Джокер Погба и ключевая роль Фреда. «МЮ» показал «Милану», как надо играть в больших матчах

Автор Soccer.ru Сергей Иванов сделал акцент на важных решения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера по ходу матча.

«Второй тайм начался с неожиданной замены. Сульшер выпустил Погба вместо Рэшфорда, и это казалось странной блажью. К Полю отношение даже в фанатской среде неоднозначное, а вот в Маркуса верят. И тут тренер решается на перестановку, которая еще и не совсем по позиции. В очень сложный момент. Сколько раз Погба растворялся в таких матчах, проваливая их. А тут его бросают как джокера. Любопытно.

Так Сульшер, видимо, очень хотел поддержать своего теневого лидера Бруну Фернандеша, который с организацией атак в первом тайме не справлялся откровенно. Ему нужна была хорошая поддержка в центре поля, и Погба её оказал. Но вряд ли и сам Сульшер предполагал, какой эффект получится от такой замены. Поль провел на поле всего три минуты, прежде чем забить. Причем сам гол вышел весьма необычным. Мяч метался перед вратарской Доннаруммы, и уже казалось, что его вынесут совершенно точно, но он вернулся к Погба, а оказавшийся рядом Фернандеш просто развел руки и как бы закрыл француза от защитников, позволив тому в упор пробить мимо вратаря.

Чудовищна в этой ситуации нерасторопность защитников "Милана", потому что всё это продолжалось, как казалось, вечность. В то же время впечатляет хладнокровие игроков МЮ, которые так грамотно распорядились мячом во вратарской в суматохе и сутолоке. Глядя на гол, Сульшер не мог скрыть ухмылку. Сто процентов подумал о том, как он угадал с заменой. А ведь джокер из Погба сомнительный. Это всего лишь второй его гол после выхода на замену. Всего таких выходов было 31. В предыдущий раз он забивал, выйдя со скамейки, "Брайтону" в сентябре 2020-го».

PAUL POGBA GOAL ON HIS RETURN FROM INJURY! pic.twitter.com/BRlQevrAID

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев тоже удивлен тем, что героем ответного матча стал полузащитник «МЮ» Поль Погба.

«На этой неделе Ибрагимович уже взорвал информационной пространство новостью о возвращении в сборную Швеции, а в четверг Златан вернулся на поле в игре со своей бывшей командой. Правда, случилось это только на 65-й минуте, а до этого соперники провели безголевой тайм со взаимными шансами на успех.

И если Стефано Пиоли не торопился с заменами, то Уле Гуннар Сульшер сразу после перерыва бросил в бой только залечившего травму Погба, и этот смелый ход оказался ключевым. Не игравшему с 6 февраля французу хватило двух с небольшим минут, чтобы отправить мяч в сетку с острого угла.

Француз завершил игру с лучшими в своей команде показателями по ударам (3) и созданным моментам (2). Ибрагимович же выходил, как потенциальный спаситель, но со своей задачей не справился. "Милан" не поставил неразрешимых задач перед Хендерсоном, у которого уже 11 "сухарей" в 18 матчах нынешнего сезона. На один больше, чем у сыгравшего в 29 встречах Де Хеа».

Reunited 🔴

Best of luck for the remainder of your season, @DalotDiogo and @Ibra_Official 🤜🤛#MUFC #UEL pic.twitter.com/BGqc5vbsVR