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    Васко да Гама — Ботафого. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Бразилии 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Ботафого»
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    Давиде Анчелотти начинает самостоятельный путь в «Ботафого»
    13 июля в 13-м туре бразильской Серии А по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Ботафого». Начало встречи — 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Ботафого», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июля 2025 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 00:30 Ботафого

    Ботафого

  • Клубный ЧМ. Группа B
    •

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: сейчас «Васко да Гама» идет на 13-м месте в таблице Серии А с 13 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре «Васко да Гама» выиграла в гостях у «Сан-Пауло» со счетом 3:1. Уже к перерыву она вела с разницей в два мяча после точных ударов Райана и Нуну Морейры. Во втором тайме «Васко да Гама» сбивала обороты и спокойно довела матч до победы. Третий мяч на счету Вегетти.

    Ранее было поражение дома от «РБ Брагантино» (0:2) и разгром в Кубке Судамерикана «Мельгара» (3:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Давид (п), Гильерме (п), Паулиньо (з).

    Состояние команды: с мая «Васко да Гама» возглавляет известный бразильский специалист Фернандо Диниз, который много лет успешно возглавлял «Флуминенсе», брал с ним Кубок Либертадорес и некоторое время возглавлял сборную Бразилии. Он пришел в команду после очень неудачного старта и сейчас немного выправил турнирное положение.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: после 13 матчей прошлогодний чемпион идет пока на 8-м месте с 18 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 1/8 финала КЧМ-2025 «Ботафого» уступил «Палмейрасу» со счетом 0:1 в дополнительное время. Игра получилась абсолютно равной, оба соперника имели шансы пробиться в четвертьфинал, но удача улыбнулась «зеленым», который забили гол на 100-й минуте.

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    До этого были поражение от мадридского «Атлетико» (0:1) и победа над «ПСЖ» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Джеффиньо (п), Матеус Мартинш (п).

    Состояние команды: несколько дней назад триумфаторов прошлого сезона возглавил итальянец Давиде Анчелотти. Это 35-летний сын Карло Анчелотти, который сейчас тренирует сборную Бразилии. Для его сына, который, по отзывам многих, очень талантлив, это первый самостоятельный тренерский опыт в карьере. Ранее он был только ассистентом в штабе отца.

    Статистика для ставок

    • В чемпионате штата Кариока «Васко да Гама» выиграл со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне в Серии А «Ботафого» был сильнее дома (3:0), а на выезде была ничья (1:1)

    • В чемпионате штата в 2024 году «Васко да Гама» в гостях выиграл (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Васко да Гама» дают 3,60, а на «Ботафого» — 2,14, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,34.

    Прогноз: традиционно в Бразилии занижают тотал и за ТБ2 или ТБ2,5 можно выловить очень выгодные варианты. Диниз является поклонником атакующего, местами даже бесшабашного стиля игры, поэтому есть основания полагать, что голы тут будут. Пока неизвестно, как будут выглядеть, у которых много проблем в этом сезоне, в том числе и финансовых, при Анчелотти-младшем, но есть основания полагать, что они будут играть на победу.

    Основная ставка: тотал больше 2 за 1,75.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Васко да Гама — Ботафого?

    Матч Васко да Гама — Ботафого состоится 13 июля 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Васко да Гама — Ботафого?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Васко да Гама — Ботафого?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Васко да Гама — Ботафого?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Васко да Гама — Ботафого?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Васко да Гама» дают 3,60, а на «Ботафого» — 2,14, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

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    Васко да Гама — Ботафого: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 13.07.202500:30. Команды Диниза и Анчелотти выдадут яркий матч
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