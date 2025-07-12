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    Как Ди Мария начнет сезон в «Росарио»?

    Росарио Сентраль — Годой Крус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины (Клаусура), 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Годой Крус»
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    Анхель Ди Мария
    12 июля в матче чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Росарио Сентраль» и «Годой Крус». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Росарио Сентраль» — «Годой Крус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял первую позицию.

    Команда, куда вернулся ее воспитанник Анхель Ди Мария, затем не смогла преуспеть в плей-офф, где после того, как преодолела 1/8 финала прекратила борьбу в четвертьфинале.

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре вылетели из Кубка Аргентины. На своем поле они проиграли «Унион де Санта-Фе» по пенальти (0:0).

    В предыдущем туре в четвертьфинале плей-офф Апертуры коллектив потерпел поражение, когда снова-таки в домашних стенах его обидчиком стал «Уракан» (0:1).

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    Не сыграют: травмирован — Ловера, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Росарио Сентраль» проиграл.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Хаминтон Кампас — лучший бомбардир команды в чемпионате Аргентины прошлого розыгрыша с пятью голами.

    «Годой Крус»

    Турнирное положение: «Годой Крус» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял девятую строчку.

    Команда поэтому не смогла пробиться в плей-офф турнира, от зоны которого она отстала только на один балл, тогда как от нынешнего соперника — на 18 очков.

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    • Последние матчи: гости в своей последней игре в рамках шестого тура группового раунда Южноамериканского кубка сыграли вничью с перуанским «Грау» (2:2).

    Перед этим клуб также набрал только один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с бразильским «Гремиу» со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Хара, Ломонако и Улариага, дисквалифицирован — Мели.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Годой Крус» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Сантино Андино и Лука Дупуй — лучшие бомбардиры команды в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Росарио Сентраль» забивала только одна команда

    • в двух последних матчах «Годой Крус» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Годой Крус» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа «Годой Крус» — в 6.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их пяти из восьми последних матчей.

    Ставка: «Росарио Сентраль» победит за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Росарио Сентраль — Годой Крус?

    Матч Росарио Сентраль — Годой Крус состоится 12 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Росарио Сентраль — Годой Крус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Росарио Сентраль — Годой Крус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Росарио Сентраль — Годой Крус?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Росарио Сентраль — Годой Крус?

    Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа «Годой Крус» — в 6.10.

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    Росарио Сентраль — Годой Крус: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 12.07.202522:00. Как Ди Мария начнет сезон в «Росарио»?
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