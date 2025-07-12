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    Выберется ли «Интернасьонал» из зоны вылета?

    Интернасьонал — Витория. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Витория»
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    «Интернасьонал»
    12 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Витория». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Витория», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2025 года

    Интернасьонал

  • Кубок Либертадорес
    •  Интернасьонал 22:30 Витория Салвадор

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 17-ю позицию в зоне вылета в низший дивизион.

    Команда по дополнительным показателям отстает от спасительной 16-й строчки, которую занимает соперник, и на четыре очка от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле проиграл «Атлетико Минейро» (0:2).

    Перед этим коллектив в 11-м туре Серии А коллектив в домашних стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Флуминенсе» со счетом 0:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Бернабеи, Бруну Гомеш, Карбонеро, Фернандо, Меркадо, Рочет, Роналду и Виктор Габриэл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Интернасьонал» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, тем не менее, соперник уж точно не превосходит его в классе, а фактор своего поля говорит в пользу хозяев.

    Алан Патрик, Виктор Габриэл и Рафаэль Борре — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с двумя голами.

    «Витория»

    Турнирное положение: «Витория» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 16-ю позицию и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда только по дополнительным показателям опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки) и на четыре балла отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках четвертьфинала Кубка Северо-Востока, клуб на своем поле потерпел поражение от «Конфьянсы» (0:1).

    Ранее в 12-м туре чемпионата Бразилии коллектив набрал только один балл, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Крузейро» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Фабрисио и Нерис, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Витория» ни разу не выиграла при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, достичь этого вполне реально, если учесть примерно тот же класс соперника.

    Ренато Кайзер — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Интернасьонал» не выиграл

    • в двух из четырех последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Витория» не забивала и пропускала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.65, победа «Витории» — в 5.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости не забивали и пропускали. При этом в их трех из пяти последних выездных поединков забивал только один из соперников.

    Между тем, последний сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь они превосходят соперника в классе, а в трех из пяти последних матчей гости проиграли и не забивали.

    Ставка: «Интернасьонал» победит «всухую» за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интернасьонал — Витория?

    Матч Интернасьонал — Витория состоится 12 июля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интернасьонал — Витория?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интернасьонал — Витория?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интернасьонал — Витория?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интернасьонал — Витория?

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.65, победа «Витории» — в 5.70.

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