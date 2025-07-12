Краснодар — ЦСКА: прогноз на матч за Суперкубок России со ставкой за 3.15

«Краснодар» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Подготовка команды: В прошедшем сезоне РПЛ наконец-то сбылась мечта «быков». Команда стала чемпионом России, заняв 1-е место в таблице с 67-ю очками в активе.

В сезоне 2023/2025 у «Краснодара» не получилось обогнать «Зенит» в таблице, а сейчас команда поработала над ошибками и подняла титул над головой. Сейчас у «быков» есть еще одна возможность завоевать кубок, осталось только обыграть ЦСКА.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 4:2, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда одолела махачкалинское «Динамо» (4:1).

У «Краснодара» продолжается победная серия еще с прошлого сезона, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «быки» также обыграли «Оренбург» (2:1) и «Динамо» М (3:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Против ЦСКА играть всегда тяжело, но «Краснодар» способен победить армейцев, ведь у московской команды произошли довольно большие изменения.

К тому же, «Краснодар» сохранил в составе лидеров команды Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Эти футболисты будут доминировать в атаке, обороне ЦСКА точно будет непросто.

ЦСКА

Подготовка команды: По итогам прошедшего сезона РПЛ армейцы расположились на 3-й позиции с 59-ю очками в активе, отстав от лидерства в чемпионате на 8 пунктов.

Стоит отметить, что на финише прошлого сезона ЦСКА нашел свою игру и совсем перестал проигрывать. Дошло то того, что армейцы стали обладателями Кубка России.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече московская команда обыграла ОФК «Белград» (4:2), а до этого ЦСКА оказался сильнее «Партизана» (3:1), забивая голы в каждом тайме.

У армейцев также продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот отрезок ЦСКА сумел забить 13 голов при 3-х пропущенных мячах.

Состояние команды: Сейчас ЦСКА в полном порядке. Пока неизвестно, как армейцы будут действовать в важном матче при новом главном тренере Фабио Челестини.

Стоит обратить внимание на игру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, от которого будут ждать уверенной игры в матче за Суперкубок России. Игрок точно можно стать ключевой фигурой на поле.

Статистика для ставок

«Краснодар» выиграл 4 последних матча

В последних 5-и встречах ЦСКА непременно побеждал

В последних 5-и очных матчах «Краснодар» трижды обыгрывал ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.55, победа ЦСКА — 2.95, ничья — за 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: В 1-м тайме команды начнут забивать.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.83.