Джокер Погба и ключевая роль Фреда. «МЮ» показал «Милану», как надо играть в больших матчах

«Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Единственным и решающим стал гол Поля Погба, который поразил ворота «россонери» уже через несколько минут после выхода на замену. Ну а мы узнали, что об этом написали СМИ.

Чутье Сульшера

Автор Soccer.ru Сергей Иванов сделал акцент на важных решения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера по ходу матча.

«Второй тайм начался с неожиданной замены. Сульшер выпустил Погба вместо Рэшфорда, и это казалось странной блажью. К Полю отношение даже в фанатской среде неоднозначное, а вот в Маркуса верят. И тут тренер решается на перестановку, которая еще и не совсем по позиции. В очень сложный момент. Сколько раз Погба растворялся в таких матчах, проваливая их. А тут его бросают как джокера. Любопытно.

Так Сульшер, видимо, очень хотел поддержать своего теневого лидера Бруну Фернандеша, который с организацией атак в первом тайме не справлялся откровенно. Ему нужна была хорошая поддержка в центре поля, и Погба её оказал. Но вряд ли и сам Сульшер предполагал, какой эффект получится от такой замены. Поль провел на поле всего три минуты, прежде чем забить. Причем сам гол вышел весьма необычным. Мяч метался перед вратарской Доннаруммы, и уже казалось, что его вынесут совершенно точно, но он вернулся к Погба, а оказавшийся рядом Фернандеш просто развел руки и как бы закрыл француза от защитников, позволив тому в упор пробить мимо вратаря.

Чудовищна в этой ситуации нерасторопность защитников "Милана", потому что всё это продолжалось, как казалось, вечность. В то же время впечатляет хладнокровие игроков МЮ, которые так грамотно распорядились мячом во вратарской в суматохе и сутолоке. Глядя на гол, Сульшер не мог скрыть ухмылку. Сто процентов подумал о том, как он угадал с заменой. А ведь джокер из Погба сомнительный. Это всего лишь второй его гол после выхода на замену. Всего таких выходов было 31. В предыдущий раз он забивал, выйдя со скамейки, "Брайтону" в сентябре 2020-го».

PAUL POGBA GOAL ON HIS RETURN FROM INJURY! pic.twitter.com/BRlQevrAID — PogbaXtra™ (@PogbaXtra) March 18, 2021

Неудачное возвращение Ибрагимовича

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев тоже удивлен тем, что героем ответного матча стал полузащитник «МЮ» Поль Погба.

«На этой неделе Ибрагимович уже взорвал информационной пространство новостью о возвращении в сборную Швеции, а в четверг Златан вернулся на поле в игре со своей бывшей командой. Правда, случилось это только на 65-й минуте, а до этого соперники провели безголевой тайм со взаимными шансами на успех.

И если Стефано Пиоли не торопился с заменами, то Уле Гуннар Сульшер сразу после перерыва бросил в бой только залечившего травму Погба, и этот смелый ход оказался ключевым. Не игравшему с 6 февраля французу хватило двух с небольшим минут, чтобы отправить мяч в сетку с острого угла.

Француз завершил игру с лучшими в своей команде показателями по ударам (3) и созданным моментам (2). Ибрагимович же выходил, как потенциальный спаситель, но со своей задачей не справился. "Милан" не поставил неразрешимых задач перед Хендерсоном, у которого уже 11 "сухарей" в 18 матчах нынешнего сезона. На один больше, чем у сыгравшего в 29 встречах Де Хеа».

Хендерсон будет основным вратарем «МЮ»

К такому выводу пришел бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз. Дин Хендерсон провел очередной успешный матч, и теперь Сульшеру придется не один раз подумать, стоит ли возвращать в ворота испанца Давида Де Хеа.

«Думаю, теперь Хендерсон является первым номером команды. Он отобрал это звание. Давиду повезло сохранить свое место в составе после матча против "Эвертона" (3:3). Он совершил пару ошибок, хотя мог сыграть лучше. Это не те ошибки, которые бросаются в глаза, но в Хендерсене я просто чуть больше уверен. Когда он играет, мне чуть спокойнее.

Не хочу нападать на Давида, потому что он выступал удивительным образом за "Юнайтед", и он продолжит делать это, если Дин не использует свой шанс.

Просто я думаю, что пришло время дать Дину возможность сыграть несколько матчей подряд, а там станет видно. Его вызвали в сборную Англии, так что он может стать и первым номером сборной Англии, если сохранит эту форму.

Мы знаем, что он совершил ошибку в первом матче, но он проявил характер и исправился. Повторюсь: сегодня он был по-настоящему хладнокровен, делал все необходимое и просто сыграл надежно», — сказал Скоулз в комментарии для BT Sport.

«МЮ» научился играть в больших матчах

Автор ESPN Роб Доусон отметил умение «Манчестер Юнайтед» играть в больших матчах.

«Сульшер перед матчем сказал, что победа в Лиге Европы не обязательно станет доказательством того, что "Манчестер Юнайтед" добивается прогресса, но такие результаты, в любом случае, хороший знак.

Аргумент Сульшера заключался в том, что трофей может скрыть трещины в игре команды, но то, как "МЮ" обыграл "Милан", должно дать норвежцу уверенность, что его футболисты учатся выигрывать большие матчи.

Без сомнений, Сульшер хочет выиграть Лигу Европы в этом сезоне, но сам по себе трофей не будет признаком прогресса. Он не сказал об этом прямо, но легко мог вспомнить о победе в Кубке Англии при Луи ван Гале в 2016 году или о победе в Кубке лиги и Лиге Европы в 2017 году при Жозе Моуринью.

Есть пример "Арссенала", который в прошлом году выиграл Кубок Англии, а сейчас занимает десятое место в таблице АПЛ.

Сульшер побеждал "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси" с тех пор, как занял пост главного тренера "МЮ". В Милане его команда продемонстрировала зрелость и хладнокровие.

Даже после забитого гола "Юнайтед" не отступили, не начали прижиматься к своим воротам, вместо этого они продолжили контролировать ситуацию на чужой половине поля».

Фред — лучший игрок матча

По мнению обозревателя Sky Sports Бена Граундса, успех «Манчестер Юнайтед» на «Сан Сиро» стал возможным благодаря невероятной игре бразильца Фреда, который полностью контролировал ситуацию в центре поля.

«Погба сделал разницу, Хендерсон отразил опасный удар Ибрагимовича, но именно то, как Фред контролировал игру в средней линии, помогло "Манчестер Юнайтед" превратить скучную игру в первом тайме в блестящую победу. Команда ожила благодаря уверенной игре бразильца.

Сульшер продемонстрировал свое восхищение игрой Фреда сразу после финального свистка. Это может стать важным моментом для "Юнайтед" в этом сезоне».