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    Останется ли «Фламенго» лидером?

    Фламенго — Сан-Паулу. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Сан-Паулу»
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    Джорджиан Де Арраскаэта
    12 июля в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2025 года

    Фламенго

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Фламенго 22:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает первую позицию и борется за чемпионский титул.

    Команда по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице «Крузейро», который, правда, провел на одну игру больше.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира клуб протерпел поражение от «Баварии» (2:4).

    Перед этим коллектив в третьем туре группового раунда этого же турнира также не выиграл, сыграв вничью с «Лос-Анджелесом» со счетом 1:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» выиграл шесть раз при одной ничьей и одном поражении.

    Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на три очка, особенно если учесть текущие проблемы соперника, а фактор своего поля.

    Джорджиан Де Арраскаэта — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с девятью голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» по итогам 12-ти поединков бразильской лиги занимает 14-ю позицию и скорее борется за выживание, чем за выход в континентальные кубки.

    Команда только на один балл опережает зону понижения в классе (17-20-я строчки) и на три очка отстает от зоны попадания в Южноамериканский кубок (7-12-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Васку да Гамы» (1:3).

    Ранее в 11-м туре чемпионата Бразилии коллектив также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «Байи» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Кальери, Феррейра, Игор Винисиус, Лукас Моура, Луис Густаво, Оскар и Родригиньо, дисквалифицирован — Лусиану.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сан-Паулу» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Это говорит о плохих шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть текущий перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Андре Силва и Феррейра, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Фламенго» забивали больше 3,5 голов

    • в трех последних матчах «Сан-Паулу» забивали больше 2,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.30, победа «Сан-Паулу» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Фламенго».

    Ставка: обе команды забьют за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фламенго — Сан-Паулу?

    Матч Фламенго — Сан-Паулу состоится 12 июля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фламенго — Сан-Паулу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Сан-Паулу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Сан-Паулу?

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.30, победа «Сан-Паулу» — в 8.50.

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    Фламенго — Сан-Паулу: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 12.07.202522:30. Останется ли «Фламенго» лидером?
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