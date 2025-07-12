Фламенго — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2025 года

12 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает первую позицию и борется за чемпионский титул.

Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице «Крузейро», который, правда, провел на одну игру больше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира клуб протерпел поражение от «Баварии» (2:4).

Перед этим коллектив в третьем туре группового раунда этого же турнира также не выиграл, сыграв вничью с «Лос-Анджелесом» со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.

Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, особенно если учесть текущие проблемы соперника, а фактор своего поля.

Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 14-ю позицию и скорее борется за выживание, чем за выход в континентальные кубки.

Команда только на один балл опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки) и на три очка отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Васку да Гамы» (1:3).

Ранее в 11-м туре чемпионата Бразилии коллектив также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Байи» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Кальери, Феррейра, Игор Винисиус, Лукас Моура, Луис Густаво, Оскар и Родригиньо, дисквалифицирован — Лусиану.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» проиграл четыре раза при одной победе.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть текущий перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Андре Силва и Феррейра, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Сан-Паулу» забивали больше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.30, победа «Сан-Паулу» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Фламенго».

Ставка: обе команды забьют за 2.40