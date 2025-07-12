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    Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?

    Краснодар — ЦСКА: прогноз на матч за Суперкубок России со ставкой за 3.15

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
    «Краснодар» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Суперкубок 12 Июля 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 18:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Подготовка команды: В прошедшем сезоне РПЛ наконец-то сбылась мечта «быков». Команда стала чемпионом России, заняв 1-е место в таблице с 67-ю очками в активе.

    В сезоне 2023/2025 у «Краснодара» не получилось обогнать «Зенит» в таблице, а сейчас команда поработала над ошибками и подняла титул над головой. Сейчас у «быков» есть еще одна возможность завоевать кубок, осталось только обыграть ЦСКА.

    Краснодар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 4:2, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда одолела махачкалинское «Динамо» (4:1).

    У «Краснодара» продолжается победная серия еще с прошлого сезона, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «быки» также обыграли «Оренбург» (2:1) и «Динамо» М (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Против ЦСКА играть всегда тяжело, но «Краснодар» способен победить армейцев, ведь у московской команды произошли довольно большие изменения.

    К тому же, «Краснодар» сохранил в составе лидеров команды Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Эти футболисты будут доминировать в атаке, обороне ЦСКА точно будет непросто.

    ЦСКА

    Подготовка команды: По итогам прошедшего сезона РПЛ армейцы расположились на 3-й позиции с 59-ю очками в активе, отстав от лидерства в чемпионате на 8 пунктов.

    Стоит отметить, что на финише прошлого сезона ЦСКА нашел свою игру и совсем перестал проигрывать. Дошло то того, что армейцы стали обладателями Кубка России.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече московская команда обыграла ОФК «Белград» (4:2), а до этого ЦСКА оказался сильнее «Партизана» (3:1), забивая голы в каждом тайме.

    У армейцев также продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот отрезок ЦСКА сумел забить 13 голов при 3-х пропущенных мячах.

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    Состояние команды: Сейчас ЦСКА в полном порядке. Пока неизвестно, как армейцы будут действовать в важном матче при новом главном тренере Фабио Челестини.

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    • Стоит обратить внимание на игру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, от которого будут ждать уверенной игры в матче за Суперкубок России. Игрок точно можно стать ключевой фигурой на поле.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» выиграл 4 последних матча

    • В последних 5-и встречах ЦСКА непременно побеждал

    • В последних 5-и очных матчах «Краснодар» трижды обыгрывал ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.55, победа ЦСКА — 2.95, ничья — за 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

    Ставка: Ничья за 3.15.

    Прогноз: В 1-м тайме команды начнут забивать.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Краснодар — ЦСКА?

    Матч Краснодар — ЦСКА состоится 12 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Суперкубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Краснодар — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Краснодар — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира Суперкубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Краснодар — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.55, победа ЦСКА — 2.95, ничья — за 3.15.

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