Интернасьонал — Витория. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2025 года

12 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Витория». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 17-ю позицию в зоне вылета в низший дивизион.

Команда по дополнительным показателям отстает от спасительной 16-й строчки, которую занимает соперник, и на четыре очка от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле проиграл «Атлетико Минейро» (0:2).

Перед этим коллектив в 11-м туре Серии А коллектив в домашних стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Флуминенсе» со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Бернабеи, Бруну Гомеш, Карбонеро, Фернандо, Меркадо, Рочет, Роналду и Виктор Габриэл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Интернасьонал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, тем не менее, соперник уж точно не превосходит его в классе, а фактор своего поля говорит в пользу хозяев.

Алан Патрик, Виктор Габриэл и Рафаэль Борре — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с двумя голами.

«Витория»

Турнирное положение: «Витория» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 16-ю позицию и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда только по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки) и на четыре балла отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока, клуб на своем поле потерпел поражение от «Конфьянсы» (0:1).

Ранее в 12-м туре чемпионата Бразилии коллектив набрал только один балл, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Крузейро» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Фабрисио и Нерис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Витория» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, достичь этого вполне реально, если учесть примерно тот же класс соперника.

Ренато Кайзер — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Интернасьонал» не выиграл

в двух из четырех последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Витория» не забивала и пропускала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.65, победа «Витории» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не забивали и пропускали. При этом в их трех из пяти последних выездных поединков забивал только один из соперников.

Между тем, последний сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь они превосходят соперника в классе, а в трех из пяти последних матчей гости проиграли и не забивали.

Ставка: «Интернасьонал» победит «всухую» за 2.50