять спокойствие, нужно готовиться от игры к игре, это принесет нам высокое место в таблице. В конце сезона мы посмотрим, где окажемся, все игроки в команде понимают важность побед.

Работа Николича впечатляет

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин хвалит наставника «Локомотива» за работу проведенную на зимних сборах.

«У "Локомотива" изменилась схема. Теперь "железнодорожники" играют 4-3-3 с 2 нападающими и ярко выраженной "десяткой". И ни один из форвардов не выполняет роль столба. Возможно, что это до восстановления Зе Луиша. Но пока пара Камано-Лисакович не дала повода себя критиковать.

А после матча с "Сочи" в ней вообще нет никаких сомнений. Скорость, вертикальные разрезающие передачи становятся основой атак "Локомотива". За передачи отвечает Жемалетдинов, переведенный с фланга в центр. После матча с "Сочи" Рифат сказал, что на новой позиции будет играть еще лучше. И это после 3 голевых передач за матч.

Николич облегчил фланги обороны. Если раньше перекос был в сторону Рыбуса, то теперь на противоположной бровке в новой роли осваивается Рыбчинский. И это дает команде новые варианты для развития атак. Все-таки Живоглядов при выпадах был слабым помощником, а Игнатьев ломается часто. Рыбчинский с каждым матчем увереннее действует в отборах, а против "Сочи" в первом тайме команда преимущественно задействовала его фланг.

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Полностью изменился центр поля. Если раньше выходы Куликова случались из-за отсутствия кого-то из основы, то теперь он сам стал основным футболистом. А молодого Мухина Николич вообще отвел отвечать за опорную зону, сосредоточив Крыховяка больше на созидании, чем на разрушении. И это при здоровых Баринове и Магкееве.

Можно было представить такое при Семине в матче с прямым конкурентом в таблице? Вряд ли бы Юрий Павлович рискнул, при всем уважении. Мухин провел матч не без ошибок. Но помимо нарастающей его уверенности параллельно идет мотивация Баринова, что под ним есть молодой и перспективный. Если не быть намного сильнее Мухина, то можно так и остаться на скамейке».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Молодцы ребята. Это была трудная, но интересная для болельщиков игра, с «Сочи» непросто играть. Мы заслужили победу, поздравляю команду с победой, двигаемся дальше. Три ассиста Жемалетдинова? Хороший игрок, после сборов все по-другому. Просто двигаемся дальше, мы еще ничего не сделали

Готов ли «Локо» вернуться в борьбу за титул?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов восхищается преображением «Локомотива» и гадает, готовы ли «железнодорожники» вернуться в чемпионскую гонку.

«В этом году мы видим новый "Локо": в клубе уже другая верхушка и сотрудники, а команда вроде бы осталась прежней. Но результаты контрастные — красно-зеленые уже победили двух претендентов на места в Лиге чемпионов (ЦСКА и "Сочи") и сами неожиданно вернулись в гонку как минимум за второе место.

И игра совсем другая: тройка Жемалетдинов — Лисакович — Камано четвертый матч подряд разрывает соперников с первых минут, а уже подзабытый Смолов вторую игру кряду выходит на замену и забивает. И ведь новых футболистов в команде нет, если не считать защитника Пабло.

И принципы игры сохранились: фланги, контригра, "стандарты". Но результат иной — и вот уже "Локомотив" на четвертом месте по дополнительным показателям, а значит, в зоне Лиги Европы.

Что дальше будет с "Локо"? Календарь ближайших двух игр — комфортный, так что красно-зеленые могут к дерби со "Спартаком" превратиться в полноценных претендентов на чемпионство.

Правда, пока все равно к амбициям красно-зеленых стоит относиться с осторожностью: за последние месяцы в жизни клуба произошло слишком много событий, а герои начала этого года (Камано, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович) еще недавно подвергались жесткой критике за игру.

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Поэтому сейчас важно понять, есть ли у "Локомотива" самое главное для борьбы за титул — стабильность. Ближайшие матчи должны дать ответ на этот вопрос».